Спецмісія ОБСЄ за добу зафіксувала 118 порушень "тиші" на Донбасі, від початку перемир'я - 6889

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості обстрілів на Донбасі. Загалом було 118 порушень за добу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті спецмісії від 26 січня 2021 року.

Так, у Донецькій області СММ зафіксувала 62 порушення режиму припинення вогню, зокрема 4 вибухи невизначеного походження. Більшість цих порушень сталися в районах на схід від н. п. Василівка (непідконтрольний уряду, 20 км на північ від Донецька) вранці 25 січня. За попередню добу, за спостереженнями Місії, в області було зафіксовано 17 порушень режиму припинення вогню.

У Луганській області СММ зафіксувала 56 порушень режиму припинення вогню, зокрема 14 вибухів невизначеного походження. Усі ці порушення сталися на північ, північний схід і північний захід від ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний уряду, 60 км на захід від Луганська). За попередню добу, за спостереженнями Місії, в області не було зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню.

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Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року, на якому було досягнуто домовленості про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня 2020 року і до кінця звітного періоду СММ зафіксувала щонайменше 6889 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (зокрема 2768 вибухів, 920 невизначених боєприпасів, що пролетіли, 94 спалахи дульного полум'я, 55 освітлювальних ракет, щонайменше 3052 черги і постріли).