Україна та Угорщина домовилися про переговори щодо мови та освіти: Якщо все мине успішно, ми просунемося вперед, - Сійярто
Україна та Угорщина під час візиту глави угорського МЗС Петера Сійярто до Києва домовилися про переговори для вирішення спору щодо мови й освіти.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про домовленості розповів на пресконференції в Києві Петер Сійярто.
"Я звернувся до пана міністра, щоб ми почали спільну роботу над законом про мову, який викликав напругу в наших відносинах. Ми також хочемо створити робочу групу, яка отримає повноваження щодо того, яким чином потрібно втілювати закон про освіту", - сказав Сійярто.
Дмитро Кулеба підтвердив заплановане засідання робочої групи з питань освіти.
"Ми домовилися, що найближчим часом відбудеться засідання робочої групи з питань освіти, а також буде проведено онлайн бізнес-форум", - заявив Кулеба.
За словами Сійярто, якщо ці консультації будуть успішними, "ми зможемо виключити багато факторів невизначеності".
"Якщо ми знайдемо рішення з цього питання, наші відносини просунуться вперед", - сказав Сійярто.
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Венгрия даже может с финансированием помочь - могут курсы для всех желающих организовать.
Но не вместо украинского языка.
Про про те, як не плутати мовні ПРАВА (що належать до прав людини) з мовними ПРИВІЛЕЯМИ - до яких належить і "спадковий привілей" колоніальної адміністрації іґнорувати мову місцевого населення в усіх сферах її побутування (адже це тубілець зобов'язаний знати мову колонізатора, а не навпаки! - реверсія сприймається тим, хто уявляє себе "білим сахібом" серед тубільців, як удар по соцстатусу, читай "ущемлєніє", і може навіть продукувати підсвідомі "проекції" історичного страху - "це що ж, тепер вони робитимуть з нами те, що наші предки робили з їхніми?! аааа, ґвалт, рятуйте!" - і т.д. Але все це, не плутаймо, не має жодного стосунку до модерного ліберального дискурсу: визнавці його, незалежно від їхньої "першої мови", навпаки, мали б якраз щиро порадіти, що від 16 січня в Україні нарешті, бодай частково, ПРИПИНИЛОСЬ довготривале масове порушення мовних прав статистичної більшости населення, - що Україна стала БІЛЬШ демократичною й зробила крок до правової держави). - https://www.youtube.com/watch?v=JQpzIpGeh_Y&fbclid=IwAR0AzWZ9gll1kaLpfPsWZHtv8flhKfBxcVHq-tMGMFZu4iBcODpLJe_qXKM&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0 https://www.youtube.com/watch?v=JQpzIpGeh_Y&fbclid=IwAR0AzWZ9gll1kaLpfPsWZHtv8flhKfBxcVHq-tMGMFZu4iBcODpLJe_qXKM&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8
Зебил пока против, он выступает за единственный государственный русский язык
Если я правильно понимаю, то речь идет о двух законах.Не слишком ли большие хотелки у мадьяров? Давайте посмотрим на проблему под другим углом.Венгрия блокирует комиссию Украина-НАТО. Ни от бубочки, ни от слуг уродца ( в их программе только расширенное сотрудничество) мы никогда не слышали, что они выступают за членство Украины в НАТО. Желание Украина разблокировать работу комиссии в обмен на значительные уступки в этих двух законах кроме маленькой победы( комиссия ) существенного ничего не дадут, зато зацементируют анклав и откроют путь для дальнейшего идеологического наступления россии.Может есть смысл немного подождать, вполне возможно, что с приходом Байдена взаимоотношения членов НАТО будут другими и ни факт, что при следующих выборах в Венгрии выберут орбана и сиятро будет в МИДе.
В Закарпатье уже все магазины перешли на украинский?
Сіярто приїхав з Москви уже при повному "озброєнні" від обговорених "внутріукраїнських проблем" і вичерпно проінструктованим на переговори. Так низько Україну не опускав жоден політичний режим з часів Незалежності.