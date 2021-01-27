УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4150 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
1 283 4

Кабмін запровадив санкції проти 13 російських авіакомпаній за польоти в окупований Крим

Кабмін запровадив санкції проти 13 російських авіакомпаній за польоти в окупований Крим

Кабінет Міністрів України погодив санкції проти російських авіакомпаній за польоти в окупований Крим. Тепер на них поширюється заборона на польоти над територією України і транзит ресурсів.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні українського уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Трирічні санкції, що передбачають повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, пропонується, зокрема, застосувати до АТ "Вологодське авіаційне підприємство" (с. Дорожне), АТ "Красавіа" (Красноярськ), АТ "Коміавіатранс" (Сиктивкар), АТ "Авіакомпанія Азимут" (Ростов-на-Дону), АТ "Авіакомпанія "Іраеро" (Іркутськ), ТОВ "Авіасервіс" (с. Столбище, Татарстан), ТОВ "Авіакомпанія "Тулпар Ейр" (н.п. Аеропорт, Татарстан), ТОВ "Аеролімузин" (с. Дубровки), ФДБУ "Державна авіакомпанія "223 льотний загін" Міноборони РФ (Щолково), ТОВ "Авіакомпанія "Перемога" (Москва), ТОВ "Авіаційні технології інвестиції сервіс"(Химки), ФДУП "Державна корпорація з організації повітряного руху в Російській Федерації" (Москва), а також ТОВ "Авіакомпанія "Симаргл" (Нальчик).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін розгляне внесення 13 російських авіакомпаній до санкційного списку з повною забороною польотів на 3 роки

Санкції проти цих юридичних осіб будуть запроваджені на три роки. Крім того, Київ попросить міжнародне співтовариство також запровадити санкції. Відповідні ноти направлять США, країнам Євросоюзу тощо.

Кабмін також пропонує додатково застосувати санкції, що передбачають повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, до авіакомпанії Cham Wings Airlines (Sham Wing Airlines, Дамаск), раніше вже внесеної до санкційних списків України (блокування активів, обмеження торговельних операцій і запобігання виведенню капіталів за територію України).

Автор: 

авіація (4111) Крим (14122) росія (64871) санкції (11750) авіасполучення (3064)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не понял,ведь никто не отменял закрытие воздушного пространства для кацапских самолетов принятыми еще при Порошенко.Это что Президент и СН нарушили Закон Украины в тайне от народа?
показати весь коментар
27.01.2021 13:53 Відповісти
Треба всі авіакомпанії Росії під санкції відправити, бо головний винуватець тут держава Росія. Якби так зробили, то окупація Криму тривала б максимум рік. Санкції від США, ЄС і України були б тоді просто катастрофою для росіян.
показати весь коментар
27.01.2021 14:19 Відповісти
А аэрофлота почему нет в этом списке?
показати весь коментар
27.01.2021 14:46 Відповісти
.. ни одной серьёзной авиакомпании в санкционном списке нет. Только Победа да Азимут летают за границу и их можно санкционировать реально . Остальные компании имеют по несколько самолётов и ничего серьёзного собой не представляют. Нет Аэрофлота.. Урала..Норд Винда..Ютейра,..России..Сибири и многих реально летающих массово в Симферополь. Сцыт Зенелохуже43 и его правительство реально придавить рашку.
показати весь коментар
27.01.2021 20:35 Відповісти
 
 