ВМС України цього року отримають турецькі безпілотники Bayraktar ТВ2, - командувач ВМС ЗСУ Неїжпапа
Цьогоріч ВМС України отримають комплекс безпілотних апаратів Bayraktar ТВ2 турецького виробництва з поліпшеними характеристиками.
Про це заявив командувач ВМС ЗС України контрадмірал Олексій Неїжпапа під час робочої зустрічі з представниками турецької компанії Baykar Makina в Одесі, повідомляє ВМС України на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"У цьому році ВМС України отримають комплекс безпілотних апаратів з поліпшеними характеристиками, які будуть діяти в інтересах Військово-Морських Сил, як на суші так і на морі", - розповів командувач ВМС ЗС України.
Контрадмірал Олексій Неїжпапа подякував турецьким партнерам за співпрацю, конструктивний діалог з вироблення спільної позиції та вирішення питань в рамках реалізації цього проєкту.
"Ми розробляємо безпілотні літальні комплекси. Для України, як підтримку, ми надаємо найновіші технології, які маємо на сьогодні, - розповів пан Халук Байрактар. – Ми завжди будемо ділитися з українськими партнерами своїм досвідом для того, щоб разом досягати поставлених цілей", - сказав генеральний директор Baykar Makina Халук Байрактар.
За результатами зустрічі, був розроблений загальний порядок реалізації проєкту плану дій.
Як відомо, раніше командувач ВМС ЗС України контрадмірал Олексій Неїжпапа повідомляв про те, що для застосування в Чорноморської та Азовської операційній зоні БПЛА Bayraktar матимуть збільшену дальність польоту і будуть задіяні для висвітлення надводної обстановки, забезпечення дій сил на березі і на морі.
Як повідомлялося, міністр оборони України Андрій Таран і президент Директорату оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір підписали меморандум, де, зокрема, були позначені наміри почати й імплементувати спільні проєкти з будівництва бойових кораблів, безпілотних літальних апаратів і всіх видів турбінних двигунів.
Тоді ж Андрій Таран і міністр національної оборони Туреччини Хулуси Акар підписали рамкову військову угоду між Кабінетом Міністрів України та урядом Турецької Республіки.
Турецькі безпілотники продемонстрували свою ефективність під час бойових дій в Сирії, Лівії та Нагірному Карабасі.
Будь ласка, зачекайте...
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но кое-кто (не будем говорить кто, хотя это был
слоненок(с)...главнокакбыкомандующий) запретил нашим и разведку и ответку и использование БПЛА дабы не сердить ту сторону
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В Офисе Президента подчеркнули, что «режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня с 27 июля 2020 года является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других их положений».
В ОБСЕ подчеркнули, что https://babel.ua/ru/news/47871-zapret-na-razvedku-dronov-i-snayperov-v-obse-rasskazali-detali-peremiriya-na-donbasse-o-kotorom-dogovorilis-v-minske мероприятия по соблюдению согласованного перемирия предусматривают:* запрет на наступательные и разведывательные действия, а также на использование любых летательных аппаратов;
* запрет на применение огня, в том числе снайперского;
* запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах или возле них, особенно возле объектов гражданской инфраструктуры;
* применение дисциплинарных мер за нарушение перемирия и уведомление о них координатора ТКГ;
* создание специального механизма по реагированию на нарушение перемирия;
* огонь в ответ на наступательные действия разрешается, если он отрывается по приказу руководства ВСУ или боевиков в случае, когда урегулировать ситуации посредством механизма не удается.
И вой стоял шо надо делать самим, а не как проклятый барыга транжирить бабло?
Зелёная братия, я не понял, шото изменилось?