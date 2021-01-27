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Новини
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Корнієнко про виключення Дубінського із фракції: "Підстави виключення попередніх депутатів були більш зрозумілі"

Корнієнко про виключення Дубінського із фракції:

Заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що у фракції досі обговорюють можливе виключення із фракції нардепа Олександра Дубінського через санкції США.

Про це він розповів журналістам під час брифінгу, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Триває обговорення у фракції, можливо будуть які сигнальні обговорення. Зараз Давид Арахамія все це модерує, шукає форму як це можна зробити", - сказав Корнієнко.

Відповідаючи на питання, чому раніше із "Слуги народу" дуже швидко виключали, а із Дубінським тягнуть, нардеп сказав: "Можливо, тому що підстави виключення попередніх депутатів були більш зрозумілі і чіткі, ніж в даному випадку".

Також читайте: Питання Дубінського фракція буде обговорювати до кінця тижня, - "слуга народу" Кравчук

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.

Автор: 

виключення з фракції (37) Слуга народу (2809) Корнієнко (666) Дубінський Олександр (491)


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Топ коментарі
+24
Правильно...что он такого сделал?...подумаешь, подставил Украину и контактирует с агентом ФСБ Деркачем....для СН это вообще не причины...
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27.01.2021 13:14
+21
CH лучшая партия:
- педофилы есть
- насильники есть
- др@черы есть
- х@робойцы заказывающие проституток есть
- ватники есть
- украинофобы есть
- жлобы под санкциями США есть

Спасибо 73%, раньше такого дна никогда не было с ВР, любая жлобопартия на фоне СН уже не кажется таким дном
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27.01.2021 13:20
+15
Чтобы чуть легче с формулировками было слугам урода. Аргумент ЗА исключение Дубинского - животный страх депутатского ворья перед США. Аргумент ПРОТИВ - животный страх перед бандитом-кормильцем коломойским.
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27.01.2021 13:15
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Корниенко об исключении Дубинского из фракции: "Основания для исключения предыдущих депутатов были более понятны" - Цензор.НЕТ 3673
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27.01.2021 13:13 Відповісти
Корниенко об исключении Дубинского из фракции: "Основания для исключения предыдущих депутатов были более понятны" - Цензор.НЕТ 4505
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27.01.2021 13:14 Відповісти
CH лучшая партия:
- педофилы есть
- насильники есть
- др@черы есть
- х@робойцы заказывающие проституток есть
- ватники есть
- украинофобы есть
- жлобы под санкциями США есть

Спасибо 73%, раньше такого дна никогда не было с ВР, любая жлобопартия на фоне СН уже не кажется таким дном
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27.01.2021 13:20 Відповісти
А БАРИЖНА ЯКА ПРИВЕЛА СЛУГ,ДНО НА РІВНІ ІЗ СЛУГАМИ
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27.01.2021 13:40 Відповісти
Слуг привели к власти жлобы именующие себя "Простий нарiд"

Вот скажи мне представитель "Простого нарiду" хоть одну партию ВР,кроме СН, где бы еще был насильник педофил?
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27.01.2021 14:05 Відповісти
Слуги - партия мудаков, без вариантов. Но по части педофилии БЮТ их опередил, был скандал , который быстро замяли.
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27.01.2021 14:17 Відповісти
Правильно...что он такого сделал?...подумаешь, подставил Украину и контактирует с агентом ФСБ Деркачем....для СН это вообще не причины...
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27.01.2021 13:14 Відповісти
ДОДУРКУЮТЬСЯ ЩО ПОПАДУТЬ ПІД САНЦІЇ, І ЦЕ ДОБРЕ МЕНШЕ КРАДЕНИХ ГРОШЕЙ ВИВЕЗУТЬ З УККРАЇНИ.
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27.01.2021 13:45 Відповісти
Чтобы чуть легче с формулировками было слугам урода. Аргумент ЗА исключение Дубинского - животный страх депутатского ворья перед США. Аргумент ПРОТИВ - животный страх перед бандитом-кормильцем коломойским.
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27.01.2021 13:15 Відповісти
Зачем творить над собой такое насилие? Это же ваше знамя, еврейцы-красноармейцы...
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27.01.2021 13:16 Відповісти
Капец, то что эта тварь руцкий агент и сразь, которая распространяет брехню на Байдена - это уже не повод его выгнать из фракции? Может ему надо публично призвать страну стать раком перед рашкой? Так он это и так практически каждый день делает. Уродливые слуги бабломойского и ***** совсем берега потеряли, кремледрочеры.
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27.01.2021 13:18 Відповісти
Сотрудничество с врагом Украины - это не достаточная причина?
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27.01.2021 13:19 Відповісти
Что ссыкотно? У Игоря Валерьича есть кое что на каждого из вас?
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27.01.2021 13:19 Відповісти
Было бы у вас такое основание , как беня , вы бы основания Корниенко использовали бы, как тупой собачий рот
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27.01.2021 14:01 Відповісти
С другой стороны, Медведчук сотрудничавет непосредственно с ******, открыто ведет антиукраинскую пропаганду и ЗЕ это вполне устраивает.
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27.01.2021 13:20 Відповісти
тайно посещает синагогу...
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27.01.2021 13:26 Відповісти
и сауну вместе с Рабиновичем, еще они оба любят шуфрича....
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27.01.2021 13:38 Відповісти
да как за такое вообще можно живого человека исключать из фракции??? вы бы еще попросили мандат депутата сдать, нелюди просто какие-то
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27.01.2021 13:28 Відповісти
А были " бендеровцы " ещё бы и пристрели 🙂
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27.01.2021 14:02 Відповісти
что тут непонятного тебе, Корниенко, думай те - получив санкции США Собачий Рот автоматически перешел в касту Токсичного дерьма
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27.01.2021 13:32 Відповісти
Не виключать...Кожен "слуга" спроектує ситуацію на себе і подумає - ні,Зєлю пора ставити в стійло...З локомотива він перетворився в баласт,який все важче тягнути оцим непідкупним,чесним,справедливим слугам народу...
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27.01.2021 13:37 Відповісти
Шо тут такого - для клоунов непонятно. Цырк у нас надолго.
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27.01.2021 13:38 Відповісти
Арахамию всё это модерирует,говорит. Идиота арахамию самого промодерируют.
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27.01.2021 13:38 Відповісти
скорее бы вы поперегрызли друг друга в этом фракционном кибуце...
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27.01.2021 13:39 Відповісти
буратину не обзывал, лерьмака на корупции не ловил.
За что ж его из фрикции?
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27.01.2021 13:43 Відповісти
Ой дурак 🤦🙄
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27.01.2021 13:47 Відповісти
Действительно, не понятно за что такого своего в доску парня выгонять из клуба привилегированных воришек.
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27.01.2021 14:12 Відповісти
Когда США вводят санкции против рашки - это однозначно и бесспорно правильно. Почему-то когда такие же санкции против бородатой говорящей жопы коломойского - это "непнятно"!
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27.01.2021 14:19 Відповісти
таких откровенно тупых и наглых политиков, как ылитные высерыши "слуги урода", Украина ещё не имела.. но слегка поредевшие ряды 73%ных дебилов-экспериментаторов об этом до сих пор не подозревают и с упоеннием втыкают в очко Г+Г дарящее идиотам-жлобам тепло, уют и пьянящую адмосфэру па-раши..
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27.01.2021 14:24 Відповісти
 
 