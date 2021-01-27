Рада схвалила скасування оподаткування покупок із зарубіжних інтернет-магазинів вартістю до 150 євро

В Україні хочуть дозволити замовлення із зарубіжних інтернет-магазинів до 150 євро без оподаткування. Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт №4278 за основу.

"За" проголосували 346 парламентаріїв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Відповідальними за нарахування та сплату до бюджету податку на додану вартість у разі ввезення товарів на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях пропонують визначити оператора поштового зв'язку, експрес-перевізника, якщо він декларує такі товари шляхом подання реєстрів (тимчасових та/або додаткових).

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Згідно з проєктом, базою оподаткування ПДВ та митом у разі ввезення товарів в Україні у міжнародних поштових та експрес-відправленнях є частина їхньої митної вартості (для юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців) або частина їхньої сумарної фактурної вартості (для фізосіб), що перевищує неоподатковуваний мінімум (еквівалент 150 євро).

Встановлюється можливість відстрочення сплати ПДВ - протягом 30 днів з дати оформлення тимчасового реєстру з одночасним поданням додаткового реєстру.

Проєкт передбачає перехідний період щодо впровадження положень.