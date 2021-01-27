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Рада планує захистити боржників від колекторів, а також створити публічний реєстр колекторських компаній

Рада планує захистити боржників від колекторів, а також створити публічний реєстр колекторських компаній

Верховна Рада в середу прийняла за основу законопроєкт №4241 про захист боржників при врегулюванні простроченої заборгованості, що посилює вимоги до роботи колекторських компаній

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За" проголосували 355 нардепів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

"Закон забороняє приниження людини при стягненні боргу. Забороняє нічні дзвінки, дзвінки роботодавцю, сусідам, родичам, поширення персональних даних. Дає Нацбанку ефективні повноваження щодо захисту прав людей", - прокоментував голосування глава профільного фінансового комітету Данило Гетманцев.

Законопроєкт встановлює правила роботи колекторів і їх регулювання, зокрема, порядок реєстрації колекторської компанії, норми етичної поведінки з боржниками, вимоги до нагляду за колекторською діяльністю, а також санкції за порушення.

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Документ також пропонує створити публічний реєстр колекторських компаній, який буде вести Нацбанк, і зобов'язати всі компанії, що займаються врегулюванням проблемної заборгованості, зареєструватися в загальному реєстрі.

Крім цього передбачається, що НБУ буде контролювати дотримання колекторами законодавства, встановлювати додаткові вимоги до взаємодії зі споживачами, захищати права споживачів і розглядати звернення громадян.

Регулятор також отримає можливість накладати штрафні санкції або виключати порушника з реєстру колекторських компаній у випадках порушень.

Відповідно до законопроєкту, банки і фінансові компанії ще на етапі підписання договору про споживчий кредит повинні будуть попереджати клієнта про можливості залучення колектора в разі прострочення платежу за кредитом, а також інформувати про компанію, з якою доведеться врегулювати можливу прострочену заборгованість.

Крім того, законопроєкт встановлює виключний перелік способів дозволеної взаємодії колектора зі споживачем фінпослуг і встановлює обмеження максимальної частоти такої взаємодії.

За порушення цих вимог передбачена відповідальність у вигляді штрафів і виключення з реєстру колекторських компаній.

Раніше повідомлялося, що колекторів зобов'яжуть дотримуватися етичних норм поведінки щодо боржників.

Автор: 

банки (7708) ВР (14940) колектор (110) Гетманцев (869)


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Топ коментарі
+7
коллекторские компании должны быть ликвидированы. Кредиторы и получатели кредитов должны быть в равных условиях. А то где найдешь коллекторов на банк, который кинул своих вкладчиков на деньги?
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27.01.2021 12:31
+6
А как насчет защитить народ от власти, чиновничьего беспредела, судебного произвола и мусорского бандитизма?
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27.01.2021 12:18
+6
не надо защищать - надо законодательно запретить ...
но нет! (значит кому-то выгодно "защищать" т.е. упорядочить - возглавить? )
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27.01.2021 12:26
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И шо - депутаты-крышеватели согласятся меньше кушать?
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27.01.2021 12:15 Відповісти
Депутаты покажут образцы "этического" поведения.
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27.01.2021 12:18 Відповісти
Всё, шо они покажут - выдавят с коллекторского рынка шушеру и укрупнят свой бизнес.
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27.01.2021 12:22 Відповісти
ТУТ ВОПРОС вообще запредельный.. у нас кто осуществляет суд СУД куда набирают судей по специальному закону статусу который расписан в узкий специальных законах и Конституции а вот ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ ВЕРДИКТА СУДА у нас идиоты в Минюсты придумали ЧАСТНЫЕ!!! ИСПОЛНИТЕЛИ!!!! в США допускается только частный курьер по доставке повесток что является важнейшей частью института судов в США как и во всем мире.... в Норвегии повестки доставляет специальный судебный отдел полиции.. там в Норвегии полиция занимается даже вопросами госбезопасности и контрразведки и борьбы с шпионажем..а у нас часть системы правосудия частные исполнители и коллекторы.... а по сути банда рэкет... надо все нафиг отменять ведь когда с должника требуют угрозами долг и применяют угрозы то по сути коллекторы препятствуют- людям получить гарантированную Конституцией право на правосудие и право на суд....
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27.01.2021 13:08 Відповісти
Кто ж это отменит, если "банда и рэкет" у нас и есть государство?
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27.01.2021 14:13 Відповісти
А как насчет защитить народ от власти, чиновничьего беспредела, судебного произвола и мусорского бандитизма?
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27.01.2021 12:18 Відповісти
любая власть ревниво бодается с ОПГ
патамушта - организованная

мы нарид стадо баранов
патамушта - неорганизованные
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27.01.2021 13:58 Відповісти
А чому не заборонити колекторство,адже колектори це фактично рекитери 90-х.Адже є суди та судові пристави а не колектори із паяльниками та прасками.
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27.01.2021 12:19 Відповісти
А может не в коллекторах дело а в "конторах", которые юридически не могут выдавать кредиты но делают это а потом удивляются почему им никто не возвращает деньги???
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27.01.2021 12:25 Відповісти
Будуть "кришувати"...
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27.01.2021 12:22 Відповісти
- Рыцарь, лишенный наследства советской властью (с)
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27.01.2021 12:24 Відповісти
ну трутни готовьтесь - вас народ вынесет вперёд ногами и отменит по референдуму все ваши преступные решения
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27.01.2021 12:26 Відповісти
не надо защищать - надо законодательно запретить ...
но нет! (значит кому-то выгодно "защищать" т.е. упорядочить - возглавить? )
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27.01.2021 12:26 Відповісти
коллекторские компании должны быть ликвидированы. Кредиторы и получатели кредитов должны быть в равных условиях. А то где найдешь коллекторов на банк, который кинул своих вкладчиков на деньги?
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27.01.2021 12:31 Відповісти
І адреси тих кодлів)))
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27.01.2021 15:08 Відповісти
Один из уродов по фамилии Хробак, владеет сетью коллекторских контор "капитал" и его сброд затрахивает нормальных людей в усмерть. Он выкупает чужые долги, а его черти потом не могут даже документы в суд собрать адекватные.
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27.01.2021 16:03 Відповісти
 
 