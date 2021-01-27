На Одещині проводять недостатню кількість тестів, завантаженість ліжок по Україні становить 28,5%, - МОЗ

Станом на 27 січня, найвища завантаженість ліжок пацієнтами з COVID-19 у Миколаївській, Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксовано в Запорізькій області (316,4), Миколаївській (306,9), Чернівецькій (295,0), а також у Києві (259,2).

Середній показник захворюваності на COVID-19 по Україні - 183,9 на 100 тис. населення.

Крім того, на Одещині проводять недостатню кількість тестів.

Одна з найвищих завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу в Івано-Франківській, Закарпатській, Миколаївській та Чернівецькій областях.

Всього по Україні зайнято 28,5% ліжок.

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