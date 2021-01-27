УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4198 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
796 4

За добу через COVID-19 у Києві померли 16 осіб, видужали - 2201, виявили 327 нових випадків, - Кличко. КАРТА

За минулу добу в Києві виявили 437 хворих на COVID-19. Померли 16 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час брифінгу.

Мер зазначив, що загалом за період пандемії в столиці зафіксовано 2308 летальних випадків від вірусу.

На сьогодні в Києві 127 076 підтверджених випадків захворювання.

Так, захворіли: 254 жінки віком від 19 до 93 років, 161 чоловік віком від 20 до 99 років, 2 дівчинки 1 і 2 років і 9 хлопчиків від 1 місяця до 15 років. Захворіли також 18 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 55 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

Одужали за добу в Києві 2201 особа. Загалом коронавірус подолали 62 353 жителі столиці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У світі різко зросла кількість смертей через COVID-19: за добу - 15,8 тис. випадків

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 74, Деснянському - 65 і Святошинському районі - 64 випадки.

У стаціонарах медичних закладів столиці сьогодні лікуються 1099 хворих на COVID-19, з них 4 дитини. 734 пацієнти перебувають у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 870 осіб. На апаратах ШВЛ - 23 хворих. Заповнено ліжок у комунальних медзакладах на сьогодні майже 27%.

За добу через COVID-19 у Києві померли 16 осіб, видужали - 2201, виявили 327 нових випадків, - Кличко 01

Автор: 

карантин (18172) Київ (19401) Кличко (3505) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сложите ребус - По данным Медздрава заболеваемость и смертность спадает но - количество людей ушедших на больничный растет(т.к.лечатся дома), койко места в больницах не сильно то и освобождается(т.е. не то минус что должен быть при таком падении заболеваемости Ковидом), и общее количество смертей которое нам говорит госстат стабильно растет !?
показати весь коментар
27.01.2021 12:41 Відповісти
С этим в состоянии разобраться только Степанов.
показати весь коментар
27.01.2021 13:20 Відповісти
показати весь коментар
27.01.2021 23:17 Відповісти
 
 