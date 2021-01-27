НАБУ викрило директора КП в Харкові в тендерних махінаціях, що призвели до збитків на 1 млн

26 січня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили про підозру директору комунального підприємства Харкова, зловживання якого завдали збитків на суму майже 1 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба САП, передає Цензор.НЕТ.

Так, слідством встановлено, що у 2016 році вказаний посадовець, який на той момент також був депутатом міськради, за результатами проведених державних закупівель відповідного обладнання, діючи в інтересах підконтрольної йому юридичної особи та всупереч законодавства, вніс зміни до тендерної документації.



Як наслідок, комунальне підприємство отримало продукцію, яка не відповідала вимогам, встановленим у тендерній документації.

Такі зловживання директора завдали комунальному підприємству збитків на суму близько 1 млн гривень, саме стільки коштів безпідставно отримала фірма-переможець за постачання обладнання. При цьому, як встановило слідство, частина цих коштів після отримання була перерахована фірмою-постачальником на рахунки компанії, бенефіціарним власником якої був директор комунального підприємства.

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На сьогодні дії очільника комунального підприємства кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.



Слідство триває.



