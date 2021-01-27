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Новини
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У разі неголосування за законопроєкт про референдум ми би порушували питання про виключення з фракції, - "слуга народу" Арахамія

У разі неголосування за законопроєкт про референдум ми би порушували питання про виключення з фракції, -

Нардепів "Слуги народу", які не проголосували б за законопроєкт про народовладдя через референдум, могли б виключити з фракції.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Арахамія підтвердив оприлюднені в ЗМІ повідомлення про можливе виключення з фракції депутатів, які не згодні із законом про референдум.

"Ми би порушували питання про виключення, бо це програмна обіцянка партії "Слуга народу". Якщо людина, яка перебуває у фракції, не хоче виконувати програмну обіцянку, то навіщо нам така людина", - сказав Арахамія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "слугам народу" пригрозили виключенням із фракції, якщо вони не голосуватимуть за законопроєкт про референдум.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цей рік фракція "протягне спокійно", ні з ким не об'єднуючись, - "слуга народу" Арахамія

Автор: 

ВР (14940) Арахамія (1103) Слуга народу (2809)


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Топ коментарі
+16
Чесно, пропустив вчора епохальну, без перебільшення, заяву Арахамії.
Виявляється у друга медведчука Бойка проукраїнська позиція з усіх питань.
Це вам, на секунду, не Порох, який розривав Газпром, Бойко хоче закупати газ з росії напряму.
А ви думали, що Бойко ворог?
На одній гиляці висітиме , чмо арахВамія і ворог Украіни , Бойко!
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27.01.2021 11:17
+12
Демократия во всей красе! Учитесь американцы что значит независимый политик!
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27.01.2021 11:14
+8
та шо воно 3,14здить - они даже дубинского выгнать не могут
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27.01.2021 11:21
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Демократия во всей красе! Учитесь американцы что значит независимый политик!
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27.01.2021 11:14 Відповісти
Молодцы.Юля уже инициирует проведение референдума по пяти вопросам. Надо еще и шестой включить о свободном ношении короткостволов.
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27.01.2021 11:14 Відповісти
и что это за пять вопросов?
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27.01.2021 11:41 Відповісти
Земля,марихуана,игральный бизнес,газ с рентабельностью 30 %,продажа почты,жд дороги.
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27.01.2021 11:44 Відповісти
а по подробнее по пунктам можно? ну раз в теме
по земле, игральному бизнесу решения уже приняты на уровне законов
газ с рентабельностью 30% утопия
а что с продажей почты и ж/д? что за тема?
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27.01.2021 11:49 Відповісти
Прочитай сам.
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27.01.2021 11:51 Відповісти
спасибо, но хотелось бы адепта услышать. не?
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27.01.2021 12:25 Відповісти
Так лучше увидеть,чем услышать.А то у нас и выбирают всех президентов по слухам.
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27.01.2021 12:28 Відповісти
Чесно, пропустив вчора епохальну, без перебільшення, заяву Арахамії.
Виявляється у друга медведчука Бойка проукраїнська позиція з усіх питань.
Це вам, на секунду, не Порох, який розривав Газпром, Бойко хоче закупати газ з росії напряму.
А ви думали, що Бойко ворог?
На одній гиляці висітиме , чмо арахВамія і ворог Украіни , Бойко!
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27.01.2021 11:17 Відповісти
Тут уже лише два варіанти. Або вони на гілляці і 73% позбавлені громадянства, або ж ми на лєсапавалє в Гулагє.
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27.01.2021 16:42 Відповісти
Наезд на Конституцию
https://www.youtube.com/watch?v=pBWFDBMWy6g
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27.01.2021 11:18 Відповісти
та шо воно 3,14здить - они даже дубинского выгнать не могут
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27.01.2021 11:21 Відповісти
не хочуть, значить.
Сподіваюсь, Порошенко підключить Байдена.
Щоб мерзенне болото знало своє місце.
Прикро, що український народ не здатний навести лад в своїй хаті.
Терпіли..
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27.01.2021 11:27 Відповісти
якщо ми самі нездатні собі ради дати, то ж який Байден схоче нам допомагати? це наша справа і ми маємо з цим впоратись самотужки
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27.01.2021 12:32 Відповісти
У разі неголосування за законопроєкт про референдум ми би порушували питання про виключення з фракції, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 6669
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27.01.2021 11:23 Відповісти
Смотрю на этих уродов типа арахамии, представляю себе имбецилов, голосовавших за них и только одна мысль: выборы должны быть раз в год, не реже...
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27.01.2021 11:24 Відповісти
мелкий шантажик...он такой убедительный...да, ара-хамия ?
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27.01.2021 11:25 Відповісти
Вас всіх судити треба за той закон.
Зараз медвечук за гроші фуйла буде наше законодавство атакувати
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27.01.2021 11:26 Відповісти
Вишь ты. Даже собачий рот проголосовал.
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27.01.2021 11:26 Відповісти
Да вы жопу бени исключить не в состоянии. Сборище петухов.
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27.01.2021 11:29 Відповісти
Программное обещание Зеленского - закончить войну за один год. И если за год у него ничего не получится, он уходит. Но его от туда и трактором не вытащишь.
Так что не слугам говорить про программные обещания. Они кроме как обосраться ни чего не сделали
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27.01.2021 11:44 Відповісти
А чого з Дубінським так не можна?
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27.01.2021 11:45 Відповісти
будьте вы прокляты арахамии и зеленские и дети и внуки ваши на веки
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27.01.2021 11:58 Відповісти
сухумская макака
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27.01.2021 12:23 Відповісти
Всех зелёных уже давно пора отстранить от власти и больше им не разрешать избираться в государственные институты.Чтобы они выполнили что-то качественное для Украины,то это не реально.У них кроме собственного кармана и желудка ничего не существует. НИЧЕГО!!!!!
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27.01.2021 12:45 Відповісти
Да вы тупой собачий рот выгнать не можете, импотенты.
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27.01.2021 12:55 Відповісти
Кремль вимагає провести в Україні референдум.
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27.01.2021 16:41 Відповісти
 
 