Кулеба перед візитом Сійярто в Україні: Ніхто не має думати, що в Києві можна диктувати умови

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перед візитом глави МЗС Угорщини Петера Сійярто заявив, що очікує від угорського колеги конкретних ідей щодо двосторонніх відносин між країнами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це він сказав у вівторок, 26 січня, в ефірі телеканалу "Україна".

"Я чекаю від свого угорського колеги і настрій, і конкретні ідеї щодо того, яким чином ми будемо рухатися вперед у двосторонніх відносинах, поважаючи один одного. Ніхто не повинен думати, що можна приїхати до Києва і диктувати тут умови", - зазначив очільник українського зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто 27 січня відвідає Україну з робочим візитом.

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