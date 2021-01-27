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Ухвалення закону про промислові викиди зашкодить економіці та спричинить падіння промислового виробництва, - експерт

Ухвалення закону про промислові викиди зашкодить економіці та спричинить падіння промислового виробництва, - експерт

Ухвалення запропонованого урядом законопроєкту №4167 "Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення" призведе до падіння промислового виробництва, він не може бути поданий на розгляд у такому вигляді.

Про це заявив директор GMK Center, глава комітету промислової екології та сталого розвитку ЄБА Станіслав Зінченко.

"Законопроєкт 4167 має суттєві недоліки, потребує доопрацювання… Ніхто не проти самої ідеї впровадження інтегрованого дозволу та НДТМ, тобто найкращих доступних технологій. Але як це намагаються зробити, зашкодить цілим галузям української економіки", - сказав Зінченко.

Він наголосив: Україна має виконати свої зобов’язання і європейські вимоги щодо викидів, для чого й розроблено цей законопроєкт. Але запропонований шлях не має зашкодити українській економіці, тому бізнес-асоціації вже виступили проти ухвалення законопроєкту і закликали до проведення ґрунтовного доопрацювання.

"Ті, хто кажуть, що цей законопроєкт потрібно ухвалити, кажуть, що це європейські вимоги, і це потрібно зробити. Ніхто не проти, що це потрібно зробити. Але це можна зробити так, що український бізнес виконає міжнародні зобов’язання і нормально адаптується. А можна зробити так, що ми лише завдамо шкоди українському бізнесу та українській економіці", - зазначив Зінченко.

Серйозна загроза, яку створює цей законопроєкт – в тому, що Україна може просто втратити частину підприємств, адже інвестори та власники можуть чи закрити чи перенести виробництво у країни, де бізнесу пропонують нормальні умови розвитку. Європейські компанії мали достатньо часу для адаптації від 15 до 20 років, нашим підприємствам пропонують в 2-3 рази менші строки, при тому що в Україні є проблеми з доступом к інвестиційним коштам.

"Давайте роздивимося умовний приклад - модернізація підприємству за новим законом і стандартами коштуватиме 100 млн євро. Якщо її не провести, штрафи становитимуть, наприклад 10 млн євро. При цьому операційний прибуток підприємства - 500 тис. дол. на рік, тобто не вистачить навіть на штраф. Вони бачать, що їм невигідно продовжувати функціонувати, і можуть перенести виробництво - у Молдову, Туреччину, Китай, куди завгодно", - пояснив експерт.

За його словами, ще один суттєвий недолік законопроєкту – те, що він спотворює умови конкуренції. "Проєкт змушує підприємства надмірно відкривати комерційну інформацію, публічний реєстр інтегрованих дозволів про тих, хто володіє цими інтегрованими дозволами. Це не відповідає умовам відкритості інформації, спотворює конкуренцію та може спричиняти ризики для підприємств", - пояснив експерт.

За його словами, Комітету з захисту довкілля слід повернутися до альтернативного проєкту №4167-1, який раніше відправили на доопрацювання. "Він більш збалансований, врегульовує порядок видачі, відмови, зупинення і анулювання дозволів", - резюмував експерт.

Раніше народний депутат України Сергій Магера заявив, що запропоновані Мінекології екологічні нормативи не відповідають європейським і створюють можливості для зловживань з боку чиновників, а не для захисту довкілля. За його словами, у бізнес-спільноти є багато зауважень до законопроєкту № 4167, які мають бути враховані під час його доопрацювання.

Водночас генеральний директор УНВА "Укркокс" Анатолій Старовойт наголосив на тому, що під час розробки нових екологічних норм Мінекології варто шукати прийнятні рішення для промисловості, інакше це може привести до закриття підприємств.

Автор: 

промисловість (590) екологія (1346)


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Топ коментарі
+5
Отмена рабства навредит экономике и приведет к падению производства. Примерно так говорили рабовладельцы и купленные ими эксперты.
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27.01.2021 14:08
+4
опять повалили косяки "экспертов", рьяно защищающих(не бескорыстно) карманы украинских нуворишей. я бы конкретно ЭТОМУ "эксперту" предложил обзавестись жилой недвижимостью к примеру, на "Червоной" или "первом участке" в Кривом Роге! что бы он "запел" здесь через год?!!
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27.01.2021 13:54
+3
А непринятие навредит здоровью украинцев и снизит продолжительность жизни граждан.
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27.01.2021 14:33
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А где оно то промышленное производство?А вот экспертов куча.
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27.01.2021 13:37 Відповісти
Так добивают остатки, которые чудом уцелели после всех гениальных реформ и стратегий.
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27.01.2021 19:25 Відповісти
А ми хіба шось проізводимо.
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27.01.2021 13:40 Відповісти
Якщо ми нічого не виробляємо, то ми нічого і не забруднюємо.
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27.01.2021 14:13 Відповісти
Вы забываете о том, что не производя ничего, вы потреблять не прекращаете, а следовательно и забруднювать.))) Кушаете и какаете, а когда Цензор коментите, наверное и попукиваете от удовольствия?))) Это все ваши "выбросы", а вы не один такой.
Я, кстати, тоже от удовольствия люблю подпукнуть.)))
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27.01.2021 19:51 Відповісти
Производим. И в прошлом году у нас был положительный торговый баланс. Потому слуги засуетились и решили добить промышленность, и экспорт.
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27.01.2021 19:26 Відповісти
опять повалили косяки "экспертов", рьяно защищающих(не бескорыстно) карманы украинских нуворишей. я бы конкретно ЭТОМУ "эксперту" предложил обзавестись жилой недвижимостью к примеру, на "Червоной" или "первом участке" в Кривом Роге! что бы он "запел" здесь через год?!!
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27.01.2021 13:54 Відповісти
Отмена рабства навредит экономике и приведет к падению производства. Примерно так говорили рабовладельцы и купленные ими эксперты.
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27.01.2021 14:08 Відповісти
Так оно в итоге и получилось, а после сколько времени еще понадобилось чтоб поднять уровень производства на должный? Кстати огромную роль в повышении производства сыграла индустриализация, которая и заменила бесценный рабский труд.)))
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27.01.2021 19:47 Відповісти
Что-то все на минуточку забыли, что коррупция для Украины является большей проблемой чем экология. А во главе коррупции стоят чиновники возгавляюшие экологические службы в стране. Именно они собирали самые большие взятки по стране последние 30 лет.
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27.01.2021 14:11 Відповісти
Коррупция понятие слишком завуалированное. ЕЕ еще доказать нужно, а заявки о ее присутствии в стране на западе расценивают только по громким заголовкам и трындежу политиков с экранов ТВ. Перестанте говорить о коррупции и ее тут-же не станет.)))
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27.01.2021 19:45 Відповісти
А непринятие навредит здоровью украинцев и снизит продолжительность жизни граждан.
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27.01.2021 14:33 Відповісти
Вы искренне верите, что эти законы принимают ради здоровья украинцев? Это просто очередной инструмент давления, не более того.
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27.01.2021 19:18 Відповісти
Европа, прежде чем реформировать своё экологическое законодательство, подняла экономику. И тогда на фоне растущих производств было так - кто выживет, тот выживет. А у нас? Просто добить остатки промышленности?
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27.01.2021 19:17 Відповісти
Тут и экспертом быть не нужно, чтоб понять последствия принятого закона, любого, который может быть принят этой властью. Безденежье и безысходность порождают бездумность, что мы и наблюдаем в последнее время.
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27.01.2021 19:42 Відповісти
 
 