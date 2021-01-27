Кабмін запровадив санкції проти 13 російських авіакомпаній за польоти в окупований Крим

Кабінет Міністрів України погодив санкції проти російських авіакомпаній за польоти в окупований Крим. Тепер на них поширюється заборона на польоти над територією України і транзит ресурсів.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні українського уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Трирічні санкції, що передбачають повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, пропонується, зокрема, застосувати до АТ "Вологодське авіаційне підприємство" (с. Дорожне), АТ "Красавіа" (Красноярськ), АТ "Коміавіатранс" (Сиктивкар), АТ "Авіакомпанія Азимут" (Ростов-на-Дону), АТ "Авіакомпанія "Іраеро" (Іркутськ), ТОВ "Авіасервіс" (с. Столбище, Татарстан), ТОВ "Авіакомпанія "Тулпар Ейр" (н.п. Аеропорт, Татарстан), ТОВ "Аеролімузин" (с. Дубровки), ФДБУ "Державна авіакомпанія "223 льотний загін" Міноборони РФ (Щолково), ТОВ "Авіакомпанія "Перемога" (Москва), ТОВ "Авіаційні технології інвестиції сервіс"(Химки), ФДУП "Державна корпорація з організації повітряного руху в Російській Федерації" (Москва), а також ТОВ "Авіакомпанія "Симаргл" (Нальчик).

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Санкції проти цих юридичних осіб будуть запроваджені на три роки. Крім того, Київ попросить міжнародне співтовариство також запровадити санкції. Відповідні ноти направлять США, країнам Євросоюзу тощо.

Кабмін також пропонує додатково застосувати санкції, що передбачають повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, до авіакомпанії Cham Wings Airlines (Sham Wing Airlines, Дамаск), раніше вже внесеної до санкційних списків України (блокування активів, обмеження торговельних операцій і запобігання виведенню капіталів за територію України).