УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10702 відвідувача онлайн
Новини
8 050 139

Кожен другий українець перебуває за межею бідності, багато хто втратив доходи через карантин, - директорка Інституту демографії Лібанова

Кожен другий українець перебуває за межею бідності, багато хто втратив доходи через карантин, - директорка Інституту демографії Лібанова

За підсумками першої половини 2020 року рівень бідності в Україні становив 51%.

Як передає Цензор.НЕТ, таку оцінку Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАНУ озвучила в інтерв'ю LIGA.net директорка Інституту Елла Лібанова.

"Це оцінка за останніми даними Держстату про доходи і споживання, за якими ми ведемо моніторинг. Зараз цей показник, ймовірно, вищий", - уточнила Лібанова.

За її словами, показник рівня бідності, який розраховує ІДСД, заснований на "розрахунковому прожитковому мінімуму" - станом на середину 2020 року він становив 3845 грн. У той же час "офіційний" мінімум, яким оперує Мінсоцполітики нижче - 2027 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 9 млн українців зіткнуться з бідністю через пандемію COVID-19, - ООН

Лібанова зазначила, що в 2020 році бідність в Україні збільшилася, оскільки багато українців втратили доходи через карантин. Вона уточнила, що для бідних людей в Україні характерні такі особливості:

- відсутність вищої освіти (рівень бідності серед громадян з вищою освітою - 11%, серед громадян тільки з середньою освітою - 29%);

- робота з неповним робочим днем ​​або тижнем;

- зарплата, яка межує з мінімальною (з 1 січня 2021 - 6000 грн);

- багатодітні сім'ї.

"Двоє працюючих батьків не можуть повністю забезпечити двох дітей - навіть за низькими українськими стандартами. Тобто народження другої дитини створює дуже серйозний ризик бідності. Майже всі члени багатодітних сімей в Україні бідують", - підсумувала Лібанова.

Автор: 

бідність (143) Лібанова (32)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+38
Спасибо жителям экрана за сцикуна и наркомана
показати весь коментар
27.01.2021 11:46
+26
Але ж народ знає кому подякувати ?
Люстерко допоможе.
показати весь коментар
27.01.2021 11:47
+19
Каждый второй Украинец находится за чертой бедности, многие потеряли доходы из-за карантина, - директор Института демографии Либанова - Цензор.НЕТ 407
показати весь коментар
27.01.2021 11:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Кстати, есть позитивный момент в законе про референдумы.

Теперь можно "народным волеизъявлением" нищих лишить права голоса. ЗЕбилы, вам привет.
показати весь коментар
27.01.2021 12:08 Відповісти
Так наші олігархи найбагатчі в світі, цеж яке досягненя нашого народу, я маю наувазі тих хто тридцять років ходить на вибори голосувати за кого попало тіль щоб націоналісти не прийшли до влади,то чого зараз шмарклі жувати добились чого хотіли.
показати весь коментар
27.01.2021 12:08 Відповісти
На минулих виборах націоналісти обіцяли по-бандерівські ходити від дверей до дверей. Я місяцями чекав коли вони з'являться. З добрими намірами чекав. Бо давно підтримую чоловіка, який йшов цього разу від Свободи. Але марно.
Ви надієтеся що, люди вам перемогу самі на тарілочці принесуть? Ви схожі на "бізнесмена", який зробив гарний товар і чекає що, до нього самі покупці набіжать і будуть між собою торгуватися хто дасть більше.
Надія що, виберуть когось, хто колись зробив правильний крок недостатня. Працювати в полі (виборчому) потрібно кожен день, як і на справжньому полі чи підприємстві.
показати весь коментар
27.01.2021 13:37 Відповісти
Лично я за ЗЕЛЕНСКОГО ПРОГОЛСУЮ...100 раз мудаков надо лечить 73 %
показати весь коментар
27.01.2021 12:08 Відповісти
Пока будешь лечить мудаков, не мудаки перемрут
показати весь коментар
27.01.2021 12:10 Відповісти
До речі.в нас карантин набагато м'якший,ніж в Європі.Не знаю взагалі,що би було,якби ввели такий як там.
показати весь коментар
27.01.2021 12:12 Відповісти
Ситуація буде ще погіршуватись.Зеленський,менше половини строку президент.
показати весь коментар
27.01.2021 12:13 Відповісти
Леонид Данилыч,Астанавитесь...Зелемойский стал ГИТЛЕРОМ ваш сынок борзеет...
показати весь коментар
27.01.2021 12:13 Відповісти
только припарковаться негде
показати весь коментар
27.01.2021 12:17 Відповісти
еще один который меряет уровень жизни машинами )
показати весь коментар
27.01.2021 12:19 Відповісти
Приезжай ко мне в село...места доя парковки валом...и за одно посмотришь...что уже практически половине села электроэнергию отрезали за неуплату...нечем платить людям...
показати весь коментар
27.01.2021 12:23 Відповісти
Давай адрес села!
показати весь коментар
27.01.2021 16:41 Відповісти
Приезжай в Киев, Привет передашь, если на Вокзале прибомбишься
показати весь коментар
27.01.2021 21:40 Відповісти
это где негде? на Крещатике? или на Печерске?
а вообще наратив "парковки полные" это тезис кацапов когда им пытаешься рассказать что у них жопа. тоже рассказывают про парковки во дворах забитые, пробки и супермаркеты с полными тележками
показати весь коментар
27.01.2021 12:28 Відповісти
Скажу свое мнение. Я потерял стабильную хорошую работу в 2014 году. Решил работать на себя. Пол года было тяжело, потом немного пошло. В 2016 году смог купил себе машину, не новую но аутлендер 2009 года, в хорошем состоянии. В 2018 году уже взял машину с Европы 2014 года, совсем свежую и с малым пробегом. Планы были как у Наполеона, построить за городом дом, так как живу в однушке, детей пока нет, не жаловался. Сейчас 2021 год. Да, машина осталась, но доход упал кардинально, залез в минус. Моему небольшому бизнесу просто большая жопа, ограничения просто загнали в тупик. В итоге, я так в однушке и живу, на той же машине езжу, бизнесу пиндец (надо начинать новое). Долг в районе, 5000 у.е. на что начинать новый бизнес, я не знаю. Как то так.
показати весь коментар
27.01.2021 12:21 Відповісти
а за кого голосовал .ничего личного
показати весь коментар
27.01.2021 12:53 Відповісти
c 2004-го не голосую. Констатировал факт, как поменялась жизнь за 2 последних года.
показати весь коментар
28.01.2021 12:32 Відповісти
В период Пандемии каждый житель Украины включая младенцев,должен заплатить Зелемойским 20 000 гривен минимум...+ пакет с медикаментами... Бизнес...ничего личного...
показати весь коментар
27.01.2021 12:21 Відповісти
Куди поділись з машин наліпки "зекоманда"?
показати весь коментар
27.01.2021 12:22 Відповісти
вони їх ними собі сраки позаклеювали
показати весь коментар
27.01.2021 12:58 Відповісти
Пора публиковать реестр лиц, чья эпоха бедности закончилась. Желательно, с конкретными цифрами. Где там антикоррупционные органы?
показати весь коментар
27.01.2021 12:24 Відповісти
так они в доле
показати весь коментар
27.01.2021 12:54 Відповісти
Найдите на цензоре...Сенатор 15 марта 2019...короновирус Путлера Ведмедчукка..вам боком вылезет..а Вадим Рабинович на вас наденет Параджу ГЮЛЬЧАТАЙ
показати весь коментар
27.01.2021 12:25 Відповісти
докеруваались зеленые обезьяны
показати весь коментар
27.01.2021 12:26 Відповісти
Набрехал...14 марта...
показати весь коментар
27.01.2021 12:28 Відповісти
Может уже пора мудрому наріду очнуться и подсрачниками выгнать всю зеленую рать с банковой?
показати весь коментар
27.01.2021 12:31 Відповісти
Подсрачником тут не обойтись ...
показати весь коментар
27.01.2021 12:33 Відповісти
Кожен другий українець перебуває за межею бідності, багато хто втратив доходи через карантин, - директорка Інституту демографії Лібанова - Цензор.НЕТ 2487
показати весь коментар
27.01.2021 13:00 Відповісти
Не вздумайте Чуваки ОЛИГАРХАТ Кучмы надо беречь долго...не для того Данилыч 2 каденции старался Зелемойских воспитывать...
показати весь коментар
27.01.2021 12:38 Відповісти
51% бедных людей в стране,которая вышла на второе место в мире по экспорту зерновых и которая занимает второе место в Европе по разведанным запасам природного газа!Это как надо постараться!!!
показати весь коментар
27.01.2021 12:49 Відповісти
Тема отдушина для порохатых.
показати весь коментар
27.01.2021 13:05 Відповісти
Держать в узде легче убогих и бедных, постоянно обещая "покращення".Не добавить пенсии и продавать отечественный газ по себестоимости, а задрать на него цену и "компенсировать через субсидии". Ходи с протянутой рукой, унижайся, выпрашивай. Нет аморальней поступка, чем унижение старости.
показати весь коментар
27.01.2021 13:05 Відповісти
Та нет ,не каждый второй а гораздо больше ...
показати весь коментар
27.01.2021 13:06 Відповісти
То хто ж нам у всьому цьому винен - Москва, Пекін, пандемія, карантин, терористи, реваншисти, чи невпинні реформатори?
показати весь коментар
27.01.2021 13:17 Відповісти
Тож, покайся, мій нарід.
Порох, кажеш, нам набрид.
Маєм на нього образу-
Хочемо всього й одразу.
Мир негайно на Донбасі,
Зарплатню в 3 тищі баксів.
Євро й фунти ще б додати
І комірне геть прибрати.
Довго ж будете чекати,
Власну ницість проклинати.
Закрили вам мізки
Коломойши-Пінчуки
показати весь коментар
27.01.2021 13:17 Відповісти
👍🤝
показати весь коментар
27.01.2021 18:19 Відповісти
Боже, да тут нищий на побирушке и голодным погоняет!
Когда же вам наконец интернет за неуплату отключат ???
показати весь коментар
27.01.2021 16:43 Відповісти
👍🤣
показати весь коментар
27.01.2021 18:20 Відповісти
Само больше страдают, спорт клубы и тренажерные залы.
показати весь коментар
27.01.2021 19:51 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 