Корнієнко про виключення Дубінського із фракції: "Підстави виключення попередніх депутатів були більш зрозумілі"
Заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що у фракції досі обговорюють можливе виключення із фракції нардепа Олександра Дубінського через санкції США.
Про це він розповів журналістам під час брифінгу, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Триває обговорення у фракції, можливо будуть які сигнальні обговорення. Зараз Давид Арахамія все це модерує, шукає форму як це можна зробити", - сказав Корнієнко.
Відповідаючи на питання, чому раніше із "Слуги народу" дуже швидко виключали, а із Дубінським тягнуть, нардеп сказав: "Можливо, тому що підстави виключення попередніх депутатів були більш зрозумілі і чіткі, ніж в даному випадку".
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Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".
19 січня стало відомо, що Офіс генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.
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- педофилы есть
- насильники есть
- др@черы есть
- х@робойцы заказывающие проституток есть
- ватники есть
- украинофобы есть
- жлобы под санкциями США есть
Спасибо 73%, раньше такого дна никогда не было с ВР, любая жлобопартия на фоне СН уже не кажется таким дном
Вот скажи мне представитель "Простого нарiду" хоть одну партию ВР,кроме СН, где бы еще был насильник педофил?
За что ж его из фрикции?