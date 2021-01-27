Кремінь щодо заяв професорки НПУ Драгоманова Більченко про українську мову: "Правоохоронці зобов'язані звернути увагу"
Мовний омбудсмен Тарас Кремінь вважає, що на заяви професорки НПУ ім. Михайла Драгоманова Євгенії Більченко повинні звернути увагу правоохоронці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net.
"Зважаючи на те, що такі заяви були раніше, мені здається, що це один із прикладів протиправних дій громадян України. Тому я впевнений, що на цю і на інші заяви, які лунали останнім часом, правоохоронці зобов’язані звернути увагу", – переконаний мовний омбудсман.
Він зауважив, що Служба безпеки України в День Соборності викрила групу інтернет-агітаторів, які керувалися вказівками з Росії.
Кремінь припустив, що Більченко діяла, як один із інтернет-агітаторів, які мали на меті реалізувати діяльність, керовану ззовні.
На його думку, аналогічні заяви – це один із прикладів так званого флешмобу на захист російськомовних громадян, ретрансльований із проросійських і російських телеканалів.
Натомість Кремінь наголосив, що не бачить жодних дискримінаційних прикладів порушення російськомовних громадян України за мовною ознакою законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
"Вважаю, що закон про забезпечення функціонування державної мови виписаний коректно, відповідно до висновків Конституційного суду, Венеціанської комісії, а також комісара ОБСЄ і відповідає всім сучасним вимогам законотворчості", – пояснив омбудсман.
І додав: "Думаю, що тут ми маємо справу не з діяльністю співробітників навчального закладу, бо заяви не співпадають з позицією навчального закладу, професорсько-викладацького складу чи студентства".
Це особиста ініціатива Більченко, схоже, з деструктивною метою розпалювання міжнаціональної ворожнечі за мовною ознакою, вважає Кремінь.
Нагадаємо, професорка кафедри культурології та філософської антропології Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Євгенія Більченко після посилення дії закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" назвала Україну "американською колонією" і заявила, що за цим законом стоїть "звичайний фашизм". В університеті вважають такі заяви неприпустимими і планують скликати Вчену раду.
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А чего ещё ждать от зелёной власти холуев
В 40 лет и при ее соц.статусе так одеваться может только психически больной человек 🤕
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https://mobile.twitter.com/lazarev_ua Oleksii Lazariev https://mobile.twitter.com/lazarev_ua @lazarev_ua https://mobile.twitter.com/lazarev_ua/status/1353987158655311872 26 янв.
...На жаль, всі учні Більченко від неї в захваті, крім моєї жінки.
А ті, що проти (філфаковці), формально не вчаться в неї на курсі((
Конспірологи з QAnon разом з іншими штурмували Капітолій.
Розробник ігор аналізує, як функціонує цей рух - https://texty.org.ua/articles/102817/konspirolohy-z-qanon-shturmuvaly-kapitolij-rozrobnyk-ihor-analizuye-yak-vynyk-cej-ruh/?src=main
Це відверта ворожість проти України, українців та паплюження нашої культури. Це ж свідоме (вона ж професор) розпалювання міжнаціональної ворожнечі!
"Перед тим, як щось сказать, обов"язково перевіряйте, чи ваш язик надійно зв"язаний з мозком...".
Вон в Питере один уже "напреподавал" рюкзак расчленение 🤔
Але вимагання такої довідки (наскільки мені відомо) - є порушенням законодавства...
Неадекватна особина з антидержавними заявами закидає в голови студентів лайно, з яким вони потім біжать голосувати за какую_разніцу або за ригів.
В США звільнили з університету консерву пуйла Ілларіонова за брехню та фейки.
Народ, вы только посмотрите на эту ватницу. Если снаружи она такая стремная, представляете, какой кал там в башке...
Тут діє комплекс чинників. Чому, приміром, людина з явними психіатричними проблемами перебуває не на стаціонарному лікуванні? Чому для того, щоб таку людину помістити на стаціонарне лікування, потрібно... отримати її ж дозвіл(!!!)? Чому керівництво вишу дивится крізь пальці на її художества?..
Питань багато, відповіді на них очевидні. Але нічого не робиться. І не буде робитися. Принаймні, доки в країні не буде притомної влади.
Считаю, что Педсовет должен немедленно ее уволить.
Нужно подключить СБУ и Альфу ! А если не смогут - дивизию ВСУ.
А то начеб-то глисти їй зуби повивертали ! 😂
При Порошенкові таки такого гною з говенних ротів парашменів не було!
Все таки остерігались, а тепер страх втратили!!!
И кто кого? Русскоговорящих Украинцев в Украинских русских переформатируют?
Якщо є проблема, її потрібно вирішувати. Адекватно.
А тепер йди уроки вчити.
как на скріжалі пішет
" - Евгения, вы приехали в Чехию с какой целью? Рассказать европейцам свою правду?
- Я приехала с целью критики цветных революций на собственном примере, ибо я являюсь их живой сакральной жертвой; во-вторых, с целью помочь европейским левым, которые занимаются преодолением русофобии в Европе; и в-третьих, помочь наладить мосты диалога Россия - Европа не по либеральным лекалам, а по гуманистическим, для того, чтобы наконец-то решилась судьба Украины. На сегодняшний день Украина не является персонажем мировой политики и субъектом государственных решений, в стране хаос. Решать будут всё равно Запад и Восток. И вот чтобы судьбу Украины не решали Америка или Россия, а особенно Америка, мне бы хотелось, чтобы Россия и Европа выстроили диалог о судьбе Украины, поскольку Украина разнообразна и она расколота. Расколота в силу того, что националисты используют отличия пророссийских и проевропейских украинцев. И если Россия и Европа начнут взаимодействовать, они могут составить достойный восточноевропейский альтернативный вариант американскому глобализму." - https://www.prague-express.cz/interview/68883-kievskaya-poetessa-evgeniya-bilchenko-menya-interesuet-preodolenie-rusofobii-v-evrope