Зеленський у День пам'яті жертв Голокосту: Злочини XX століття більше ніколи не мають повторитися
Президент України Володимир Зеленський у День пам'яті жертв Голокосту закликав зберігати і поширювати правду про цю трагедію, особливо в нинішній час, коли поширюється гібридна інформація.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив на сторінці в мережі Facebook.
"Ми живемо в особливо відповідальний час – коли можемо безпосередньо контактувати з останніми з тих, хто пережив Голокост і хто звільнив тоді світ від нацизму. Вони поступово відходять в інший світ. А це означає втрату можливості почути з перших вуст про те жахіття, яке влаштували нацисти, та про спасіння, яке відбулося тоді", - наголосив глава держави.
Зеленський зауважив, що людство поступово переходить у нові обставини – коли навколо дуже багато так званої гібридної інформації.
"Тож ми маємо робити навіть більше, ніж можливо, для збереження правди про Голокост. Для поширення правди. Для приєднання нових поколінь до системи етичних координат, яка виникла від щирого усвідомлення, що злочини XX століття більше ніколи не мають повторитись", - додав президент.
З кожним роком це завдання буде дедалі важливішим і складнішим для кожного суспільства.
"27 січня 1945 року солдати нашого 1-го Українського фронту у складі армії Радянського Союзу звільнили в'язнів табору Аушвіц-Біркенау. У цьому таборі смерті за роки його існування було вбито понад півтора мільйона людей. Кожне таке звільнення, кожне відкриття правди про злочини нацистів наповнювало тоді нездоланною силою слова: ніколи знову. Наш обов'язок – забезпечувати й надалі, навічно нездоланність сили цих слів. Ніколи знову!" - підсумував Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://censor.net/ru/news/3244329/jitelnitsa_rivnenschiny_s_covid19_rodila_syna_i_umerla_ot_oslojneniyi_rebenka_takje_ne_udalos_spasti
Про про те, як не плутати мовні ПРАВА (що належать до прав людини) з мовними ПРИВІЛЕЯМИ - до яких належить і "спадковий привілей" колоніальної адміністрації іґнорувати мову місцевого населення в усіх сферах її побутування (адже це тубілець зобов'язаний знати мову колонізатора, а не навпаки! - реверсія сприймається тим, хто уявляє себе "білим сахібом" серед тубільців, як удар по соцстатусу, читай "ущемлєніє", і може навіть продукувати підсвідомі "проекції" історичного страху - "це що ж, тепер вони робитимуть з нами те, що наші предки робили з їхніми?! аааа, ґвалт, рятуйте!" - і т.д. Але все це, не плутаймо, не має жодного стосунку до модерного ліберального дискурсу: визнавці його, незалежно від їхньої "першої мови", навпаки, мали б якраз щиро порадіти, що від 16 січня в Україні нарешті, бодай частково, ПРИПИНИЛОСЬ довготривале масове порушення мовних прав статистичної більшости населення, - що Україна стала БІЛЬШ демократичною й зробила крок до правової держави). - https://www.youtube.com/watch?v=JQpzIpGeh_Y&fbclid=IwAR0AzWZ9gll1kaLpfPsWZHtv8flhKfBxcVHq-tMGMFZu4iBcODpLJe_qXKM&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0
Режим не засуджував.
даже видосик уже облом для лохторату снять...
Ряд ученых считают ее округленной в сторону увеличения. Данные появились в первые послевоенные годы путем сравнения еврейского населения европейских стран до установления гитлеровского господства и после освобождения, без учета того, что части людей удалось бежать.
Полного поименного списка жертв не существует.--------По имеющимся данным, 2825000 евреев, или более половины всех жертв Холокоста, погибли на территории СССР.-----------дивлюся перепис за 1926----1939 та 1959 рік по срср--------https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97 евреї 2 672 499 3 028 538 2 266 334-----щось дивне --знищили майже всіх,а в 1959 їх вже більше двух мільйонів.Де брешуть.
и продолжение
https://bessmertnybarak.ru/article/osventsim_sovetskaya_versiya/
Мало кто знает, что нацистские концлагеря использовались в этом качестве еще пять лет. Из самых известных - Бухенвальд и Заксенхаузен (спецлагерь № 2 и спецлагерь № 7, в советской терминологии). С 1948 года спецлаги были переподчинены ГУЛАГу, в 1950-м ликвидированы. Но их оборудование не пропало: новые рачительные хозяева вывезли и использовали по назначению в отечественных лагерях. Как следует из этого документа, в СССР были вывезены разборные деревянные бараки, оборудование кухонь и прачечной, медицинское имущество. А также некие «производственные механизмы» - что скрывается под этим зловещим определением, в документе не расшифровано.
Ющенко ж был в исполнении ЗЕ сеньор-Голодомор. И это было охренительно весело.
http://tnpu.edu.ua/news/871/ Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму
Благодаря нашей глупости...
Коли держава Iзраiль визнае Голодомор в Украiнi геноцидом украiнцiв i вiдкрийе хоча б один пам'ятник?!