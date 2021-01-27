Зеленський у День пам'яті жертв Голокосту: Злочини XX століття більше ніколи не мають повторитися

Президент України Володимир Зеленський у День пам'яті жертв Голокосту закликав зберігати і поширювати правду про цю трагедію, особливо в нинішній час, коли поширюється гібридна інформація.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив на сторінці в мережі Facebook.

"Ми живемо в особливо відповідальний час – коли можемо безпосередньо контактувати з останніми з тих, хто пережив Голокост і хто звільнив тоді світ від нацизму. Вони поступово відходять в інший світ. А це означає втрату можливості почути з перших вуст про те жахіття, яке влаштували нацисти, та про спасіння, яке відбулося тоді", - наголосив глава держави.

Зеленський зауважив, що людство поступово переходить у нові обставини – коли навколо дуже багато так званої гібридної інформації.

"Тож ми маємо робити навіть більше, ніж можливо, для збереження правди про Голокост. Для поширення правди. Для приєднання нових поколінь до системи етичних координат, яка виникла від щирого усвідомлення, що злочини XX століття більше ніколи не мають повторитись", - додав президент.

З кожним роком це завдання буде дедалі важливішим і складнішим для кожного суспільства.

"27 січня 1945 року солдати нашого 1-го Українського фронту у складі армії Радянського Союзу звільнили в'язнів табору Аушвіц-Біркенау. У цьому таборі смерті за роки його існування було вбито понад півтора мільйона людей. Кожне таке звільнення, кожне відкриття правди про злочини нацистів наповнювало тоді нездоланною силою слова: ніколи знову. Наш обов'язок – забезпечувати й надалі, навічно нездоланність сили цих слів. Ніколи знову!" - підсумував Зеленський.

Також читайте: Соцмережа Facebook запроваджує заборону на контент із запереченням Голокосту