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Трудові мігранти зможуть отримати грантову підтримку до 150 тис. грн на власну справу, - Шмигаль

Трудові мігранти зможуть отримати грантову підтримку до 150 тис. грн на власну справу, - Шмигаль

Таку законодавчу ініціативу підтримав Кабмін і пропонує її на розгляд Верховної Ради.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Документ передбачає, що людина, яка повернулася в Україну і хоче відкрити власну справу, може взяти на цю потребу до 150 тис. гривень.

"Одне з головних умов - людина повинна інвестувати і власні кошти в суму не менше тієї, яку видала держава. Ми розраховуємо, що така підтримка дасть стимули для людей залишатися в Україні, відкрити власний бізнес, інвестувати кошти в свою громаду і в нові робочі місця для українців. Це розумна політика, яка спрямована на те, щоб українці розвивали власну економіку і країну", - підкреслив глава уряду.

Також читайте: 507 тис. громадян України легально працюють у Польщі, - глава Фонду соціального страхування Ушчинська

Автор: 

бізнес (1970) мігранти (1105) допомога (8280) грант (347) Денис Шмигаль (4543)


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Топ коментарі
+5
Обіцяв пан кожуха, та слово його тепле! Під який відсоток така щедрість?
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27.01.2021 13:22
+5
Не смешите мои тапки, какое своё дело можно открыть за такие гроши? Вы совсем идиоты...
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27.01.2021 13:31
+5
обещают до 150000, значит если дадут, то 50000, это 1700$ - в европе за месяц можно заработать. Нах себе пусть насыпят эти подачки
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27.01.2021 14:12
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Обіцяв пан кожуха, та слово його тепле! Під який відсоток така щедрість?
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27.01.2021 13:22 Відповісти
Точно станок включили. Швыряются несущестующими деньгами направо и налево.
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27.01.2021 13:24 Відповісти
25%)
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27.01.2021 13:24 Відповісти
Ну і яке діло можна відкрити на 150 рублів, забухати надивившися на цю успешу державу.
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27.01.2021 13:26 Відповісти
Ланаса ржавого купить и таксовать.
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27.01.2021 13:29 Відповісти
дела наверно вообще плохи начинают искать привлечение денег любыми способами а потом проведут их отъем введя новые налоги вы продолжаете бег по кругу ничего не меняя кординально
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27.01.2021 13:29 Відповісти
Сколько мучающихся на форуме.....а будку построили?
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27.01.2021 13:31 Відповісти
Не смешите мои тапки, какое своё дело можно открыть за такие гроши? Вы совсем идиоты...
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27.01.2021 13:31 Відповісти
2. 3. 4..... собачи будки построить
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27.01.2021 13:39 Відповісти
А ти своє за скільки відкрив?
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27.01.2021 13:52 Відповісти
иными словами эти 150 тыс на собственное дело сосискаткль возьмет из налогов, собранных государством, т.е. из нашего кармана, и эти деньги снова не пойдут врачам, учителям и песионерам? полностью одобряю и поддерживаю, все скандируем - так держать!
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27.01.2021 13:34 Відповісти
150 тыщ гривнюков, да? Это что, много? Ну, ещё свои вбросил, столько же. Итого, это сколько? Де-то около 11 тыщ долларов. Кто-то знает сферу бизнеса, где на такую мелочевку можно что-то "открыть"?! Я- не знаю. Даже- не предполагаю.
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27.01.2021 13:35 Відповісти
Как, как. Солнечных панелей купить и заявить что ты *зеленый иностранный инвестор* и получать дотации от государства тоесть с наших карманов, не потратив со своего кармана ни копейки и палец об палец не ударив.
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27.01.2021 13:39 Відповісти
Ух, как! Честно говоря, даже не предположил! А ведь, похоже, что так оно и есть!
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27.01.2021 13:41 Відповісти
Маловато на 300тыс будет тех панелей.
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27.01.2021 16:18 Відповісти
Ну почему же? На 20-30кв.м хватит. Во вторых нужно брать самые дешовые китайские чтобы на пару лет хватило до конца закона о *зеленых тарифах*. В третьих главное деньги *освоить* а дальше хоть трава не расти.
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27.01.2021 16:26 Відповісти
нефтью торговать
из дырки в заборе
поставки канистрами
саппорт по мессенджеру
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27.01.2021 13:42 Відповісти
Арендувати землю, купити саджанці малини та ожини і вирощувати на продаж. Варіантів багато, було б бажання.
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27.01.2021 13:50 Відповісти
Это на 11 тыщ долларов??? Возможно, что вы правы... тут я совершенно некомпетентен.
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27.01.2021 13:55 Відповісти
Один саджанець гарного сорту коштує 50-100 грн, врожай починає давати через рік, повний врожай через 2. Весь ютуб в роликах про ягідництво.
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27.01.2021 13:57 Відповісти
))))))))))) и под абсолютно всеми роликами, а не только про ягідництво, слёзные просьбы, подать христа ради: на развитие канала, на инструменты, на новый телефон для стримов, на день рождения , донаты,. ....... святое ютубное нищество разбогатевших на роликах о - ,............
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27.01.2021 14:09 Відповісти
Ні, не під усіма, в моїх підписках цього нема.
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27.01.2021 14:24 Відповісти
)))) а в моём, в инфе о канале вообще стоит:
"Это канал, навсегда свободный от "святого youtub-ного нищенства", плача и слёзных выпрашиваний подаяний медных грошиков от господ хороших, с обещаньем их возврата, как рубль золотой.Здесь никогда не будет общепринятого клянчания:
- на помощь в развитии; - на помощь каналу; - донатов; - лизнуть; - подписаться; - на любое снаряжение;
- о сотрудничестве; - .......... .
Здесь никогда не будет:
- слёзных стримов по поводу и без; - не прямого выжимания жалости; - прямого выжимания жалости; - ....... .
Здесь никогда не будет:
- Любой рекламы Чего бы то ни было и от Кого бы то ни было.
Здесь никогда ничего не будет! ))"
и больше ничего нет и понятно не будет ))))) прикол в том, шо есть один подписчик )))
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27.01.2021 14:30 Відповісти
Забагато тексту ніпрощо.
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27.01.2021 14:32 Відповісти
)))) ну так и канал "ні про що". как и все остальные в этом ютубе.
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27.01.2021 14:35 Відповісти
Вот именно что уже весь ютуб в таких бизнесменах про ежевику, голубику и орехи. В итоге все ети товары уже упали в цене что даже не имеет смысла собирать урожай. Выручку имеют только продавцы саженцев и маркетологи. В реальности выгоднее всего заниматься перепродажей китайского говна или идти в депутаты и воровать из бюджета.
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27.01.2021 16:29 Відповісти
)))) кстати, 150 тыщ державных и не менее 150 тыщ своих, некоторые оптимисты точно попытаются инвестировать в канал на ютубе. и разбогатеть на видосиках о том, как они сёдня ходили в туалет, чистили зубы, ковырялись по новому в носу,....
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27.01.2021 16:55 Відповісти
В квартирі живете? Мабуть і дачі немає
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27.01.2021 15:37 Відповісти
Помиляєтеся. В мене тільки винограду 8 сортів, з них 2 японці.
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27.01.2021 15:43 Відповісти
а как же пляж?
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27.01.2021 16:56 Відповісти
Живе, норм.
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27.01.2021 16:59 Відповісти
Купить машину и таксовать, пародон - работать в транспортной сфере.
Открыть маааленький магазин и через пол года его закрыть.
Толкать наркоту (ну тут конкуренция с паставщиком ОПы будет большая)и тп.

А по-сути: они дебилы. Я знаю только пару человек, которые поработав больше года в той же Польше, планируют возвращаться. В большинстве своем возвращаются те, кто изначально ехал подзаработать денег на конкретную цель: машина, квартира\дом, ремонт. На открытие своего дела собирали ДВА человека. Одна девушка открыла маникюрный салон (где не знаю, то жены знакомая) и одна пара собирала на трактор для работы в селе. ВСЕ.
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27.01.2021 16:17 Відповісти
Андрей , ну точку на озерке , или на курчатова откроешь , а дело нет - даже на взятки с трудом хватит + лицензия ( от 1 К бакинских )
ты вроде с Днепра ?
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27.01.2021 17:36 Відповісти
За чей счет ети *праздники* такие нам постоянно подсовывает власть? За счет повышенных тарифов и налогов для остальных украинцев не первого сорта? Как вы уже за***ли одних дотациями и льготами одаривать а на других непосильные налоги и поборы вешать
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27.01.2021 13:35 Відповісти
цель - у попавшего на удочку, отобрать сумму средств не меньше той , которую выдало государство. ну и понятно, шо сумму завлекаловки от государства обязательно забрать взад ))
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27.01.2021 13:37 Відповісти
Обещают а им все мало этих обещаний..
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27.01.2021 14:05 Відповісти
обещают до 150000, значит если дадут, то 50000, это 1700$ - в европе за месяц можно заработать. Нах себе пусть насыпят эти подачки
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27.01.2021 14:12 Відповісти
человек, который вернулся в Украину и хочет открыть собственное дело, мог взять на эту потребность до 150 тыс. гривен. --- а человек, который никуда не уезжал - не может. превосходно! так может создать равные условия ВСЕМ, чтобы не уезжали? чи до такой простой мысли додуматься не в состоянии?
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27.01.2021 14:13 Відповісти
Перед тим вони мають доказати що трудові мігранти і виплатити податки за всі роки.
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27.01.2021 14:14 Відповісти
если они законно работают за рубежом, то там и налоги платят. а у нас соглашение со многими странами об избежании двойного налогообложения
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27.01.2021 15:02 Відповісти
Ха... я уже вижу схему. Якобы вернется условный Паша с "трудовой миграции". Откроет оформится ПП-шником. Возьмет 150 тыс. На следующий день прикроется. И вуаля. Можно еще на три месяца свалить в Чехию. Подзаработать. И по новой пройти круг почета. А те кто х...рячит по 40-50 лет в Украине могут сходит н...хер.
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27.01.2021 14:18 Відповісти
а зачем куда-то ходить.. мы и так живем почти что в жопе мира! Точно что говорят Украину бог в карты проиграл....73% дибилов.... уму не постижимо! кредиты им под 1000 процентов годовых и рады будут!
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27.01.2021 14:27 Відповісти
А чого таке право хочуть давати лише трудовим мігрантам, а не всім українцям??? Чи в нас одні білі, а другі трохи більші???
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27.01.2021 14:23 Відповісти
А чого таке право хочуть давати лише трудовим мігрантам, а не всім українцям??? Чи в нас одні білі, а другі трохи більші???
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27.01.2021 14:25 Відповісти
София , у нас пока только чуркам дают жить , своим фиг
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27.01.2021 17:50 Відповісти
За 5 тыс евро можно целый завод построить!
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27.01.2021 14:35 Відповісти
150тыс.гр.-это недельная зарплата босса Укрзалізниці.Что можно начать на недельную зарплату?
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27.01.2021 15:34 Відповісти
странная идея. граждане, работающие в той же Польше, смогут открыть бизнес там
и быть уверенным, что завтра государство не киданет и не ****** на пустом месте, плюс фактор социальной защищенности и прозрачность условий ведения бизнеса, стабильность
валюты, цивилиованность отношений. что из всего этого может предложить Украина?
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27.01.2021 15:51 Відповісти
Це ті, українські патріоти, котрі вирішили попрацювати на славний закордон, чи ті закордонці, що якимось чином пробилися в Україну, аби попрацювати на неї?
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27.01.2021 15:56 Відповісти
Шо ти лепишь, пинчар? В будку!
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27.01.2021 16:21 Відповісти
Шо, норвєжскій ти наш арбайтьор, туфлі гнуццо?
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27.01.2021 16:49 Відповісти
Предлагаю схему бесплатно!
Приезжаешь, берёшь кредит 150 тыс, берёшь эти гос 150 тыс, меняешь их на евро, объявляешь себя банкротом и уезжаешь!
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27.01.2021 16:18 Відповісти
 
 