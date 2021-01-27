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Новини Санкції проти Росії
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Кабмін розгляне внесення 13 російських авіакомпаній до санкційного списку з повною забороною польотів на 3 роки

Кабмін розгляне внесення 13 російських авіакомпаній до санкційного списку з повною забороною польотів на 3 роки

Кабінет Міністрів України на засіданні в середу розгляне питання винесення на розгляд Ради національної безпеки і оборони (РНБО) можливості застосування спеціальних економічних санкцій на адресу 13 російських авіакомпаній.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з пояснювальною запискою до відповідного проєкту розпорядження, текст якого має "Інтерфакс-Україна", Кабмін запропонує РНБО в місячний термін розглянути пропозиції щодо застосування трирічних санкцій до юросіб, що порушують порядок використання повітряного простору України, здійснюючи польоти в межах забороненої зони над тимчасово окупованою територією Криму та Севастополя.

Трирічні санкції, що передбачають повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, пропонується, зокрема, застосувати до АТ "Вологодське авіаційне підприємство" (с. Дорожне), АТ "Красавіа" (Красноярськ), АТ "Коміавіатранс" (Сиктивкар), АТ "Авіакомпанія Азимут" (Ростов-на-Дону), АТ "Авіакомпанія "Іраеро" (Іркутськ), ТОВ "Авіасервіс" (с. Столбище, Татарстан), ТОВ "Авіакомпанія "Тулпар Ейр" (н.п. Аеропорт, Татарстан), ТОВ "Аеролімузин" (с. Дубровки), ФДБУ "Державна авіакомпанія "223 льотний загін" Міноборони РФ (Щолково), ТОВ "Авіакомпанія "Перемога" (Москва), ТОВ "Авіаційні технології інвестиції сервіс"(Химки), ФДУП "Державна корпорація з організації повітряного руху в Російській Федерації" (Москва), а також ТОВ "Авіакомпанія "Симаргл" (Нальчик).

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Кабмін також запропонує додатково застосувати санкції, що передбачають повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, до авіакомпанії Cham Wings Airlines (Sham Wing Airlines, Дамаск), раніше вже внесеної до санкційних списків України (блокування активів, обмеження торговельних операцій і запобігання виведенню капіталів за територію України).

Автор: 

Кабмін (14060) росія (64871) санкції (11750) авіасполучення (3064)


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Хаха, над Украиной запретили летать тем кто и так не летает уже давно.))
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27.01.2021 11:26 Відповісти
Как я понял тут фишка не в запрете прямых рейсов, которых итак нет, а в транзите, чтоб через территорию Украины не летали.
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27.01.2021 12:28 Відповісти
АО "Вологодское авиационное предприятие"(п. Дорожный), АО "Красавиа" (Красноярск), АО "Комиавиатранс" (Сыктывкар), АО "Авиакомпания Азимут" (Ростов-на-Дону), АО "Авиакомпания "Ираэро" (Иркутск), ООО "Авиасервис" (с. Столбище, Татарстан), ООО "Авиакомпания "Тулпар Эйр" (н.п. Аэропорт, Татарстан), ООО "Аэролимузин" (с. Дубровки), ФГБУ "Государственная авиакомпания "223 летный отряд" Минобороны РФ (Щелково), ООО "Авиакомпания "Победа" (Москва), ООО "Авиационные технологии инвестиции сервис" (Химки), ФГУП "Государственная корпорация по оргаризации воздушного движения в Российской Федерации" (Москва), а также ООО "Авиакомпания "Симаргл" (Нальчик), да ко всем санкции примените а то продыху от этих авиакомпаний нету, из всех перечисленных слышал только о победе и то она к нам не летает.
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27.01.2021 11:26 Відповісти
шоб і не залетіла.
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27.01.2021 13:13 Відповісти
Не 13 авиакомпаний на 3 года, а ВСЕ авиакомпании до полного освобождения Крыма и Донбасса. Разумеется, Донбасс отстроить за счет оккупанта.
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27.01.2021 11:42 Відповісти
И что тут рассматривать?
Нарушили - !
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27.01.2021 11:57 Відповісти
имитация кипучей деятельности....
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27.01.2021 12:15 Відповісти
Введите санкции против всех кремлевских подстилок, которые постоянно шастают за поребрик петь ротом и развлекать духовно-скрепную публику
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27.01.2021 13:35 Відповісти
 
 