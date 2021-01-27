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Голосування за кандидатуру Вітренка на пост міністра енергетики має відбутися завтра, - "слуга народу" Кравчук
Голосування за кандидатуру Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики, ймовірно, відбудеться у Верховній Раді у четвер, 28 січня.
Про це повідомила в коментарі заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Подання від фракції щодо цієї кандидатури ми вже офіційно оформили і передали. Тепер вже від прем'єр-міністра повинні бути внесені всі документи. Наскільки мені відомо, і глава фракції підтвердив, дуже ймовірно, що голосування відбудеться завтра", - зазначила Кравчук.
Як повідомлялося, 17 грудня Юрію Вітренку у Верховній Раді забракло 40 голосів за призначення першим віцепрем'єром - міністром енергетики України.
Топ коментарі
+6 Marion Nighthall
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+3 Михаил Грушевский
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+3 Baks13
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Хіба що... оппо-риги (штибу довіра) і рижемразівські голосами допоможуть.
🤣
так просто, правда?
- Давайте!