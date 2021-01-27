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Імпорт електроенергії з Білоруської АЕС Лукашенка погіршив відносини України з Польщею і країнами Балтії, - Безсмертний

Імпорт електроенергії з Білоруської АЕС Лукашенка погіршив відносини України з Польщею і країнами Балтії, - Безсмертний

Бажання української влади купувати струм з Білоруської АЕС режиму Олександра Лукашенка призвело до погіршення відносин з Польщею і країнами Балтії.

Про це заявив експосол України в Білорусі Роман Безсмертний в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Похитне (міжнародні позиції України, – прим.) і уже похитнуло, в тому числі, у спілкуванні з Варшавою і Вільнюсом", - зазначив ексдипломат.

Він наголосив, що Білорусь є лише прикриттям для купівлі струму у країни-агресора – Росії.

"Вони ж не в білорусі її купують, а в Росії", - додав Безсмертний.

Нагадаємо, Україна розпочала імпорт електроенергії з Білоруської АЕС в січні 2021 року. Завдяки цьому Білоруська АЕС вперше змогла вийти на повну потужність. З початку року було закуплено понад 130 млн кВт годин на суму більш як180 млн гривень.

На тлі критики імпорту, міністри енергетики та закордонних справ України заявили про плани скорішого від’єднання від енергосистем Росії та Білорусі, що зробить фізично неможливим імпорт струму з цих країн.

Попереднього разу, з жовтня 2019 по березень 2020 року, імпорт струму з Росії і Білорусі призвів до найглибшої за роки незалежності кризи на енергоринку, яка спричинила простій вугільних шахт та мільярдні збитки державних енергетичних компаній.

Автор: 

Безсмертний (147) імпорт (2583) Електрика (2042)


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Топ коментарі
+20
Импорт электроэнергии с Белорусской АЭС Лукашенко ухудшил отношения Украины с Польшей и странами Балтии, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 4176
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27.01.2021 11:16
+14
Ещё не было такой дебильной и прокремлевской власти в Украине!!!
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27.01.2021 11:22
+13
Да ладно. Мы свои энергоблоки осенью остановили, потому что у нас переизбыток генерации АЭС якобы был.
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27.01.2021 11:27
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Импорт электроэнергии с Белорусской АЭС Лукашенко ухудшил отношения Украины с Польшей и странами Балтии, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 4176
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27.01.2021 11:16 Відповісти
"зекретину никто не пишет...зекретина никто не ждет..."
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27.01.2021 11:18 Відповісти
Ему на Днюху только на Цензоре такого понаписали - неделю икать будет. А может и две.
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27.01.2021 11:38 Відповісти
Діяльність Херус енд Ко,це складова частина кремлівського сценарія повернення України в "родную говєнь" Московію !!!)))
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27.01.2021 11:20 Відповісти
Зелёные скоты доиграются.
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27.01.2021 11:20 Відповісти
Да какаяразница?! Главное, что Игорь Валерьевич и Ринат Леонидович не в обиде! Вы еще обиженное нплатежками население сюда приплетите!
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27.01.2021 11:20 Відповісти
А какие были варианты??Либо покупать у РФ или РБ , либо начинать веерные отключения.
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27.01.2021 11:21 Відповісти
А какая разніца ???
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27.01.2021 11:21 Відповісти
Да ладно. Мы свои энергоблоки осенью остановили, потому что у нас переизбыток генерации АЭС якобы был.
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27.01.2021 11:27 Відповісти
АЭС производит ЭЭ стабильно, если стабильный уровень(условное потребление ночью минимальное) падает, то и блоки АЭС надо выводить из работы.
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27.01.2021 11:33 Відповісти
Чудо, я вообще-то инженер по образованию. Я знаю, как балансируют рынок электроэнергии. Наши уже проговорились, что просто просчитались. Почему ты за них здесь распинаешься, я не знаю. Наша проблема полностью искусственная.
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27.01.2021 11:43 Відповісти
Да я не распинаюсь ни за кого, и полностью согласен с тем, что проблема полностью искусственная. С одной стороны надо оплачивать зеленку, с другой для ее балансировку надо либо дохрена угля закупать у того же агрессора, либо напрямую ЭЭ у РБ или РФ. МОжно конечно нахрен выкинуть всю зелень с энергобаланса, но есть международные договора с Европой. ВОт на такой растяжке и живет Энергосистема Украины, что куда не двинься - везде зрада.
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27.01.2021 11:48 Відповісти
На какой растяжке? Чудо, ты сайтом ошиблось - тебе на СРУ.
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27.01.2021 11:55 Відповісти
Он считает, что у нас переизбыток энергии каждый раз, как солнце выглянет из туч.
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27.01.2021 12:08 Відповісти
Нет, он считает что беларусская АЭС работает по какому-то другому принципу чем украинская или потребление ээ в Беларуси по другому.
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27.01.2021 12:37 Відповісти
Коненчо по другому, АЭС в РБ не производит 50-60% от всей ЭЭ в РБ.
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27.01.2021 13:45 Відповісти
Почему при прошлой власти не было веерных отключений?
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27.01.2021 11:35 Відповісти
При новой власти пошел бурный рост экономики, все возрастает. Вот и понадобилось больше электроэнергии.
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27.01.2021 11:46 Відповісти
Даже эта власть не додумалась заявлять о бурном росте экономики, наоборот, показывают падение.
Они бы может и несли чушь о росте, но Украина еще не Северная Корея.
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27.01.2021 11:50 Відповісти
Значит население стало жить лучше.
"Один из них заключается в том, что в четвертом квартале 2020 года, особенно в ноябре-декабре, существенно, выше прогноза, возросло потребление электроэнергии населением. Оно вышло на докризисный уровень. Это было неожиданно для тех, кто делал этот прогноз", - сказал чиновник. Источник: https://censor.net/ru/n3244183
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27.01.2021 12:08 Відповісти
Пусть исследуют причины этого.
Это может быть связано с тем, что люди больше находятся дома, чем вне его.
Может больше переоборудуют жилье на электрические источники тепла.
Чиновники должны не только констатировать факт, но и устанавливать причины.

Читайте статью на ЦН о каждом втором украинце за чертой бедности.
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27.01.2021 12:18 Відповісти
Там исследовать нечего. Причины банальны. Часть из них Вы озвучили.
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27.01.2021 15:14 Відповісти
А у Вас уровень жизни населения сильно влияет на потребление электроэнергии? Где вас, таких аналитиков набирают? Солнечных дней стало меньше, световой день сократился, карантины выходного дня, закрытие развлекательных заведений, пандемия. Что делать людям? Сидят дома вечером за компьютером или смотрят телевизор. Плюс электроотопление. Вот тебе все причины роста энергопотребления в осенне-зимний период. Где ты тут что-то про уровень жизни увидел? Ах да, еще криптовалюта в цене выросла, майнеры фермы запустили. Но так как энергопотребление ферм в ночные часы и днем одинаковое, то они как бы наоборот выравнивают суточное потребление, дают возможность вводить блоки АЭС в работу. А неожиданным рост потребления зимой может быть только для идиотов, которые сидят не на своем месте.
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27.01.2021 15:13 Відповісти
Либо увеличить генерацию на наших АЭС.
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27.01.2021 11:39 Відповісти
Поздно. Они уже на ремонте. Внеплановом. Потому что кто-то решил просто их остановить.
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27.01.2021 11:47 Відповісти
АЭС так не работает, блок либо работает полностью, либо не работает. Его нельзя заставить стабильно работать на половину или треть мощности.
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27.01.2021 11:54 Відповісти
Вы полагали, что моя фраза "увеличить генерацию на наших АЭС" означает, что каждый блок увеличил мощность генерации? Спасибо, посмеялся.
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27.01.2021 12:07 Відповісти
Я тоже посмеялся с ваших "увеличить генерацию на наших АЭС", как вы это собрались делать??Понимаете что за зеленку придется платить в любом случае, будет ли она в системе Украины или нет.
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27.01.2021 12:20 Відповісти
Ты можешь посмеяться только над своей бутылкой, на которой сидишь, ******* зауральский
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27.01.2021 12:30 Відповісти
Как это понимать то говорят переизбыток некуда девать останавливают свои аэс и вто же время покупают у белорусов?
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27.01.2021 11:22 Відповісти
Все очень просто. За рулем обезьяны.
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27.01.2021 12:10 Відповісти
Ещё не было такой дебильной и прокремлевской власти в Украине!!!
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27.01.2021 11:22 Відповісти
Буде !!! Нехай лохторат далі голосує "Лишьби не Порошенко" і отримує зажопінців !!!)))
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27.01.2021 11:25 Відповісти
Как будто при Порошенко Украина не закупала ЭЭ из РФ почти весь 2015 год.
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27.01.2021 11:29 Відповісти
Нужно было время, чтобы перестроить систему.
После 2015 НЕ закупали несколько они и нормально обходились без нее.
До избрания марионетки олигархов и Кремля.
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27.01.2021 11:40 Відповісти
* не закупали несколько лет
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27.01.2021 11:41 Відповісти
Не было столько зеленой генерации.
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27.01.2021 11:50 Відповісти
Так они от переизбытка решили покупають еще и с кацапо-белоруской АЭС?
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27.01.2021 11:52 Відповісти
Нет, они решили покупать ЭЭ из-за нехватки угля, который нужен ТЭЦ, которые нужны для балансировки зеленой энергетики.Например Украина ночью потребляет 10 Гвт/ч, утром и вечером по 12 (пики потребления), днем 11. Вот 10 обеспечивали АЭС, днем все держалось на ТЭЦ. Появилась нестабильная зеленка , которую надо оплачивать в любом случае(договора такие). Она в максимуме дает допустим 1 Гвт/ч. И чтоб куда-то ее включить в эту систему отключают блоки АЭС. И вот ночью когда солнышко не светит, и ветра нет, чтоб продолжать выдавать те же стабильные 10 ГВт, надо компенсировать отключенный энергоблок за счет ТЭЦ, значит больше сжигать угля, с наличием которого собственно сейчас и проблемы.
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27.01.2021 12:18 Відповісти
Почему балансируют систему не нашими АЭС, а лукашенковскими АЭС?
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27.01.2021 12:27 Відповісти
А с чего вы взяли что балансируют именно Белорусской АЭС??Там и без АЭС же была масса других видов генерации+для нет никаких проблем попросить недостаток ЭЭ у РФ.Это вообще возможно по схеме реверса работает: РБ в РФ закупает дешевую ЭЭ, Украине продает с накруткой.
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27.01.2021 12:31 Відповісти
Ну и самое главное, АЭС нельзя включить на ночь, а утром с появлением солнышка отключить. Каждый запуск блока дела весьма сложное., все надо 10 раз перепроверить перед тем как подавать ЭЭ с АЭС в энергосистему. Запуск одного блока легко может занимать от 3 дней до недели.
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27.01.2021 12:37 Відповісти
Короче, мутят зебилы, выручают Кремль и подсанкционного Луку.
А на мнение тех стран, которые были нашими самыми твердыми сторонниками, плюют.
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27.01.2021 12:41 Відповісти
Если вы ради хорошего отношения Польши и прибалтийских республик готовы сидеть без ЭЭ, то это ваше право. А по факту зеленка внесла много нестабильности в работу энергосистемы и выкачивает непропорционально много денег, то есть дает 5-10% от общей ЭЭ, а берет 20-30% всех денег.
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27.01.2021 12:50 Відповісти
На сколько увеличилось производство зеленой энергетики в 2020 по сравнению с 2019?
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27.01.2021 12:57 Відповісти
Вот тут показано сколько настроили в 2019 и теперь это все надо было оплачивать в 2020.
https://www.liga.net/images/general/2020/01/09/20200109083715-5799.jpg
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27.01.2021 13:41 Відповісти
Это картинка. Ссылку на статью можно?
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27.01.2021 14:08 Відповісти
вот https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/investitsii-v-zelenuyu-energetiku-ukrainy-dostigli-37-mlrd-evro
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28.01.2021 12:40 Відповісти
може я помиляюсьюсь, але БеЗсмертнИй - це українською, а БеСмертнЫй - російською?
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27.01.2021 11:23 Відповісти
так и есть, ошибаешься. "Шварцнегер" и в Африке "Шварцнегер"
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27.01.2021 11:30 Відповісти
ну, Шварц и негр они такие
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27.01.2021 11:34 Відповісти
Московія прагне повної енергозалежності України !!!)))
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27.01.2021 11:23 Відповісти
Дуплет Коломойского, гражданина Израиля, военного союзника Путина: нажился на украинцах и ухудшил отношения Украины с Польшей и странами Балтии.
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27.01.2021 11:23 Відповісти
Остановить собственные станции, чтобы закупать за рубежом... Зебилы, вам нравится ваш выбор? Только учтите, что у нас вы покупали электроэнергию за фантики, обеспечивая людей работой и зарплатой. А у Беларуси, с которой вообще сейчас сотрудничать нельзя, вы покупаете за валюту. Чем расплачиваться думаете? Об этической стороне вопроса я вообще молчу. Почему весь цивилизованный мир вводит санкции против паРаши из-за Украины, а Украина пытается усидеть на двух креслах? Скоро Украину пошлют нах и правильно сделают.
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27.01.2021 11:25 Відповісти
Таковы особенности энергетики, что для балансировки зеленой энергетики нужны ТЭС, ТЭЦ. АЭС тут никак не помогут.
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27.01.2021 11:27 Відповісти
У нас все нормально и с ТЭС и с ГАЭС. С руководством проблемы.
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27.01.2021 11:30 Відповісти
Да в том-то и дело что ненормально. Уголька почти нет для балансировки, вот в чем проблема.
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27.01.2021 11:31 Відповісти
Его не стало именно сейчас. Вопрос, зачем его сжигале в октябре-ноябре.
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27.01.2021 11:36 Відповісти
Его сжигали чтоб балансировать зеленку. Почему не увеличили закупку чтоб не остаться зимой с пустыми складами - вот в чем главный вопрос.
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27.01.2021 11:51 Відповісти
Какую зеленку, клоун? У нас всего 8 процентов приходится на зеленку. На всю. Балансировать же по факту нужно только СЭС. Это вообще ни о чем. Тебе уже Витренко (будущий министр энергетики) прямым текстом заявил, что почему-то неожиданно осенью выросло потребление электроэнергии, а блоки уже остановили, так как считали, что мощности хватит.
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27.01.2021 12:05 Відповісти
8% это сколько Гвт/ч ?? Это сопоставимо с мощностью блока АЭС?
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27.01.2021 12:39 Відповісти
При Пете уголек был.
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27.01.2021 11:40 Відповісти
Причем ухудшились со странами последовательными в своей проукраинской и антирашистской позиции. Зеленые кремлята даже не скрываются в своей работе на раиську.
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27.01.2021 11:27 Відповісти
А зельц все еще на должности. Давно пора эту гниду убирать.
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27.01.2021 11:27 Відповісти
Надо было думать тыковкой своей вареной когда останавливали свои Енергоблоки и давали лькоты Ахметову на *зельоные тарифы*. Вы уроды хоть солнце видели сейчас на улице? Почему Ахметов не крутит свою *зельоную* машину руками? Или прикажите нам без света сидеть как в каменном веке.
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27.01.2021 11:27 Відповісти
Фантазии Безсмертного не имеют границ на почьве голода от того что его оторвали от корыта.
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27.01.2021 11:29 Відповісти
https://censor.net/ua/user/461407.

Імпорт електроенергії з Білоруської АЕС Лукашенка погіршив відносини України з Польщею і країнами Балтії, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 238
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27.01.2021 11:48 Відповісти
Я могу тебе показать где в Киеве и вокруг Киева стоят частные дома без света уже по 5-10 лет. Люди как в Северной Корее обложили стены солнечными панелями и генераторами. Киевобленерго заявляет что нет мощностей. Хотя рядом застраиваются целые раены из многоетажек которые потребляют явно в тысячи раз больше енергии. Так что не очень смейся с кацапов. Мы не далеко ушли в смысле уровня жизни и отношения власти к народу.
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27.01.2021 11:53 Відповісти
Кстати возьмите в один морозный день прокатитесь по киевским пригородам. Посмотрите какой смог стоит от того что население топит дровами, хотя власть постоянно заявляет что в Украине самый дешовый украинский газ
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27.01.2021 12:15 Відповісти
А куда пропали формулировки в стиле "незаконно захвативший власть "президент" Лукашенко"?
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27.01.2021 11:35 Відповісти
какие же становятся умные бывшие чмыри, которые кормились на гослужбе после того как их отлучают от госкорыта. Бесмертные, Яйценюхи, Коли Азировы и тысячи их.
Пшекам нужны украинцы как рынок сбыта и дешевая рабсила. Вот и вся шатающаяся поза раком Украины.
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27.01.2021 11:37 Відповісти
https://censor.net/ru/user/481496. Putin - h*ylo.
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27.01.2021 11:44 Відповісти
а рашисту для чего нужна Украина на протяжении нескольких столетий?
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27.01.2021 11:49 Відповісти
Кацап?
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27.01.2021 11:49 Відповісти
Імпорт електроенергії з Білоруської АЕС Лукашенка погіршив відносини України з Польщею і країнами Балтії, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 6022
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27.01.2021 11:48 Відповісти
Ухудшились отношения??
И какое их собачье дело ?
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27.01.2021 11:59 Відповісти
реваншисты зели в деле. .что ж тут не понятного
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27.01.2021 12:08 Відповісти
Біда в тім,що найбагатші люди в Україні,це не Українці їм доля України байдужа,вони тільки заробляють бабло і завжди вибирають бабло навіть ,якщо це завдає шкоди національним інтересам,ось цей внутрішній ворог показує своє огидне гризло.
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27.01.2021 12:13 Відповісти
Демократические принципы для властей Украины - пустой звук.
Еще Порошенко, облобызавшись с Лукой, заложил тренд на углубление сотрудничества с вассальным режимом кремля. Донецкий уголек шел несколько лет через Беларусь, доля беларуских нефтепродуктов на рынке Украины достигла 39%, битума -50%. Теперь еще и электрика!
Как можно требовать сочувствия от стран ЕС - когда вы сами финансируете людоедский режим Луки и опосредованно через него - путинский?! В этом лицемерии Украины - мировое сообщество видит профанацию демократических реформ, попытку олигархических кланов тупо подоить страны Запада и раздербанить международную финансовую помощь.
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27.01.2021 12:14 Відповісти
Самое страшное, что это делается не по глупости, а сознательно,специально...
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27.01.2021 12:20 Відповісти
Украинские АЭС простаивают , а закупают таракана ,где логика 🤦🤔🙄🤫👀
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27.01.2021 12:28 Відповісти
эта зелень банкротит государственные энергокомпании, чтобы их купить за копейки, а потом покупать перестанут, ну и откаты никто не отменял
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27.01.2021 13:06 Відповісти
ТАК ЗЕЛЕНСКИЙ ЖЕ ПОДХЙЛОВНИК !!!
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27.01.2021 13:58 Відповісти
 
 