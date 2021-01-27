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Новини
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"Слуга народу" проситиме звільнити Дубінського з посади заступника голови фінансового комітету, коли збере на це голоси, - Корнієнко

Фракція "Слуга народу" звернеться до голови парламенту Дмитра Разумкова або профільного комітету з проханням внести подання про звільнення Олександра Дубінського з посади заступника голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, якщо збере для цього підтримку.

Про це сказав у коментарі журналістам заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ.

У той же час він зазначив, що про позбавлення його обов'язки куратора партії "Слуги народу" на Київщині не йдеться.

"На Київську область не обговорюється, тому що це партія, а не фракція. Щодо фінансового комітету - це один з тих варіантів, які пропонував Арахамія до обговорення до сигнального голосування. Звільнити заступника комітету можна за поданнями трьох осіб. Перше - за власним бажанням самого заступника (але він відмовився це робити), друге - за поданням голови ВР, третє - за поданням самого комітету. Якщо фракція матиме необхідну кількість голосів для цього, ми будемо звертатися в Разумкова, або комітету з проханням внести це подання", - сказав Корнієнко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корнієнко про виключення Дубінського із фракції: "Підстави виключення попередніх депутатів були більш зрозумілі"

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.

Автор: 

Слуга народу (2809) Корнієнко (666) Дубінський Олександр (491)


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Топ коментарі
+5
"Слуга народа" будет просить уволить Дубинского с должности заместителя председателя финансового комитета, когда соберет на это голоса, - Корниенко - Цензор.НЕТ 5863
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27.01.2021 13:35
+4
Турборежим заглох - "будет просить уволить Дубинского с должности заместителя председателя финансового комитета, когда соберет на это голоса" - на коліна ще перед ним станьте з відкритими собачими ротами.
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27.01.2021 13:40
+3
У шапіто почала горіти земля під ногами. А це ж тільки початок.
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27.01.2021 13:36
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https://twitter.com/highlander_free

https://twitter.com/highlander_free Highlander Freeman



Ця морда з Києва. ****, скільки ж ще серед нас вибл@дків подібних?!



https://twitter.com/i/status/1354085771255410690 https://twitter.com/i/status/1354085771255410690
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27.01.2021 13:35 Відповісти
"Слуга народа" будет просить уволить Дубинского с должности заместителя председателя финансового комитета, когда соберет на это голоса, - Корниенко - Цензор.НЕТ 7869
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27.01.2021 13:41 Відповісти
Все в "велюр" бухать. На опухшей йулькиной роже этот не отразится.
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27.01.2021 13:48 Відповісти
главное когда смеешься то нужно рот держать трубочкой чтобы губы до ушей не порвались и швы на затылке не разошлись потому что брови на щеки упадут и перестанут удерживать грудь которая свиснет ниже колени потянет за собой анус который вылезет на затылок
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27.01.2021 13:53 Відповісти
бабка ягодка опяць
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27.01.2021 13:50 Відповісти
Вот как Вы могли так поступить с Ваней Сулимой? Это ж все равно что пристрелить его прямо в сердце из парабеллума! А, ну раз ник такой, то, что поделать, - пли!
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27.01.2021 13:58 Відповісти
"Слуга народу" проситиме звільнити Дубінського з посади заступника голови фінансового комітету, коли збере на це голоси, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 8948
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27.01.2021 17:00 Відповісти
"Слуга народа" будет просить уволить Дубинского с должности заместителя председателя финансового комитета, когда соберет на это голоса, - Корниенко - Цензор.НЕТ 5863
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27.01.2021 13:35 Відповісти
"Слуга народу" проситиме звільнити Дубінського з посади заступника голови фінансового комітету, коли збере на це голоси, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 7627
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27.01.2021 14:35 Відповісти
У шапіто почала горіти земля під ногами. А це ж тільки початок.
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27.01.2021 13:36 Відповісти
Турборежим заглох - "будет просить уволить Дубинского с должности заместителя председателя финансового комитета, когда соберет на это голоса" - на коліна ще перед ним станьте з відкритими собачими ротами.
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27.01.2021 13:40 Відповісти
Під церкву би ще сходили, як по милостиню. Ну прямо як віковічного дуба викорчовують!
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27.01.2021 13:51 Відповісти
Недолуга отара, в якій начебто є і колишні "видатні антикорупціонери" типу Галини Янченко, не спроможна навіть усунути Бєніного шакала із посади в комітеті.
Хтось вірить, що вони виженуть його з фракції та партії?

Під санкціями мають опинитись всі служки, як спільники тупого рота.
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27.01.2021 13:43 Відповісти
Беня всех обзвонит и "слуга урода" обтекает с языком в жопе.
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27.01.2021 13:45 Відповісти
Пора уже Дубинского ***** в его собачий рот
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27.01.2021 13:46 Відповісти
"Слуга народа" будет просить уволить Дубинского с должности заместителя председателя финансового комитета, когда соберет на это голоса, - Корниенко - Цензор.НЕТ 4372
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27.01.2021 13:47 Відповісти
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27.01.2021 13:56 Відповісти
Вот тебе, вот тебе! У меня "крыша"! Нет у вас медота против "Дуба"!
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27.01.2021 13:54 Відповісти
что ты а что коробельные сосны, а что Дубинский-одного поля ягоды))))

Видать только Америка может вас призвать в стойло с которого вы вылезли
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27.01.2021 13:55 Відповісти
Т е никогда 😏
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27.01.2021 13:57 Відповісти
Нац.банк выпустил документ, в котором предупреждает банки о сотрудничестве с лицами, находящимися под санкциями США, (фио Дубинского там указано). При этом Дубинский - глава комитета Верховной Рады по банковской и финансовой деятельности. Мы в дурдоме?
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27.01.2021 14:16 Відповісти
Щас Дубинеску нацбанк нагнет и заставит документ отменить.
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27.01.2021 14:29 Відповісти
Обратите внимание Нигде у СН о народе ни слова Только о своих партийцах Так кому служит СН ? Вот....
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27.01.2021 14:26 Відповісти
Когда штаты введут санкции против дЕрмака и янелоха, вы этот тупой собачий рот на руках вынесете из Рады.
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27.01.2021 14:28 Відповісти
Ну и репа как ..такое нами правит..ну мы да идиоты
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27.01.2021 15:17 Відповісти
 
 