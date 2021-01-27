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Кремінь щодо заяв професорки НПУ Драгоманова Більченко про українську мову: "Правоохоронці зобов'язані звернути увагу"

Кремінь щодо заяв професорки НПУ Драгоманова Більченко про українську мову:

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь вважає, що на заяви професорки НПУ ім. Михайла Драгоманова Євгенії Більченко повинні звернути увагу правоохоронці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net.

"Зважаючи на те, що такі заяви були раніше, мені здається, що це один із прикладів протиправних дій громадян України. Тому я впевнений, що на цю і на інші заяви, які лунали останнім часом, правоохоронці зобов’язані звернути увагу", – переконаний мовний омбудсман.

Він зауважив, що Служба безпеки України в День Соборності викрила групу інтернет-агітаторів, які керувалися вказівками з Росії.

Кремінь припустив, що Більченко діяла, як один із інтернет-агітаторів, які мали на меті реалізувати діяльність, керовану ззовні.

На його думку, аналогічні заяви – це один із прикладів так званого флешмобу на захист російськомовних громадян, ретрансльований із проросійських і російських телеканалів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОН про скандал із професоркою університету Драгоманова Більченко: Дискусії щодо мовного питання не можуть доводитися до абсурду

Натомість Кремінь наголосив, що не бачить жодних дискримінаційних прикладів порушення російськомовних громадян України за мовною ознакою законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

"Вважаю, що закон про забезпечення функціонування державної мови виписаний коректно, відповідно до висновків Конституційного суду, Венеціанської комісії, а також комісара ОБСЄ і відповідає всім сучасним вимогам законотворчості", – пояснив омбудсман.

І додав: "Думаю, що тут ми маємо справу не з діяльністю співробітників навчального закладу, бо заяви не співпадають з позицією навчального закладу, професорсько-викладацького складу чи студентства".

Це особиста ініціатива Більченко, схоже, з деструктивною метою розпалювання міжнаціональної ворожнечі за мовною ознакою, вважає Кремінь.

Дивіться також: Університетська професорка Більченко заявила, що за мовним законом стоїть "звичайний фашизм". Тепер вона заявляє про цькування і просить Зеленського не допустити її звільнення. ВIДЕО

Нагадаємо, професорка кафедри культурології та філософської антропології Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Євгенія Більченко після посилення дії закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" назвала Україну "американською колонією" і заявила, що за цим законом стоїть "звичайний фашизм". В університеті вважають такі заяви неприпустимими і планують скликати Вчену раду.

Автор: 

СБУ (12761) українська мова (833) вища освіта (208) Кремінь Тарас (150)


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Топ коментарі
+30
Професорші нагадати, що в 30-х роках було розстріляно 5000 письменників і вчителів саме української мови. Чомусь вчителів російської не зачепили буксирні бригади НКВС. Було знищено цвіт нації, той же Агатангел Кримський, який знав 60 східних мов, і такі були не потрібні московській туполобій імперії. Їм потрібні були такі, як ця професорша, вилизувачка чобіт рускаго міра. В Криму була вільно дозволена російська мова і де той Крим зараз? Мова це не забаганка, а один з елементів національної безпеки. Вчіть англійську, як мову міжнародну і українську як державну, все інше за бажанням, в тому числі і російську.
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27.01.2021 10:00
+28
Ни в одной другой стране мира такое не возможно ! ТГ Шевченко - «Украино ,подивись на себе ,сидить ворог в твоий хати и смиеться з тебе ! «
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27.01.2021 09:54
+22
В нас свобода слова доведена до абсурду.
Неадекватна особина з антидержавними заявами закидає в голови студентів лайно, з яким вони потім біжать голосувати за какую_разніцу або за ригів.
В США звільнили з університету консерву пуйла Ілларіонова за брехню та фейки.
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27.01.2021 10:03
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Оце і вся реакція від влади?
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27.01.2021 09:52 Відповісти
а чего все ждали? расстрела? у нас не паРаша все таки. вот уволить ее скорее всего уволят, пусть звездует в любимые говени руSSких "братьев" учить...ну чему она там может научить.
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27.01.2021 09:59 Відповісти
Дозвольте вас виправити. В оф.назві росісії немає жодної літери "у", тепер відведіть погляд від екрану і гарненько поміркуйте, чи все вірно? ви не пропустили її, таки ж немає тої літери "у", так? Отож читайте та пишіть вірно.
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27.01.2021 10:08 Відповісти
Скажите спасибо что ей охрану не выделили ...
А чего ещё ждать от зелёной власти холуев
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27.01.2021 10:00 Відповісти
А у нас є влада?
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27.01.2021 10:53 Відповісти
Эта "прохвесорша" - больной на голову человек!
В 40 лет и при ее соц.статусе так одеваться может только психически больной человек 🤕
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27.01.2021 11:10 Відповісти
чи є тут психіатри? а поясніть-но нам неосвіченим, як працює механізм індукованого божевілля... просто куку-анон по-українськи

https://mobile.twitter.com/lazarev_ua
https://mobile.twitter.com/lazarev_ua
https://mobile.twitter.com/lazarev_ua


https://mobile.twitter.com/lazarev_ua

https://mobile.twitter.com/lazarev_ua Oleksii Lazariev https://mobile.twitter.com/lazarev_ua @lazarev_ua https://mobile.twitter.com/lazarev_ua/status/1353987158655311872 26 янв.

...На жаль, всі учні Більченко від неї в захваті, крім моєї жінки.
А ті, що проти (філфаковці), формально не вчаться в неї на курсі((
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27.01.2021 11:40 Відповісти
як працйює куку-анон по-американськи, розписано Текстами.орг

Конспірологи з QAnon разом з іншими штурмували Капітолій.
Розробник ігор аналізує, як функціонує цей рух - https://texty.org.ua/articles/102817/konspirolohy-z-qanon-shturmuvaly-kapitolij-rozrobnyk-ihor-analizuye-yak-vynyk-cej-ruh/?src=main
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27.01.2021 11:42 Відповісти
Вот так виглядає ліцо русского мира 😭
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27.01.2021 11:21 Відповісти
Кремінь, що ти мелеш, про який "флешмоб на захист російськомовних громадян"?

Це відверта ворожість проти України, українців та паплюження нашої культури. Це ж свідоме (вона ж професор) розпалювання міжнаціональної ворожнечі!
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27.01.2021 13:18 Відповісти
А что, правоохранительные органы на нее одну должны внимание обращать? Да и кто это будет делать? Татаров? Венедиктова? А может быть сам Портнов в ОАСК заявление напишет? Короче, загонят вас, украинцы, в ближайшее время на Волынь, в Черновцы, да во Львов и будете там себе на украинском разговаривать. Не умеете себя защищать - так кто же вам доктор!
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27.01.2021 09:53 Відповісти
Ни в одной другой стране мира такое не возможно ! ТГ Шевченко - «Украино ,подивись на себе ,сидить ворог в твоий хати и смиеться з тебе ! «
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27.01.2021 09:54 Відповісти
ле так у кожній країні, яка є колонією рашки.
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27.01.2021 13:25 Відповісти
"Дубіністи" в Україні відчули безкарність і "розпустили пір"я"... Адже, за методами Більченко нічим не відрізняється від того ж Дубінського... Люди, що діють у публічній сфері, перестали слідкувать за своїм язиком... Цю "тринду" дурнувату "Блазень" захищать не буде - дай бог власну задницю "відмить". Може, спробує, після розірвання контракту і звільнення, відновиться через суд. Ну, відновиться... Однак, підтримки з боку тих, хто звільняв, не отримає, будуть "ставить палиці в колеса". Крім того, студентство може оголосить їй бойкот. Не буде студентів на лекціях, заняттях - не буде викладацьких годин. Не буде годин - не буде зарплати... Не буде зарплати - піде сама...
"Перед тим, як щось сказать, обов"язково перевіряйте, чи ваш язик надійно зв"язаний з мозком...".
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27.01.2021 09:59 Відповісти
Щодо реалій роботи закладів вищої освіти. Ставка викладача не залежить від наявності в аудиторії студентів, тож гроші вона буде отримувати. Хіба що її ставка буде складатися з годин так званих "вибіркових" дисциплін і за умови "не вибору" - вона не матиме роботи...
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27.01.2021 10:45 Відповісти
Та я вже з товаришем "проконсультувався"... Він в університеті викладає... В тому ж і біда нашого покоління, що люди "обидлячилися"... Читав Ігнатьєва, "50 років у строю". Там полк відмовився відповісти командиру на привітання. Полковник пішов у відставку... А зараз? Президент "в лайні по самі вуха", Верховна Рада, прем"єр-міністр, теж. Міністр оборони злмває секретні дані ворогу, міністр охорони здоров"я бреше в умовах пандемії і ********** комерційні інтереси, міністр освіти спалився на плагіаті... І ніхто й не думає подавать у відставку...
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27.01.2021 11:22 Відповісти
...і тим дедалі напрошується на дефенестрацію
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27.01.2021 11:43 Відповісти
А у нас "дефенестрації" вже практикувалися... У сміттєві баки... Уявляю, скільки знадобиться баків, коли знову спалахне "Майдан"... Не прибічник "судів Лінча", однак, часом, жалію, що декого туди кидали живцем - вони звідти вибралися, почистилися, і знову залізли у владу...
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27.01.2021 15:18 Відповісти
Кремінь щодо заяв професорки НПУ Драгоманова Більченко про українську мову: "Правоохоронці зобов'язані звернути увагу" - Цензор.НЕТ 2284"
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27.01.2021 13:29 Відповісти
Професорші нагадати, що в 30-х роках було розстріляно 5000 письменників і вчителів саме української мови. Чомусь вчителів російської не зачепили буксирні бригади НКВС. Було знищено цвіт нації, той же Агатангел Кримський, який знав 60 східних мов, і такі були не потрібні московській туполобій імперії. Їм потрібні були такі, як ця професорша, вилизувачка чобіт рускаго міра. В Криму була вільно дозволена російська мова і де той Крим зараз? Мова це не забаганка, а один з елементів національної безпеки. Вчіть англійську, як мову міжнародну і українську як державну, все інше за бажанням, в тому числі і російську.
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27.01.2021 10:00 Відповісти
безполєзно їй то казати.
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27.01.2021 13:32 Відповісти
В университете считают такие заявления недопустимыми и планируют созвать Ученый совет - уволить ее как непонимающую происходящее, посадить в окоп первой линии и пускай там уговаривает русских солдат уйти с территории Украины. Как такие професора становятся уважаемыми уже ясно давно. Могут строить студентов. Но делать оккупационные заявления на всю страну, неприкрытая злоба на американцев, такие академики должны сами себя кормить и одевать.
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27.01.2021 10:02 Відповісти
как ОНО может быть преподавателем?! Ну есть же какие то аттестации! Тут уже не к ней вопросы должны быть а к тем кто ей потворствует! К руководству учебного заведения!
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27.01.2021 10:02 Відповісти
Для проходження "атестації" (конкурсу на посаду) - потрібно виконувати чисто формальні показники - "публікації, виконання навантаження та посадових обов'язків тощо" + нормальні стосунки з колегами та безпосереднім керівництвом...
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27.01.2021 10:49 Відповісти
А психиатра преподавателю проходить не нужно ?
Вон в Питере один уже "напреподавал" рюкзак расчленение 🤔
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27.01.2021 11:13 Відповісти
Зустрічав в об'явах про конкурс на вакантну посаду в деяких закладах вищої освіту і такий пункт. Однак термін придатності такої довідки там визначали у 3 місяці (якщо не помиляюсь).
Але вимагання такої довідки (наскільки мені відомо) - є порушенням законодавства...
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27.01.2021 12:06 Відповісти
так атестації проводять по академічним знанням. те, що вона меле, до перевірки знань не відноситься. цим займається закон і народне осудження.
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27.01.2021 13:33 Відповісти
Потрібні ні заяви,а дії Звернутись по прокуратури і відкрити справу. А в першу черге вигнати цю сучку з університету.Статті найдуться.
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27.01.2021 10:02 Відповісти
Ви правильно міркуєте. Та в Україні вся влада підкацапська.
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27.01.2021 10:39 Відповісти
В нас свобода слова доведена до абсурду.
Неадекватна особина з антидержавними заявами закидає в голови студентів лайно, з яким вони потім біжать голосувати за какую_разніцу або за ригів.
В США звільнили з університету консерву пуйла Ілларіонова за брехню та фейки.
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27.01.2021 10:03 Відповісти
Волчий билет профессору в зубы и в ЖЭК, трудоустраиваться. Люди. не осознающие себя украинцами, не должны даже косвенно влиять на молодежь. Плохому шпана и сама научится!
Народ, вы только посмотрите на эту ватницу. Если снаружи она такая стремная, представляете, какой кал там в башке...
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27.01.2021 10:06 Відповісти
В зубы волчий билет лучше не надо, а то прокусит, приведет в негодность. А вот монтировкой по зубам можно - монтировка выдержит
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27.01.2021 10:24 Відповісти
Креминь о заявлениях профессора НПУ Драгоманова Бильченко об украинском языке: "Правоохранители обязаны обратить внимание" - Цензор.НЕТ 7380
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27.01.2021 10:06 Відповісти
как вы могли сравнить ее с ним ? Он красавчик
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27.01.2021 12:41 Відповісти
Фашизты доколе!!!! Первая жертва укропских мовных издевательств с выпавшей челюстью!!!
Креминь о заявлениях профессора НПУ Драгоманова Бильченко об украинском языке: "Правоохранители обязаны обратить внимание" - Цензор.НЕТ 7754
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27.01.2021 10:12 Відповісти
Кремінь щодо заяв професорки НПУ Драгоманова Більченко про українську мову: "Правоохоронці зобов'язані звернути увагу" - Цензор.НЕТ 5318
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27.01.2021 10:27 Відповісти
Ёпта... Та она ж инвалид! Это невооруженным глазом без медосмотра видно. Налицо (на лице) тяжелые генетические отклонения. Лишняя хромосома опять же прослеживается. Какой кацап ее в профессора выводил?! Не насосала же она... Страшно даже представить себе такое...
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27.01.2021 10:38 Відповісти
Абсолютно вірно: цьотка - інвалід розумової праці.
Тут діє комплекс чинників. Чому, приміром, людина з явними психіатричними проблемами перебуває не на стаціонарному лікуванні? Чому для того, щоб таку людину помістити на стаціонарне лікування, потрібно... отримати її ж дозвіл(!!!)? Чому керівництво вишу дивится крізь пальці на її художества?..
Питань багато, відповіді на них очевидні. Але нічого не робиться. І не буде робитися. Принаймні, доки в країні не буде притомної влади.
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27.01.2021 12:20 Відповісти
Чемодан - вокзал - засРашка!
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27.01.2021 10:24 Відповісти
Короче, кацапи, переробляйте чєлюсті
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27.01.2021 10:28 Відповісти
Так если бы правохранительные, а то ж правохренительные. Где уж там уж нам уж замуж.
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27.01.2021 10:29 Відповісти
Правоохоронці? І все? А психіатри? У 2014р. вона ще виглядала майже цілком нормальною
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27.01.2021 10:30 Відповісти
Страшно то, что через профессоршу Бильченко проходит ежегодно тысячи студентов. Им всем им она отравляет мозг и дует в уши анти-украинские тезисы и свои ватные мысли.

Считаю, что Педсовет должен немедленно ее уволить.
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27.01.2021 10:31 Відповісти
Педсовет там такой же ватный, как и она. Увольнять нужно вместе с педсоветом.
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27.01.2021 10:40 Відповісти
"Педсовет" - то тільки в школі. В закладах вищої освіти - це питання вирішує ректор + ректорат. Може долучитися ще вчена рада. Процедуру звільнення проводить як і всюди - відділ кадрів...
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27.01.2021 10:52 Відповісти
Не только правоохранители!
Нужно подключить СБУ и Альфу ! А если не смогут - дивизию ВСУ.
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27.01.2021 10:52 Відповісти
и Бидону пожаловаться.
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27.01.2021 11:00 Відповісти
зараз ця потвора вже вєщає на ZIKє
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27.01.2021 10:56 Відповісти
На ней что, биологическое оружие испытывали?
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27.01.2021 10:56 Відповісти
Жертва дихлофоса 😂
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27.01.2021 11:15 Відповісти
То просто обтяжена спадковість назовні пробилася...
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27.01.2021 12:11 Відповісти
вона сама - оружиє.
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27.01.2021 13:35 Відповісти
Скоріш за все це спермотоксикоз та порушення метаболічних процесів, можливо глисти - для цього беруть кал на аналізи. Необхідний також огляд проктолога - може бути пухлина кишківника - організм сам подає сигнали, як то невмотивоване згадування про онкологію. Варто також звернутися до психолога і психіатра. Стосовно професорського звання. В нашій країні професорів розвелося як глистів.
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27.01.2021 11:08 Відповісти
Швидше психічний розлад на тлі сексуального незадоволення,глибока депресія!!!))))
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27.01.2021 11:12 Відповісти
"Хронічний недотрах"...
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27.01.2021 11:13 Відповісти
О! Класична "істерія" по Фройду !
А то начеб-то глисти їй зуби повивертали ! 😂
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27.01.2021 11:18 Відповісти
Більченко=Бондаренко=Мураєв=Медведчук=Ньюсвонь=парашні тв=зелебенська влада!!!
При Порошенкові таки такого гною з говенних ротів парашменів не було!
Все таки остерігались, а тепер страх втратили!!!
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27.01.2021 11:16 Відповісти
Мене дивує те, що студенти - найбільш активна частина суспільства- не реагують на цю викладачку
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27.01.2021 11:16 Відповісти
Та правоохоронці самі такі. Візьміть Авакова - харківський патріот, Венедіктова-харківська патріотка, НАБУ Ситнік - харківський патріот, суди Вовки, Тупицькі - донецькі патріоти. Там в тих містах звичайно зранку та до вечора лунає слов'їна українська мова. Та й сам Аваков і Геращенко розмовляють виключно солов'їною. Чекайте, вони наведуть порядки, що ми скоріше всі перейлдемо на малоросійську, яка їм зручніша. А та профффесорка має брати свою дупу в руки і чесати на Московію. Чого вона навчить молодих людей, яку вона творить науку за державні кошти?
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27.01.2021 11:44 Відповісти
Кремінь щодо заяв професорки НПУ Драгоманова Більченко про українську мову: "Правоохоронці зобов'язані звернути увагу" - Цензор.НЕТ 7207
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27.01.2021 11:46 Відповісти
іще пару заяв - і цей відстойник улюблених людин малоросійської плутократії не набере магістратуру...

Кремінь щодо заяв професорки НПУ Драгоманова Більченко про українську мову: "Правоохоронці зобов'язані звернути увагу" - Цензор.НЕТ 5459
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27.01.2021 11:52 Відповісти
Это инициатива Креминь , похоже, с деструктивной целью разжигания межнациональной розни по языковому признаку, считает Бильченко.

И кто кого? Русскоговорящих Украинцев в Украинских русских переформатируют?
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27.01.2021 12:14 Відповісти
для рашки вони русскиє.
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27.01.2021 13:36 Відповісти
за ней плачет дурка посмотреть на ее поведение и одежду
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27.01.2021 12:29 Відповісти
у тебе совкові погляди.
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27.01.2021 13:37 Відповісти
А скажіть-но: коли в людини зуб болить - і їй хтось порадить піти до доброго дантиста. Це теж буде по-совковому?
Якщо є проблема, її потрібно вирішувати. Адекватно.
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27.01.2021 15:16 Відповісти
ти ще раз вирішив показати що ти совок. ти навіть не поняв, про що тобі сказали.
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27.01.2021 15:38 Відповісти
О премудрий! Зглянься і розтлумач мені страшну таємницю, котру я не зміг осягнути!
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27.01.2021 15:49 Відповісти
о, совковий, тримай: тільки совки оцінюють людей по одягу і зовнішності, привиаючи своїм дітям взаємлзв"язок цих двох речей із мозговими мождивостями.
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27.01.2021 15:58 Відповісти
Молодець! Гідна відповідь!
А тепер йди уроки вчити.
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27.01.2021 16:01 Відповісти
хаха, тепер ти ще раз показав, що ти ще і бидло.
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27.01.2021 16:08 Відповісти
українську школу чутно звіддаля. вона такі норми навіть прививає:вчилки таке кажуть і в книжках пишуть. звідки ж тобі бідному знати цивілізовані норми, коли сам зеленський є продуктор української школи.
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27.01.2021 16:10 Відповісти
хоча відносно ворога маєш моральне право так опускати його. але лише ворога. але відчувається, що тут у тебе загальний випадок, бо ти так написав, бз конкретизації.
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27.01.2021 16:03 Відповісти
А за тобой плачет дурка. и что?
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04.02.2021 15:45 Відповісти
образєц культури єя діскуссіі
как на скріжалі пішет

" - Евгения, вы приехали в Чехию с какой целью? Рассказать европейцам свою правду?

- Я приехала с целью критики цветных революций на собственном примере, ибо я являюсь их живой сакральной жертвой; во-вторых, с целью помочь европейским левым, которые занимаются преодолением русофобии в Европе; и в-третьих, помочь наладить мосты диалога Россия - Европа не по либеральным лекалам, а по гуманистическим, для того, чтобы наконец-то решилась судьба Украины. На сегодняшний день Украина не является персонажем мировой политики и субъектом государственных решений, в стране хаос. Решать будут всё равно Запад и Восток. И вот чтобы судьбу Украины не решали Америка или Россия, а особенно Америка, мне бы хотелось, чтобы Россия и Европа выстроили диалог о судьбе Украины, поскольку Украина разнообразна и она расколота. Расколота в силу того, что националисты используют отличия пророссийских и проевропейских украинцев. И если Россия и Европа начнут взаимодействовать, они могут составить достойный восточноевропейский альтернативный вариант американскому глобализму." - https://www.prague-express.cz/interview/68883-kievskaya-poetessa-evgeniya-bilchenko-menya-interesuet-preodolenie-rusofobii-v-evrope
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27.01.2021 12:39 Відповісти
Русскоязычная челюсть.
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27.01.2021 14:33 Відповісти
Рекомендована терапія: сидіння на пляшці по 30 хвилин тричі на добу протягом двох тижнів.
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27.01.2021 15:18 Відповісти
 
 