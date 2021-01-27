Рада схвалила скасування оподаткування покупок із зарубіжних інтернет-магазинів вартістю до 150 євро
В Україні хочуть дозволити замовлення із зарубіжних інтернет-магазинів до 150 євро без оподаткування. Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт №4278 за основу.
"За" проголосували 346 парламентаріїв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Відповідальними за нарахування та сплату до бюджету податку на додану вартість у разі ввезення товарів на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях пропонують визначити оператора поштового зв'язку, експрес-перевізника, якщо він декларує такі товари шляхом подання реєстрів (тимчасових та/або додаткових).
Згідно з проєктом, базою оподаткування ПДВ та митом у разі ввезення товарів в Україні у міжнародних поштових та експрес-відправленнях є частина їхньої митної вартості (для юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців) або частина їхньої сумарної фактурної вартості (для фізосіб), що перевищує неоподатковуваний мінімум (еквівалент 150 євро).
Встановлюється можливість відстрочення сплати ПДВ - протягом 30 днів з дати оформлення тимчасового реєстру з одночасним поданням додаткового реєстру.
Проєкт передбачає перехідний період щодо впровадження положень.
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З 1 липня 2019 набрали чинності зміни щодо зниження неоподатковуваної вартості товарів у міжнародних поштових відправленнях до 100 євро.
Маніпулятор хрєнов
А ты соврал, как пес смердячий и сейчас пытаешься перевести стрелки, как обосцанный школьник.
P.S. а вы, хрюгавы, думали, что в "гибридную войну" нельзя играть вдвоём? Получайте ответку и не скулите.
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Ця морда з Києва. ****, скільки ж ще серед нас вибл@дків подібних?!
https://twitter.com/i/status/1354085771255410690 https://twitter.com/i/status/1354085771255410690
Жиdо коммунизм в расцвете
Рада одобрила отмену налогообложения покупок из зарубежных интернет-магазинов стоимостью до 150 евро - единственное что сделано хорошее не для олигархов.