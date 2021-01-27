УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4198 відвідувачів онлайн
Новини Новий Кабмін
1 527 19

Голосування за кандидатуру Вітренка на пост міністра енергетики має відбутися завтра, - "слуга народу" Кравчук

Голосування за кандидатуру Вітренка на пост міністра енергетики має відбутися завтра, -

Голосування за кандидатуру Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики, ймовірно, відбудеться у Верховній Раді у четвер, 28 січня.

Про це повідомила в коментарі заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Подання від фракції щодо цієї кандидатури ми вже офіційно оформили і передали. Тепер вже від прем'єр-міністра повинні бути внесені всі документи. Наскільки мені відомо, і глава фракції підтвердив, дуже ймовірно, що голосування відбудеться завтра", - зазначила Кравчук.

Як повідомлялося, 17 грудня Юрію Вітренку у Верховній Раді забракло 40 голосів за призначення першим віцепрем'єром - міністром енергетики України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Батьківщина" ніколи не підтримає висунення пана Вітренка на будь-яку посаду, - Тимошенко

Автор: 

ВР (14940) Кабмін (14060) Вітренко Юрій (632) Кравчук Євгенія (374)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
Да да. Он самый. Он же потужно реформировал Нафтогаз при Петре Алексеевиче
показати весь коментар
27.01.2021 12:50
+3
Сори друзья, я может просто подзабыл... Это тот витренко чья мамаша припи...денная савкодрочерка?
показати весь коментар
27.01.2021 12:48
+3
Зіллються в екстазі завтра песики та зелені..
🤣
показати весь коментар
27.01.2021 12:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А мамку евойную вице-премьером по евроинтеграции
показати весь коментар
27.01.2021 12:46 Відповісти
показати весь коментар
27.01.2021 12:57 Відповісти
Сори друзья, я может просто подзабыл... Это тот витренко чья мамаша припи...денная савкодрочерка?
показати весь коментар
27.01.2021 12:48 Відповісти
Да да. Он самый. Он же потужно реформировал Нафтогаз при Петре Алексеевиче
показати весь коментар
27.01.2021 12:50 Відповісти
да-да, він один з тих, хто зняв Україну з газової касапської голки.
показати весь коментар
27.01.2021 12:53 Відповісти
Снял с коцапской и посадил на Петро-коза ностро иглу.
показати весь коментар
27.01.2021 15:47 Відповісти
мамаша - да; але після розводу батьків він був під впливом батька і виховувався ним. Юрій Вітренко-старший - зам.міністра економіки в уряді Тимошенко в 2008/09рр.
показати весь коментар
27.01.2021 12:52 Відповісти
яблоко от яблоньки...
показати весь коментар
27.01.2021 13:04 Відповісти
в слуг уродів тільки 200 голосів на його призначення. 50 - проти.
Хіба що... оппо-риги (штибу довіра) і рижемразівські голосами допоможуть.
показати весь коментар
27.01.2021 12:50 Відповісти
підженуть КАМАЗики з кешом..то й порішають
показати весь коментар
27.01.2021 12:59 Відповісти
Да что, Витренко не роздал конвертов?
показати весь коментар
27.01.2021 16:17 Відповісти
Зіллються в екстазі завтра песики та зелені..
🤣
показати весь коментар
27.01.2021 12:57 Відповісти
якщо в тебе мати - конотопська відьма, то ти - конотопський відьмак?
показати весь коментар
27.01.2021 12:57 Відповісти
Как здешняя ботота на Витренко отвязывается! Но когда то-же самое, только вменяемо и внятно, говорит Тимошенко, то отвязываются на нее.
показати весь коментар
27.01.2021 12:59 Відповісти
назвав когось "ботота" - і сам від цього ніби людиною став...
так просто, правда?
показати весь коментар
27.01.2021 13:22 Відповісти
- Давайте проголосуем за ********!
- Давайте!
показати весь коментар
27.01.2021 13:12 Відповісти
Слизький тіпок.
показати весь коментар
27.01.2021 13:18 Відповісти
Ю.Витренко в энергетику,маму Наташу уполномоченнои по евроинтеграции и НАТО. Яблоня груш не рождает.
показати весь коментар
27.01.2021 13:39 Відповісти
 
 