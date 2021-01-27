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Новини Коронавірус і карантин
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У світі різко зросла кількість смертей через COVID-19: за добу - 15,8 тис. випадків

У світі різко зросла кількість смертей через COVID-19: за добу - 15,8 тис. випадків

Станом на ранок 27 січня у світі зареєстрували 528 698 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 15 879 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 100 839 430 випадків інфікування, з них 528 698 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 167 167 осіб, з них 15 879 за минулу добу. Зазначимо, що станом на ранок 26 січня було зафіксовано 9 597 смертей.

У світі різко зросла кількість смертей через COVID-19: за добу - 15,8 тис. випадків 01

Побороли хворобу і вилікувалися 72,8 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу через COVID-19 в Україні померли 145 осіб, виявлено 3776 нових випадків, одужали - 14 250

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Велика Британія.

У світі різко зросла кількість смертей через COVID-19: за добу - 15,8 тис. випадків 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 30-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 12-ту.

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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А у нас практически победили пандемию!!! Віылечивается в 5 раз больше чем заражается!!! Слава Максиму Степанову и Мише Крадуцкому
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27.01.2021 08:27 Відповісти
В мире растёт, страны закрываются, а в Украине вирус дохнет сам, вот что значит вовремя закрыть продажу батареек и носков
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27.01.2021 08:38 Відповісти
Ну надо ж страху нагнать, чтоб не расслаблялись и побольше идиотских мер ввели.
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27.01.2021 08:39 Відповісти
Крутят статистикой, как цыган солнцем.
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27.01.2021 08:42 Відповісти
27.01.21 У світі різко зросла кількість смертей через COVID-19: за добу - 15,8 тис. випадків. За добу через COVID-19 в Україні померли 145 осіб. Якби в Україні була такій самий відсоток смертей через COVID-19 як у світі, то померлих за добу було б ~ 15,8 тис. х 42млн./7млрд. = 95 осіб. Реально померли 145 осіб. Відсоток смертності через COVID-19 в Україні в півтора рази вищий ніж у світі. Чи брехунець це розуміє?
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27.01.2021 10:15 Відповісти
Ух как страшно, срочно вакцину,срочно!!!
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27.01.2021 10:59 Відповісти
Смех смехом, а ведь если не будут колоться(как было в свое время с тряпочками она физиономию), то могут придумать и навяжут такие ограничения, что либо вкалывай себе сомнительную бадягу, которую уже наштамповали и "уплочено", либо будешь безвыездным, безработным если вообще не бесправным.
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27.01.2021 12:48 Відповісти
Сильно не хвилюйся, адже в нашій країні завжди буде існувати ще один спосіб отримання "завітної" корочки
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27.01.2021 15:03 Відповісти
Да я особо не волнуюсь и коррупцию не одобряю. Маску ношу,если людям вокруг от этого спокойнее и не истерю. Просто странно смотреть как из обычной(и в сравнении с другими существующими - далеко не самой страшной) болезни вдруг делают апокалипсис и сходят с ума.
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27.01.2021 19:34 Відповісти
 
 