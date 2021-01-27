Кожен другий українець перебуває за межею бідності, багато хто втратив доходи через карантин, - директорка Інституту демографії Лібанова

За підсумками першої половини 2020 року рівень бідності в Україні становив 51%.

Як передає Цензор.НЕТ, таку оцінку Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАНУ озвучила в інтерв'ю LIGA.net директорка Інституту Елла Лібанова.

"Це оцінка за останніми даними Держстату про доходи і споживання, за якими ми ведемо моніторинг. Зараз цей показник, ймовірно, вищий", - уточнила Лібанова.

За її словами, показник рівня бідності, який розраховує ІДСД, заснований на "розрахунковому прожитковому мінімуму" - станом на середину 2020 року він становив 3845 грн. У той же час "офіційний" мінімум, яким оперує Мінсоцполітики нижче - 2027 грн.

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Лібанова зазначила, що в 2020 році бідність в Україні збільшилася, оскільки багато українців втратили доходи через карантин. Вона уточнила, що для бідних людей в Україні характерні такі особливості:

- відсутність вищої освіти (рівень бідності серед громадян з вищою освітою - 11%, серед громадян тільки з середньою освітою - 29%);

- робота з неповним робочим днем ​​або тижнем;

- зарплата, яка межує з мінімальною (з 1 січня 2021 - 6000 грн);

- багатодітні сім'ї.

"Двоє працюючих батьків не можуть повністю забезпечити двох дітей - навіть за низькими українськими стандартами. Тобто народження другої дитини створює дуже серйозний ризик бідності. Майже всі члени багатодітних сімей в Україні бідують", - підсумувала Лібанова.