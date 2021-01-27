Кожен другий українець перебуває за межею бідності, багато хто втратив доходи через карантин, - директорка Інституту демографії Лібанова
За підсумками першої половини 2020 року рівень бідності в Україні становив 51%.
Як передає Цензор.НЕТ, таку оцінку Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАНУ озвучила в інтерв'ю LIGA.net директорка Інституту Елла Лібанова.
"Це оцінка за останніми даними Держстату про доходи і споживання, за якими ми ведемо моніторинг. Зараз цей показник, ймовірно, вищий", - уточнила Лібанова.
За її словами, показник рівня бідності, який розраховує ІДСД, заснований на "розрахунковому прожитковому мінімуму" - станом на середину 2020 року він становив 3845 грн. У той же час "офіційний" мінімум, яким оперує Мінсоцполітики нижче - 2027 грн.
Лібанова зазначила, що в 2020 році бідність в Україні збільшилася, оскільки багато українців втратили доходи через карантин. Вона уточнила, що для бідних людей в Україні характерні такі особливості:
- відсутність вищої освіти (рівень бідності серед громадян з вищою освітою - 11%, серед громадян тільки з середньою освітою - 29%);
- робота з неповним робочим днем або тижнем;
- зарплата, яка межує з мінімальною (з 1 січня 2021 - 6000 грн);
- багатодітні сім'ї.
"Двоє працюючих батьків не можуть повністю забезпечити двох дітей - навіть за низькими українськими стандартами. Тобто народження другої дитини створює дуже серйозний ризик бідності. Майже всі члени багатодітних сімей в Україні бідують", - підсумувала Лібанова.
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Теперь можно "народным волеизъявлением" нищих лишить права голоса. ЗЕбилы, вам привет.
Ви надієтеся що, люди вам перемогу самі на тарілочці принесуть? Ви схожі на "бізнесмена", який зробив гарний товар і чекає що, до нього самі покупці набіжать і будуть між собою торгуватися хто дасть більше.
Надія що, виберуть когось, хто колись зробив правильний крок недостатня. Працювати в полі (виборчому) потрібно кожен день, як і на справжньому полі чи підприємстві.
а вообще наратив "парковки полные" это тезис кацапов когда им пытаешься рассказать что у них жопа. тоже рассказывают про парковки во дворах забитые, пробки и супермаркеты с полными тележками
Порох, кажеш, нам набрид.
Маєм на нього образу-
Хочемо всього й одразу.
Мир негайно на Донбасі,
Зарплатню в 3 тищі баксів.
Євро й фунти ще б додати
І комірне геть прибрати.
Довго ж будете чекати,
Власну ницість проклинати.
Закрили вам мізки
Коломойши-Пінчуки
Когда же вам наконец интернет за неуплату отключат ???