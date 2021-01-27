Кулеба перед візитом Сійярто в Україні: Ніхто не має думати, що в Києві можна диктувати умови
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перед візитом глави МЗС Угорщини Петера Сійярто заявив, що очікує від угорського колеги конкретних ідей щодо двосторонніх відносин між країнами.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це він сказав у вівторок, 26 січня, в ефірі телеканалу "Україна".
"Я чекаю від свого угорського колеги і настрій, і конкретні ідеї щодо того, яким чином ми будемо рухатися вперед у двосторонніх відносинах, поважаючи один одного. Ніхто не повинен думати, що можна приїхати до Києва і диктувати тут умови", - зазначив очільник українського зовнішньополітичного відомства.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто 27 січня відвідає Україну з робочим візитом.
Топ коментарі
+7 Ksenia VB
показати весь коментар27.01.2021 09:57
+3 Ksenia VB
показати весь коментар27.01.2021 10:14
+3 Скайхок Дуглас
показати весь коментар27.01.2021 10:20
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
За Порошенка країні дійсно ніхто не диктував умови, бо громадськість слідкувала.
І як би ж ви не заразили всіхвірусом "какая разніцо", то так було би і надалі.
А зараз ми значно заслабли.
Маєш інші факти ?
И по назначениям генпрокуроров, и по тарифам... и т.д. и т.п. - никто не нагибал.
Так об этом сам Пётр Алексеевич мне по телефону рассказал, лично.
Не бачу нічого страшного.
"никто и никогда".
Не "антиукраинские" нагибали.
Им можно.
Тебе це дивує ?