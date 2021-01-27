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Новини Боротьба з коронавірусом
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Сійярто пояснив, чому Угорщина купує російську вакцину проти COVID-19: Потрібно прищепити якнайбільше людей

Сійярто пояснив, чому Угорщина купує російську вакцину проти COVID-19: Потрібно прищепити якнайбільше людей

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто під час візиту до Києва пояснив, чому його країна вирішила закупити російську вакцину проти коронавірусу "Спутник V".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".

На пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою 27 січня Сійярто сказав, що національним інтересом Угорщини є прискорити процес щеплень.

Він пояснив, що щодня в Угорщині 100-150 людей помирають через епідемію, а економіка щоденно зазнає шкоди у приблизно на 10-15 млрд форинтів.

"Що більше людей ми зможемо прищепити, тим скоріше ми зможемо поставити на ноги нашу економіку. Але, на жаль, закупки вакцини проходять централізованим способом в ЄС і ми отримуємо набагато менше доз. Тому ми вирішили, що будемо вести перемовини, щоб закуповувати вакцини як у Китаї, так і в Росії", - сказав Сійярто.

Також читайте: Кулеба перед візитом Сійярто в Україні: Ніхто не має думати, що в Києві можна диктувати умови

Він нагадав, що російська вакцина вже отримала схвалення угорського регулятора, тоді як жодна вакцина з Китаю поки не затверджена в Угорщині. За його словами, якщо такий дозвіл буде надано, Угорщина буде використовувати і вакцини з Китаю.

Раніше стало відомо, що Російський фонд прямих інвестицій і Угорщина підписали контракт про постачання російської вакцини проти коронавірусу.

Угорщина купить 2 млн доз російської вакцини.

Автор: 

вакцина (4418) Угорщина (2256) Кулеба Дмитро (3604) Сійярто (350) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+9
это личное дело Венгрии... хоть воздух им там колите...
нам главное чтоб наши околомедицинские лохдаунские не стали потом покупать тот же раша фуфловакцин, но уже через Венгрию...типа классная...не русо...а из Евросоюза...ага?
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27.01.2021 13:56
+8
мадяров нежалко - они всю дорогу по совку плачут
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27.01.2021 14:00
+6
Нужно приБить как можно больше людей.
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27.01.2021 13:54
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та на здоровье... на остатки...
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27.01.2021 13:50 Відповісти
мадяров нежалко - они всю дорогу по совку плачут
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27.01.2021 14:00 Відповісти
Та в Угорщині циганви валом !!)))
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27.01.2021 14:48 Відповісти
Нужно приБить как можно больше людей.
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27.01.2021 13:54 Відповісти
А , вот зачем он на самом деле приезжал !!!
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27.01.2021 13:54 Відповісти
правильно! Людей прививают вакциной для людей, животным - вакцина для животных.
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27.01.2021 13:54 Відповісти
Сійярто пояснив, чому Угорщина купує російську вакцину проти COVID-19: Потрібно прищепити якнайбільше людей - Цензор.НЕТ 9629
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27.01.2021 14:03 Відповісти
это личное дело Венгрии... хоть воздух им там колите...
нам главное чтоб наши околомедицинские лохдаунские не стали потом покупать тот же раша фуфловакцин, но уже через Венгрию...типа классная...не русо...а из Евросоюза...ага?
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27.01.2021 13:56 Відповісти
Я ж і кажу: насправді світу байдуже - чим, аби ширнули і звітували. Як і байдуже, шо десь 3% летальність, а десь - 2 померлих з хронню на 1,5 тисячи за весь час.
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27.01.2021 13:58 Відповісти
Та потому что венгры рашистские холуи, потому и будут ширяться их бодягой от тараканов
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27.01.2021 14:01 Відповісти
Привить от КОВИД или уколоть?
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27.01.2021 14:05 Відповісти
привить абы чем? так можно с коровы лепёшек набрать, в шприц загнать, да и "привить". какая разница?
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27.01.2021 14:10 Відповісти
Схоронится мне надо (с)
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27.01.2021 14:10 Відповісти
в чем отличие между нашими бездарями нищебродами ворами и кацапами,наши стоят с протянутой рукой и молят Польшу и ЕС дать им остатки вакцини которые в них останутся,а кацапы создали свою какую никакую вакцину и будут продавать ее в Белорусию,Аргентину,ОАЭ,Боливию,Сербию,Алжир,Венгрию,Парагвай,Туркмению,Индию,Палестину,Пакистан и заработают еще на этом бешенные бабки,а наши будут вымаливать еще лишние миллионы в МВФ,вот оно "еффективное" зебильное руководство
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27.01.2021 14:20 Відповісти
и взяли ани мальчика 3 лет в трусиках и как насыплють яму в трусики 400 кг. кокаина.......
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27.01.2021 14:25 Відповісти
а шо мадяры уже не люди, а тупо лишнехромасомно-скрепный биоматериал под утилизацию?
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27.01.2021 14:22 Відповісти
с чего ты взял что мадяры дураки и будут покупать какое то говно? а ОАЭ? Там тоже дураки живут?
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27.01.2021 14:24 Відповісти
то есть биоматериал лишнехромасомно-скрепный под утилизацию, какой маладец Валодья Криваногих, нам территории чистит.
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27.01.2021 14:27 Відповісти
ОАЭ это монархия, следственно своих правителей они не избирают и поэтому судить о их умственных способностях опираясь на поступки монархов по меньшей мере не логично
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27.01.2021 15:01 Відповісти
Так ******* ж, сер!
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27.01.2021 16:01 Відповісти
Наверняка еще в Северной Кореи что то сврганили , можете еще там прикупить !
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27.01.2021 14:25 Відповісти
Кому нужно привить чем-попало?
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27.01.2021 14:29 Відповісти
Москало-рашистська орда досягла успіхів лише у розробці і бойовому застосуванні засобів масового знищення людей. Купляти кассабську суспензію курячих кізяків у розчині формальну "СпутнікЪ вЪ" можуть або розумово відсталі дегенерати, або холуї кремлівського фюрера.
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27.01.2021 14:41 Відповісти
скажи это ОАЭ одной из самых богатых и развитых стран мира
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27.01.2021 14:43 Відповісти
Багатства ніколи не буває забагато. Отже, у випадку з ОАЕ має місце другий з варіантів, згаданих мною вище
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27.01.2021 14:46 Відповісти
как они могут быть кремлевскими холуями если именно из за них год назад нефть опустилась ниже 30 баксов за баррель в связи с противоречиями между странами ОПЕК где Россия была против уменьшения квоты на добычу нефти а другие за, и именно ОАЭ настояла чтобы этии квоты были введены в результате чего стоимость нефти стремительно упала и кацапский рубль с 60 подскочил до 80 рублей за доллар?
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27.01.2021 14:50 Відповісти
говорить о богатстве и развитости страны, богатой исключительно благодаря запасам углеводородов, это всё одно что восхищаться финансовым гением наркодиллера
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27.01.2021 15:19 Відповісти
Нет. Вообще за уши притянуто.
Это всё равно, что похвалить нефтяника, который хорошо зарабатывает.
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27.01.2021 19:09 Відповісти
так это же хорошо.....особенно сам бы первый привился.....А там глядишь и ******* хоронить придется
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27.01.2021 15:06 Відповісти
А чем привить-это не важно. Хоть водой из под крана. Главное-побольше.Железная логика.
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27.01.2021 15:29 Відповісти
так прививай глюкозой! какого беса ты мадьяров той бодягой ширяешь?
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27.01.2021 15:43 Відповісти
он наверное курит вместе с зеленым.
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27.01.2021 16:06 Відповісти
Нехай щастить!
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27.01.2021 16:28 Відповісти
Он себя и своих родителей будет этой вакциной прививать? Или подождет от Пфайзер?
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27.01.2021 17:27 Відповісти
 
 