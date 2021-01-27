Фінальні результати місцевих виборів: "ЄС" лідирує за відсотком мандатів у радах областей і облцентрів, "СН" - на другому місці, - "ЧЕСНО". ІНФОГРАФІКА
"Європейська Солідарність" Петра Порошенка висунула тільки до 68,1% рад (четверте місце серед парламентських партій), проте є лідером за відсотком мандатів в облрадах і міськрадах обласних центрів.
Найкращу спроможність до кандидування на місцевих виборах 2020 року з-поміж парламентських партій продемонструвала "Батьківщина", яка висунула кандидатів до 91,6% усіх місцевих рад України. Водночас політсила Юлії Тимошенко за відсотком мандатів, здобутих в облрадах і міськрадах обласних центрів, посіла лише четверте місце. Таких висновків дійшов Рух "ЧЕСНО" у своєму дослідженні про успіхи шести парламентських партій на торішніх виборах, передає Цензор.НЕТ.
З іншого боку, "Європейська Солідарність" Петра Порошенка кандидувала лише до 68,1% рад (четверте місце з-поміж парламентських партій), проте є лідером за відсотком мандатів у облрадах і міськрадах обласних центрів. Натомість політсила президента України Володимира Зеленського "Слуга народу" посіла друге місце і за спроможністю до кандидування, і за представництвом у згаданих радах.
На виборах 2020 найкращу спроможність до кандидування продемонстрували три парламентські партії – "Батьківщина", "Слуга народу" та "За майбутнє". Ці політсили висунули кандидатів до більш ніж половини всіх рад в Україні та до більш ніж половини рад на кожному з п’яти рівнів (облради, райради, райради в містах, ради громад з більш ніж та менш ніж 10 тисячами виборців).
В основі такої спроможності кожної з трьох партій лежали різні чинники. Для "Батьківщини", найстарішої з-поміж цих політсил, таким чинником була розгалужена мережа осередків по всій Україні, для "Слуги народу" – статус партії президента та наявність монобільшості (хоч останнім часом і номінальної) у Верховній Раді, для "За майбутнє" – статус нової політсили й потужна медійна підтримка.
Водночас найгіршу спроможність до кандидування з-поміж парламентських партій продемонстрував "Голос", який на виборах-2020 претендував на мандати лише у 14,2% рад. Можна припустити, що для цієї політсили далися взнаки нерозвиненість мережі осередків та суттєве падіння рейтингу протягом останнього року.
Якщо оцінювати парламентські партії за відсотком здобутих мандатів у облрадах і міськрадах облцентрів, то тут лідером є "Європейська солідарність". Також політсила Петра Порошенка має найбільший сукупний відсоток мандатів у міськрадах обласних центрів – 17%. Натомість "Слуга народу" може похвалитися найбільшим сукупним відсотком мандатів у облрадах – 17,7%.
Окрім того, "Слуга народу", "Батьківщина" й "За майбутнє" краще представлені в облрадах, ніж у міськрадах облцентрів, тоді як ЄС, ОПЗЖ і "Голос" – навпаки.
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Або ж: http://ratinggroup.ua/research/ukraine/monitoring_mestnyh_vyborov_2020_itogi.html?fbclid=IwAR1r6266gz5UFu1aii5QkddI8siVWHQBvj2pekLzdxpshtujjz9XJgmMbrE першоджерело тут . Навіть продажний КМіС не зміг проігнорувати цифри... Втім, наробив помилок. https://censor.net/ru/forum/3238001/reyitingi_vplivovih_poltichnih_sil_v_ukran_ta_subktivn_visnovki_z_minulih_mstsevih_viborv: потрібно збільшити рейтинги Свобод, Опоблоку та Самопомочі за рахунок "місцевих проектів", які відкололись з дозволу партій.
Втім, після місцевих минуло три місяці... рейтинги обов'язково мали змінитись, і в гіршу для влади сторону...
Я понимаю, зависть - могучее чуство, но надо же приличия соблюдать!
Вроде всё идёт к тому, что получится ровно наоборот и Порошенко станет приговором для зевовы.
Порошенко, как бы к нему не относиться, опытнейший политик и стратег, умеющий играть вдолгую, а зевова просто клоун.
Он и не приспосабливался к любой власти, а всегда сам был во власти во все времена и при всех обстоятельствах.