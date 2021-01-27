"Немає жодних підстав вважати, що українські угорці схильні до сепаратизму", - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба впевнений, що на сьогодні немає ніяких підстав для сепаратизму серед українських угорців. А емоції і недовіра тільки заважають Києву і Будапешту розвивати відносини.
Про це він заявив на спільній пресконференції з угорським колегою Петером Сійярто.
"Немає жодних підстав вважати, що українські угорці схильні до сепаратизму. Так само, як і немає ніяких підстав вважати, що українська держава хоче завдати шкоди українським угорцям Закарпатті. Ми є однією країною, одним суспільством і такими будемо завжди", - заявив Кулеба.
Топ коментарі
+12 Хм #474109
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+6 Ulyana Kryshynets
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+3 xoxoxo
показати весь коментар27.01.2021 13:18
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Хто б цьому черговому патріоту-інтернаціоналісту пояснив, що в Україні немає ніяких українських угррців (поляків, чехів, росіян, німців, ізраїльтян, грузинів, вірменів, туркменів, сирійців, чи ще яких ефіопів) - є самі лиш українці (в тому числі й угорського, польського, чеського. російського etc) походження.