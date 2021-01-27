У МЗС Польщі не відкидають імовірність блокування "Північного потоку-2", але ініціатива виходитиме не від Німеччини
Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау повідомив, що після спроби отруєння російськими спецслужбами опозиційного політика Олексія Навального в Німеччині відновилася дискусія про будівництво російсько-німецького газопроводу Nord Stream 2 ("Північний потік-2"), але здобули перемогу ті, хто хотів завершення реалізації проєкту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Польське Радіо".
За його словами, те, що зараз дискусія в Німеччині відновилася, поки що нічого не змінює: "Від відновленої дискусії в Німеччині з цього приводу я не очікую багато чого. Навіть якщо припинення (будівництва Nord Stream 2. - Ред.) справді відбудеться, ініціатива в цій справі виходитиме від Сполучених Штатів Америки - і це буде причиною того, що цей проєкт не буде завершено".
Нагадаємо, США запровадили санкції щодо компаній, що беруть участь у будівництві "Північного потоку-2".
Тим часом Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель наступного тижня має намір відвідати Росію.
Колишня міністерка закордонних справ Польщі та депутатка Європарламенту Анна Фотига на засіданні комітету Європарламенту із закордонних справ розкритикувала цей візит і нагадала про причетність Кремля до замаху на Олексія Навального, а також про затримання після повернення в Москву з Берліна, де лікарі фактично врятували життя отруєному політику: "Тому я питаю: яким має бути план "Б" на випадок ескалації насильства в Росії? Чи достатньо тисяч протестувальників і заарештованих, щоб зупинити візит? Я також думаю, що якщо візит відбудеться, також буде необхідно відвідати країни, що стали жертвами російської агресії – Україну та Грузію".
Фракція християнських демократів, найбільша в Європарламенті, 25 січня опублікувала заяву, в якій висловлено сподівання, що Жозеп Боррель не повернеться з Москви з порожніми руками, і що депутати Європарламенту підтримують його план переговорів у Москві з міністром закордонних справ Росії про звільнення Олексія Навального. У заяві фракції християнських демократів ЄП також міститься підтримка запровадження санкцій щодо російських олігархів, які фінансують режим Володимира Путіна.
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