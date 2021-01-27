Сійярто пояснив, чому Угорщина купує російську вакцину проти COVID-19: Потрібно прищепити якнайбільше людей

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто під час візиту до Києва пояснив, чому його країна вирішила закупити російську вакцину проти коронавірусу "Спутник V".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".

На пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою 27 січня Сійярто сказав, що національним інтересом Угорщини є прискорити процес щеплень.

Він пояснив, що щодня в Угорщині 100-150 людей помирають через епідемію, а економіка щоденно зазнає шкоди у приблизно на 10-15 млрд форинтів.

"Що більше людей ми зможемо прищепити, тим скоріше ми зможемо поставити на ноги нашу економіку. Але, на жаль, закупки вакцини проходять централізованим способом в ЄС і ми отримуємо набагато менше доз. Тому ми вирішили, що будемо вести перемовини, щоб закуповувати вакцини як у Китаї, так і в Росії", - сказав Сійярто.

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Він нагадав, що російська вакцина вже отримала схвалення угорського регулятора, тоді як жодна вакцина з Китаю поки не затверджена в Угорщині. За його словами, якщо такий дозвіл буде надано, Угорщина буде використовувати і вакцини з Китаю.

Раніше стало відомо, що Російський фонд прямих інвестицій і Угорщина підписали контракт про постачання російської вакцини проти коронавірусу.

Угорщина купить 2 млн доз російської вакцини.