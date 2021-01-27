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Новини Агресія Росії проти України
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Спецмісія ОБСЄ за добу зафіксувала 118 порушень "тиші" на Донбасі, від початку перемир'я - 6889

Спецмісія ОБСЄ за добу зафіксувала 118 порушень

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості обстрілів на Донбасі. Загалом було 118 порушень за добу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті спецмісії від 26 січня 2021 року.

Так, у Донецькій області СММ зафіксувала 62 порушення режиму припинення вогню, зокрема 4 вибухи невизначеного походження. Більшість цих порушень сталися в районах на схід від н. п. Василівка (непідконтрольний уряду, 20 км на північ від Донецька) вранці 25 січня. За попередню добу, за спостереженнями Місії, в області було зафіксовано 17 порушень режиму припинення вогню.

У Луганській області СММ зафіксувала 56 порушень режиму припинення вогню, зокрема 14 вибухів невизначеного походження. Усі ці порушення сталися на північ, північний схід і північний захід від ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний уряду, 60 км на захід від Луганська). За попередню добу, за спостереженнями Місії, в області не було зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню.

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Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року, на якому було досягнуто домовленості про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня 2020 року і до кінця звітного періоду СММ зафіксувала щонайменше 6889 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (зокрема 2768 вибухів, 920 невизначених боєприпасів, що пролетіли, 94 спалахи дульного полум'я, 55 освітлювальних ракет, щонайменше 3052 черги і постріли).

Автор: 

ОБСЄ (3497) обстріл (28171) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+3
Не заважайте янелоху святкувати.
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27.01.2021 07:43
+2
А наші мудаки під орудою Хомчака - лише 5 порушень зафіксували.
Різниця колосальна.
Чому ніхто не запитує навіщо вони брешуть ?
Хочуть кинути нас в лапи окупанта ? Терпіли...
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27.01.2021 09:18
+1
Вообще-то и без уточнения цифра какая-то не перемирская.
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27.01.2021 09:01
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Не заважайте янелоху святкувати.
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27.01.2021 07:43 Відповісти
118 нарушений,а где уточнение сколько и из какой сторони?
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27.01.2021 08:36 Відповісти
Вообще-то и без уточнения цифра какая-то не перемирская.
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27.01.2021 09:01 Відповісти
Просто ОБСЕ уже незаслуживает доверия и эта организация как и ООН уже себя исчерпали и стали скорее карательными чем миротворческими организациями.
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27.01.2021 09:07 Відповісти
По-моему, наоборот: не карательными а беззубыми.
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27.01.2021 10:26 Відповісти
Скорее карательными так как именно ООН решают какой стране на земле быть а какую стереть с лица Земли.За то если ее члены ООН имеющие право голоса вторгнутся на чужую територию то для того чтоб наказать агрессора требуется 100% голосов а том числе и страны агрессора а это абсурд.
ООН исчерпал себя из падением ,,железного занавеса,,
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27.01.2021 10:57 Відповісти
какое уточнение!!?? окстись!!тут ясно написано: СММ зафиксировала не менее 6 889 нарушений режима прекращения Источник: https://censor.net/ru/n3244276 написано ведь!!нарушение ,,перемирия!!" нарушают ,,перемирие"сепары!!была бы ОТВЕТКА!!это была бы уже война!!соответственно армии разгон руководство(во главе верхнего недокомандувача) устроит и доплаты за ,,перемирие" снимет!!
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27.01.2021 09:04 Відповісти
А наші мудаки під орудою Хомчака - лише 5 порушень зафіксували.
Різниця колосальна.
Чому ніхто не запитує навіщо вони брешуть ?
Хочуть кинути нас в лапи окупанта ? Терпіли...
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27.01.2021 09:18 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=6XpGD9zViIo&ab_channel=Espreso.TV
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27.01.2021 09:21 Відповісти
Ердоган вже давненько послав ОБСЄ і іже с німі ...Ще коли вони заволали про перемирья, як тільки почали конкретно мочити іхтамнєтов. Нещодавно московських "міратворцев", яких набирали на даунбасі, теж почали "прітєснять" по повній. Бо Ердоган, на відміну від бункерного дєда, "конкретний пацан", сказав , ну типу нам такіє міратворци нє нужни! На болотах втерли соплі і в госдурі навіть не "шушукались", не те що там жирік чимось погрожував когось в "пєпєл прєвратіть"(як він любе робити).
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27.01.2021 09:26 Відповісти
 
 