За добу через COVID-19 у Києві померли 16 осіб, видужали - 2201, виявили 327 нових випадків, - Кличко. КАРТА

За минулу добу в Києві виявили 437 хворих на COVID-19. Померли 16 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час брифінгу.

Мер зазначив, що загалом за період пандемії в столиці зафіксовано 2308 летальних випадків від вірусу.

На сьогодні в Києві 127 076 підтверджених випадків захворювання.

Так, захворіли: 254 жінки віком від 19 до 93 років, 161 чоловік віком від 20 до 99 років, 2 дівчинки 1 і 2 років і 9 хлопчиків від 1 місяця до 15 років. Захворіли також 18 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 55 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

Одужали за добу в Києві 2201 особа. Загалом коронавірус подолали 62 353 жителі столиці.

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Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 74, Деснянському - 65 і Святошинському районі - 64 випадки.

У стаціонарах медичних закладів столиці сьогодні лікуються 1099 хворих на COVID-19, з них 4 дитини. 734 пацієнти перебувають у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 870 осіб. На апаратах ШВЛ - 23 хворих. Заповнено ліжок у комунальних медзакладах на сьогодні майже 27%.