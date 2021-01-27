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Кулеба перед візитом Сійярто в Україні: Ніхто не має думати, що в Києві можна диктувати умови

Кулеба перед візитом Сійярто в Україні: Ніхто не має думати, що в Києві можна диктувати умови

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перед візитом глави МЗС Угорщини Петера Сійярто заявив, що очікує від угорського колеги конкретних ідей щодо двосторонніх відносин між країнами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це він сказав у вівторок, 26 січня, в ефірі телеканалу "Україна".

"Я чекаю від свого угорського колеги і настрій, і конкретні ідеї щодо того, яким чином ми будемо рухатися вперед у двосторонніх відносинах, поважаючи один одного. Ніхто не повинен думати, що можна приїхати до Києва і диктувати тут умови", - зазначив очільник українського зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто 27 січня відвідає Україну з робочим візитом.

Також читайте: Кулеба про причини підтримки Навального і протестувальників у РФ: "Ворог мого ворога - мій друг"

Автор: 

Угорщина (2256) візит (1571) Кулеба Дмитро (3604) Сійярто (350)


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Топ коментарі
+7
Побачимо чи ви не станете прогинатись.
За Порошенка країні дійсно ніхто не диктував умови, бо громадськість слідкувала.
І як би ж ви не заразили всіхвірусом "какая разніцо", то так було би і надалі.
А зараз ми значно заслабли.
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27.01.2021 09:57
+3
Антиукраїнські ніхто.
Маєш інші факти ?
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27.01.2021 10:14
+3
Конечно имею.
И по назначениям генпрокуроров, и по тарифам... и т.д. и т.п. - никто не нагибал.
Так об этом сам Пётр Алексеевич мне по телефону рассказал, лично.
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27.01.2021 10:20
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Побачимо чи ви не станете прогинатись.
За Порошенка країні дійсно ніхто не диктував умови, бо громадськість слідкувала.
І як би ж ви не заразили всіхвірусом "какая разніцо", то так було би і надалі.
А зараз ми значно заслабли.
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27.01.2021 09:57 Відповісти
Та невже ніхто?
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27.01.2021 10:12 Відповісти
Антиукраїнські ніхто.
Маєш інші факти ?
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27.01.2021 10:14 Відповісти
Конечно имею.
И по назначениям генпрокуроров, и по тарифам... и т.д. и т.п. - никто не нагибал.
Так об этом сам Пётр Алексеевич мне по телефону рассказал, лично.
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27.01.2021 10:20 Відповісти
Це все стосується реформ та очищення влади.
Не бачу нічого страшного.
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27.01.2021 10:21 Відповісти
Ну, вот.
"никто и никогда".
Не "антиукраинские" нагибали.
Им можно.
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27.01.2021 10:24 Відповісти
Певно, тебе нагнули більше за решту.
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27.01.2021 10:25 Відповісти
Мы про Петра Алексеевича.
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27.01.2021 10:29 Відповісти
где ты увидела" самостийнисть"? при Потрошенко Украина стояла с протянутой рукой, сама она ничего не могла, только просила подачки с Европы и США, и сейчас - ничего не поменялось
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27.01.2021 10:39 Відповісти
Після того, як нас пограбував януковищ та расєйка ?
Тебе це дивує ?
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27.01.2021 10:41 Відповісти
так и мы ничего не предприняли - Спасение утопающих - дело рук самих утопающих
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27.01.2021 10:55 Відповісти
прикінь кацап. Знищена Ригами Україна, без армії, без коштів на рахунках, гола та боса змогла зупинити Вяліку Расію... Ти уявляєш у якому лайні ти насправді живеш?
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27.01.2021 11:00 Відповісти
та кому ты нищеброд был нужен... остановила помощь Запада, угроза полномасштабных санкций, сбитый боинг, и подписанный пэцей кабальный минск
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27.01.2021 11:14 Відповісти
Не п.зди. ***** казав, що санкції вам на користь.
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27.01.2021 12:32 Відповісти
Сводите его в гей-клуб, пусть расслабится
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27.01.2021 10:07 Відповісти
ждун... плять...
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27.01.2021 10:28 Відповісти
Зря его вообще пускают в Украину. Еще жириновского пригласите, шутовские уроды.
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27.01.2021 10:29 Відповісти
Мабуть правлячі в Києві жиди продаватимуть Закарпаття угорцям...
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27.01.2021 10:32 Відповісти
Х.р їм а не моє Закарпаття. Мадярів менше 10%, з них агресивних 0,0001%. З ким вони збираються його забрати? Покажіть мені мадяра, який готовий померти десь під Мукачевом?
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27.01.2021 11:02 Відповісти
Та да, после позорного слива разговора зенелоха и Трампа все именно так и подумали....
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27.01.2021 10:40 Відповісти
Никто и не думает. Просто говорят, что делать. И эти делают, тоже не особо раздумывая.
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27.01.2021 10:55 Відповісти
...если только это не американцы.
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27.01.2021 11:04 Відповісти
Це Сіярто прибуло з Москви, де детально обговорило "внутріукраїнські проблеми" і отримало детальні інструкції. Кулеба харахариться, а виглядає, як гарна міна при поганій грі. 100% через кілька тижнів тихенько вилізуть поступки мадярам у мовному і освітньому питанні. І про "копняка в задницю" від Кулеби всі забудуть...
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27.01.2021 11:30 Відповісти
Дивлячись на те скільки , кому, і що вже здали без бою, не вірю жодному слову...
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27.01.2021 11:48 Відповісти
https://censor.net/ru/user/342821 - типовий касап, зажоп-риг. Нехай буде. Але заспамити треба гада!
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27.01.2021 12:06 Відповісти
Уточняю: В Киеве или КиевУ. Если приехал В Киев, то диктовать не может, а если не приехал, то может? Пукин 6 лет чем занимается?
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27.01.2021 12:21 Відповісти
А ПОСЛЕ !?)
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27.01.2021 14:05 Відповісти
А тепер почитайте, що ця Кулеба варганила на прес-конференції, і як її (Кулебу) вставив Сіярто. Поцікавтесь. Мадяри добилися відвертого втручання в наші внутрішні справи : створення спецгрупи з перегляду впровадження наших мовних і освітнянських законів, а Кулеба жалюгідно лепеталО і кивалО головою... А як грізно заявляв лише кількома днями тому - і "не дамося" і "не допустимо танців з бубнами", і "дамо копняка"... Так низько Україну не опускав жоден режим з часів Незалежності. Навіть при Януковичу мадярська гнида не сміла би і рота відкрити...
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27.01.2021 17:17 Відповісти
 
 