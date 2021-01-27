Зниження ставки ПДВ на проміжну сільгосппродукцію і податку на готову продукцію підтримала Всеукраїнська Аграрна Рада
Зниження ставки ПДВ до 14% на деякі види сільгосппродукції виведе агросектор з тіні, створить рівні податкові умови та збільшить обігові кошти агровиробників. А це своєю чергою стимулюватиме розвиток агросектору.
На цьому наголосили сільгоспвиробники і закликали президента якнайшвидше підписати ухвалений депутатами законопроєкт №3656.
Зменшення ставки ПДВ, пояснюють аграрії, не призведе до втрат бюджету, а заощаджені кошти сільгоспвиробники матимуть змогу спрямувати на розвиток, модернізацію господарств.
"Втрат бюджету не передбачається, оскільки ставка ПДВ на товари кінцевого споживання залишається на рівні 20%. Відповідно, не зміниться і ціна на товари, а до державного бюджету продовжуватиме надходити 20% з готової продукції. Держава отримає те, що має отримати, адже кінцеве ПДВ сплачує покупець. Виробник отримає збереження оборотних коштів, їхню економію. Це дасть можливість, особливо у весняний період, не "вимивати" гроші з обороту, не брати додаткових кредитів", – зазначає керівник ТОВ "Агро-Класік" з Рівненщини Володимир Присяжненко.
Окрім цього, зниження ставки ПДВ – це серйозний крок до детінізації ринку зерна. Адже 40% землі наразі обробляється "в чорну". Продукція з цих земель ніде не обліковується і, відповідно, до бюджету не сплачуються податки.
"Зниження ставки ПДВ робить непривабливими так звані "скрутки" — шахрайські схеми з нелегального збуту зерна, в результаті яких із держбюджету експортеру повертається ПДВ, яке насправді не було сплаченим. Це (Закон. – Ред.) дозволить вивести з тіні чимало агровиробників. Це буде підштовхувати тих, хто перебуває в "тіні", працювати офіційно", – зазначає керівник ФГ "Аделаїда" з Херсонщини Сергій Рибалко.
Зниження ставки ПДВ на проміжну сільгосппродукцію підтримала провідна громадська спілка Всеукраїнська Аграрна Рада. Разом з тим, асоціація виступила за зниження ставки податку на готову продукцію. Зокрема молочку (молоко, сметану, сир, масло), м'ясо ВРХ та свиней; ковбаси та субпродукти з відповідного м'яса та цукор. Це сприятиме зниженню ціни на зазначені продукти в магазинах та підвищить купівельну спроможність українців.
Нагадаємо, 17 грудня 255 народних депутатів підтримали у другому читанні та в цілому законопроєкт №3656 про внесення змін до Податкового кодексу щодо ставки ПДВ з операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції.
Закон встановлює ставку ПДВ у розмірі 14% за операціями поставки і ввезення в Україну такої сільгосппродукції: 0102 (велика рогата худоба, жива); 0103 (свині, живі); 0401 (у частині незбираного молока), 1001 (пшениця), 1002 (жито), 1003 (ячмінь), 1004 (овес), 1005 (кукурудза), 1201 (соєві боби), 1204 00 (насіння льону), 1205 (насіння свирiпи та ріпаку), 1206 00 (насіння соняшнику), 1207 (насіння і плоди інших олійних культур), 1212 91 (цукрові буряки).
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Кроме того, ты вряд ли специалист-агроном, чтобы делать такие заключения. За последние 10-12 лет аграрные технологии сильно изменились, уж поверь. Почвосбережение сейчас очень и очень актуальная тема.
А что до Китая с эмиратами, то хватит всем. Тебе, млять, булки не хватило или ты ждешь, чтобы тебе ее даром в рот положили? Мы выращиваем в разы больше, чем способны проглотить. Вот потому агро и вытянуло на себе экономику, когда сели на жопу химики и металлурги. Набор агрохимии постоянно обновляется, она становится все более щадящей к окружающей среде. Расчет внесения удобрений ведется до граммов на га., обязательно с учетом результатов анализа почвы. Сраная сеялка сейчас стоит сотни тысяч евро, потому что способна до миллиграммов/миллиметров нормировать вносимые компоненты. Зачем такая точность? Чтобы не отравить землю и не переплатить денег. С чего сыр-бор? Да с того, что даже Китаю продать агропродукцию с превышением норм химии или радиации совершенно нереально. О Европе вообще говорить не приходится. Согласен, гербициды еще очень агрессивны, но ведь это уже далеко не дуст, который еще с советстких времен сохраняет в почве свою токсичность. Но это все касается агрохолдингов. Что касается фермеров, то здесь царит совок и непрофессионализм. Все самое дешевое, а значит говенное, да все на глазок да по наитию. Кстати, ты в курсе, что все без исключения агрохолдинги заключают с местными властями т.н. меморандум на поставку зерна для хлебопекарного производства по цене НИЖЕ СЕБЕСТОИМОСТИ? Из этого зерна социальные сорта хлеба пекут. Короче, переубедить я тебя вряд ли смогу. а посему закругляюсь.
Млять!
Как развитию украинского селського хозяйства поспособствует снижение налога на ВВОЗ?
"Закон устанавливает ставку НДС в размере 14% по операциям поставки и ввозу в Украину такой сельхозпродукции....."
Повышению конкуренции?