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Новини Коронавірус і карантин
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Мешканка Рівненщини з COVID-19 народила сина і померла від ускладнень, дитину також не вдалося врятувати

Мешканка Рівненщини з COVID-19 народила сина і померла від ускладнень, дитину також не вдалося врятувати

У Рівненській області померла породілля з Млинова, у якої був коронавірус. Хлопчика, якого народила жінка, також не вдалося врятувати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформаційний портал міста Дубно, жінка і дитина померли через кілька днів після пологів. Хлопчик народився на 28 тижні вагітності, тобто недоношеним. Стан вагітної погіршувався з акушерсько-гінекологічним показниками, а тому через гостру необхідність зробили кесарів розтин.

20 січня жінку перевели з Дубенського пологового будинку в Рівненську міську лікарню.

"Дитину забрали відразу в реанімацію в Рівному, бо там глибока недоношеність. Вчора немовля померло", - розповів головний лікар Дубенського пологового будинку Ростислав Андрощук.

За неофіційною інформацією, жінка мала ще патології, а коронавірус і вагітність спровокували захворювання", які дрімали". Остаточну причину смерті встановлять після розтину.

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