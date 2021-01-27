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Новини Коронавірус і карантин
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На Одещині проводять недостатню кількість тестів, завантаженість ліжок по Україні становить 28,5%, - МОЗ

На Одещині проводять недостатню кількість тестів, завантаженість ліжок по Україні становить 28,5%, - МОЗ

Станом на 27 січня, найвища завантаженість ліжок пацієнтами з COVID-19 у Миколаївській, Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксовано в Запорізькій області (316,4), Миколаївській (306,9), Чернівецькій (295,0), а також у Києві (259,2).

Середній показник захворюваності на COVID-19 по Україні - 183,9 на 100 тис. населення.

Крім того, на Одещині проводять недостатню кількість тестів.

Одна з найвищих завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу в Івано-Франківській, Закарпатській, Миколаївській та Чернівецькій областях.

Всього по Україні зайнято 28,5% ліжок.

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На Одещині проводять недостатню кількість тестів, завантаженість ліжок по Україні становить 28,5%, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5389) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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27.01.2021 10:21 Відповісти
У вранья есть специфическая особенность - остановиться уже нельзя. Приходится врать дальше и дальше, так как одно лишь слово правды рушит всю возведенную на лжи конструкцию.

С "панедмией" ситуация схожая. Все сколь-либо стандартные каноны систематизации ОРЗ в этом конкретном случае отброшены. Число заболевших считается не во временных интервалах (как положено при эпидемиях), а строго с нарастающим итогом. Мало того - с одной стороны, прямо заявляется о "волнах" эпидемии (то, что ранее называлось "сезонным фактором"), но нарастающий итог идет по обеим волнам сразу. Что неверно как методологически, так и содержательно: две разные волны - это два сезона. Соответственно, подсчет тоже должен идти посезонно (или если угодно, по каждой "волне" отдельно).

Но задача сейчас стоит не лечить, а максимально запугать. Поэтому и цифры.
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27.01.2021 10:27 Відповісти
Заждіть, якшо людині погано настільки, шо вона хоче-не хоче - потрапляє до лікарні. То як збільшення тестування вплине на шпиталізацію, окрім тих хворих, кому це нав'язують - групі ризику?
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27.01.2021 10:28 Відповісти
У меня есть знакомая врач, которая в теме, и описывает ситуацию с ковид в Одессе, как такую, которая стала намного лучше и спокойнее, особенно если сравнивать с ноябрём. Многие лечатся дома вместо больниц
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27.01.2021 10:35 Відповісти
Грязная ложь! У меня знакомые все врачи говорят что негде трупы складывать , очень много трупов ковидных.
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27.01.2021 17:40 Відповісти
Они по всей стране недостаточно тестов делают,а не только на одесчине:количество инфицированных-минимум в два раза больше,а то и в три от официального
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27.01.2021 11:25 Відповісти
 
 