Рада планує захистити боржників від колекторів, а також створити публічний реєстр колекторських компаній
Верховна Рада в середу прийняла за основу законопроєкт №4241 про захист боржників при врегулюванні простроченої заборгованості, що посилює вимоги до роботи колекторських компаній
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"За" проголосували 355 нардепів за необхідного мінімуму в 226 голосів.
"Закон забороняє приниження людини при стягненні боргу. Забороняє нічні дзвінки, дзвінки роботодавцю, сусідам, родичам, поширення персональних даних. Дає Нацбанку ефективні повноваження щодо захисту прав людей", - прокоментував голосування глава профільного фінансового комітету Данило Гетманцев.
Законопроєкт встановлює правила роботи колекторів і їх регулювання, зокрема, порядок реєстрації колекторської компанії, норми етичної поведінки з боржниками, вимоги до нагляду за колекторською діяльністю, а також санкції за порушення.
Документ також пропонує створити публічний реєстр колекторських компаній, який буде вести Нацбанк, і зобов'язати всі компанії, що займаються врегулюванням проблемної заборгованості, зареєструватися в загальному реєстрі.
Крім цього передбачається, що НБУ буде контролювати дотримання колекторами законодавства, встановлювати додаткові вимоги до взаємодії зі споживачами, захищати права споживачів і розглядати звернення громадян.
Регулятор також отримає можливість накладати штрафні санкції або виключати порушника з реєстру колекторських компаній у випадках порушень.
Відповідно до законопроєкту, банки і фінансові компанії ще на етапі підписання договору про споживчий кредит повинні будуть попереджати клієнта про можливості залучення колектора в разі прострочення платежу за кредитом, а також інформувати про компанію, з якою доведеться врегулювати можливу прострочену заборгованість.
Крім того, законопроєкт встановлює виключний перелік способів дозволеної взаємодії колектора зі споживачем фінпослуг і встановлює обмеження максимальної частоти такої взаємодії.
За порушення цих вимог передбачена відповідальність у вигляді штрафів і виключення з реєстру колекторських компаній.
Раніше повідомлялося, що колекторів зобов'яжуть дотримуватися етичних норм поведінки щодо боржників.
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патамушта - организованная
мы нарид стадо баранов
патамушта - неорганизованные
но нет! (значит кому-то выгодно "защищать" т.е. упорядочить - возглавить? )