Трудові мігранти зможуть отримати грантову підтримку до 150 тис. грн на власну справу, - Шмигаль

Таку законодавчу ініціативу підтримав Кабмін і пропонує її на розгляд Верховної Ради.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Документ передбачає, що людина, яка повернулася в Україну і хоче відкрити власну справу, може взяти на цю потребу до 150 тис. гривень.

"Одне з головних умов - людина повинна інвестувати і власні кошти в суму не менше тієї, яку видала держава. Ми розраховуємо, що така підтримка дасть стимули для людей залишатися в Україні, відкрити власний бізнес, інвестувати кошти в свою громаду і в нові робочі місця для українців. Це розумна політика, яка спрямована на те, щоб українці розвивали власну економіку і країну", - підкреслив глава уряду.

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