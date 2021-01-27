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Новини Агресія Росії проти України
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Український воїн зазнав кульового поранення внаслідок ворожого обстрілу біля Новоолександрівки. За добу - п'ять порушень режиму "тиші", - штаб ОС

Український воїн зазнав кульового поранення внаслідок ворожого обстрілу біля Новоолександрівки. За добу - п'ять порушень режиму

Минулої доби, 26 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, за даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Новоолександрівки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів, ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета, стрілецької та снайперської зброї.

"Внаслідок прицільного обстрілу позицій українських захисників один військовослужбовець Об’єднаних сил зазнав кульового поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу", - зазначено в повідомленні.

Також повідомляється, що поблизу Новозванівки противник застосував у бік українських позицій автоматичний станковий гранатомет.

"Неподалік Авдіївки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", російсько-окупаційні війська вели вогонь зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета. А в передмісті Мар’їнки противник застосував проти наших воїнів снайперську зброю", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що на обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

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"Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - повідомили в штабі.

Водночас у пресцентрі ОС зазначили, що від початку поточної доби, 27 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

Український воїн зазнав кульового поранення внаслідок ворожого обстрілу біля Новоолександрівки. За добу - пять порушень режиму тиші, - штаб ОС 01

Автор: 

обстріл (28171) поранення (2792) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+19
ОБСЄ- 118 порушень тиші. Хомчак- 6 порушень тиші. Кому вірити?
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27.01.2021 07:53
+15
ОБСЕ насчитало 118......, кто-то врет.........
Раненному: выздоровления......
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27.01.2021 07:54
+11
Скорейшего выздоровления и быстрого восстановления нашему воину-защитнику! А что бы это не повторялось и для того, что бы минимизировать потери ВСУ надо просто больше убивать русских сволочей ! Воин, убей очередного русского- выполни свой священный долг!

Український воїн зазнав кульового поранення внаслідок ворожого обстрілу біля Новоолександрівки. За добу - п'ять порушень режиму "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4040
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27.01.2021 08:20
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ОБСЄ- 118 порушень тиші. Хомчак- 6 порушень тиші. Кому вірити?
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27.01.2021 07:53 Відповісти
Мы считаем нарушения, если в наших попали. Такой себе "морской бой" от Слуг Урода.
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27.01.2021 08:31 Відповісти
ОБСЕ насчитало 118......, кто-то врет.........
Раненному: выздоровления......
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27.01.2021 07:54 Відповісти
Нє, ну Хомчак-Іловайський не бреше. Якщо спить, або непритомний.
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27.01.2021 09:20 Відповісти
Такое вот хваленное перемирие от КРОВАВОГО МАРАДЕРА!
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27.01.2021 08:03 Відповісти
марОдера...дебилятко...
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27.01.2021 08:29 Відповісти
МАРАДЕРА так как он хуже мародера как и проФФесор.
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27.01.2021 08:32 Відповісти
Профессор.
Может Т9 включите?
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27.01.2021 08:40 Відповісти
Вы уже забыли, кто такой проФФесор? Спросите у Гугла - он подскажет.
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27.01.2021 09:00 Відповісти
Скорейшего выздоровления и быстрого восстановления нашему воину-защитнику! А что бы это не повторялось и для того, что бы минимизировать потери ВСУ надо просто больше убивать русских сволочей ! Воин, убей очередного русского- выполни свой священный долг!

Український воїн зазнав кульового поранення внаслідок ворожого обстрілу біля Новоолександрівки. За добу - п'ять порушень режиму "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4040
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27.01.2021 08:20 Відповісти
бурятів мимо каси пропускаєш ?
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27.01.2021 08:35 Відповісти
русские- это искуственная нациАнальность, куда входит весь сброд, в том числе и буряты.
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27.01.2021 09:29 Відповісти
самая качественная работа - это работа информбюро... докладывает точно и в срок... к сожалению сообщает о смерти украинских воинов, но крайне редко об уничтожении живой силы и техники врага... вопрос - нахера это командование - от говнокомандувача до ООС?
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27.01.2021 08:33 Відповісти
діє за настановами П.О.Порошенка :"альтернативи перемир'ю немає".
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27.01.2021 08:37 Відповісти
Снова Порох виноват? 😁😁😁
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27.01.2021 08:41 Відповісти
Ну не ідіоти ж, які під час війни обрали антимайданівця ВАЗеленського.
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27.01.2021 10:05 Відповісти
Ну не знаю , як вже назвать наших говнокомандуючих--режим тиші придержується, а наші воїни гібнуть і поранені, а в слід листи про порушення цієї тиші. Ви що дол--би!?
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27.01.2021 08:51 Відповісти
Ждем репорта генерала хомячка о том, что пострадавший был нарушителем всех приказов и инструкций
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27.01.2021 09:02 Відповісти
Щодня вже є поранені.
Який режим тиші ??
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27.01.2021 09:04 Відповісти
Зеленський.
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27.01.2021 10:07 Відповісти
Но "мир в глазах" *****, четырежды "геройский патриот" не отменял.
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27.01.2021 09:48 Відповісти
Швидкого одужання нашому захиснику. Бережи вас Господь, рідненькі.
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27.01.2021 10:07 Відповісти
Предлагаю послать нашего недопрузидента на передовую , пусть уморит врага до смерти хохотом. Хоть какая то польза будет.
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27.01.2021 12:11 Відповісти
Опять стреляли! Так может Зелепуцкого отправить на передовую, пусть на месте договаривается с путлеровцами, которых там нет?
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27.01.2021 13:00 Відповісти
З нот та повідомлень обсє вже можна написати музику - похороний марш режиму тиші...
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27.01.2021 13:20 Відповісти
эта музыка будет вечной извините но так не воюют 7 лет в огородах сидеть это просто позор какойто
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28.01.2021 01:58 Відповісти
я вот не понимаю почему бы непослать с флангов танковые армии дать бронированным кулаком так сказать по этой заразе и не решить этот вопрос раз и навсегда зачем нам эти перемирия что вообше за бред напоминает братания в первую мировую надо этот вопрос решать радикально и чем быстрее тем лучше для всех будет
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28.01.2021 02:03 Відповісти
 
 