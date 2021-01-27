Фінальні результати місцевих виборів: "ЄС" лідирує за відсотком мандатів у радах областей і облцентрів, "СН" - на другому місці, - "ЧЕСНО". ІНФОГРАФІКА

"Європейська Солідарність" Петра Порошенка висунула тільки до 68,1% рад (четверте місце серед парламентських партій), проте є лідером за відсотком мандатів в облрадах і міськрадах обласних центрів.

Найкращу спроможність до кандидування на місцевих виборах 2020 року з-поміж парламентських партій продемонструвала "Батьківщина", яка висунула кандидатів до 91,6% усіх місцевих рад України. Водночас політсила Юлії Тимошенко за відсотком мандатів, здобутих в облрадах і міськрадах обласних центрів, посіла лише четверте місце. Таких висновків дійшов Рух "ЧЕСНО" у своєму дослідженні про успіхи шести парламентських партій на торішніх виборах, передає Цензор.НЕТ.

З іншого боку, "Європейська Солідарність" Петра Порошенка кандидувала лише до 68,1% рад (четверте місце з-поміж парламентських партій), проте є лідером за відсотком мандатів у облрадах і міськрадах обласних центрів. Натомість політсила президента України Володимира Зеленського "Слуга народу" посіла друге місце і за спроможністю до кандидування, і за представництвом у згаданих радах.

На виборах 2020 найкращу спроможність до кандидування продемонстрували три парламентські партії – "Батьківщина", "Слуга народу" та "За майбутнє". Ці політсили висунули кандидатів до більш ніж половини всіх рад в Україні та до більш ніж половини рад на кожному з п’яти рівнів (облради, райради, райради в містах, ради громад з більш ніж та менш ніж 10 тисячами виборців).

В основі такої спроможності кожної з трьох партій лежали різні чинники. Для "Батьківщини", найстарішої з-поміж цих політсил, таким чинником була розгалужена мережа осередків по всій Україні, для "Слуги народу" – статус партії президента та наявність монобільшості (хоч останнім часом і номінальної) у Верховній Раді, для "За майбутнє" – статус нової політсили й потужна медійна підтримка.

Водночас найгіршу спроможність до кандидування з-поміж парламентських партій продемонстрував "Голос", який на виборах-2020 претендував на мандати лише у 14,2% рад. Можна припустити, що для цієї політсили далися взнаки нерозвиненість мережі осередків та суттєве падіння рейтингу протягом останнього року.

Якщо оцінювати парламентські партії за відсотком здобутих мандатів у облрадах і міськрадах облцентрів, то тут лідером є "Європейська солідарність". Також політсила Петра Порошенка має найбільший сукупний відсоток мандатів у міськрадах обласних центрів – 17%. Натомість "Слуга народу" може похвалитися найбільшим сукупним відсотком мандатів у облрадах – 17,7%.

Окрім того, "Слуга народу", "Батьківщина" й "За майбутнє" краще представлені в облрадах, ніж у міськрадах облцентрів, тоді як ЄС, ОПЗЖ і "Голос" – навпаки.





