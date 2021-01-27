Питання Дубінського фракція буде обговорювати до кінця тижня, - "слуга народу" Кравчук

Фракція "Слуга народу" продовжить до кінця поточного тижня дискусію щодо можливого вирішення через введення санкцій США проти народного депутата Олександра Дубінського.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.

"Я не думаю, що це можна так, за один день, вирішити насправді. Думаю, якраз цей тиждень буде присвячено цій дискусії. Знову-таки, я так розумію, що зараз глава фракції (Давид Арахамія. - Ред.) шукає якийсь технічне рішення для того, щоб провести голосування щодо цих трьох варіантів, які були озвучені", - сказала Кравчук.

При цьому вона не виключає, що після проведення такого голосування фракція повинна буде ще раз зустрітися.

"Можливо, буде якась окрема зустріч глави фракції з президентом, і після цього якесь рішення буде оприлюднене. Поки що його немає", - додала Кравчук.

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Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна, отриманогозлочинним шляхом.