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Новини
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Схема на 300 млн грн: СБУ блокувала масштабні поставки продукції з окупованої Луганщини на українські підприємства. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила, задокументувала і блокувала масштабні поставки продукції на суму понад 300 млн гривень з тимчасово окупованої Луганщини транзитом через територію РФ на українські промислові підприємства, організовану групою комерсантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що фігуранти протягом 2017-2020 років налагодили постачання промислових товарів з виробничих потужностей, що знаходяться на ТОТ Луганської області, до металургійних та машинобудівних підприємств України. Продукцію зловмисники переправляли через неконтрольовані ділянки кордону України з РФ на тимчасово окупованій території. У Росії ділки підміняли та фальсифікували митні документи, потім товари імпортували в Україну під виглядом продукції російського виробництва.

Схема на 300 млн грн: СБУ блокувала масштабні поставки продукції з окупованої Луганщини на українські підприємства 01

Співробітники спецслужби задокументували, що отримані кошти організатори переводили у готівку через низку фіктивних комерційних структур. Частину грошей переправляли на тимчасово неконтрольовану територію України і використовували для фінансування окупаційної влади так званої "ЛНР" і незаконних збройних формувань. У ході проведення слідчо-оперативних заходів оперативники СБУ затримали на митниці вантажівку з товаром, розмитнення якого здійснювалося за підробленими документами і сертифікатами походження.

Також дивіться: Схованку зі зброєю найманця РФ, оголошеного в розшук, виявили на Луганщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Схема на 300 млн грн: СБУ блокувала масштабні поставки продукції з окупованої Луганщини на українські підприємства 02

Правоохоронці провели кілька одночасних обшуків у Запорізькій, Харківській, Донецькій областях і Києві за адресами реєстрації та фактичного знаходження підприємств, які брали участь у протиправній схемі. За їх результатами вилучено комп’ютерну техніку, бухгалтерську і фінансово-господарську документацію, яка підтверджує протиправну схему постачання товарів та пересилання на ТОТ України коштів. Також виявлено майже 2,5 мільйона гривень готівкою, контрафактну продукцію на майже 10 мільйонів гривень.

Схема на 300 млн грн: СБУ блокувала масштабні поставки продукції з окупованої Луганщини на українські підприємства 03

Триває досудове слідство за ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності організаторів та учасників протиправної схеми.

Схема на 300 млн грн: СБУ блокувала масштабні поставки продукції з окупованої Луганщини на українські підприємства 04

Заходи із викриття здійснювалися Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України спільно з УСБУ в Запорізькій області за участі УСБУ в Харківській області та ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Луганщині окупанти розбирають на металобрухт і вивозять до РФ устаткування шахти "Ніканор-Нова", - правозахисники

Схема на 300 млн грн: СБУ блокувала масштабні поставки продукції з окупованої Луганщини на українські підприємства 05
Схема на 300 млн грн: СБУ блокувала масштабні поставки продукції з окупованої Луганщини на українські підприємства 06
Фото: сайт СБУ

Автор: 

росія (64871) СБУ (12761) товарообіг (262) Луганська область (4869)


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Топ коментарі
+13
Такої продукції крім динири є де купити. А купуючи у ворога ви підтримуєте його життя, в цьому випадку це підтримка тих хто вбиває наших воїнів. Я за повне закриття будь-яких контактів і з рашою і з лугандоном.
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27.01.2021 11:40
+4
від сепарів ні цвяха ні ковтка води! вони там ітак побагатому.....
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27.01.2021 12:32
+3
Не маю і найменшої впевненості, що ця продукція завдавала хоч-якусь шкоду Україні. Зате впевнений, що її відсутність зможе завдати шкоду нашій економіці. Нажаль, справа ідіота-редутника Семенченка процвітає і донині...
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27.01.2021 11:15
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Не маю і найменшої впевненості, що ця продукція завдавала хоч-якусь шкоду Україні. Зате впевнений, що її відсутність зможе завдати шкоду нашій економіці. Нажаль, справа ідіота-редутника Семенченка процвітає і донині...
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27.01.2021 11:15 Відповісти
Такої продукції крім динири є де купити. А купуючи у ворога ви підтримуєте його життя, в цьому випадку це підтримка тих хто вбиває наших воїнів. Я за повне закриття будь-яких контактів і з рашою і з лугандоном.
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27.01.2021 11:40 Відповісти
Де?
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27.01.2021 11:52 Відповісти
КНР - там и дешевле
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27.01.2021 12:13 Відповісти
Та да, і ближче. 😂
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27.01.2021 12:28 Відповісти
с доставкой дешевле чем из днри везти
и люди адекватнее знают несколько язиков
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27.01.2021 12:32 Відповісти
Ойфсьо
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27.01.2021 13:39 Відповісти
від сепарів ні цвяха ні ковтка води! вони там ітак побагатому.....
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27.01.2021 12:32 Відповісти
А лугандон прямо монополіст з виробництва отих цяцьок). Інші ж десь беруть, тим більше за сім років можна роздуплитися.При бажанні, звісно.
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27.01.2021 19:29 Відповісти
НіАчОм.
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27.01.2021 19:36 Відповісти
ПрЮвет, смердючая паРашей ватка!!!
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27.01.2021 12:31 Відповісти
А де бабло девается которое на фотках. Просто интересно.
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27.01.2021 11:20 Відповісти
Блокувати потрібно оплату, це дарунок!
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27.01.2021 11:37 Відповісти
Сколько потеряли те, кому предназначалась продукция? А сколько государство недополучило налогов?
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27.01.2021 12:11 Відповісти
Дорогу перешли... ну и не поделились...
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27.01.2021 12:24 Відповісти
нет, только стена и ров с крокодилами!!!!иначе это будет продолжаться до безконечности! Так Євгенович???
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27.01.2021 12:30 Відповісти
Выдать, пацаны просто не расплатились с Конторой.
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27.01.2021 12:32 Відповісти
Реклама: они не хотели делиться с СБУ.
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27.01.2021 12:44 Відповісти
сБЕу и лично билетер 95 квартала баканов с липовым званием и т.д может перекроите закупку беней и ахметом Донецкого угля через ПИД...рашу и электричества через Беларусь???
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27.01.2021 13:06 Відповісти
Хвороба ,не вилікована в гострій фазі в 14 -15р.,перейшла в хроніку з метастазами.....
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27.01.2021 13:27 Відповісти
 
 