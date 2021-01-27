Імпорт електроенергії з Білоруської АЕС Лукашенка погіршив відносини України з Польщею і країнами Балтії, - Безсмертний
Бажання української влади купувати струм з Білоруської АЕС режиму Олександра Лукашенка призвело до погіршення відносин з Польщею і країнами Балтії.
Про це заявив експосол України в Білорусі Роман Безсмертний в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Похитне (міжнародні позиції України, – прим.) і уже похитнуло, в тому числі, у спілкуванні з Варшавою і Вільнюсом", - зазначив ексдипломат.
Він наголосив, що Білорусь є лише прикриттям для купівлі струму у країни-агресора – Росії.
"Вони ж не в білорусі її купують, а в Росії", - додав Безсмертний.
Нагадаємо, Україна розпочала імпорт електроенергії з Білоруської АЕС в січні 2021 року. Завдяки цьому Білоруська АЕС вперше змогла вийти на повну потужність. З початку року було закуплено понад 130 млн кВт годин на суму більш як180 млн гривень.
На тлі критики імпорту, міністри енергетики та закордонних справ України заявили про плани скорішого від’єднання від енергосистем Росії та Білорусі, що зробить фізично неможливим імпорт струму з цих країн.
Попереднього разу, з жовтня 2019 по березень 2020 року, імпорт струму з Росії і Білорусі призвів до найглибшої за роки незалежності кризи на енергоринку, яка спричинила простій вугільних шахт та мільярдні збитки державних енергетичних компаній.
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Они бы может и несли чушь о росте, но Украина еще не Северная Корея.
"Один из них заключается в том, что в четвертом квартале 2020 года, особенно в ноябре-декабре, существенно, выше прогноза, возросло потребление электроэнергии населением. Оно вышло на докризисный уровень. Это было неожиданно для тех, кто делал этот прогноз", - сказал чиновник. Источник: https://censor.net/ru/n3244183
Это может быть связано с тем, что люди больше находятся дома, чем вне его.
Может больше переоборудуют жилье на электрические источники тепла.
Чиновники должны не только констатировать факт, но и устанавливать причины.
Читайте статью на ЦН о каждом втором украинце за чертой бедности.
После 2015 НЕ закупали несколько они и нормально обходились без нее.
До избрания марионетки олигархов и Кремля.
А на мнение тех стран, которые были нашими самыми твердыми сторонниками, плюют.
https://www.liga.net/images/general/2020/01/09/20200109083715-5799.jpg
Пшекам нужны украинцы как рынок сбыта и дешевая рабсила. Вот и вся шатающаяся поза раком Украины.
И какое их собачье дело ?
Еще Порошенко, облобызавшись с Лукой, заложил тренд на углубление сотрудничества с вассальным режимом кремля. Донецкий уголек шел несколько лет через Беларусь, доля беларуских нефтепродуктов на рынке Украины достигла 39%, битума -50%. Теперь еще и электрика!
Как можно требовать сочувствия от стран ЕС - когда вы сами финансируете людоедский режим Луки и опосредованно через него - путинский?! В этом лицемерии Украины - мировое сообщество видит профанацию демократических реформ, попытку олигархических кланов тупо подоить страны Запада и раздербанить международную финансовую помощь.