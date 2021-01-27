У світі різко зросла кількість смертей через COVID-19: за добу - 15,8 тис. випадків

Станом на ранок 27 січня у світі зареєстрували 528 698 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 15 879 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 100 839 430 випадків інфікування, з них 528 698 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 167 167 осіб, з них 15 879 за минулу добу. Зазначимо, що станом на ранок 26 січня було зафіксовано 9 597 смертей.

Побороли хворобу і вилікувалися 72,8 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Велика Британія.

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 30-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 12-ту.