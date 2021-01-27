"Слуга народу" проситиме звільнити Дубінського з посади заступника голови фінансового комітету, коли збере на це голоси, - Корнієнко

Фракція "Слуга народу" звернеться до голови парламенту Дмитра Разумкова або профільного комітету з проханням внести подання про звільнення Олександра Дубінського з посади заступника голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, якщо збере для цього підтримку.

Про це сказав у коментарі журналістам заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ.

У той же час він зазначив, що про позбавлення його обов'язки куратора партії "Слуги народу" на Київщині не йдеться.

"На Київську область не обговорюється, тому що це партія, а не фракція. Щодо фінансового комітету - це один з тих варіантів, які пропонував Арахамія до обговорення до сигнального голосування. Звільнити заступника комітету можна за поданнями трьох осіб. Перше - за власним бажанням самого заступника (але він відмовився це робити), друге - за поданням голови ВР, третє - за поданням самого комітету. Якщо фракція матиме необхідну кількість голосів для цього, ми будемо звертатися в Разумкова, або комітету з проханням внести це подання", - сказав Корнієнко.

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Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.