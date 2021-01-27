ВМС України цього року отримають турецькі безпілотники Bayraktar ТВ2, - командувач ВМС ЗСУ Неїжпапа

Цьогоріч ВМС України отримають комплекс безпілотних апаратів Bayraktar ТВ2 турецького виробництва з поліпшеними характеристиками.

Про це заявив командувач ВМС ЗС України контрадмірал Олексій Неїжпапа під час робочої зустрічі з представниками турецької компанії Baykar Makina в Одесі, повідомляє ВМС України на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"У цьому році ВМС України отримають комплекс безпілотних апаратів з поліпшеними характеристиками, які будуть діяти в інтересах Військово-Морських Сил, як на суші так і на морі", - розповів командувач ВМС ЗС України.

Контрадмірал Олексій Неїжпапа подякував турецьким партнерам за співпрацю, конструктивний діалог з вироблення спільної позиції та вирішення питань в рамках реалізації цього проєкту.

"Ми розробляємо безпілотні літальні комплекси. Для України, як підтримку, ми надаємо найновіші технології, які маємо на сьогодні, - розповів пан Халук Байрактар. – Ми завжди будемо ділитися з українськими партнерами своїм досвідом для того, щоб разом досягати поставлених цілей", - сказав генеральний директор Baykar Makina Халук Байрактар.

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За результатами зустрічі, був розроблений загальний порядок реалізації проєкту плану дій.

Як відомо, раніше командувач ВМС ЗС України контрадмірал Олексій Неїжпапа повідомляв про те, що для застосування в Чорноморської та Азовської операційній зоні БПЛА Bayraktar матимуть збільшену дальність польоту і будуть задіяні для висвітлення надводної обстановки, забезпечення дій сил на березі і на морі.

Як повідомлялося, міністр оборони України Андрій Таран і президент Директорату оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір підписали меморандум, де, зокрема, були позначені наміри почати й імплементувати спільні проєкти з будівництва бойових кораблів, безпілотних літальних апаратів і всіх видів турбінних двигунів.

Тоді ж Андрій Таран і міністр національної оборони Туреччини Хулуси Акар підписали рамкову військову угоду між Кабінетом Міністрів України та урядом Турецької Республіки.

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Турецькі безпілотники продемонстрували свою ефективність під час бойових дій в Сирії, Лівії та Нагірному Карабасі.