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Розробимо законопроєкт, який не дозволить УДО казати, що в них немає відео кнопкодавства, - глава "Голосу" Рудик

Розробимо законопроєкт, який не дозволить УДО казати, що в них немає відео кнопкодавства, - глава

У парламенті працюють над законопроєктами, які унеможливлять кнопкодавство і не дозволять Управлінню державної охорони казати, що вони не мають відео голосування.

Про це розповіла в коментарі Цензор.НЕТ голова партії "Голос" Кіра Рудик.

"Генпрокуратура порушила кримінальну справу (після можливого кнопкодавства під час голосування за Шкарлета. - Ред.). Ми передали їм всю інформацію, відео та записи, щоб вони могли далі працювати. Вони сказали, що там більше, ніж один підозрюваний. Ми зараз ще не можемо отримати відео від УДО - і це ми будемо міняти в новому законопроєкті, який не дозволить говорити, що "у нас цього відео немає". Бо це неправда", - сказала Рудик.

Крім того, за її словами, вже збільшили кількість відеокамер у залі і закрили задні ряди, де відбувається зазвичай кнопкодавство.

"А наступного тижня Рада вже прив'яже картки до місць, тому це буде неможливо і, якщо захочеться кнопкодавити, потрібно буде вибирати місця. І третє, найголовніше - це зміна системи "Рада-4"... Зараз ми робимо законопроєкти, в яких буде описано те, яким чином реагує Верховна Рада на підозру в кнопкодавстві, друге - яким чином ми контролюємо це кнопкодавство, хто може мати доступ до відео, яким чином блокуються кнопки. Сподіваємося, що в березні цей законопроєкт буде винесений і Верховна Рада 9-го скликання буде останньою, в якій взагалі кнопкодавство можливе", - сказала Рудик.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вимкнення вільних місць і додаткові відеокамери, - Разумков розповів, як у Раді боротимуться з кнопкодавством. ВIДЕО

Автор: 

ВР (14940) УДО (108) кнопкодавство (100) Голос партія (512) Рудик Кіра (104)


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Я теж можу законопроекти розробляти. Навіть дуже гарні. Але хто їх законами зробить?
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27.01.2021 12:13 Відповісти
"мы делаем законопроекты, в которых будет описано то..."

Да никакие законы не помогут, если их легко и безнаказанно можно нарушить!
Они собираются "привязать" карточки к местам! Это лишь затруднит переходы с места на место.
Постоянная видеослежка за каждым из 450 депутатов - а кто будет выискивать кнопкодавство, просматривая многочасовые видео?
А делов-то всего - одна простая, не сенсорная кнопка, установленная на пульте каждого депутата отдалённо от кнопок голосования, что занять обе руки. Причём кнопку уже ставили. Сенсорную. Но оказалось, что она реагирует на рядом лежащий телефон, и по этой причине от неё отказались. И интервал для голосования сделать одновременным для всех. В этом случае за другого проголосовать невозможно. Но почему-то до такого простого решения дойти не могут.
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27.01.2021 13:05 Відповісти
Кира Рудык еще давно никто и звать ее никак. Она не руководит партией и политикой больше не занимается. Как политик - она польный нуль, левая случайная тетка.
В партии рулят Желязняк и Рахманин.
По-хорошему лидером надо было делать не мальчика Железняка а матерого в политике Сергея Рахманина.
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27.01.2021 13:06 Відповісти
ТАК РАБОТНИКАМ УГО УЖЕ ПОРА ОБЪЯВИТЬ ПОДОЗРЕНИЕ !!!
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27.01.2021 13:55 Відповісти
Так введите сенсорную кнопку и будет вам счастье , зачем изобретать велосипед - киеврадой уже проверено - кнопкодавства нет
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27.01.2021 14:07 Відповісти
 
 