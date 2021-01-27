У разі неголосування за законопроєкт про референдум ми би порушували питання про виключення з фракції, - "слуга народу" Арахамія

Нардепів "Слуги народу", які не проголосували б за законопроєкт про народовладдя через референдум, могли б виключити з фракції.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Арахамія підтвердив оприлюднені в ЗМІ повідомлення про можливе виключення з фракції депутатів, які не згодні із законом про референдум.

"Ми би порушували питання про виключення, бо це програмна обіцянка партії "Слуга народу". Якщо людина, яка перебуває у фракції, не хоче виконувати програмну обіцянку, то навіщо нам така людина", - сказав Арахамія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "слугам народу" пригрозили виключенням із фракції, якщо вони не голосуватимуть за законопроєкт про референдум.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цей рік фракція "протягне спокійно", ні з ким не об'єднуючись, - "слуга народу" Арахамія