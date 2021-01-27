"Немає жодних підстав вважати, що українські угорці схильні до сепаратизму", - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба впевнений, що на сьогодні немає ніяких підстав для сепаратизму серед українських угорців. А емоції і недовіра тільки заважають Києву і Будапешту розвивати відносини.

Про це він заявив на спільній пресконференції з угорським колегою Петером Сійярто.

"Немає жодних підстав вважати, що українські угорці схильні до сепаратизму. Так само, як і немає ніяких підстав вважати, що українська держава хоче завдати шкоди українським угорцям Закарпатті. Ми є однією країною, одним суспільством і такими будемо завжди", - заявив Кулеба.

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