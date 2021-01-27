Кремінь щодо заяв професорки НПУ Драгоманова Більченко про українську мову: "Правоохоронці зобов'язані звернути увагу"

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь вважає, що на заяви професорки НПУ ім. Михайла Драгоманова Євгенії Більченко повинні звернути увагу правоохоронці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net.

"Зважаючи на те, що такі заяви були раніше, мені здається, що це один із прикладів протиправних дій громадян України. Тому я впевнений, що на цю і на інші заяви, які лунали останнім часом, правоохоронці зобов’язані звернути увагу", – переконаний мовний омбудсман.

Він зауважив, що Служба безпеки України в День Соборності викрила групу інтернет-агітаторів, які керувалися вказівками з Росії.

Кремінь припустив, що Більченко діяла, як один із інтернет-агітаторів, які мали на меті реалізувати діяльність, керовану ззовні.

На його думку, аналогічні заяви – це один із прикладів так званого флешмобу на захист російськомовних громадян, ретрансльований із проросійських і російських телеканалів.

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Натомість Кремінь наголосив, що не бачить жодних дискримінаційних прикладів порушення російськомовних громадян України за мовною ознакою законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

"Вважаю, що закон про забезпечення функціонування державної мови виписаний коректно, відповідно до висновків Конституційного суду, Венеціанської комісії, а також комісара ОБСЄ і відповідає всім сучасним вимогам законотворчості", – пояснив омбудсман.

І додав: "Думаю, що тут ми маємо справу не з діяльністю співробітників навчального закладу, бо заяви не співпадають з позицією навчального закладу, професорсько-викладацького складу чи студентства".

Це особиста ініціатива Більченко, схоже, з деструктивною метою розпалювання міжнаціональної ворожнечі за мовною ознакою, вважає Кремінь.

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Нагадаємо, професорка кафедри культурології та філософської антропології Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Євгенія Більченко після посилення дії закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" назвала Україну "американською колонією" і заявила, що за цим законом стоїть "звичайний фашизм". В університеті вважають такі заяви неприпустимими і планують скликати Вчену раду.