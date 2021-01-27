Кабмін розгляне внесення 13 російських авіакомпаній до санкційного списку з повною забороною польотів на 3 роки

Кабінет Міністрів України на засіданні в середу розгляне питання винесення на розгляд Ради національної безпеки і оборони (РНБО) можливості застосування спеціальних економічних санкцій на адресу 13 російських авіакомпаній.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з пояснювальною запискою до відповідного проєкту розпорядження, текст якого має "Інтерфакс-Україна", Кабмін запропонує РНБО в місячний термін розглянути пропозиції щодо застосування трирічних санкцій до юросіб, що порушують порядок використання повітряного простору України, здійснюючи польоти в межах забороненої зони над тимчасово окупованою територією Криму та Севастополя.

Трирічні санкції, що передбачають повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, пропонується, зокрема, застосувати до АТ "Вологодське авіаційне підприємство" (с. Дорожне), АТ "Красавіа" (Красноярськ), АТ "Коміавіатранс" (Сиктивкар), АТ "Авіакомпанія Азимут" (Ростов-на-Дону), АТ "Авіакомпанія "Іраеро" (Іркутськ), ТОВ "Авіасервіс" (с. Столбище, Татарстан), ТОВ "Авіакомпанія "Тулпар Ейр" (н.п. Аеропорт, Татарстан), ТОВ "Аеролімузин" (с. Дубровки), ФДБУ "Державна авіакомпанія "223 льотний загін" Міноборони РФ (Щолково), ТОВ "Авіакомпанія "Перемога" (Москва), ТОВ "Авіаційні технології інвестиції сервіс"(Химки), ФДУП "Державна корпорація з організації повітряного руху в Російській Федерації" (Москва), а також ТОВ "Авіакомпанія "Симаргл" (Нальчик).

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Кабмін також запропонує додатково застосувати санкції, що передбачають повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, до авіакомпанії Cham Wings Airlines (Sham Wing Airlines, Дамаск), раніше вже внесеної до санкційних списків України (блокування активів, обмеження торговельних операцій і запобігання виведенню капіталів за територію України).