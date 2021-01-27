Корнієнко про виключення Дубінського із фракції: "Підстави виключення попередніх депутатів були більш зрозумілі"

Заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що у фракції досі обговорюють можливе виключення із фракції нардепа Олександра Дубінського через санкції США.

Про це він розповів журналістам під час брифінгу, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Триває обговорення у фракції, можливо будуть які сигнальні обговорення. Зараз Давид Арахамія все це модерує, шукає форму як це можна зробити", - сказав Корнієнко.

Відповідаючи на питання, чому раніше із "Слуги народу" дуже швидко виключали, а із Дубінським тягнуть, нардеп сказав: "Можливо, тому що підстави виключення попередніх депутатів були більш зрозумілі і чіткі, ніж в даному випадку".

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Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.