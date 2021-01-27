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Новини
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У ФСБ пояснили, чому над "палацом Путіна" встановлена ​​безпольотна зона: "Зросла розвідактивність кількох суміжних держав"

У ФСБ пояснили, чому над

У безпольотій зоні в районі мису Ідокопас під Геленджиком встановили за наказом міністерства транспорту РФ від 24 липня 2020 року в інтересах прикордонної безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza, про це йдеться у відповіді Федеральної служби безпеки на відповідний запит РБК.

У ФСБ заявили, що причиною встановлення безпольотної зони стала "наростальна розвідувальна активність кількох суміжних держав, у тому числі входять до блоку НАТО".

У районі мису Ідокопас розташована прикордонна застава прикордонного управління ФСБ по Краснодарському краю, введена в експлуатацію в жовтні 2020 року, уточнили в службі.

Заборони на проходження човнів у районі мису немає, додали в ФСБ.

Також дивіться: Путін про палац у Геленджику: "Ні мені, ні моїм близьким родичам це не належить". ВIДЕО (оновлено)

У ФСБ зазначили, що загін займається "захистом ділянки державного кордону Росії, забезпеченням економічних та інших законних інтересів країни, контролем у сфері охорони водних і біологічних ресурсів і дотриманням юридичними і фізичними особами правил режиму держкордону і прикордонного контролю".

"Інших завдань на загін не покладено", - підкреслили у відомстві.

19 січня Фонд боротьби з корупцією випустив фільм "Палац для Путіна. Історія найбільшого хабаря". У ньому стверджується, що на Чорному морі на гроші державних і приватних компаній побудували палац для президента Росії Володимира Путіна. За оцінкою ФБК, на будівництво пішло щонайменше 100 мільярдів рублів. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заперечував, що Путін має палац.

Президент РФ заявив, що ні йому, ні його родичам ця нерухомість не належить. Його прессекретар Дмитро Пєсков уточнив, що власниками об'єкта "очевидно, є підприємці", імена яких Кремль не має права розголошувати. Питання журналістів з приводу закритих зон навколо палацу він рекомендував адресувати в ФСБ і ФСО.

Після виходу фільму, 23 січня, в більш ніж 100 містах Росії відбулися масові акції протесту "Свободу Навальному!", учасники яких, серед іншого, вимагали відставки Володимира Путіна. Акції завершилися масовими затриманнями - понад 3700 осіб у 126 містах.

Автор: 

Геленджик (8) путін (23740) росія (64871) ФСБ (1448)


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Топ коментарі
+18
🤣🤣🤣 для лохов сойдьот
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27.01.2021 10:31
+13
В ФСБ объяснили, почему над "дворцом Путина" установлена бесполетная зона: "Возросла разведактивность ряда сопредельных государств" - Цензор.НЕТ 8543
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27.01.2021 10:41
+7
Разведактивность дала результаты - во дворце ***** обнаружили золотой ёршик для унитаза
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27.01.2021 10:34
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🤣🤣🤣 для лохов сойдьот
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27.01.2021 10:31 Відповісти
В ФСБ объяснили, почему над "дворцом Путина" установлена бесполетная зона: "Возросла разведактивность ряда сопредельных государств" - Цензор.НЕТ 8543
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27.01.2021 10:41 Відповісти
В ФСБ объяснили, почему над "дворцом Путина" установлена бесполетная зона: "Возросла разведактивность ряда сопредельных государств" - Цензор.НЕТ 7622
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27.01.2021 10:31 Відповісти
т.е. фсб установило запрет на пролет беспилотников, а заодно и спутников-шпионов над серктным дворцом, я правильно понял? а если камеру к вороне привязать, ворон тоже сбивать будут?
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27.01.2021 10:33 Відповісти
правильно, этим запретом на полеты фсб признало, что там находится один из дворцов и бункеров кремлевского карлика
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27.01.2021 10:40 Відповісти
я имел ввиду, что устанавливать там запрет на полеты было бессмысленно, так как только привлекло внимание к объекту, беспилотники можно глушить, это не сложно, а самолеты то зачем запрещать, если все сфотать можно со спутника и весьма в хорошем качестве? дурачье)))
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27.01.2021 10:43 Відповісти
а у них по протоколу безопасности так нужно, не признать не могли, поэтому единственное что теперь валят на другое, что там рядом пограничная часть, якобы поэтому, а мод не объект где может сидеть )(уйло, которые все бесполетные зоны обязательно
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27.01.2021 11:14 Відповісти
Они теперь и мух будут ловить
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27.01.2021 10:42 Відповісти
там совковое мышление, отставшее от реалий лет на 30 минимум. кремлевским шестеркам ***** сложно понять, что запретом они только привлекают внимание, а толку от этого запрета нет никакого.
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27.01.2021 10:48 Відповісти
там все проще на самом деле, по обычному протоколу над особоважными правительственными объектами устанавливается бесполетная зона, чтобы бомбу на них не скинули, такая же ситуация с Белым домом, туда кроме вертолета президента никто залетать не может
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27.01.2021 10:54 Відповісти
бесполетная зона над Белым домом понятна, обоснованна и ни какого лишнего внимания не привлечет, ажиотажа никакого не создаст. а бесполетная зона над богом забытым островом очень даже привлечет. но провести разведку никак не помешает.
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27.01.2021 10:58 Відповісти
ну потому, что дворец царя, положено так и все)))
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27.01.2021 11:06 Відповісти
Бесполетную зону там сделали для защиты от журналистов - расследователей, а не от внешних разведок. Серьёзным разведкам они не помешают, а вот бытовые приблуды смогут блокировать.
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27.01.2021 11:51 Відповісти
Разведактивность дала результаты - во дворце ***** обнаружили золотой ёршик для унитаза
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27.01.2021 10:34 Відповісти
Прямо как мухи над говном летают над этим дворцом, а ФСБ всё это сторожит от посторонних глаз
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27.01.2021 10:34 Відповісти
С Кацапией имеют общие границы 4 страны НАТО. Эстония, Латвия, Литва и Польша. Цикаво, кто из этих мощных сопредельных государств шныряет возле дворца ***** аж на Кавказе с подлыми разведывательными целями?
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27.01.2021 10:35 Відповісти
Абхазия, Ю.Осетия, ЛНР и ДНР - просто круги нарезают
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27.01.2021 10:57 Відповісти
турки, морская граница))
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27.01.2021 11:21 Відповісти
Від своїх і захищаетеся, щури в діжці.
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27.01.2021 10:35 Відповісти
Так над ВСЕМИ заставами установите! Дабы ни один мокшонин за пределы ********* вылететь не мог!
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27.01.2021 10:36 Відповісти
расея-фашистское государство. из-за того, что власть Украины представляет собой сброд дилетантов, аферистов, предателей и казнокрадов, есть большая вероятность того, что очень скоро мы окажемся в составе расеи.
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27.01.2021 10:40 Відповісти
https://twitter.com/cave214

https://twitter.com/cave214 Сave



Селфи Андрея Рудомахи,который "съездил,навестил дворец". Насчёт участия в аквадискотеке не знаю...

У ФСБ пояснили, чому над "палацом Путіна" встановлена ​​безпольотна зона: "Зросла розвідактивність кількох суміжних держав" - Цензор.НЕТ 5009
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27.01.2021 10:47 Відповісти
Засраха сплошная зона, одной зоной больше
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27.01.2021 10:48 Відповісти
У ФСБ пояснили, чому над "палацом Путіна" встановлена ​​безпольотна зона: "Зросла розвідактивність кількох суміжних держав" - Цензор.НЕТ 7462
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27.01.2021 10:49 Відповісти
Бесполетная зона установлена еще в 2011г , но ФСБ об єтом "не помнит".
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27.01.2021 10:53 Відповісти
Если бесполетную зону ввели летом 2020 одновременно с постройкой погран заставы то похоже на правду, так как про этот домик писали еще начиная с 2010
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27.01.2021 10:57 Відповісти
так раньше там была бесполетная зона по требованию ФСО, которое охраняет объекты царя, начиная с 2010, а теперь построили заставу, что позволило передать эту зону в список бесполетных зон ФСБ в 2020, элементарно.. просто прикрытие бюрократией
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27.01.2021 11:20 Відповісти
Понад 95 млн. переглядів. Це круто.
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27.01.2021 11:05 Відповісти
Короче. Кацапи розуміють, що всі все розуміють, а формальну відповідь треба давати...
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27.01.2021 11:19 Відповісти
сопредельніе государства могут совершить теракт с воздуха по дворцу кощея, кощей не успеет сбежать в бункер.
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27.01.2021 11:30 Відповісти
королевство геленджик угрожает пыненой даче
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27.01.2021 11:34 Відповісти
вор должен сидеть в кремле !
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27.01.2021 12:12 Відповісти
когда страной управляет ху@ло, ужасная и могучая спецслужба превращается в клоунов на подтанцовках))))))))))))
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27.01.2021 13:44 Відповісти
 
 