У ФСБ пояснили, чому над "палацом Путіна" встановлена ​​безпольотна зона: "Зросла розвідактивність кількох суміжних держав"

У безпольотій зоні в районі мису Ідокопас під Геленджиком встановили за наказом міністерства транспорту РФ від 24 липня 2020 року в інтересах прикордонної безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza, про це йдеться у відповіді Федеральної служби безпеки на відповідний запит РБК.

У ФСБ заявили, що причиною встановлення безпольотної зони стала "наростальна розвідувальна активність кількох суміжних держав, у тому числі входять до блоку НАТО".

У районі мису Ідокопас розташована прикордонна застава прикордонного управління ФСБ по Краснодарському краю, введена в експлуатацію в жовтні 2020 року, уточнили в службі.

Заборони на проходження човнів у районі мису немає, додали в ФСБ.

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У ФСБ зазначили, що загін займається "захистом ділянки державного кордону Росії, забезпеченням економічних та інших законних інтересів країни, контролем у сфері охорони водних і біологічних ресурсів і дотриманням юридичними і фізичними особами правил режиму держкордону і прикордонного контролю".

"Інших завдань на загін не покладено", - підкреслили у відомстві.

19 січня Фонд боротьби з корупцією випустив фільм "Палац для Путіна. Історія найбільшого хабаря". У ньому стверджується, що на Чорному морі на гроші державних і приватних компаній побудували палац для президента Росії Володимира Путіна. За оцінкою ФБК, на будівництво пішло щонайменше 100 мільярдів рублів. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заперечував, що Путін має палац.

Президент РФ заявив, що ні йому, ні його родичам ця нерухомість не належить. Його прессекретар Дмитро Пєсков уточнив, що власниками об'єкта "очевидно, є підприємці", імена яких Кремль не має права розголошувати. Питання журналістів з приводу закритих зон навколо палацу він рекомендував адресувати в ФСБ і ФСО.

Після виходу фільму, 23 січня, в більш ніж 100 містах Росії відбулися масові акції протесту "Свободу Навальному!", учасники яких, серед іншого, вимагали відставки Володимира Путіна. Акції завершилися масовими затриманнями - понад 3700 осіб у 126 містах.