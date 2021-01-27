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НАБУ викрило директора КП в Харкові в тендерних махінаціях, що призвели до збитків на 1 млн

НАБУ викрило директора КП в Харкові в тендерних махінаціях, що призвели до збитків на 1 млн

26 січня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили про підозру директору комунального підприємства Харкова, зловживання якого завдали збитків на суму майже 1 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба САП, передає Цензор.НЕТ.

Так, слідством встановлено, що у 2016 році вказаний посадовець, який на той момент також був депутатом міськради, за результатами проведених державних закупівель відповідного обладнання, діючи в інтересах підконтрольної йому юридичної особи та всупереч законодавства, вніс зміни до тендерної документації.

Як наслідок, комунальне підприємство отримало продукцію, яка не відповідала вимогам, встановленим у тендерній документації.

Такі зловживання директора завдали комунальному підприємству збитків на суму близько 1 млн гривень, саме стільки коштів безпідставно отримала фірма-переможець за постачання обладнання. При цьому, як встановило слідство, частина цих коштів після отримання була перерахована фірмою-постачальником на рахунки компанії, бенефіціарним власником якої був директор комунального підприємства.

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На сьогодні дії очільника комунального підприємства кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.

Слідство триває.

НАБУ викрило директора КП в Харкові в тендерних махінаціях, що призвели до збитків на 1 млн 01
НАБУ викрило директора КП в Харкові в тендерних махінаціях, що призвели до збитків на 1 млн 02

Автор: 

НАБУ (5057) тендер (2386) Харків (5549)


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Все какие-то мальки да пескарики..
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27.01.2021 12:15 Відповісти
- Дали бы мне миллион рублей! - сказал второй пассажир, **** ногами. - Я бы им показал, что делать с миллионом!
- Миллион! Такому дураку! ?(с)
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27.01.2021 12:15 Відповісти
Ай какие молодцы, поймали злоумышленника на целый миллион! а контора ваша прожрала миллиард. Только и умеете мелочевку ловить, поделится ему нечем просто с вами было, решили для улучшения отчетности честность показать.
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27.01.2021 12:35 Відповісти
Керівник комунального підприємства не є Топ-чиновником, для притягнення якого і було створене НАБ. А один млн. гривень - це майже 34,5 тис.доларів. Не для цього створювалось Бюро. Якщо керівництво НАБ раде навіть мілким "піскарям" замість "великої риби", то тоді не блокуйте проходження в антикорупційному та правоохоронному Комітетах ВРУ пропозиції АБОЗ "АНТИМАФІЯ" щодо переформатування Національного бюро на правоохоронний орган, який буде займатися всіма антикорупційними правопорушеннями та адміністративними проступками по всій України відносно всіх без виключення чиновників. Голова АБОЗ "АНТИМАФІЯ" Юрій Іванович Ліхненко
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27.01.2021 12:47 Відповісти
Тендера....не работающая схема от коррупции, все уже продано до нас.
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27.01.2021 12:54 Відповісти
Это Коля из харьковского НАБУ решил аистов заработать , пока Гепа был жив , бздёшно было трогать , а теперь такие смелые. Это не на Буру наехали ? Он был депутатом прошлого созыва ? Так там любого руководителя КП можно за бейцы подвесить , для этого Керносом они и создавались.
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27.01.2021 12:57 Відповісти
 
 