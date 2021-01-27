Трудові мігранти зможуть отримати грантову підтримку до 150 тис. грн на власну справу, - Шмигаль
Таку законодавчу ініціативу підтримав Кабмін і пропонує її на розгляд Верховної Ради.
Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
Документ передбачає, що людина, яка повернулася в Україну і хоче відкрити власну справу, може взяти на цю потребу до 150 тис. гривень.
"Одне з головних умов - людина повинна інвестувати і власні кошти в суму не менше тієї, яку видала держава. Ми розраховуємо, що така підтримка дасть стимули для людей залишатися в Україні, відкрити власний бізнес, інвестувати кошти в свою громаду і в нові робочі місця для українців. Це розумна політика, яка спрямована на те, щоб українці розвивали власну економіку і країну", - підкреслив глава уряду.
Топ коментарі
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саппорт по мессенджеру
"Это канал, навсегда свободный от "святого youtub-ного нищенства", плача и слёзных выпрашиваний подаяний медных грошиков от господ хороших, с обещаньем их возврата, как рубль золотой.Здесь никогда не будет общепринятого клянчания:
- на помощь в развитии; - на помощь каналу; - донатов; - лизнуть; - подписаться; - на любое снаряжение;
- о сотрудничестве; - .......... .
Здесь никогда не будет:
- слёзных стримов по поводу и без; - не прямого выжимания жалости; - прямого выжимания жалости; - ....... .
Здесь никогда не будет:
- Любой рекламы Чего бы то ни было и от Кого бы то ни было.
Здесь никогда ничего не будет! ))"
и больше ничего нет и понятно не будет ))))) прикол в том, шо есть один подписчик )))
Открыть маааленький магазин и через пол года его закрыть.
Толкать наркоту (ну тут конкуренция с паставщиком ОПы будет большая)и тп.
А по-сути: они дебилы. Я знаю только пару человек, которые поработав больше года в той же Польше, планируют возвращаться. В большинстве своем возвращаются те, кто изначально ехал подзаработать денег на конкретную цель: машина, квартира\дом, ремонт. На открытие своего дела собирали ДВА человека. Одна девушка открыла маникюрный салон (где не знаю, то жены знакомая) и одна пара собирала на трактор для работы в селе. ВСЕ.
ты вроде с Днепра ?
и быть уверенным, что завтра государство не киданет и не ****** на пустом месте, плюс фактор социальной защищенности и прозрачность условий ведения бизнеса, стабильность
валюты, цивилиованность отношений. что из всего этого может предложить Украина?
Приезжаешь, берёшь кредит 150 тыс, берёшь эти гос 150 тыс, меняешь их на евро, объявляешь себя банкротом и уезжаешь!