УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10667 відвідувачів онлайн
Новини
23 519 14

В Україні очікуються сильні снігопади, які призведуть до зупинки руху транспорту і знеструмлення населених пунктів, - Гідрометцентр

В Україні очікуються сильні снігопади, які призведуть до зупинки руху транспорту і знеструмлення населених пунктів, - Гідрометцентр

У низці областей України очікуються сильні снігопади, хуртовини, снігові замети та налипання мокрого снігу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані "Укргідрометцентру".

У зв'язку з активізацією циклону над півднем України до кінця доби 27 січня та протягом доби 28 січня в Одеській, Миколаївській областях очікується "надзвичайний сніг" (приріст снігового покриву 30-40 см), посилення швидкості вітру до 15-20 м/с, сильна хуртовина, снігові замети, налипання мокрого снігу (ІІІ рівень небезпечності, червоний); в Кіровоградській області сильний мокрий сніг (приріст снігового покриву 20-30 см), налипання мокрого снігу (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий); в Черкаській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях значний мокрий сніг (приріст снігового покриву 10-15 см), налипання мокрого снігу (І рівень небезпечності, жовтий); на дорогах ожеледиця.

Зазначається, що погодні умови призведуть до порушення та припинення руху транспорту, відключення енергопостачання населених пунктів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 269 ​​населених пунктів у 12 областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

Автор: 

Гідрометцентр (159) негода (755)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
В Одессе уже. Тут же тает, тут же замерзает((
показати весь коментар
27.01.2021 10:53
+3
ти вже це зробив, цікаво навіщо?
показати весь коментар
27.01.2021 12:23
+2
50км от Одессы в сторону Киева - полный коллапс. Ветер сумасшедший, задувает котёл, мокрый снег ломает деревья
показати весь коментар
27.01.2021 11:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Одессе уже. Тут же тает, тут же замерзает((
показати весь коментар
27.01.2021 10:53 Відповісти
Аналогично. Под утро начало сыпать. Одесская об.
показати весь коментар
27.01.2021 10:56 Відповісти
50км от Одессы в сторону Киева - полный коллапс. Ветер сумасшедший, задувает котёл, мокрый снег ломает деревья
показати весь коментар
27.01.2021 11:26 Відповісти
По прогнозу еще сутки будет сыпать аж до пятницы.
показати весь коментар
27.01.2021 12:55 Відповісти
Кривой Рог - в настоящее время идёт дождь, ветер северный +1
показати весь коментар
27.01.2021 11:32 Відповісти
но не в зп
показати весь коментар
27.01.2021 11:33 Відповісти
вот как сюда пристроить Порошенка ?
показати весь коментар
27.01.2021 12:11 Відповісти
ти вже це зробив, цікаво навіщо?
показати весь коментар
27.01.2021 12:23 Відповісти
Йому за це платять !
показати весь коментар
27.01.2021 12:28 Відповісти
Можливо так,сильно за-порошило снігом
показати весь коментар
27.01.2021 12:42 Відповісти
ну, тоді вже "за-підо-Рашело"
показати весь коментар
27.01.2021 13:21 Відповісти
Так ты уже прокукарекал. Иди за пайкой.
показати весь коментар
27.01.2021 12:46 Відповісти
ушел с запада на юг Украины циклон походу
показати весь коментар
27.01.2021 12:49 Відповісти
Киев - пока все спокойно, ветра нет, +4С, дорога сухая и чистая
показати весь коментар
27.01.2021 13:07 Відповісти
 
 