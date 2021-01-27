У разі неголосування за законопроєкт про референдум ми би порушували питання про виключення з фракції, - "слуга народу" Арахамія
Нардепів "Слуги народу", які не проголосували б за законопроєкт про народовладдя через референдум, могли б виключити з фракції.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
Арахамія підтвердив оприлюднені в ЗМІ повідомлення про можливе виключення з фракції депутатів, які не згодні із законом про референдум.
"Ми би порушували питання про виключення, бо це програмна обіцянка партії "Слуга народу". Якщо людина, яка перебуває у фракції, не хоче виконувати програмну обіцянку, то навіщо нам така людина", - сказав Арахамія.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "слугам народу" пригрозили виключенням із фракції, якщо вони не голосуватимуть за законопроєкт про референдум.
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по земле, игральному бизнесу решения уже приняты на уровне законов
газ с рентабельностью 30% утопия
а что с продажей почты и ж/д? что за тема?
Виявляється у друга медведчука Бойка проукраїнська позиція з усіх питань.
Це вам, на секунду, не Порох, який розривав Газпром, Бойко хоче закупати газ з росії напряму.
А ви думали, що Бойко ворог?
На одній гиляці висітиме , чмо арахВамія і ворог Украіни , Бойко!
https://www.youtube.com/watch?v=pBWFDBMWy6g
Сподіваюсь, Порошенко підключить Байдена.
Щоб мерзенне болото знало своє місце.
Прикро, що український народ не здатний навести лад в своїй хаті.
Терпіли..
Зараз медвечук за гроші фуйла буде наше законодавство атакувати
Так что не слугам говорить про программные обещания. Они кроме как обосраться ни чего не сделали