Спецмісія ОБСЄ за добу зафіксувала 118 порушень "тиші" на Донбасі, від початку перемир'я - 6889
Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості обстрілів на Донбасі. Загалом було 118 порушень за добу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті спецмісії від 26 січня 2021 року.
Так, у Донецькій області СММ зафіксувала 62 порушення режиму припинення вогню, зокрема 4 вибухи невизначеного походження. Більшість цих порушень сталися в районах на схід від н. п. Василівка (непідконтрольний уряду, 20 км на північ від Донецька) вранці 25 січня. За попередню добу, за спостереженнями Місії, в області було зафіксовано 17 порушень режиму припинення вогню.
У Луганській області СММ зафіксувала 56 порушень режиму припинення вогню, зокрема 14 вибухів невизначеного походження. Усі ці порушення сталися на північ, північний схід і північний захід від ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний уряду, 60 км на захід від Луганська). За попередню добу, за спостереженнями Місії, в області не було зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню.
Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року, на якому було досягнуто домовленості про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня 2020 року і до кінця звітного періоду СММ зафіксувала щонайменше 6889 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (зокрема 2768 вибухів, 920 невизначених боєприпасів, що пролетіли, 94 спалахи дульного полум'я, 55 освітлювальних ракет, щонайменше 3052 черги і постріли).
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