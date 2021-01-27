На Одещині проводять недостатню кількість тестів, завантаженість ліжок по Україні становить 28,5%, - МОЗ
Станом на 27 січня, найвища завантаженість ліжок пацієнтами з COVID-19 у Миколаївській, Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксовано в Запорізькій області (316,4), Миколаївській (306,9), Чернівецькій (295,0), а також у Києві (259,2).
Середній показник захворюваності на COVID-19 по Україні - 183,9 на 100 тис. населення.
Крім того, на Одещині проводять недостатню кількість тестів.
Одна з найвищих завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу в Івано-Франківській, Закарпатській, Миколаївській та Чернівецькій областях.
Всього по Україні зайнято 28,5% ліжок.
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С "панедмией" ситуация схожая. Все сколь-либо стандартные каноны систематизации ОРЗ в этом конкретном случае отброшены. Число заболевших считается не во временных интервалах (как положено при эпидемиях), а строго с нарастающим итогом. Мало того - с одной стороны, прямо заявляется о "волнах" эпидемии (то, что ранее называлось "сезонным фактором"), но нарастающий итог идет по обеим волнам сразу. Что неверно как методологически, так и содержательно: две разные волны - это два сезона. Соответственно, подсчет тоже должен идти посезонно (или если угодно, по каждой "волне" отдельно).
Но задача сейчас стоит не лечить, а максимально запугать. Поэтому и цифры.