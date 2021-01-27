В Україні очікуються сильні снігопади, які призведуть до зупинки руху транспорту і знеструмлення населених пунктів, - Гідрометцентр
У низці областей України очікуються сильні снігопади, хуртовини, снігові замети та налипання мокрого снігу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані "Укргідрометцентру".
У зв'язку з активізацією циклону над півднем України до кінця доби 27 січня та протягом доби 28 січня в Одеській, Миколаївській областях очікується "надзвичайний сніг" (приріст снігового покриву 30-40 см), посилення швидкості вітру до 15-20 м/с, сильна хуртовина, снігові замети, налипання мокрого снігу (ІІІ рівень небезпечності, червоний); в Кіровоградській області сильний мокрий сніг (приріст снігового покриву 20-30 см), налипання мокрого снігу (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий); в Черкаській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях значний мокрий сніг (приріст снігового покриву 10-15 см), налипання мокрого снігу (І рівень небезпечності, жовтий); на дорогах ожеледиця.
Зазначається, що погодні умови призведуть до порушення та припинення руху транспорту, відключення енергопостачання населених пунктів.
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