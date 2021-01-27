Розробимо законопроєкт, який не дозволить УДО казати, що в них немає відео кнопкодавства, - глава "Голосу" Рудик

У парламенті працюють над законопроєктами, які унеможливлять кнопкодавство і не дозволять Управлінню державної охорони казати, що вони не мають відео голосування.

Про це розповіла в коментарі Цензор.НЕТ голова партії "Голос" Кіра Рудик.

"Генпрокуратура порушила кримінальну справу (після можливого кнопкодавства під час голосування за Шкарлета. - Ред.). Ми передали їм всю інформацію, відео та записи, щоб вони могли далі працювати. Вони сказали, що там більше, ніж один підозрюваний. Ми зараз ще не можемо отримати відео від УДО - і це ми будемо міняти в новому законопроєкті, який не дозволить говорити, що "у нас цього відео немає". Бо це неправда", - сказала Рудик.

Крім того, за її словами, вже збільшили кількість відеокамер у залі і закрили задні ряди, де відбувається зазвичай кнопкодавство.

"А наступного тижня Рада вже прив'яже картки до місць, тому це буде неможливо і, якщо захочеться кнопкодавити, потрібно буде вибирати місця. І третє, найголовніше - це зміна системи "Рада-4"... Зараз ми робимо законопроєкти, в яких буде описано те, яким чином реагує Верховна Рада на підозру в кнопкодавстві, друге - яким чином ми контролюємо це кнопкодавство, хто може мати доступ до відео, яким чином блокуються кнопки. Сподіваємося, що в березні цей законопроєкт буде винесений і Верховна Рада 9-го скликання буде останньою, в якій взагалі кнопкодавство можливе", - сказала Рудик.

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