За добу через COVID-19 в Україні померли 145 осіб, виявлено 3776 нових випадків, одужали - 14 250

В Україні станом на ранок середи, 27 січня, зафіксовано 3776 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"3776 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 27 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 115 дітей та 172 медпрацівники.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 2 430 осіб;

летальних випадків – 145;

одужало – 14 250 осіб;

здійснено тестувань за добу – 47 120 (зокрема методом ПЛР – 27 041, методом ІФА – 20 079).

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 200 883 особи;

одужало – 980 085 осіб;

летальних випадків – 22 202;

проведено ПЛР-тестувань – 6 152 298.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (437), Київській (276), Харківській (238), Львівській (221) та Запорізькій (204) областях", - розповів Степанов.









