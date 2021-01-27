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Зниження ставки ПДВ на проміжну сільгосппродукцію і податку на готову продукцію підтримала Всеукраїнська Аграрна Рада

Зниження ставки ПДВ на проміжну сільгосппродукцію і податку на готову продукцію підтримала Всеукраїнська Аграрна Рада

Зниження ставки ПДВ до 14% на деякі види сільгосппродукції виведе агросектор з тіні, створить рівні податкові умови та збільшить обігові кошти агровиробників. А це своєю чергою стимулюватиме розвиток агросектору.

На цьому наголосили сільгоспвиробники і закликали президента якнайшвидше підписати ухвалений депутатами законопроєкт №3656.

Зменшення ставки ПДВ, пояснюють аграрії, не призведе до втрат бюджету, а заощаджені кошти сільгоспвиробники матимуть змогу спрямувати на розвиток, модернізацію господарств.

"Втрат бюджету не передбачається, оскільки ставка ПДВ на товари кінцевого споживання залишається на рівні 20%. Відповідно, не зміниться і ціна на товари, а до державного бюджету продовжуватиме надходити 20% з готової продукції. Держава отримає те, що має отримати, адже кінцеве ПДВ сплачує покупець. Виробник отримає збереження оборотних коштів, їхню економію. Це дасть можливість, особливо у весняний період, не "вимивати" гроші з обороту, не брати додаткових кредитів", – зазначає керівник ТОВ "Агро-Класік" з Рівненщини Володимир Присяжненко.

Окрім цього, зниження ставки ПДВ – це серйозний крок до детінізації ринку зерна. Адже 40% землі наразі обробляється "в чорну". Продукція з цих земель ніде не обліковується і, відповідно, до бюджету не сплачуються податки.

"Зниження ставки ПДВ робить непривабливими так звані "скрутки" — шахрайські схеми з нелегального збуту зерна, в результаті яких із держбюджету експортеру повертається ПДВ, яке насправді не було сплаченим. Це (Закон. – Ред.) дозволить вивести з тіні чимало агровиробників. Це буде підштовхувати тих, хто перебуває в "тіні", працювати офіційно", – зазначає керівник ФГ "Аделаїда" з Херсонщини Сергій Рибалко.

Зниження ставки ПДВ на проміжну сільгосппродукцію підтримала провідна громадська спілка Всеукраїнська Аграрна Рада. Разом з тим, асоціація виступила за зниження ставки податку на готову продукцію. Зокрема молочку (молоко, сметану, сир, масло), м'ясо ВРХ та свиней; ковбаси та субпродукти з відповідного м'яса та цукор. Це сприятиме зниженню ціни на зазначені продукти в магазинах та підвищить купівельну спроможність українців.

Нагадаємо, 17 грудня 255 народних депутатів підтримали у другому читанні та в цілому законопроєкт №3656 про внесення змін до Податкового кодексу щодо ставки ПДВ з операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції.

Закон встановлює ставку ПДВ у розмірі 14% за операціями поставки і ввезення в Україну такої сільгосппродукції: 0102 (велика рогата худоба, жива); 0103 (свині, живі); 0401 (у частині незбираного молока), 1001 (пшениця), 1002 (жито), 1003 (ячмінь), 1004 (овес), 1005 (кукурудза), 1201 (соєві боби), 1204 00 (насіння льону), 1205 (насіння свирiпи та ріпаку), 1206 00 (насіння соняшнику), 1207 (насіння і плоди інших олійних культур), 1212 91 (цукрові буряки).

Автор: 

аграрії (1463) ПДВ (622)


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Аграрии таки хотят превратить черноземы Украины в нечерноземье.
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27.01.2021 11:07 Відповісти
Я не знаю, с чего ты это взял, но если бы не аграрии, экономики страны уже бы не было. Аграрная отрасль практически одна вытянула на себе страну в 19-20 годах.
Кроме того, ты вряд ли специалист-агроном, чтобы делать такие заключения. За последние 10-12 лет аграрные технологии сильно изменились, уж поверь. Почвосбережение сейчас очень и очень актуальная тема.
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27.01.2021 11:26 Відповісти
Ну как же, Кисюк с Бахматюком вытянули страну и продолжают тянуть. Особеннно это заметно по ценам на сельхозпродукцию в магазинах и на рынках. Урожаи зенрновых возрасли за 30 лет в разы. Но только все это в пользу ЕС, Китая и прочих эмиратов. При этом говорить об актуальности почвосбережения - верх лицемерия. Поздравляю вас господин слврамши.
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27.01.2021 13:15 Відповісти
Что с тобой обсуждать, дядя, если у тебя в голове какашки из телевизора? Если не в теме, посиди молча, за умного сойдешь. Сядь и почитай литературу по теме, проникнись. Сейчас каждый владелец агрохолдинга спит и видит, как самому выкупить ту землю, что у него в аренде, когда запустится рынок земли. Ты бы гадил в колодец, который собираешься юзать всю жизнь?
А что до Китая с эмиратами, то хватит всем. Тебе, млять, булки не хватило или ты ждешь, чтобы тебе ее даром в рот положили? Мы выращиваем в разы больше, чем способны проглотить. Вот потому агро и вытянуло на себе экономику, когда сели на жопу химики и металлурги. Набор агрохимии постоянно обновляется, она становится все более щадящей к окружающей среде. Расчет внесения удобрений ведется до граммов на га., обязательно с учетом результатов анализа почвы. Сраная сеялка сейчас стоит сотни тысяч евро, потому что способна до миллиграммов/миллиметров нормировать вносимые компоненты. Зачем такая точность? Чтобы не отравить землю и не переплатить денег. С чего сыр-бор? Да с того, что даже Китаю продать агропродукцию с превышением норм химии или радиации совершенно нереально. О Европе вообще говорить не приходится. Согласен, гербициды еще очень агрессивны, но ведь это уже далеко не дуст, который еще с советстких времен сохраняет в почве свою токсичность. Но это все касается агрохолдингов. Что касается фермеров, то здесь царит совок и непрофессионализм. Все самое дешевое, а значит говенное, да все на глазок да по наитию. Кстати, ты в курсе, что все без исключения агрохолдинги заключают с местными властями т.н. меморандум на поставку зерна для хлебопекарного производства по цене НИЖЕ СЕБЕСТОИМОСТИ? Из этого зерна социальные сорта хлеба пекут. Короче, переубедить я тебя вряд ли смогу. а посему закругляюсь.
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27.01.2021 13:40 Відповісти
Особенно меня сразило вот это: "Мы выращиваем"
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27.01.2021 13:53 Відповісти
Сразило? Ну лежи, отдыхай. Я к процессу имею непосредственное отношение, поэтому могу смело так говорить. И я очень в теме.
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27.01.2021 14:05 Відповісти
Цікаво.а хтось із членів Всеукраїнської Аграрної Ради має уявлення на якому дереві росте картопля?
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27.01.2021 11:12 Відповісти
НДС для отечественного производителя нужно вообще отменить как коррупционный налог, с помощью которого олигофрены воруют наши деньги и больше ничего полезного.
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27.01.2021 11:33 Відповісти
Двадцать лет уже звучит немнлого другое мнение - нужно поставить всех в одинаковые условия, а дя этого нужно не НДС отменять, а отменить возврат НДС.
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27.01.2021 13:57 Відповісти
Смешной ты. Весь мир возмещает НДС при экспорте отечественной продукции, а мы отменить должны? Ты афуенный экономист. Твое место явно в нынешнем правительстве.
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27.01.2021 14:07 Відповісти
Так уж и весь мир? Дурачёк, ты не понимаешь сути противоречий между Китаем и США, да и всех антидемпинговых процессов впридачу. Такой себе Ося Бендер в Рио
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27.01.2021 14:11 Відповісти
Та ты, млять, чертов гений! Так шо ж ты тут прозябаешь, неОся?! Давай в кабмин, в Нацбанк, в Минфин! Ну, хотя бы в ломбард иди работать, такой талантище в землю закопал. Иди и отмени этот чертов НДС, подними Украину с колен! Не? Тогда сопи в две дырочки. Демпинг у него...
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27.01.2021 14:17 Відповісти
Я б тебя послал, да вижу - ты оттуда.
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27.01.2021 14:40 Відповісти
Шо, абыдна, да?
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27.01.2021 14:43 Відповісти
На дурака-то чего обижаться?
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27.01.2021 15:55 Відповісти
Если перефразировать бубочку, нужно просто перестать воровать. НДС работает в самых удачных экономических моделях. Ну а если у нас воруют, давайте вообще бюджет отменим, все равно ведь разворуют!
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27.01.2021 14:10 Відповісти
ТАК ЧТО ЦЕНЫ СНИЗЯТСЯ НА 14% НА НЕКОТОРЫЕ ПРОДУКТЫ !?)
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27.01.2021 14:01 Відповісти
Я бы сказал, что рост цен тормознется на какое-то время, пока инфляция не выжрет эти 14%
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27.01.2021 14:08 Відповісти
Кстати, не исключаю, что на некоторые позиции аграрной продукции цены действительно снизятся.
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27.01.2021 14:11 Відповісти
https://index.minfin.com.ua/ua/markets/wares/index/?c=%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%8F&g=%D0%BC%D1%83%D0%BA%D0%B0 ПОСМОТРИ ! ЭТО ПРИ ТОМ ЧТО УКРАИНА ПОСЛЕ США ПЕРВАЯ ПО ЭКСПОРТУ !
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27.01.2021 14:40 Відповісти
И шо тут плохого? Экспорт - основа экономики любой страны. А ты вообще знаком с механизмом образования цены? Я согласен с тем, что в Украине цены часто формируются с учетом одного фактора - жадности продавца. Но с аграрной продукцией так не выйдет. Если, допустим, куриное мясо вдруг станет 200грн/кг, ты его просто не будешь брать. Поэтому цена формируется на внутреннем рынке +/- исходя из покупательной способности населения. И чтобы продавалось не по пять кур в день, а все, что произведено. Другое дело, что олигархическая модель экономики не предусматривает нормальных ЗП. Так это немного другая история.
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27.01.2021 16:02 Відповісти
А ТЫ СЛОИ НАСЕЛЕНИЯ УЧИТЫВАЕШЬ ГЕНИЙ !?) ВОТ ТЕБЕ МОДЕЛЬ !!!
Зниження ставки ПДВ на проміжну сільгосппродукцію і податку на готову продукцію підтримала Всеукраїнська Аграрна Рада - Цензор.НЕТ 9792
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27.01.2021 16:46 Відповісти
А ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ БАРЫЖЬЯ ТЕМА !!!
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27.01.2021 16:46 Відповісти
Еще один, *****, гений. Слезь с дивана, иди в ОПу на работу наниматься. Там таких шлеперов сейчас с руками отрывают. И свой пиз...ецовый график захвати, ты их просто очаруешь. Сколько тебе еще таких графиков нарисовать?
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27.01.2021 16:51 Відповісти
И КУРС ВАЛЮТ НЕ СИЛЬНО ИЗМЕНИЛСЯ !
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27.01.2021 14:39 Відповісти
Чё-то, млять, старею я сильно....
Млять!
Как развитию украинского селського хозяйства поспособствует снижение налога на ВВОЗ?
"Закон устанавливает ставку НДС в размере 14% по операциям поставки и ввозу в Украину такой сельхозпродукции....."
Повышению конкуренции?
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27.01.2021 16:36 Відповісти
 
 