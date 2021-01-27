"Слуга народу" проситиме звільнити Дубінського з посади заступника голови фінансового комітету, коли збере на це голоси, - Корнієнко
Фракція "Слуга народу" звернеться до голови парламенту Дмитра Разумкова або профільного комітету з проханням внести подання про звільнення Олександра Дубінського з посади заступника голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, якщо збере для цього підтримку.
Про це сказав у коментарі журналістам заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ.
У той же час він зазначив, що про позбавлення його обов'язки куратора партії "Слуги народу" на Київщині не йдеться.
"На Київську область не обговорюється, тому що це партія, а не фракція. Щодо фінансового комітету - це один з тих варіантів, які пропонував Арахамія до обговорення до сигнального голосування. Звільнити заступника комітету можна за поданнями трьох осіб. Перше - за власним бажанням самого заступника (але він відмовився це робити), друге - за поданням голови ВР, третє - за поданням самого комітету. Якщо фракція матиме необхідну кількість голосів для цього, ми будемо звертатися в Разумкова, або комітету з проханням внести це подання", - сказав Корнієнко.
Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".
19 січня стало відомо, що Офіс генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.
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https://twitter.com/highlander_free Highlander Freeman
Ця морда з Києва. ****, скільки ж ще серед нас вибл@дків подібних?!
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Хтось вірить, що вони виженуть його з фракції та партії?
Під санкціями мають опинитись всі служки, як спільники тупого рота.
Видать только Америка может вас призвать в стойло с которого вы вылезли