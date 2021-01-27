"Тарифи й надалі зростатимуть, якщо уряд докорінно не змінить енергетичну політику", − народний депутат Бондарєв.

На думку, Костянтина Бондарєва вартість комунальних послуг буде рости, тому що уряд своїми діями вганяє місцеві бюджети в борги.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Апостроф".

Через встановлення обмежень ціни на газ для українців комунальні підприємства накопичуватимуть заборгованість, яку потім повинні будуть покрити з місцевого бюджету − впевнений парламентар.

"6.99 грн − це ціна для кінцевого споживача. Скільки у нас домогосподарств мають власний газовий котел, який дає опалення? Нехай 10%. А 90% отримують з компаній, які у комунальній власності. У нас в кожному місті, в кожному районі, є такі компанії й фінансуються вони коштом місцевого бюджету, у якому також сьогодні немає грошей. Сьогодні ці компанії купляють газ за ціною 10 гривень. Як вони собі в збиток будуть продавати й доставляти людям у квартири цю послугу? Як отримали в грудні ціну, яка відрізняється від минулого року у 2 рази, так сьогодні і за січень, і за лютий люди отримають оті платіжки вдвічі більші, аніж у минулому році", − заявив народний депутат.

Костянтин Бондарєв водночас нагадав, що тарифи − це не лише газ, але й електроенергія, вартість якої теж підвищили. Втім, на відміну від ціни на блакитне паливо, щодо вартості електроенергії влада навіть не зробила жодної заяви. Саме тому, на його думку, тарифні протести триватимуть.

"Що зробили з ринком електроенергії? Рік тому (у 2019 році) у жовтні відкрили ринок і почали купувати електроенергію у Білорусі. Росіяни побудували нову атомну станцію, вони знизили ціну, тому що їм треба було захопити відповідний ринок. Ми не займалися захистом свого ринку і свого виробника. Наші атомні станції не отримали гроші на ремонтні роботи, а вугільну галузь добили вщент. Вугілля у нас немає і ми залежні від зовнішнього чинника. Тому зростає ціна на електроенергію, а це також тарифи. І люди бачать, що їм не вистачає грошей, бо вартість життя зростає кожен день", − запевнив парламентар.

Разом з тим, народний обранець закцентував на тому, що у діяльності головного газового гіганта України "Нафтогаза" державний аудит останнім часом виявляє фінансові порушення, які обходяться державному бюджету у мільярди гривень.

"Сьогодні ми декларуємо, що провели аудит "Нафтогазу" − виявилося, що 225 мільярдів було виведено за межі України. Раніше аудит знайшов фінансових порушень на 75 мільярдів гривень у "НАКу". Загалом − це 300 мільярдів. За цей кошт можна було підняти нашим пенсіонерам пенсії вдвічі на увесь 2021 рік", − підсумував Костянтин Бондарєв.