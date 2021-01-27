Тимошенко про листування з Єрмаком: Буду використовувати всі можливості, щоб переконати владу поміняти стратегію

Очільниця партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко прокоментувала своє листування з главою Офісу Президента Андрієм Єрмаком, в якому вона запросила його в гості.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, під час брифінгу, відповідаючи на питання журналістів про її стосунки з Єрмаком, Тимошенко сказала: "Я, як лідерка опозиційної фракції, буду всі сили докладати для того, щоб і владних чиновників переорієнтувати для того, щоб працювати для країни. Буду використовувати всі можливості, щоб переконати змінити тактику, яка сьогодні ведеться в державі, віддає всі наші ресурси, можливості, землю, фінанси глобальним фінансовим спекулянтам, а Україні залишають тільки бідність. Тому я буду говорити з усіма чиновниками, в тому числі при влади".

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