За добу через COVID-19 в Україні померли 145 осіб, виявлено 3776 нових випадків, одужали - 14 250
В Україні станом на ранок середи, 27 січня, зафіксовано 3776 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"3776 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 27 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 115 дітей та 172 медпрацівники.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 2 430 осіб;
летальних випадків – 145;
одужало – 14 250 осіб;
здійснено тестувань за добу – 47 120 (зокрема методом ПЛР – 27 041, методом ІФА – 20 079).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 200 883 особи;
одужало – 980 085 осіб;
летальних випадків – 22 202;
проведено ПЛР-тестувань – 6 152 298.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (437), Київській (276), Харківській (238), Львівській (221) та Запорізькій (204) областях", - розповів Степанов.
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https://www.bbc.com/russian/news-55641025
Каждый десятый заразившийся коронавирусом продолжает испытывать симптомы заболевания и по прошествии восьми недель. Риск такого протекания болезни, которое называют "долгим ковидом", превращает жизнь даже молодых и здоровых заразившихся в подобие "русской рулетки" с непредсказуемым исходом, считает ведущий британский иммунолог.
Группа работников британской системы здравоохранения, у которых заболевание приняло долгую и тяжелую форму, и профессионалы в области медицины на заседании парламентской группы во вторник описали течение болезни.
По их словам, спустя длительное время после заражения многие продолжают испытывать боли, постоянное утомление и тяжелые повреждения нервной системы.
Даже для молодых и здоровых людей заражение вирусом может нести серьезные риски, предупреждают они, предостерегая от "черно-белого" восприятия ковида, который якобы или смертелен или протекает легко и быстро.
Действительно, большинство людей переносит заражение сравнительно легко, но у значимого меньшинства - от 5% до 10% - симптомы сохраняются на протяжении нескольких недель после заражения.
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/4872404236166949?__cft__[0]=AZVw31yMJJlu2ac0vs_cjLBi4Sf01-wYSI2f1nbO2J8g824CDl6IHxiN77JnhJHAXqgEUdQj5szPcRVxJNJnfQAVYaHKDHv7-8KzD-yyIeNnmbHx2N1fJCe9YnQjlb44Zkk&__tn__=%2CO%2CP-R 4 мин. ·
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«Стэнфорд, Корнуэлл и пять других лабораторий Калифорнийских университетов «обнаружили, что C19 выдуманный, вымышленный, а не вирус и подали в суд на CDC за мошенничество с коронавирусом», - сказал Роб Освальд, доктор вирусологии и иммунологии Корнуэльского университета:
«Итак, мы имеем дело с очередным штаммом гриппа, как и каждый год. C19 не существует и является вымышленным. Я считаю, что Китай и глобалисты организовали эту мистификацию COVID (грипп, замаскированный под новый вирус), чтобы вызвать глобальную тиранию и всемирное полицейское тоталитарное государство наблюдения, и этот заговор включал массовые фальсификации выборов.
У меня докторская степень по вирусологии и иммунологии. Я работаю в клинической лаборатории и проверил 1500 «предполагаемых» положительных образцов C19, собранных здесь, в Южной Калифорнии. Когда моя команда лаборантов и я проводили тестирование с помощью критериев Коха и наблюдения с помощью SEM (растрового электронного микроскопа), мы не обнаружили Covid ни в одном из 1500 образцов. Мы обнаружили, что все 1500 образцов были в основном гриппом A, а некоторые были гриппом B, но не было ни одного случая Covid, и мы не использовали тест B.S. PCR.
Затем мы отправили оставшиеся образцы в Стэнфорд, Корнуэлл и несколько лабораторий Калифорнийских университетов, и они обнаружили те же результаты, что и мы, БЕЗ COVID. Они обнаружили грипп A и B. Все мы затем поговорили с CDC и попросили жизнеспособные образцы COVID, которые, по словам CDC, они не могут предоставить, поскольку у них не было никаких образцов.
В результате всех наших исследований и лабораторных работ мы пришли к твердому выводу, что C19 был выдуманным и вымышленным. Грипп назвали Covid, а большинство из 225 000 умерших умерли от сопутствующих заболеваний, таких как сердечные заболевания, рак, диабет, эмфизема легких и т. д., и при наличии этих заболеваний они заболели гриппом, который еще больше ослабил их иммунную систему, что явилось причиной смерти. Я еще не нашел ни одного жизнеспособного образца C19 для работы.
Мы семь университетов, которые провели лабораторные испытания этих 1500 образцов, теперь подаем в суд на CDC за мошенничество с C19. CDC еще не прислали нам ни одного жизнеспособного, изолированного и очищенного образца C19. Если они не могут или не хотят прислать нам жизнеспособный образец, я говорю, что C19 нет, он вымышленный. Четыре исследовательских работы, которые действительно описывают геномные экстракты вируса C19, никогда не были успешными в выделении и очистке образцов. Все четыре статьи, написанные о C19, описывают только небольшие фрагменты РНК, длина которых составляет от 37 до 40 пар оснований, что НЕ является ВИРУСОМ. Вирусный геном обычно составляет от 30 000 до 40 000 пар оснований. Такое зло, как Ковид должно быть повсюду, почему никто ни в одной лаборатории по всему миру не выделил и не очистил этот вирус полностью? Это потому, что они никогда не находили вирус, все, что они когда-либо находили, это маленькие кусочки РНК, которые так и не были идентифицированы как вирус.
При таком плохом состоянии, как Covid, должно быть повсюду, почему никто в какой-либо лаборатории во всем мире никогда не изолировал и не очистил этот вирус полностью?
Это потому, что они никогда не находили вирус, все, что они когда-либо находили, - это небольшие фрагменты РНК, которые так и не были идентифицированы как вирус ».