Голосування за кандидатуру Вітренка на пост міністра енергетики має відбутися завтра, - "слуга народу" Кравчук

Голосування за кандидатуру Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики, ймовірно, відбудеться у Верховній Раді у четвер, 28 січня.

Про це повідомила в коментарі заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Подання від фракції щодо цієї кандидатури ми вже офіційно оформили і передали. Тепер вже від прем'єр-міністра повинні бути внесені всі документи. Наскільки мені відомо, і глава фракції підтвердив, дуже ймовірно, що голосування відбудеться завтра", - зазначила Кравчук.

Як повідомлялося, 17 грудня Юрію Вітренку у Верховній Раді забракло 40 голосів за призначення першим віцепрем'єром - міністром енергетики України.

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