Тимошенко про листування з Єрмаком: Буду використовувати всі можливості, щоб переконати владу поміняти стратегію
Очільниця партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко прокоментувала своє листування з главою Офісу Президента Андрієм Єрмаком, в якому вона запросила його в гості.
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, під час брифінгу, відповідаючи на питання журналістів про її стосунки з Єрмаком, Тимошенко сказала: "Я, як лідерка опозиційної фракції, буду всі сили докладати для того, щоб і владних чиновників переорієнтувати для того, щоб працювати для країни. Буду використовувати всі можливості, щоб переконати змінити тактику, яка сьогодні ведеться в державі, віддає всі наші ресурси, можливості, землю, фінанси глобальним фінансовим спекулянтам, а Україні залишають тільки бідність. Тому я буду говорити з усіма чиновниками, в тому числі при влади".
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Спробуй відійти від цього спогаду і, можливо)), перемкнешся на солодку смоктульку-рошенку.
Можеш її уявляти на місці пляшки - гарантую, попустить. Успіхів!))
уже даже не смешно, а совсем уже тупо, грустно и жалко.. бабйуля тупо тратит ворованое несметное бабло куда попало: на партию, на коханцив, на беса в ребро, на фарбу, на зубо-жылых.....
Или эта возможность себя как-то уже исчерпала?
Остались только кулуарные беседы и встречи "в гостях" после сладенького "обнимаю"?
И с кем, с Ермаком, завхозом цирка?!
Йуля, с каких радостей бывший премьер-министр Украины пишет "обнимаю" продюсеру?!
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tZE inform
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·https://twitter.com/tZEinform/status/1354383767549468679 25 мин
Г-жа Тимошенко объясняет свою переписку с Ермаком попытками "убедить власть". Повесьте лучше над партийным офисом красный фонарь. Это будет правильно и по сути и по содержанию.
Обнімашками не обмежімся?
ПЬЁТР ПОРАЖЕНКО, ДРУЖНАЯ КОМАНДА ,,ПАТРИОТОВ"-ПОРОХОБОТОВ И ПАРТИЯ ЕС ОПЯТЬ БУДУТ ТОПИТЬ ,,БАТЬКИВЩИНУ" И ,,СЛУГ НАРОДА". 😆😅🤣😂😝😛
А ВПРОЧЕМ ВСЁ ЕСТЕСТВЕННО. С ОСТЕРВЕНЕНИЕМ БОРЮТЬСЯ ТОЛЬКО С ВРАГАМИ, А НЕ С ДРУЗЬЯМИ. 😅🤣😆😂😛😝
ИМХО кроме ОПЗЖ ака пратия Рыгоаналов, как явных и ярых колоборантов любой старый политик лучше чем те туловища, что сейчас у корыта. И Юлька не худший вариант.
Другое дело что приходится выбирать из сортов говна, но других нет и не власть, а мудрый нарид их не допустит. У нас же если не напи@деть и наобещать с 3 вагона то ходу тебе не будет.
ЄРМАК В ФАВОРИТАХ!!!
Невже вона прокинулася?
А теперь перечитаем еще раз вой юлефобов.