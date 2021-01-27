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Рада схвалила скасування оподаткування покупок із зарубіжних інтернет-магазинів вартістю до 150 євро

Рада схвалила скасування оподаткування покупок із зарубіжних інтернет-магазинів вартістю до 150 євро

В Україні хочуть дозволити замовлення із зарубіжних інтернет-магазинів до 150 євро без оподаткування. Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт №4278 за основу.

"За" проголосували 346 парламентаріїв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Відповідальними за нарахування та сплату до бюджету податку на додану вартість у разі ввезення товарів на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях пропонують визначити оператора поштового зв'язку, експрес-перевізника, якщо він декларує такі товари шляхом подання реєстрів (тимчасових та/або додаткових).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нульова декларація - пріоритет Зеленського номер 1, - глава податкової Любченко

Згідно з проєктом, базою оподаткування ПДВ та митом у разі ввезення товарів в Україні у міжнародних поштових та експрес-відправленнях є частина їхньої митної вартості (для юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців) або частина їхньої сумарної фактурної вартості (для фізосіб), що перевищує неоподатковуваний мінімум (еквівалент 150 євро).

Встановлюється можливість відстрочення сплати ПДВ - протягом 30 днів з дати оформлення тимчасового реєстру з одночасним поданням додаткового реєстру.

Проєкт передбачає перехідний період щодо впровадження положень.

Автор: 

ВР (14940) податки (3806) купівля (1366)


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Топ коментарі
+21
так при нем же опустили до 100
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27.01.2021 12:28
+18
100 євро З 1 липня 2019 набрали чинності зміни щодо зниження неоподатковуваної вартості товарів у міжнародних поштових відправленнях до 100 євро. Відповідні зміни в ПК були внесені Законом № 2628-VIII від 23.11.2018



Маніпулятор хрєнов
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27.01.2021 12:42
+14
Придурок, речь шла о том, кто и когда принял этот закон.
А ты соврал, как пес смердячий и сейчас пытаешься перевести стрелки, как обосцанный школьник.
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27.01.2021 13:18
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В норм странах 300 баксов минимум, не виданая щедрость, тьху на них, 150 баксов считай ниче норм не купить, кроме мелочевки...
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27.01.2021 12:26 Відповісти
Нормальные страны это которые мокшане шоли? в Польше например и остальных странах ЕС - 22 евро и досвидос.
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27.01.2021 13:13 Відповісти
да, в евросовке вообще кошмар
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27.01.2021 14:03 Відповісти
при порохе было до 300 евро разрешенные посылки, что значительно расширяло доступный ассортимент товаров для потребителей в Украине. Сейчас на 150 евро ты не купишь ничего.
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27.01.2021 12:27 Відповісти
так при нем же опустили до 100
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27.01.2021 12:28 Відповісти
20 мая 2019 г. - дата инаугурации Зеленского

З 1 липня 2019 набрали чинності зміни щодо зниження неоподатковуваної вартості товарів у міжнародних поштових відправленнях до 100 євро.
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27.01.2021 12:33 Відповісти
100 євро З 1 липня 2019 набрали чинності зміни щодо зниження неоподатковуваної вартості товарів у міжнародних поштових відправленнях до 100 євро. Відповідні зміни в ПК були внесені Законом № 2628-VIII від 23.11.2018



Маніпулятор хрєнов
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27.01.2021 12:42 Відповісти
шо ж так долго твоя бубочка терпела такую несправедливость?
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27.01.2021 12:46 Відповісти
Придурок, речь шла о том, кто и когда принял этот закон.
А ты соврал, как пес смердячий и сейчас пытаешься перевести стрелки, как обосцанный школьник.
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27.01.2021 13:18 Відповісти
нет, речь шла при каком президенте это произошло.
P.S. а вы, хрюгавы, думали, что в "гибридную войну" нельзя играть вдвоём? Получайте ответку и не скулите.
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27.01.2021 13:32 Відповісти
"обосцанный школьник" - это ты вспомнил школьные годы вовочки в Кривом Рогу?
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27.01.2021 14:04 Відповісти
Набрать може і набрало от тільки не брали.в осені прийшла Смарт ТВ приставка по Алі..майже 150 євро.. вже збирався налог на додану вартість сплатити (більше євро-НДВ) Але ні хто ні чого.. все тихо ..забрав та пішов..)))
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27.01.2021 17:00 Відповісти
Не при порохе а ДО пороха. Именно Порося ограбило украинцев и обложило пошлинами как никто другой. Зато потом нам рассказывало с неприкрытям восхищением как все олигофрены начали получать бешенные прибыли мол смотрите как економика начала расти
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27.01.2021 12:33 Відповісти
Она действительно росла, это подтверждали все международные финансовые структуры, но лодыри вроде тебя, которые хотят лежать на печи и жить за счет государства, ничего не получали и сейчас не получают, но сейчас вам на душе легче, потому что работящим людям теперь тоже тяжело.
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27.01.2021 13:04 Відповісти
Яка в нас ВР одностайно, коли мова йде за популізм. Ви б так за державу піклуватися.
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27.01.2021 12:22 Відповісти
А хіба піклування про державу має відбуватися якось інакше, ніж через піклування про інтереси людей які в цій державі живуть???
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27.01.2021 14:03 Відповісти
В різних людей різне розуміння, що саме є піклуванням про них. Бо одні хочуть менше платити податків, а інші хочуть більше грошей від держави собі на субсидії. А тепер попіклуйтеся про обидві категорії водночас.
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27.01.2021 14:11 Відповісти
- Как распорядиться проклятым кушем, - думал Остап, - который обогащает меня только моральными муками?(с)
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27.01.2021 12:23 Відповісти
Где то в углу заплакал кормилец всеяукраины Парашенко. Наконец то кормильцы вы наши. Теперь штаны и кеды до $150 можно не декларировать как роскошь? А ниче что $150 ето дневная зарплата иностранца и можно было бы безпошлинный лимит сделать хотябы на $400-500
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27.01.2021 12:24 Відповісти
Сначала понизили до ста,а потом подняли до 150
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27.01.2021 12:25 Відповісти
Понизили до ста влітку 2019 взагалі-то...
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27.01.2021 12:52 Відповісти
але не оподатковували
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27.01.2021 17:06 Відповісти
https://twitter.com/highlander_free

https://twitter.com/highlander_free Highlander Freeman



Ця морда з Києва. ****, скільки ж ще серед нас вибл@дків подібних?!


https://twitter.com/i/status/1354085771255410690 https://twitter.com/i/status/1354085771255410690
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27.01.2021 12:29 Відповісти
Жодного підтвердження, що він має якесь відношення до Києва, в його інсті жодного фото. Хоча це нескладно будь-кому приїхати хоч з Росії, зробити фото, і розповідати, що ти корінний киянин, але навіть того нема. З тим же успіхом він може сидіти в ДНР.
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27.01.2021 17:38 Відповісти
И тут же обложила налогом международные посылки))
Жиdо коммунизм в расцвете
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27.01.2021 12:37 Відповісти
Щастя то яке.
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27.01.2021 12:53 Відповісти
А як інакше у шухера і Махер завжди так було ...
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27.01.2021 12:59 Відповісти
Бедные при зеленском будут становиться еще беднее, ведь зекономика заточена на Каломойского и Ахметова - вот они точно станут богаче
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27.01.2021 13:05 Відповісти
а коли вона була заточена на бідних? Хто і що зробив для розвитку малого та середнього бізнесу чи фермерських господарств? Жодна влада.
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27.01.2021 13:53 Відповісти
Забавно смотреть как порохоскот по тревоге вылез и начал спамить правду
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27.01.2021 13:08 Відповісти
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27.01.2021 13:25 Відповісти
https://biz.ligazakon.net/ru/news/187350_posylki-iz-za-granitsy-bolshe-100-evro-nachali-oblagatsya-nalogom Посылки из-за границы больше 100 евро начали облагаться налогом. 2 июл. 2019 г.

Рада одобрила отмену налогообложения покупок из зарубежных интернет-магазинов стоимостью до 150 евро - единственное что сделано хорошее не для олигархов.
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27.01.2021 13:46 Відповісти
Дивно що 150 євро. Китай мабуть недостатньо натиснув.
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27.01.2021 13:51 Відповісти
А зняти податки та мита з ввозу засобів виробництва вони не хочуть?
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27.01.2021 13:50 Відповісти
сви нятина с утра пованивала, шо все пропало в 0
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27.01.2021 14:02 Відповісти
с поганой овцы хоть шерсти клок.
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27.01.2021 14:18 Відповісти
 
 