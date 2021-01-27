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Новини Місцеві вибори-2020
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Фінальні результати місцевих виборів: "ЄС" лідирує за відсотком мандатів у радах областей і облцентрів, "СН" - на другому місці, - "ЧЕСНО". ІНФОГРАФІКА

Фінальні результати місцевих виборів:

"Європейська Солідарність" Петра Порошенка висунула тільки до 68,1% рад (четверте місце серед парламентських партій), проте є лідером за відсотком мандатів в облрадах і міськрадах обласних центрів.

Найкращу спроможність до кандидування на місцевих виборах 2020 року з-поміж парламентських партій продемонструвала "Батьківщина", яка висунула кандидатів до 91,6% усіх місцевих рад України. Водночас політсила Юлії Тимошенко за відсотком мандатів, здобутих в облрадах і міськрадах обласних центрів, посіла лише четверте місце. Таких висновків дійшов Рух "ЧЕСНО" у своєму дослідженні про успіхи шести парламентських партій на торішніх виборах, передає Цензор.НЕТ.

З іншого боку, "Європейська Солідарність" Петра Порошенка кандидувала лише до 68,1% рад (четверте місце з-поміж парламентських партій), проте є лідером за відсотком мандатів у облрадах і міськрадах обласних центрів. Натомість політсила президента України Володимира Зеленського "Слуга народу" посіла друге місце і за спроможністю до кандидування, і за представництвом у згаданих радах.

На виборах 2020 найкращу спроможність до кандидування продемонстрували три парламентські партії – "Батьківщина", "Слуга народу" та "За майбутнє". Ці політсили висунули кандидатів до більш ніж половини всіх рад в Україні та до більш ніж половини рад на кожному з п’яти рівнів (облради, райради, райради в містах, ради громад з більш ніж та менш ніж 10 тисячами виборців).

В основі такої спроможності кожної з трьох партій лежали різні чинники. Для "Батьківщини", найстарішої з-поміж цих політсил, таким чинником була розгалужена мережа осередків по всій Україні, для "Слуги народу" – статус партії президента та наявність монобільшості (хоч останнім часом і номінальної) у Верховній Раді, для "За майбутнє" – статус нової політсили й потужна медійна підтримка.

Водночас найгіршу спроможність до кандидування з-поміж парламентських партій продемонстрував "Голос", який на виборах-2020 претендував на мандати лише у 14,2% рад. Можна припустити, що для цієї політсили далися взнаки нерозвиненість мережі осередків та суттєве падіння рейтингу протягом останнього року.

Якщо оцінювати парламентські партії за відсотком здобутих мандатів у облрадах і міськрадах облцентрів, то тут лідером є "Європейська солідарність". Також політсила Петра Порошенка має найбільший сукупний відсоток мандатів у міськрадах обласних центрів – 17%. Натомість "Слуга народу" може похвалитися найбільшим сукупним відсотком мандатів у облрадах – 17,7%.

Окрім того, "Слуга народу", "Батьківщина" й "За майбутнє" краще представлені в облрадах, ніж у міськрадах облцентрів, тоді як ЄС, ОПЗЖ і "Голос" – навпаки.

Фінальні результати місцевих виборів: ЄС лідирує за відсотком мандатів у радах областей і облцентрів, СН - на другому місці, - ЧЕСНО 01
Фінальні результати місцевих виборів: ЄС лідирує за відсотком мандатів у радах областей і облцентрів, СН - на другому місці, - ЧЕСНО 02
Фінальні результати місцевих виборів: ЄС лідирує за відсотком мандатів у радах областей і облцентрів, СН - на другому місці, - ЧЕСНО 03

Автор: 

місцеві вибори (1366) Батьківщина (586) ЧЕСНО (110) Слуга народу (2809) Голос партія (512) Європейська Солідарність (1081) За майбутнє (26)


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Топ коментарі
+38
Раньше нас называли бандеровцами, свидомыми. Теперь мы - порохоботы. И мы победим.
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27.01.2021 10:42
+21
Маруся Звіробій балотується в депутати ВР.
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27.01.2021 10:45
+16
Финальные результаты местных выборов: "ЕС" лидирует по проценту мандатов в советах областей и облцентров, "СН" - на втором месте, - "ЧЕСНО" - Цензор.НЕТ 9514
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27.01.2021 10:46
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Сторінка 2 з 2
найсправедливіший https://censor.net/ua/news/3232655/*******************************************************************************************************
Або ж: http://ratinggroup.ua/research/ukraine/monitoring_mestnyh_vyborov_2020_itogi.html?fbclid=IwAR1r6266gz5UFu1aii5QkddI8siVWHQBvj2pekLzdxpshtujjz9XJgmMbrE першоджерело тут . Навіть продажний КМіС не зміг проігнорувати цифри... Втім, наробив помилок. https://censor.net/ru/forum/3238001/reyitingi_vplivovih_poltichnih_sil_v_ukran_ta_subktivn_visnovki_z_minulih_mstsevih_viborv: потрібно збільшити рейтинги Свобод, Опоблоку та Самопомочі за рахунок "місцевих проектів", які відкололись з дозволу партій.

Втім, після місцевих минуло три місяці... рейтинги обов'язково мали змінитись, і в гіршу для влади сторону...
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27.01.2021 11:55 Відповісти
Ви вже не знаєте куди його це єс встромити! Так от я вам кажу, що воно вже давно в сраці, і як би ви не старались достати його звідти вже неможливо!!! Потрібно було не ******* бюджет машинами, а працювати коли були при владі!!!
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27.01.2021 12:08 Відповісти
Валера, не напружуйся так, а то из ушей полезет!
Я понимаю, зависть - могучее чуство, но надо же приличия соблюдать!
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27.01.2021 12:17 Відповісти
Эти проценты - пустые числа, многие тут даже не понимают, что они значат. По облрадам (сельрадам...) важен только один показатель - в каких облрадах какая партия (какие партии) правит бал. Потому что можно быть представленным скажем в 20 облрадах, но в 19 из них не иметь никакого влияния, а кто-то представлен может только в 7 облрадах и в 5 из них входит в большинство. Так кто из этих партий добился лучшего результата - кто представлен в 20, но управляет только в 1 области или кто представлен в 7 и управляет в 5 областях? Вот такая нужна информация.
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27.01.2021 13:29 Відповісти
Вспоминается, как глупый зевова кричал Порошенко на стадионе "Я ваш приговор".
Вроде всё идёт к тому, что получится ровно наоборот и Порошенко станет приговором для зевовы.
Порошенко, как бы к нему не относиться, опытнейший политик и стратег, умеющий играть вдолгую, а зевова просто клоун.
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27.01.2021 14:12 Відповісти
Ну так я и пишу, что опытнейший политик и стратег, умеющий играть вдолгую.
Он и не приспосабливался к любой власти, а всегда сам был во власти во все времена и при всех обстоятельствах.
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28.01.2021 13:31 Відповісти
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