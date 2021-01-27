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У МЗС Польщі не відкидають імовірність блокування "Північного потоку-2", але ініціатива виходитиме не від Німеччини

У МЗС Польщі не відкидають імовірність блокування

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау повідомив, що після спроби отруєння російськими спецслужбами опозиційного політика Олексія Навального в Німеччині відновилася дискусія про будівництво російсько-німецького газопроводу Nord Stream 2 ("Північний потік-2"), але здобули перемогу ті, хто хотів завершення реалізації проєкту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Польське Радіо".

За його словами, те, що зараз дискусія в Німеччині відновилася, поки що нічого не змінює: "Від відновленої дискусії в Німеччині з цього приводу я не очікую багато чого. Навіть якщо припинення (будівництва Nord Stream 2. - Ред.) справді відбудеться, ініціатива в цій справі виходитиме від Сполучених Штатів Америки - і це буде причиною того, що цей проєкт не буде завершено".

Нагадаємо, США запровадили санкції щодо компаній, що беруть участь у будівництві "Північного потоку-2".

Тим часом Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель наступного тижня має намір відвідати Росію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Північний потік-2" не вигідний Європі, - Байден

Колишня міністерка закордонних справ Польщі та депутатка Європарламенту Анна Фотига на засіданні комітету Європарламенту із закордонних справ розкритикувала цей візит і нагадала про причетність Кремля до замаху на Олексія Навального, а також про затримання після повернення в Москву з Берліна, де лікарі фактично врятували життя отруєному політику: "Тому я питаю: яким має бути план "Б" на випадок ескалації насильства в Росії? Чи достатньо тисяч протестувальників і заарештованих, щоб зупинити візит? Я також думаю, що якщо візит відбудеться, також буде необхідно відвідати країни, що стали жертвами російської агресії – Україну та Грузію".

Фракція християнських демократів, найбільша в Європарламенті, 25 січня опублікувала заяву, в якій висловлено сподівання, що Жозеп Боррель не повернеться з Москви з порожніми руками, і що депутати Європарламенту підтримують його план переговорів у Москві з міністром закордонних справ Росії про звільнення Олексія Навального. У заяві фракції християнських демократів ЄП також міститься підтримка запровадження санкцій щодо російських олігархів, які фінансують режим Володимира Путіна.

Автор: 

Німеччина (7316) Польща (8471) Північний потік (2461) Рау Збіґнев (105)


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Топ коментарі
+8
Если бы в тридцатых годах все делали бы то что им выгодно,то фюрер умер бы,похороненный с почестями где-то в девяностых под крики "хайль гитлер".
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27.01.2021 07:41
+5
Сослагательное,не сослагательное.Кацапстан-нацистское государство с постоянными планами захвата чужих территорий. Выводы должны быть соответствующие.
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27.01.2021 07:54
+5
Кацапстан пока что захватил территории только Украины и она должна на это как то реагировать,но ни влияния ни сил нет так как за 30 лет независимости все что делали власти это разворововали страну, а не строили ее влиятельной и сильной, и нашы нытики ждут что мир им должен во всем помогать,давать деньги,военную поддержку,вакцину, вернуть Крым,прекратить войну на Донбассе,заставить рашку платить репарации,а они и дальше будут продолжать грабить Украину,почему ***** не захватил територии Латвии,Литвы,Естонии,Польши? Потому что ЕС И НАТО это сила,там никто не ворует и не ноет,а Украина это бедная,слабая не имеющая влияния страна которую может кто захочет обижать и ничего им за это не будет, почему за нас должны впрягатся другие?
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27.01.2021 08:03
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Германия слилась.
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27.01.2021 07:29 Відповісти
Если бы в тридцатых годах все делали бы то что им выгодно,то фюрер умер бы,похороненный с почестями где-то в девяностых под крики "хайль гитлер".
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27.01.2021 07:41 Відповісти
Сослагательное,не сослагательное.Кацапстан-нацистское государство с постоянными планами захвата чужих территорий. Выводы должны быть соответствующие.
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27.01.2021 07:54 Відповісти
А чого ж то тоді Украіна має з тою націстскою краіною агресором товарообмін на кілька млрд євро щорічно ? Німці дурніш за украінців ??
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27.01.2021 07:59 Відповісти
Піди в зелені спитай.
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27.01.2021 08:17 Відповісти
Та зараз як раз цей товарообмін в рази меньше став ніж за часи Порошенко ) Що правда зелена кодла тут не причому до того зменшення
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27.01.2021 10:07 Відповісти
Кацапстан пока что захватил территории только Украины и она должна на это как то реагировать,но ни влияния ни сил нет так как за 30 лет независимости все что делали власти это разворововали страну, а не строили ее влиятельной и сильной, и нашы нытики ждут что мир им должен во всем помогать,давать деньги,военную поддержку,вакцину, вернуть Крым,прекратить войну на Донбассе,заставить рашку платить репарации,а они и дальше будут продолжать грабить Украину,почему ***** не захватил територии Латвии,Литвы,Естонии,Польши? Потому что ЕС И НАТО это сила,там никто не ворует и не ноет,а Украина это бедная,слабая не имеющая влияния страна которую может кто захочет обижать и ничего им за это не будет, почему за нас должны впрягатся другие?
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27.01.2021 08:03 Відповісти
А кто разворовывал- то? Мертвечуки,бойки,януковичи кучмы..парторг кравчук...вообщем все те,кому расея-"брат и сват". Даже во времена ющенка кацапское влияние было как всегда огромным. Развития нет. Все в угоду "старшему брату". Как только ростки настоящей независимости начали прорастать в 2014 году,так сразу парашка войной попёрла.
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27.01.2021 08:22 Відповісти
так это мудрый нарид выбирает себе такую власть, кто в этом виноват? США,Европа или расия? Народ заслужывает такую власть на все 100%,сами уклоняються от налогов,дают взятки,берут взятки повсюду,если дорываются до каких то госспосад то тут же начинают воровать в этой бедной страны. И главное с таким менталитетом хотят жить как в Европе ) Забудьте как страшный сон.Это еще в начале войны мир сильно поддерживал Украину,но спустя 7 лет увидели что нарид и власти не меняются,как воровали так и воруют,да еще и требуют санкций против расиии,денег и другое ) чтобы построить сильную,независимую,влиятельную страну надо очень многое изменить и работать над собой в первую очередь,а у нас практически никто этого не делает,что посеешь то и пожнешь как говорится,не стоит ждать с таким отношением к своей стране какой то помощи из вне
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27.01.2021 08:31 Відповісти
Ну вот-всё по кругу. Нарид выбирает тех,кто забивает нариду мозги "рюскемиром" и сказками про халяву, вынуждая опять голосовать за этих же сказочников. Потому что хочется всего и сразу.
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27.01.2021 08:45 Відповісти
Судя по этому вопросу спустя 7 лет,то что бы я тебе не ответил,тебе всё равно до "фонаря". Ох,жесть.
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27.01.2021 08:40 Відповісти
"надьйожниє пастафкі грязьпрома", - насмішив, кацап. Чьто касаєтся фідєрациі рашистов, надьйожним только єсть мєльдоній в мочє вінтороґіх біатлоністов
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27.01.2021 08:02 Відповісти
человек просто не владеет информацией и не понимает о чем речь,но услышав что русские (враги украинцев по всем известным причинах) поставляют надежно газ, автоматически появляется злоба и зависть ибо всем хочется считать что кацапстан говно и все там плохо и ни о каких надежных поставках и речи быть не может, вот и пишет ересь )
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27.01.2021 08:24 Відповісти
Я і нє смєл нічєво такова падумать а свєрхдєржавє, фідєрациі рашистаф, аплотє міра, справєдлівасті і надьйожнасті на нашей планєтє. Прості, о вєлікоросс, єслі абідєл. Бью чєлабітную. кримнаш, рассійа встайот с калєн, ядєрний пєпєл і далєє па спіску, только нє сєрдісь, касатікЪ
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27.01.2021 08:33 Відповісти
да ты идиот,пока такие клоуны как ты в стране есть и шуточки отпускают,расия делает свое грязное дело и уничтожает Украину, шуточками агрессора не сотановишь, надо к этому серьезно подходить
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27.01.2021 08:38 Відповісти
Это "факт" в твоём исполнении. Но даже если и так,то что дальше? Его ещё запустить надо.
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27.01.2021 09:10 Відповісти
Да, да, кацап. Ґрязьпром надьйожний, как "самадєржавіє, православіє, народнасть". Чєґо так скромно взял, с 1980-ґо? Са врємьйон Ґосударя Імператора, св. Нікалая Втарофа, Ґрязьпром паставляєт ґаз мьорзнушьчєй, атсталай Європє
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27.01.2021 08:26 Відповісти
Крысы Мавзолейные носятся с Северным дерьмом,что с рюсским языком,типа наречием Владимира Даля и Эфиопа Сашки Пюшкина... чем бы болван не тешился,а бы слезы не лил... у Мавзолея Геленджика
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27.01.2021 07:37 Відповісти
Фуфломицин Путлера,типа Спутник,круче Турецкого потока Эрдогана...,Сили Сибири и прочего Мавзолейного дерьма... стадо баранов...вы и правда Шариковы типа крутые перцы...
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27.01.2021 07:41 Відповісти
В МИД Польши не исключают блокировку "Северного потока-2", но инициатива будет исходить не от Германии - Цензор.НЕТ 7462 ну и рожы у вас...
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27.01.2021 07:43 Відповісти
Есть на РАБссии дядька умный и большойц спец по газонефтяному дерьму,дядя Миша Крутихин.Так вот он еще лет 5 назад сказал..Северный поток не окупится никогда,это уже невозможно в принципе... я дядя Миша не врет...
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27.01.2021 07:48 Відповісти
Поехал я Мир украшать,своей работой.Удачного дня.
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27.01.2021 07:50 Відповісти
путин со своей бригадой вообще Президента Польши УБИЛ. и шо? и ничего.
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27.01.2021 07:57 Відповісти
Коли газ піде в обхід Польщі і України це розв'яже руки Православному рейху по дестабілізації цих країн. Тому треба припинити ці ігрища Московського улусу орди щоб знову не виявитись в руїнах з владою колаборантів і під чоботом Кремля.
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27.01.2021 07:59 Відповісти
Тепер ху..ло звільнить Навального, і північний потік дозволять будувати. Це така собі многоходовочка від німців і росіян, щоб уникнути санкцій з боку США
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27.01.2021 08:55 Відповісти
досить вірогідна гіпотеза. Бо фрау " https://www.politico.eu/article/merkel-sides-with-xi-on-avoiding-cold-war-blocs/ Меркель виступає на стороні Сі щодо уникнення блоків "холодної війни" ... однак це не відмінить санкцій затверджених Конгресом США... "цікаві" перспективи...
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27.01.2021 09:17 Відповісти
Собака лает а караван идет.Все только страшают санкциями или вводят санкции нпротив конкретных лиц а не на всю страну.
Почему не арестованы счета и имущество кацапских олигархов во всем мире,почему кацапия не брокирована в электронном пространстве платежей?
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27.01.2021 09:02 Відповісти
Поляки та прибалти єдина надія після Бога.
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27.01.2021 11:44 Відповісти
 
 