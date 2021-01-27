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Новини Агресія Росії проти України
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ВМС України цього року отримають турецькі безпілотники Bayraktar ТВ2, - командувач ВМС ЗСУ Неїжпапа

ВМС України цього року отримають турецькі безпілотники Bayraktar ТВ2, - командувач ВМС ЗСУ Неїжпапа

Цьогоріч ВМС України отримають комплекс безпілотних апаратів Bayraktar ТВ2 турецького виробництва з поліпшеними характеристиками.

Про це заявив командувач ВМС ЗС України контрадмірал Олексій Неїжпапа під час робочої зустрічі з представниками турецької компанії Baykar Makina в Одесі, повідомляє ВМС України на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"У цьому році ВМС України отримають комплекс безпілотних апаратів з поліпшеними характеристиками, які будуть діяти в інтересах Військово-Морських Сил, як на суші так і на морі", - розповів командувач ВМС ЗС України.

Контрадмірал Олексій Неїжпапа подякував турецьким партнерам за співпрацю, конструктивний діалог з вироблення спільної позиції та вирішення питань в рамках реалізації цього проєкту.

"Ми розробляємо безпілотні літальні комплекси. Для України, як підтримку, ми надаємо найновіші технології, які маємо на сьогодні, - розповів пан Халук Байрактар. – Ми завжди будемо ділитися з українськими партнерами своїм досвідом для того, щоб разом досягати поставлених цілей", - сказав генеральний директор Baykar Makina Халук Байрактар.

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За результатами зустрічі, був розроблений загальний порядок реалізації проєкту плану дій.

Як відомо, раніше командувач ВМС ЗС України контрадмірал Олексій Неїжпапа повідомляв про те, що для застосування в Чорноморської та Азовської операційній зоні БПЛА Bayraktar матимуть збільшену дальність польоту і будуть задіяні для висвітлення надводної обстановки, забезпечення дій сил на березі і на морі.

Як повідомлялося, міністр оборони України Андрій Таран і президент Директорату оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір підписали меморандум, де, зокрема, були позначені наміри почати й імплементувати спільні проєкти з будівництва бойових кораблів, безпілотних літальних апаратів і всіх видів турбінних двигунів.

Тоді ж Андрій Таран і міністр національної оборони Туреччини Хулуси Акар підписали рамкову військову угоду між Кабінетом Міністрів України та урядом Турецької Республіки.

Також читайте: У 2021-му очікуємо закупівлю для потреб ВМС турецьких безпілотників Bayraktar, - Неїжпапа

Турецькі безпілотники продемонстрували свою ефективність під час бойових дій в Сирії, Лівії та Нагірному Карабасі.

Автор: 

безпілотник (4079) ВМС (1375) Туреччина (3488) Неїжпапа Олексій (81)


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Топ коментарі
+11
Ударный беспилотник... Даже звучит красиво! Не ссыкливо сдающий свою землю врагу, а ударный. Не замалчивающий наши потери во время "перемирия", а ударный. Не ищущий мира в глазу оккупанта, а ударный. Ударный, шут ты гороховый! Запомни это слово, сцыкло, и попробуй произнести!
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27.01.2021 09:38
+6
А Сокола від КБ "Луч" підтримать ні? Та вже ш. Та отож
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27.01.2021 09:41
+3
Мдааа, так пьётра еще не облаживали.
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27.01.2021 09:56
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Ударный беспилотник... Даже звучит красиво! Не ссыкливо сдающий свою землю врагу, а ударный. Не замалчивающий наши потери во время "перемирия", а ударный. Не ищущий мира в глазу оккупанта, а ударный. Ударный, шут ты гороховый! Запомни это слово, сцыкло, и попробуй произнести!
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27.01.2021 09:38 Відповісти
Мдааа, так пьётра еще не облаживали.
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27.01.2021 09:56 Відповісти
Ты уколы пропустил...
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27.01.2021 10:22 Відповісти
вот нечего по себе людей судить.
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27.01.2021 10:34 Відповісти
Никто тебя не судит. Ты недееспособный. Резвись себе, дурачкам все можно.
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27.01.2021 10:41 Відповісти
Для ВМСУ безпілотник Байрактар абсолютно непотрібен, кораблі та катера ВМСУ не можуть взаємодіяти з цим безпілотником, на кораблях та катерах ВМСУ немає керованих ракет, які могли б наводитись на ціль цим безпілотником! Це дурна витрата коштів.
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27.01.2021 13:36 Відповісти
мы тебя ждали.. и вот ты пришел..
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27.01.2021 13:47 Відповісти
Можливо сьогодні немає. А завтра будуть. Люди ж працюють над питанням. Хоча згідний, ВМС якось трохи дивно. Чому не неземні частини? Там вже все добре?
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27.01.2021 13:59 Відповісти
Для ВМСУ більше піходять БПЛА які можуть стартувати або сідати на кораблі та катери, а цей БПЛА має розмір крил 12 метрів, його навіть запустити з катапульти з крейсера Україна не вийде, то для чого цей цирк?
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27.01.2021 15:13 Відповісти
Згоден. Базувати такі ЛА можливо лише в берегових підрозділах. Тож ВМС тут мало придатні для експлуатації та бойового застосування.
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27.01.2021 15:52 Відповісти
Та ты шо, поди опять зебилу в штаны Петя насрал? Ой лол, ни у имбецилы...
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27.01.2021 10:23 Відповісти
а шо, пахнет тебе ?
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27.01.2021 10:35 Відповісти
Ну да, вообще-то... гнильцой от тебя несет и еще чем-то... овечьим.
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27.01.2021 10:42 Відповісти
Для тебе є дві новини. Одна добра, інша так собі. Перша, раз запахи відчуваєш, ковідом не хворієш. Друга - запахи через інтернет не передаються, тому пахне тобі від тебе ж.
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27.01.2021 17:19 Відповісти
Назвемо ударний барига чоколадний, для підриву складів.
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27.01.2021 11:09 Відповісти
И побольше, сколько мрази бурятской похоронить нужно
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27.01.2021 09:39 Відповісти
буряты в море?их и на суше никто хоронить не собирается
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27.01.2021 15:00 Відповісти
Зрада 2.0
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27.01.2021 09:39 Відповісти
Да ладно... все помнят какая была зрада у зедебилов когда их ПОЛУЧИЛИ при "мародере". А тут якобы ПОЛУЧАТ и уже такая перемога что куда там..
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27.01.2021 10:25 Відповісти
Вони повинні були бути ще вчора, не в скринях по складах на заході країни, а в небі на сході.
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27.01.2021 09:39 Відповісти
А Сокола від КБ "Луч" підтримать ні? Та вже ш. Та отож
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27.01.2021 09:41 Відповісти
Сокіл-300 погугліть
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27.01.2021 09:42 Відповісти
Опять флот)) Там нужнее))
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27.01.2021 09:43 Відповісти
Неижпапа как хороший хозяйственник сумел выбить в свое подчинение аэророзведку тем самым повышая значимость ВМФ. 15 адмиралов должны же чем то командовать? Зелупенский отчитывается о приобретении Байрактаров (мол не хуже чем при Барыге) но дабы не злить ***** базироваться они будут в глубоком тылу и использоваться для рассматривания голых тел на пляже. Все довольны.
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27.01.2021 15:12 Відповісти
хорошая новость... можно бы и порадоваться... но..
но кое-кто (не будем говорить кто, хотя это был слоненок (с)...главнокакбыкомандующий) запретил нашим и разведку и ответку и использование БПЛА дабы не сердить ту сторону
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27.01.2021 09:44 Відповісти
ну, показуй приказ. Васья.
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27.01.2021 10:36 Відповісти
приказ Вы можете потребовать в Охфисе ПреЗЕдента или лучше у него самого...
///
В Офисе Президента подчеркнули, что «режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня с 27 июля 2020 года является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других их положений».
В ОБСЕ подчеркнули, что https://babel.ua/ru/news/47871-zapret-na-razvedku-dronov-i-snayperov-v-obse-rasskazali-detali-peremiriya-na-donbasse-o-kotorom-dogovorilis-v-minske мероприятия по соблюдению согласованного перемирия предусматривают:* запрет на наступательные и разведывательные действия, а также на использование любых летательных аппаратов;
* запрет на применение огня, в том числе снайперского;
* запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах или возле них, особенно возле объектов гражданской инфраструктуры;
* применение дисциплинарных мер за нарушение перемирия и уведомление о них координатора ТКГ;
* создание специального механизма по реагированию на нарушение перемирия;
* огонь в ответ на наступательные действия разрешается, если он отрывается по приказу руководства ВСУ или боевиков в случае, когда урегулировать ситуации посредством механизма не удается.
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27.01.2021 11:24 Відповісти
А толку нам з них при цій владі? Я років 20 назад запитав молдаван, чому вони продають свої винищувачі Індії. Він відповів: а нафіга оні нам- он только взлєтел - уже за границей.
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27.01.2021 09:47 Відповісти
Пусть покупают. Они уйдут, хоть что-то хорошее после них останется.
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27.01.2021 09:50 Відповісти
Нормально, а аеророзвідку розформовують. Таран-ху...лан.
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27.01.2021 09:49 Відповісти
Раньше ракеты делали, самолёты, а сейчас после всех "реформ" с 1991-го года, беспилотники у Турции покупаем и радуемся.
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27.01.2021 09:51 Відповісти
в 1991 году Украина имела одну из самых сильных армий в мире и была самой сильной економикой Европы,с тех времен очень многое изменилось,за 30 лет всю страну разпродали и ободрали до нитки,теперь официально Украина самая нищая страна Европы,очень печально за всем этим наблюдать
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27.01.2021 09:57 Відповісти
Яким чином ви оцінююте "самую сильную армию"? Кількістью неданавчаних немотивованих вояків, так тоді монголотатарське військо було сильніше. А економіку ви оцінююте по кількості проданного за кордон зерна та виплавленого металу? Так це сама нерозвинута економика - "сырьевая". Сильна економіка та, що запроваджує передові технології, наприклад у Люксембурга.
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27.01.2021 10:15 Відповісти
Агрогосударство, а все агро, без промышленного научного потенциала бедные страны, распахивать и травить землю на заграничных тракторах легче чем строить технологическую отрасль
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27.01.2021 10:25 Відповісти
Ага, ракети, літаки і Запорожці блін! Порівняно з Запорожцем навіть Фольксваген Жук - лімузин блін!
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27.01.2021 10:11 Відповісти
Простите, но вроде при Порошенко это считалось преступлением и ненужной х-нёй?
И вой стоял шо надо делать самим, а не как проклятый барыга транжирить бабло?
Зелёная братия, я не понял, шото изменилось?
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27.01.2021 09:54 Відповісти
Ты малость подурнел.
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27.01.2021 09:57 Відповісти
Эммм..... Я не по тем делам, поищи в другом месте
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27.01.2021 10:31 Відповісти
слышишь, неижпапа-неижмама-неижбаба-неиждед - а самим производить такие изделия ума нет?
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27.01.2021 10:20 Відповісти
Так была же программа совместного производства БПЛА?! Куда делась?
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27.01.2021 10:46 Відповісти
это вообще не к нему вопрос,а к Урусскому
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27.01.2021 14:59 Відповісти
Ну не знаю, не знаю, лично мне нравится слово РОЙ. А если он еще и упорядоченный и управляемый это меня даже воодушевляет....
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27.01.2021 12:42 Відповісти
Флоту потрібен авіаносць для безпілотників типу Bayraktar ТВ2. Це б істотно змінило баланс сил у Чорному морі.
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09.02.2021 12:33 Відповісти
 
 