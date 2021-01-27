Рада планує захистити боржників від колекторів, а також створити публічний реєстр колекторських компаній

Верховна Рада в середу прийняла за основу законопроєкт №4241 про захист боржників при врегулюванні простроченої заборгованості, що посилює вимоги до роботи колекторських компаній

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За" проголосували 355 нардепів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

"Закон забороняє приниження людини при стягненні боргу. Забороняє нічні дзвінки, дзвінки роботодавцю, сусідам, родичам, поширення персональних даних. Дає Нацбанку ефективні повноваження щодо захисту прав людей", - прокоментував голосування глава профільного фінансового комітету Данило Гетманцев.

Законопроєкт встановлює правила роботи колекторів і їх регулювання, зокрема, порядок реєстрації колекторської компанії, норми етичної поведінки з боржниками, вимоги до нагляду за колекторською діяльністю, а також санкції за порушення.

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Документ також пропонує створити публічний реєстр колекторських компаній, який буде вести Нацбанк, і зобов'язати всі компанії, що займаються врегулюванням проблемної заборгованості, зареєструватися в загальному реєстрі.

Крім цього передбачається, що НБУ буде контролювати дотримання колекторами законодавства, встановлювати додаткові вимоги до взаємодії зі споживачами, захищати права споживачів і розглядати звернення громадян.

Регулятор також отримає можливість накладати штрафні санкції або виключати порушника з реєстру колекторських компаній у випадках порушень.

Відповідно до законопроєкту, банки і фінансові компанії ще на етапі підписання договору про споживчий кредит повинні будуть попереджати клієнта про можливості залучення колектора в разі прострочення платежу за кредитом, а також інформувати про компанію, з якою доведеться врегулювати можливу прострочену заборгованість.

Крім того, законопроєкт встановлює виключний перелік способів дозволеної взаємодії колектора зі споживачем фінпослуг і встановлює обмеження максимальної частоти такої взаємодії.

За порушення цих вимог передбачена відповідальність у вигляді штрафів і виключення з реєстру колекторських компаній.

Раніше повідомлялося, що колекторів зобов'яжуть дотримуватися етичних норм поведінки щодо боржників.