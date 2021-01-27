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"Немає жодних підстав вважати, що українські угорці схильні до сепаратизму", - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба впевнений, що на сьогодні немає ніяких підстав для сепаратизму серед українських угорців. А емоції і недовіра тільки заважають Києву і Будапешту розвивати відносини.

Про це він заявив на спільній пресконференції з угорським колегою Петером Сійярто.

"Немає жодних підстав вважати, що українські угорці схильні до сепаратизму. Так само, як і немає ніяких підстав вважати, що українська держава хоче завдати шкоди українським угорцям Закарпатті. Ми є однією країною, одним суспільством і такими будемо завжди", - заявив Кулеба.

Також читайте: Сійярто заявив, що Україна та Угорщина домовилися про переговори щодо мови та освіти: Якщо все мине успішно, ми просунемося вперед

Автор: 

Угорщина (2256) нацменшини (190) Кулеба Дмитро (3604) Закарпатська область (2043)


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Топ коментарі
+12
Именно поэтому они поют гимн другой страны на официальном открытии местного совета.
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27.01.2021 13:18
+6
венгрия открыто спонисирует сепаратистов- а вы с ними решаете вопросы по поводу языка и образования на венгерском-
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27.01.2021 13:21
+3
Ну конечно. Они склонны отделиться.
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27.01.2021 13:18
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Ну конечно. Они склонны отделиться.
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27.01.2021 13:18 Відповісти
Именно поэтому они поют гимн другой страны на официальном открытии местного совета.
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27.01.2021 13:18 Відповісти
венгрия открыто спонисирует сепаратистов- а вы с ними решаете вопросы по поводу языка и образования на венгерском-
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27.01.2021 13:21 Відповісти
Интересно а сколько в процентном отношении украинских школ на востоке Украины,еденицы но никто это не хочет видеть.
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27.01.2021 13:33 Відповісти
Если дома коррупция ,несправедливость ,нищета , бесправие и ты ни чего не можешь сделать по тому что 75% этого не хотят , то будешь по любому смотреть в сторону соседей , где нет этой жо..ы , другое дело что правильней просто уехать нафиг от сюда , чем бузить и требовать передвигать границы !
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27.01.2021 13:24 Відповісти
"и ты ни чего не можешь сделать по тому что 75% этого не хотят" - ось це не правда. З 75% - біля 50% - це пристосуванці та бовдури. І це співвідношення однакове у всіх країнах. Просто у нас багато проросійських ЗМІ які за російські гроші переконують наших бовдурів та пристосуванців у тому що голосувати проти своєї країни їм вигідно.
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27.01.2021 20:15 Відповісти
І тому ти можеш багато зробити для того щоб з 75% ця цифра перетворилася у 25%. Для цього тобі треба лише переконати більшість свого оточення.
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27.01.2021 20:16 Відповісти
Вони просто не українські.
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27.01.2021 13:28 Відповісти
Что все прицепились к украинским венграм?Разве украинские венгры воюют на востоке Украины.Венгров видят все и в первую очередь украинские кацапы которые как псы разрывают Украину а сепаратистами их почему то никто не называет.
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27.01.2021 13:30 Відповісти
КАКОЙ УЖЕ СЕПАРАТИЗМ !? УЖЕ ЭКСПАНСИЯ ПРИ ЧЁМ РАЗНОГО ВИДА !!! ЭТОГО ОНИ У ГИТЛИРОВЦЕВ НАУЧИЛИСЬ !!!
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27.01.2021 13:30 Відповісти
Полный дебил. А для чего они по твоему все ето делают что даже не хотят самих жителей закарпатской области видеть в ЕС и НАТО?
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27.01.2021 13:31 Відповісти
Те,що більшість з них мають мадярські паспорти і працюють в Угорщині то ,звичайно,ніякі не "основанія так счітать"...Як на мене,найбільш схиляє закарпатських угорців до сепаратизму дебілізм та інфантильність Кулеби...
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27.01.2021 13:32 Відповісти
СИЯРТО **** ВИДНО ХЙЛОВСКИЙ ТРУПЛЕЙ КУЛЕБЕ ПРИВЕЗ !!!
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27.01.2021 13:33 Відповісти
Какой сепаратизм, если венгерские цыгане называют детей "славными" именами- то Хамом, то Зелей.
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27.01.2021 13:43 Відповісти
Сказочний долбо.б...
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27.01.2021 13:46 Відповісти
Не успел Сийярто приехать а Кулеба уже и очко ему вылизал )))
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27.01.2021 14:45 Відповісти
А що, до нього схильні лиш "українські росіяни"? А як щодо "українських поляків" (румунів, чи ще яких русинів)?
Хто б цьому черговому патріоту-інтернаціоналісту пояснив, що в Україні немає ніяких українських угррців (поляків, чехів, росіян, німців, ізраїльтян, грузинів, вірменів, туркменів, сирійців, чи ще яких ефіопів) - є самі лиш українці (в тому числі й угорського, польського, чеського. російського etc) походження.
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27.01.2021 14:58 Відповісти
Тобто в США, Канаді та інших країнах діаспори то вже не українці?
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27.01.2021 21:00 Відповісти
З моменту проголошення Україною незалежності. Відтоді всі вони враз перетворилися на закордонців (американців, канадійців, австралійців, угугвайців...) українського походження.
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27.01.2021 23:19 Відповісти
интересно, а есть венгерские украинцы?
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27.01.2021 15:37 Відповісти
факти є а основаній нема - буває і так
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27.01.2021 17:27 Відповісти
 
 