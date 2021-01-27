Український воїн зазнав кульового поранення внаслідок ворожого обстрілу біля Новоолександрівки. За добу - п'ять порушень режиму "тиші", - штаб ОС

Минулої доби, 26 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, за даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Новоолександрівки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів, ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета, стрілецької та снайперської зброї.

"Внаслідок прицільного обстрілу позицій українських захисників один військовослужбовець Об’єднаних сил зазнав кульового поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу", - зазначено в повідомленні.

Також повідомляється, що поблизу Новозванівки противник застосував у бік українських позицій автоматичний станковий гранатомет.

"Неподалік Авдіївки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", російсько-окупаційні війська вели вогонь зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета. А в передмісті Мар’їнки противник застосував проти наших воїнів снайперську зброю", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що на обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

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"Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - повідомили в штабі.

Водночас у пресцентрі ОС зазначили, що від початку поточної доби, 27 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.