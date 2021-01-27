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Новини Коронавірус і карантин
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За добу через COVID-19 в Україні померли 145 осіб, виявлено 3776 нових випадків, одужали - 14 250

За добу через COVID-19 в Україні померли 145 осіб, виявлено 3776 нових випадків, одужали - 14 250

В Україні станом на ранок середи, 27 січня, зафіксовано 3776 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"3776 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 27 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 115 дітей та 172 медпрацівники.

Також за минулу добуЗа добу через COVID-19 в Україні померли 145 осіб, виявлено 3776 нових випадків, одужали - 14 250 06

За добу через COVID-19 в Україні померли 145 осіб, виявлено 3776 нових випадків, одужали - 14 250 03госпіталізовано – 2 430 осіб;

За добу через COVID-19 в Україні померли 145 осіб, виявлено 3776 нових випадків, одужали - 14 250 03летальних випадків – 145;

За добу через COVID-19 в Україні померли 145 осіб, виявлено 3776 нових випадків, одужали - 14 250 03одужало – 14 250 осіб;

За добу через COVID-19 в Україні померли 145 осіб, виявлено 3776 нових випадків, одужали - 14 250 03здійснено тестувань за добу – 47 120 (зокрема методом ПЛР – 27 041, методом ІФА – 20 079).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генсек ООН Гутерреш про 100 млн заражень COVID-19: Ми можемо перемогти вірус лише одним способом

За весь час пандемії в УкраїніЗа добу через COVID-19 в Україні померли 145 осіб, виявлено 3776 нових випадків, одужали - 14 250 06

За добу через COVID-19 в Україні померли 145 осіб, виявлено 3776 нових випадків, одужали - 14 250 08захворіло – 1 200 883 особи;

За добу через COVID-19 в Україні померли 145 осіб, виявлено 3776 нових випадків, одужали - 14 250 08одужало – 980 085 осіб;

За добу через COVID-19 в Україні померли 145 осіб, виявлено 3776 нових випадків, одужали - 14 250 08летальних випадків – 22 202;

За добу через COVID-19 в Україні померли 145 осіб, виявлено 3776 нових випадків, одужали - 14 250 08проведено ПЛР-тестувань – 6 152 298.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (437), Київській (276), Харківській (238), Львівській (221) та Запорізькій (204) областях", - розповів Степанов.

За добу через COVID-19 в Україні померли 145 осіб, виявлено 3776 нових випадків, одужали - 14 250 11
За добу через COVID-19 в Україні померли 145 осіб, виявлено 3776 нових випадків, одужали - 14 250 12
За добу через COVID-19 в Україні померли 145 осіб, виявлено 3776 нових випадків, одужали - 14 250 13

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+2
... і зроблено 0!!! щеплень що в два рази більше ніж вчора!!!
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27.01.2021 08:16
+2
Ага. Кількість виявлених зменшилася, а смертність виросла.
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27.01.2021 08:18
+2
предполагаю, что люди с легкими формами просто не идут в поликлиники и больницы, причин тут несколько.
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27.01.2021 08:29
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... і зроблено 0!!! щеплень що в два рази більше ніж вчора!!!
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27.01.2021 08:16 Відповісти
Ну вот, послушали зелю, перестали болеть и почти победили корона вирус. Сдувается пандемийка
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27.01.2021 08:17 Відповісти
Ага. Кількість виявлених зменшилася, а смертність виросла.
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27.01.2021 08:18 Відповісти
предполагаю, что люди с легкими формами просто не идут в поликлиники и больницы, причин тут несколько.
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27.01.2021 08:29 Відповісти
Только недовольные идут в поликлинмки и больницы, чтобы получить более тяжелую форму.
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27.01.2021 08:33 Відповісти
Пожинаємо наслідки новорічних та різдвяних свят.
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27.01.2021 08:28 Відповісти
А вот если бы Зеля с Разумковым померли, это ба меня не расстроило. Заранее благодарен.
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27.01.2021 08:31 Відповісти
Із 206 436 -ьох хворих (на вчорашній день) сьогодні померло аж 145 людей невідомо від чого. Ну це, звичайно, страшна пандемія.
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27.01.2021 08:33 Відповісти
Це не рахуючи невиявлених безсимптомних.
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27.01.2021 08:34 Відповісти
В світі кількість померлих від короновірусу зростає, а в Україні падає.... Дива, та й годі...
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27.01.2021 08:50 Відповісти
И только у ковидоистеричек все стабильно - каждый день одни и те же тупые коменты!
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27.01.2021 13:37 Відповісти
По словам цих зелених мерзот---захворюваність зменшується. А ЗВІДКІЛЯ ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ СМЕРТНІСТЬ, Ми з дружиною переболіли цією заразою в легкій формі,то зовсім не ввійшли в статистику. БРЕХЛИВІ тварюки.
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27.01.2021 08:57 Відповісти
позитивний результат тесту не зареєстрували ?! Хто ставив діагноз ?
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27.01.2021 09:03 Відповісти
https://covid19.rnbo.gov.ua/ Сегодня болеют в Украине - 198 596.
198 596 это 0,5% от 37 000 000 которых Дубилет посчитал. 1 200 883 в 6 раз страшнее чем 198 596.
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27.01.2021 08:57 Відповісти
"Долгий" ковид: русская рулетка для молодых и здоровых
https://www.bbc.com/russian/news-55641025

Каждый десятый заразившийся коронавирусом продолжает испытывать симптомы заболевания и по прошествии восьми недель. Риск такого протекания болезни, которое называют "долгим ковидом", превращает жизнь даже молодых и здоровых заразившихся в подобие "русской рулетки" с непредсказуемым исходом, считает ведущий британский иммунолог.
Группа работников британской системы здравоохранения, у которых заболевание приняло долгую и тяжелую форму, и профессионалы в области медицины на заседании парламентской группы во вторник описали течение болезни.
По их словам, спустя длительное время после заражения многие продолжают испытывать боли, постоянное утомление и тяжелые повреждения нервной системы.
Даже для молодых и здоровых людей заражение вирусом может нести серьезные риски, предупреждают они, предостерегая от "черно-белого" восприятия ковида, который якобы или смертелен или протекает легко и быстро.
Действительно, большинство людей переносит заражение сравнительно легко, но у значимого меньшинства - от 5% до 10% - симптомы сохраняются на протяжении нескольких недель после заражения.
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27.01.2021 10:42 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZVw31yMJJlu2ac0vs_cjLBi4Sf01-wYSI2f1nbO2J8g824CDl6IHxiN77JnhJHAXqgEUdQj5szPcRVxJNJnfQAVYaHKDHv7-8KzD-yyIeNnmbHx2N1fJCe9YnQjlb44Zkk&__tn__=-UC%2CP-R Дмитрий Корнейчук

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/4872404236166949?__cft__[0]=AZVw31yMJJlu2ac0vs_cjLBi4Sf01-wYSI2f1nbO2J8g824CDl6IHxiN77JnhJHAXqgEUdQj5szPcRVxJNJnfQAVYaHKDHv7-8KzD-yyIeNnmbHx2N1fJCe9YnQjlb44Zkk&__tn__=%2CO%2CP-R 4 мин. ·

Коронавирус получил платежки за отопление и газ в декабре-январе - и в ужасе убежал из Украины...
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27.01.2021 09:00 Відповісти
УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ США ПОДАЛИ В СУД НА CDC ЗА МОШЕННИЧЕСТВО С COVID
«Стэнфорд, Корнуэлл и пять других лабораторий Калифорнийских университетов «обнаружили, что C19 выдуманный, вымышленный, а не вирус и подали в суд на CDC за мошенничество с коронавирусом», - сказал Роб Освальд, доктор вирусологии и иммунологии Корнуэльского университета:
«Итак, мы имеем дело с очередным штаммом гриппа, как и каждый год. C19 не существует и является вымышленным. Я считаю, что Китай и глобалисты организовали эту мистификацию COVID (грипп, замаскированный под новый вирус), чтобы вызвать глобальную тиранию и всемирное полицейское тоталитарное государство наблюдения, и этот заговор включал массовые фальсификации выборов.
У меня докторская степень по вирусологии и иммунологии. Я работаю в клинической лаборатории и проверил 1500 «предполагаемых» положительных образцов C19, собранных здесь, в Южной Калифорнии. Когда моя команда лаборантов и я проводили тестирование с помощью критериев Коха и наблюдения с помощью SEM (растрового электронного микроскопа), мы не обнаружили Covid ни в одном из 1500 образцов. Мы обнаружили, что все 1500 образцов были в основном гриппом A, а некоторые были гриппом B, но не было ни одного случая Covid, и мы не использовали тест B.S. PCR.
Затем мы отправили оставшиеся образцы в Стэнфорд, Корнуэлл и несколько лабораторий Калифорнийских университетов, и они обнаружили те же результаты, что и мы, БЕЗ COVID. Они обнаружили грипп A и B. Все мы затем поговорили с CDC и попросили жизнеспособные образцы COVID, которые, по словам CDC, они не могут предоставить, поскольку у них не было никаких образцов.
В результате всех наших исследований и лабораторных работ мы пришли к твердому выводу, что C19 был выдуманным и вымышленным. Грипп назвали Covid, а большинство из 225 000 умерших умерли от сопутствующих заболеваний, таких как сердечные заболевания, рак, диабет, эмфизема легких и т. д., и при наличии этих заболеваний они заболели гриппом, который еще больше ослабил их иммунную систему, что явилось причиной смерти. Я еще не нашел ни одного жизнеспособного образца C19 для работы.
Мы семь университетов, которые провели лабораторные испытания этих 1500 образцов, теперь подаем в суд на CDC за мошенничество с C19. CDC еще не прислали нам ни одного жизнеспособного, изолированного и очищенного образца C19. Если они не могут или не хотят прислать нам жизнеспособный образец, я говорю, что C19 нет, он вымышленный. Четыре исследовательских работы, которые действительно описывают геномные экстракты вируса C19, никогда не были успешными в выделении и очистке образцов. Все четыре статьи, написанные о C19, описывают только небольшие фрагменты РНК, длина которых составляет от 37 до 40 пар оснований, что НЕ является ВИРУСОМ. Вирусный геном обычно составляет от 30 000 до 40 000 пар оснований. Такое зло, как Ковид должно быть повсюду, почему никто ни в одной лаборатории по всему миру не выделил и не очистил этот вирус полностью? Это потому, что они никогда не находили вирус, все, что они когда-либо находили, это маленькие кусочки РНК, которые так и не были идентифицированы как вирус.
При таком плохом состоянии, как Covid, должно быть повсюду, почему никто в какой-либо лаборатории во всем мире никогда не изолировал и не очистил этот вирус полностью?
Это потому, что они никогда не находили вирус, все, что они когда-либо находили, - это небольшие фрагменты РНК, которые так и не были идентифицированы как вирус ».
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27.01.2021 09:13 Відповісти
27.01.21 У світі різко зросла кількість смертей через COVID-19: за добу - 15,8 тис. випадків. За добу через COVID-19 в Україні померли 145 осіб. Якби в Україні була такій самий відсоток смертей через COVID-19 як у світі, то померлих за добу було б ~ 15,8 тис. х 42млн./7млрд. = 95 осіб. Реально померли 145 осіб. Відсоток смертності через COVID-19 в Україні в півтора рази вищий ніж у світі. Чи брехунець це розуміє?
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27.01.2021 10:13 Відповісти
За добу через COVID-19 в Україні померли 145 осіб, виявлено 3776 нових випадків, одужали - 14 250 - Цензор.НЕТ 4237
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27.01.2021 11:25 Відповісти
Подивыться на кількість госпіталізованих і узнаєте, що реально заболіло за сутки в 5 раз більше.
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27.01.2021 13:16 Відповісти
Реально у нас уже переболело короной где то 25-30 % страны , а весь чес который несут Осел и Ко яйца выеденного не стоит.
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27.01.2021 14:39 Відповісти
 
 