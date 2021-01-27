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Питання Дубінського фракція буде обговорювати до кінця тижня, - "слуга народу" Кравчук

Питання Дубінського фракція буде обговорювати до кінця тижня, -

Фракція "Слуга народу" продовжить до кінця поточного тижня дискусію щодо можливого вирішення через введення санкцій США проти народного депутата Олександра Дубінського.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.

"Я не думаю, що це можна так, за один день, вирішити насправді. Думаю, якраз цей тиждень буде присвячено цій дискусії. Знову-таки, я так розумію, що зараз глава фракції (Давид Арахамія. - Ред.) шукає якийсь технічне рішення для того, щоб провести голосування щодо цих трьох варіантів, які були озвучені", - сказала Кравчук.

При цьому вона не виключає, що після проведення такого голосування фракція повинна буде ще раз зустрітися.

"Можливо, буде якась окрема зустріч глави фракції з президентом, і після цього якесь рішення буде оприлюднене. Поки що його немає", - додала Кравчук.

Читайте: НБУ попередив банки про ризики співпраці з Дубінським. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна, отриманогозлочинним шляхом.

Автор: 

США (22417) Слуга народу (2809) Дубінський Олександр (491) Кравчук Євгенія (374)


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Топ коментарі
+8
Від Дубинського залежить чи будуть члененята СН отримувати конверти з баксами чи гривнями. Це момент істини.
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27.01.2021 12:04
+7
Да решайте уже, а то "Тупой Собачий Рот" тошнит от неопределенности.
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27.01.2021 12:08
+6
А закон о референдумах госперевороте быстро протащили.
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27.01.2021 12:04
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А закон о референдумах госперевороте быстро протащили.
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27.01.2021 12:04 Відповісти
Від Дубинського залежить чи будуть члененята СН отримувати конверти з баксами чи гривнями. Це момент істини.
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27.01.2021 12:04 Відповісти
Да решайте уже, а то "Тупой Собачий Рот" тошнит от неопределенности.
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27.01.2021 12:08 Відповісти
Подсказываю: Поставить на вид у него уже было... Строгого с занесением не было..
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27.01.2021 12:09 Відповісти
Та до китайской пасхи фракция будет обсуждать вопрос Дубинского. Дубинский это часть тела Коломойского. А Коломойский - творец этой шоблы под названием Слуга урода. Он этих убогих по свалкам-помойкам собирал, отмывал-откармливал, в Трускавец возил. Теперь в конвертах денежкой греет свою карманную фракцию. И эта карманная фракция пойдет против Коломойского? Вы серьезно? Только "кхм-кхм" из США может сильнее напугать слугу урода, чем сам урод.
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27.01.2021 12:10 Відповісти
Радує, що у сракції немає хороших ходів. Цугцванг. 😁Виженуть - відбудеться розкол, залишать - підуть гамузом у санкційний список.
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27.01.2021 12:11 Відповісти
На випадок розколу на підхваті для створення нової коаліції будуть фракції Голос Пінчука і Довіра. Ну і жуля з дєрмаком веде переговори торгується.
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27.01.2021 13:03 Відповісти
Чому стільки увагу цьому організму?
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27.01.2021 12:11 Відповісти
бо він паразитує на Державі Україна
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27.01.2021 12:13 Відповісти
Він лише пішак.
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27.01.2021 12:14 Відповісти
Патаму, что у бэниных шестёрок особый статус !
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27.01.2021 12:13 Відповісти
То може краще почати з чабанів, а не з їх баранів?
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27.01.2021 12:20 Відповісти
Тому що санкції США проти цього організму - це санкції проти оточення преЗЕдента, а реально це санкції проти самого преЗЕдента. Давня практика США.
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27.01.2021 13:06 Відповісти
Можливо. Та більше схоже на зведення якихсь особистих рахунків. Ні ахмет, ні інші відверті вороги України не постраждали. Ну хіба шо мервяк з 2014 під санкціями. Але якось він не дуже цим переймається.
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27.01.2021 13:11 Відповісти
Коломойськи, Дубинський... - це тільки початок, що стосується Зеленського. А олігархи: Фірташ підвішений, як довго Австрія буде його не видавати в США це питання. У Ахметова проблеми з США, його туди не пускають. У Пінчука починаються проблеми, бо він мав необережність дати гроші на виборчу кампанію Трампа, тепер в США почалось розслідування.
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27.01.2021 13:32 Відповісти
Я нижче зазначив, що треба зносити усіх,але не тільки тих, хто якось не так на байду глянув.
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27.01.2021 13:47 Відповісти
есть прекрасный вариант: выйти ВСЕМ из фракции и пойти на йух, оставив Дубинских и Бужанских....
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27.01.2021 12:11 Відповісти
А шо там обсуждать? Как Беня скажет так и пообсуждаете.
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27.01.2021 12:11 Відповісти
При нормальной власти преступник уже давно бы сидел ! А тут вопрос стоит - идти на преступление или садить преступника. Пи.дец
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27.01.2021 12:11 Відповісти
Чому тоді таке вибіркове рубання? Ахмет, новінський, бойко, мертвяк - білі та пухнасті?
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27.01.2021 12:22 Відповісти
за них отдуваются эти шестерки
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27.01.2021 12:24 Відповісти
Вибіркове переслідування одних одіозних персонажів лише підсилить інших. Валити то усіх.
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27.01.2021 12:29 Відповісти
думаю это початок только
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27.01.2021 12:37 Відповісти
Хто зна...
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27.01.2021 12:43 Відповісти
Страусы ,они думают шо рассосётся ,или можно поехать в Штаты ,порешать , идиоты 🤦🤔🙄😂
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27.01.2021 12:17 Відповісти
Зробіть його в тупий, собачий рот, перед тим як вигнати.
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27.01.2021 12:17 Відповісти
Задача в стиле, где поставить запятую в предложении: "выгнать нельзя оставить".
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27.01.2021 12:21 Відповісти
Какой, блеать, сложный вопрос - выгнать тупой собачий рот из волчьей стаи или нет.
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27.01.2021 12:28 Відповісти
Лероса вигнали за день а за "тупим собачим ротом" хтось стоїть, не так легко.
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27.01.2021 12:32 Відповісти
Какое длительное и трогательное прощание с бородатой мамой, которая любит скорость.
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27.01.2021 12:45 Відповісти
Из-за того что Зе-Харант засцяв
Вопрос Дубинского фракция будет обсуждать и обсуждать до конца , - "слуга народа" Кравчук
Агент ФСБ Деркачь может не беспокоиться
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27.01.2021 12:50 Відповісти
Да что там обсуждать. Посадить в клетку , на бутылки и вместе с портновой , бужанской , мертвятчуком и всей опзжопой на ********* в товарном вагоне, все ,как они любят
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27.01.2021 12:58 Відповісти
Питання Дубінського фракція буде обговорювати до кінця тижня, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 755
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27.01.2021 13:53 Відповісти
А проблемы народа Украины когда начнут обсуждать ? Наверное в новой каденции.. Пока что только свои *проблемы * обсуждают..На народ времени нет.
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27.01.2021 14:29 Відповісти
 
 