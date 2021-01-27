Україна та Угорщина домовилися про переговори щодо мови та освіти: Якщо все мине успішно, ми просунемося вперед, - Сійярто

Україна та Угорщина під час візиту глави угорського МЗС Петера Сійярто до Києва домовилися про переговори для вирішення спору щодо мови й освіти.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про домовленості розповів на пресконференції в Києві Петер Сійярто.

"Я звернувся до пана міністра, щоб ми почали спільну роботу над законом про мову, який викликав напругу в наших відносинах. Ми також хочемо створити робочу групу, яка отримає повноваження щодо того, яким чином потрібно втілювати закон про освіту", - сказав Сійярто.

Дмитро Кулеба підтвердив заплановане засідання робочої групи з питань освіти.

"Ми домовилися, що найближчим часом відбудеться засідання робочої групи з питань освіти, а також буде проведено онлайн бізнес-форум", - заявив Кулеба.

Також читайте: Кулеба перед візитом Сійярто в Україні: Ніхто не має думати, що в Києві можна диктувати умови

За словами Сійярто, якщо ці консультації будуть успішними, "ми зможемо виключити багато факторів невизначеності".

"Якщо ми знайдемо рішення з цього питання, наші відносини просунуться вперед", - сказав Сійярто.