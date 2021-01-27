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Тимошенко про листування з Єрмаком: Буду використовувати всі можливості, щоб переконати владу поміняти стратегію

Тимошенко про листування з Єрмаком: Буду використовувати всі можливості, щоб переконати владу поміняти стратегію

Очільниця партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко прокоментувала своє листування з главою Офісу Президента Андрієм Єрмаком, в якому вона запросила його в гості.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, під час брифінгу, відповідаючи на питання журналістів про її стосунки з Єрмаком, Тимошенко сказала: "Я, як лідерка опозиційної фракції, буду всі сили докладати для того, щоб і владних чиновників переорієнтувати для того, щоб працювати для країни. Буду використовувати всі можливості, щоб переконати змінити тактику, яка сьогодні ведеться в державі, віддає всі наші ресурси, можливості, землю, фінанси глобальним фінансовим спекулянтам, а Україні залишають тільки бідність. Тому я буду говорити з усіма чиновниками, в тому числі при влади".

Також читайте: Єрмак зателефонував Тимошенко, вона покликала його ввечері в гості: "Готова продовжити нашу розмову". ФОТОрепортаж

Автор: 

Тимошенко (4697) Єрмак Андрій (1366)


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Топ коментарі
+72
Тимошенко - "Буду использовать все возможности, чтобы убедить поменять стратегию.."
Тимошенко о переписке с Ермаком: Буду использовать все возможности, чтобы убедить власть поменять стратегию - Цензор.НЕТ 9826
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27.01.2021 11:30
+59
Тимошенко всегда поможет зубожилому народу.
Ее ломбарды Вам в помощь
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27.01.2021 11:26
+40
Тимошенко про листування з Єрмаком: Буду використовувати всі можливості, щоб переконати владу поміняти стратегію - Цензор.НЕТ 749
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27.01.2021 11:39
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...не дає тобі та пляшка спокою.)) Розумію - травматичний досвід.
Спробуй відійти від цього спогаду і, можливо)), перемкнешся на солодку смоктульку-рошенку.
Можеш її уявляти на місці пляшки - гарантую, попустить. Успіхів!))
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27.01.2021 14:52 Відповісти
Мама Юля любить...владу
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27.01.2021 12:47 Відповісти
РАНЬШЕ БЫ СКАЗАЛИ БАБА БАЗАРНАЯ !!! А СЕЙЧАС ПО СОВРЕМЕННОМУ БАБА КОРРУПЦИОННАЯ !)
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27.01.2021 12:48 Відповісти
Пані лідер "Батьківщини" Тимошенко готова співпрацювати зі зрадником батьківщини Єрмаком.
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27.01.2021 12:48 Відповісти
я смотрю тут слет адептов "абыне юлька" которые привели к власти Клоуна, а перед этим привели котловодца-марадера, еще раньше - тупого зека... вы на кого обижаетесь тут овцы? на самих себя?!
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27.01.2021 12:49 Відповісти
В чувстве юмора бабушке не откажешь.
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27.01.2021 12:49 Відповісти
йуля конечно хитрая, сейчас тысячу причин придумает - зачем она с ермаком встречается.... будет рассказывать как она за нарид переживает и т.д. но кажется мне, что предала она пашу лазаренко и запала на ермака! а чего- еврей здоровый бугай, видный, мордатый , богатый , с властью, как раз для йули. косвенные признаки - ботокс ,пластика, новый образ, новые плаття , нрвая косметика и т.д. т.е. последнее "бабье лето"!
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27.01.2021 12:53 Відповісти
стрёмная вечная невеста-старушка, теперь уже с новой, силиконовой маской путенга, тешит себя надеждой, в который уже раз, "удачно выйти замуж"..
уже даже не смешно, а совсем уже тупо, грустно и жалко.. бабйуля тупо тратит ворованое несметное бабло куда попало: на партию, на коханцив, на беса в ребро, на фарбу, на зубо-жылых.....
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27.01.2021 13:05 Відповісти
И Ермак и Тимошенко лояльны к путину и кацапам и хотят мира на любых условиях, только не могут это по понятным причинам озвучить, но готовы сотрудничать и с Шарием и с ОПЗЖ, лишь бы остаться у власти и привести " тот самый моксельский мир" в Украину)
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27.01.2021 13:12 Відповісти
Тимошенко в опозиції до влади. Яка ж ти **** брехлива. Ти з перших днів зен при владі набиваєшся в примьери і готова лизати дупу і лижеш зе,та голосуєш за бюджет і ніколи не голосувала за закони які шкодили б твоєму путіну . Брехуха ти ***** і піарщиця.
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27.01.2021 13:14 Відповісти
Зеленскому теперь не отвертеться. Сам говорил, что его команде нужны новые лица. Вот она и постаралась с "новым" лицом.)
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27.01.2021 13:16 Відповісти
Зеленский много чего наговорил. В том числе и на нары. Про ,,новые лица,,. тоже говорил, но ведь не про старые задницы...
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27.01.2021 13:22 Відповісти
Мне интересно, а возможность убеждать зеленую плесень в ошибочности курса публично, с трибуны Рады, для Йули не кошерная?
Или эта возможность себя как-то уже исчерпала?
Остались только кулуарные беседы и встречи "в гостях" после сладенького "обнимаю"?
И с кем, с Ермаком, завхозом цирка?!
Йуля, с каких радостей бывший премьер-министр Украины пишет "обнимаю" продюсеру?!
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27.01.2021 13:19 Відповісти
Юлька никогда ничего не делает без выгоды для себя. А чтобы получить власть и большие деньги она будет договариваться и с врагами Украины, у нее нет моральных принципов, нужно будет сдать страну - сдаст.
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27.01.2021 13:21 Відповісти
Юлька никогда ничего не делает без выгоды для себя. А Порошенко? Медведчук? Альтруисты? Только Зе тебе святой.
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27.01.2021 14:39 Відповісти
Треба робити все можливе,щоб змінити саму владу,а не її переконання...І Тимошенко колись то добре вміла...Але...постаріла,подобрішала,помягкішала,сам час домовлятись...Тільки от домовляються якраз лишень з тими,хто домовлятись не любить...
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27.01.2021 13:23 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1354383767549468679 25 мин

Г-жа Тимошенко объясняет свою переписку с Ермаком попытками "убедить власть". Повесьте лучше над партийным офисом красный фонарь. Это будет правильно и по сути и по содержанию.
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27.01.2021 13:25 Відповісти
VSI ??????
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27.01.2021 13:28 Відповісти
красній фонарь это дом ХА_ХА т.е публичный
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27.01.2021 19:17 Відповісти
Бабка Капительман и таки да Дерьмак - это сила!
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27.01.2021 13:33 Відповісти
Так тре вміти брехати від першого до останнього слова, талант.
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27.01.2021 13:38 Відповісти
«Вана працює» (с)
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27.01.2021 13:43 Відповісти
"Буду использовать все возможности, чтобы убедить власть поменять стратегию". А что если наложить это объяснение на всю "засвеченную" переписку нардепов, особенно слуг народа, (например, Яременко) или на пленки Ермака-Лероса, Вовка?
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27.01.2021 13:57 Відповісти
привіт боти . ну що зрада - зрадна і найзрадніша ну не про табу і не про корабельні сосни і не про дітей неповноцінних і т. д. єрмак з зе ще не так і не про те переписується просто цього ніхто не бачить а от юлька - не сметь . трохи смішно з вашого перезбудження і кидання г...ном на вентилятор . не обляпайтесь.
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27.01.2021 14:16 Відповісти
Если бы так Порошенко переписывался то ты б тут уже на гуано изошлась бы визжала про зраду, ога...
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28.01.2021 00:43 Відповісти
ні порох тільки браво рапортував про підвищення тарифів в кілька разів і про любов до байденки і т. д а в остальному він просто білий і пухнастий .а взагалі в мене хоббі ставати на сторону тих на кого кодається вся свора тим більше жінок бо це називається сексизм
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29.01.2021 10:28 Відповісти
Всі можливості!?
Обнімашками не обмежімся?
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27.01.2021 14:24 Відповісти
Ну і що - ПЕРЕКОНАЛА?
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27.01.2021 14:40 Відповісти
А может пора Азарова на премьеры возвращать?
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27.01.2021 14:40 Відповісти
А раз сняли возрастной предел, то и Кучму в президенты. И Ющенко на банк.
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27.01.2021 14:46 Відповісти
Зеля испытывает кадровый голод вот и увеличили возрастной ценз, чтобы заполучит самых опытных, таких как Фокин, Кравчук и Кучма. Да и Азарив сейчас смотрелся бы вполне положительно на фоне ОП Зели.
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27.01.2021 14:51 Відповісти
ПРОГНОЗ ОТ БАБКИ ВАНГИ НА СЛЕДУЮЩИЕ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ - ГЛАВНЫМИ КОНКУРЕНТАМИ КОГО БУДУТ ТОПИТЬ ВО ЛЖИ И В ГРЯЗИ ПОРОХОБОТЫ, ПОРАЖЕНКО И ПАРТИЯ ПЕСЫКИВ ,,ЕС" БУДУТ НЕ ОПЗЖ И ПРОЧИЕ ЯВНО АНТИУКРАИНСКИЕ ПАРТИИ. 😆😅🤣😂😛😝
ПЬЁТР ПОРАЖЕНКО, ДРУЖНАЯ КОМАНДА ,,ПАТРИОТОВ"-ПОРОХОБОТОВ И ПАРТИЯ ЕС ОПЯТЬ БУДУТ ТОПИТЬ ,,БАТЬКИВЩИНУ" И ,,СЛУГ НАРОДА". 😆😅🤣😂😝😛
А ВПРОЧЕМ ВСЁ ЕСТЕСТВЕННО. С ОСТЕРВЕНЕНИЕМ БОРЮТЬСЯ ТОЛЬКО С ВРАГАМИ, А НЕ С ДРУЗЬЯМИ. 😅🤣😆😂😛😝
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27.01.2021 15:07 Відповісти
а раньше чего она неменяла стратегию ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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27.01.2021 15:09 Відповісти
Юльку Золоту ручку не важко прорахувати. Через Єрмака в крісло прем'єра, потім Зеленський "йде" з посади президента і його місце займає Юлька, а вона, як нам відом в обмін на припинення кримінального переслідування за хабарі, де їй світило до 12 років ув'язнення, завербована Путіним особисто і буде в Путіна ручний президент України.
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27.01.2021 15:17 Відповісти
А сейчас у нас вариант получше?
ИМХО кроме ОПЗЖ ака пратия Рыгоаналов, как явных и ярых колоборантов любой старый политик лучше чем те туловища, что сейчас у корыта. И Юлька не худший вариант.
Другое дело что приходится выбирать из сортов говна, но других нет и не власть, а мудрый нарид их не допустит. У нас же если не напи@деть и наобещать с 3 вагона то ходу тебе не будет.
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27.01.2021 15:36 Відповісти
Читаю комментарии и становится страшно. Сколько же у нас людей. готовых обливать кого угодно грязью, лишь бы платили., Человек, не уважающий другого, прежде всего не уважает себя Где ваше чувство собственного достоинства, самоуважения Или вы живетё по принципу''Совість-це тісне взуття і якщо весь час мучитись то краще його зняти''. Грустно.
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27.01.2021 15:26 Відповісти
Что то не помню таких постов под тоннами откровенной лжи,льющейся на Порошенко . Или это ,,другое,,?
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27.01.2021 15:35 Відповісти
если тебе жмут ботинки то тебе с жюлькой .. газовой принцессой.. точно не по пути . а вот ей точно по пути с кремлевским ****** ее подельником в газовом договоре -- не зря хряк донецкий ..проффесор.. ее посадил --- не досидела тварь а жаль
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27.01.2021 17:21 Відповісти
Читаю комментарии и становится страшно. Сколько же у нас людей. готовых обливать кого угодно грязью, лишь бы платили., Человек, не уважающий другого, прежде всего не уважает себя Где ваше чувство собственного достоинства, самоуважения Или вы живетё по принципу''Совість-це тісне взуття і якщо весь час мучитись то краще його зняти''. Грустно.
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27.01.2021 15:27 Відповісти
Жулька и тут хвостом вильнула!
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27.01.2021 16:17 Відповісти
Ну как тут не вильнуть,ежели у завхоза решаются все кадровые вопросы..
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27.01.2021 17:11 Відповісти
Тимошенко про листування з Єрмаком: Буду використовувати всі можливості, щоб переконати владу поміняти стратегію - Цензор.НЕТ 7235
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27.01.2021 19:07 Відповісти
Скільки Добра Зробили і Люди і Політики,щоб звільнити її з Тюрми,а Що Вона,- Йде по Трупам Людей і Політиків,тих які БУЛИ ПЛІЧ ОПЛІЧ З НЕЮ,ЦЕ ТУРЧИНОВ, ПОРОШЕНКО ЯЦЕНЮК,та ТИМОШЕНКО ЖИВЕ ТІЛЬКИ ДЛЯ СЕБЕ КОХАНОЇ,НОВИЙ ІМІДЖ,НОВІ СУКНІ З ЄВРОПИ,НОВІ ГАСЛА ДЛЯ ДУРБЕЛИКІВ,А САМА В ШОКОЛАДІ!!СОВІСТІ ЧЕСТІ =0,
ЄРМАК В ФАВОРИТАХ!!!
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27.01.2021 19:14 Відповісти
А еще Юлька спровоцировала Карибский кризис, Октябрьскую революцию и Большой взрыв.
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27.01.2021 20:03 Відповісти
Юля: "Буду використовувати всі можливості, щоб переконати владу поміняти стратегію."
Невже вона прокинулася?

Тимошенко про листування з Єрмаком: Буду використовувати всі можливості, щоб переконати владу поміняти стратегію - Цензор.НЕТ 5256
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27.01.2021 19:53 Відповісти
Визитные карточки кремлевской пропаганды - конспирологическое мифотворчество, истеричная неадекватность и звериная ненависть к инакомыслию. Нет возражений?

А теперь перечитаем еще раз вой юлефобов.
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27.01.2021 20:01 Відповісти
Так и не разучилась врать. Видать очень сладенького захотелось
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27.01.2021 20:20 Відповісти
Ця "пані".,на телеекрані дуже велика українка,на екрані мобільного московітка,в синагозі і між своїми, жиді...ка,по характеру і поведінці лисиця,правда вже з облізлим хвостом,а за сецзавданням кротиха - відомо всім якої країни.Правда,що скільки б мотузка не вилась,а кінець буде.
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27.01.2021 20:45 Відповісти
Тимошенко про листування з Єрмаком: Буду використовувати всі можливості, щоб переконати владу поміняти стратегію - Цензор.НЕТ 9102
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27.01.2021 22:47 Відповісти
Лерос: Кто бы мог подумать, что ты, обычный парень из Кривого Рога, закроешь всю страну на замок... ( а потом как царь ослабишь цепуру на свой день рождения... )- ютуб
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27.01.2021 22:47 Відповісти
А почему Лерос подружку Юли Ермака назвал СЕКРЕТАРКОЮ НЕЛОХА ?
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27.01.2021 22:49 Відповісти
Если у Юли ширка напрямую когда-то не получилось, то сейчас и подавно... Це ж надоть на старости лет пытаться заходить во внутрь через заднее крыльцо, товаровед... одним словом, через какие-то секонд хенд... Юля, сиди нышком и не отсвечивай... Та чи закрыла бы что ли криминальные справы в США, по незаконным денежным оборотам, во времена своего премьерства... Чи то ты так Пашу держишь на крючке, чтобы не переходил дорогу?
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28.01.2021 00:03 Відповісти
Ничего не сделала,а как возбудила весь электорат!
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28.01.2021 12:31 Відповісти
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