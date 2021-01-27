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Новини
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Голосування за виключення Дубінського із фракції "СН" може відбутися найближчими днями, - Богуцька

Голосування за виключення Дубінського із фракції

Найближчими днями відбудеться голосування за виключення нардепа Олександра Дубінського із фракції "Слуга народу".

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомила нардепка "Слуги народу" Єлизавета Богуцька, інформує Цензор.НЕТ.

"Голосування за його (Дубінського. - Ред.) виключення, сподіваюся, все-таки відбудеться найближчими днями. У понеділок на фракції Президент абсолютно конкретно висловився з приводу перебування депутата Дубінського у фракції. Пам'ятаю, як одного разу Саша сказав, що ми всі пройшли в Раду завдяки Зеленському та маємо повністю підтримувати Президента. Прислухаюся до Дубінського і підтримаю Президента. Проголосую ЗА виключення Олександра Дубінського із фракції", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.

Також читайте: "Слуга народу" проситиме звільнити Дубінського з посади заступника голови фінансового комітету, коли збере на це голоси, - Корнієнко

Автор: 

Богуцька Ліза (66) Слуга народу (2809) Дубінський Олександр (491)


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Топ коментарі
+4
Поток сознания лизочки-авоськи.
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27.01.2021 13:55
+4
Як дістав цей квартал розбитих фонарів.
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27.01.2021 13:57
+4
І знаєш, що саме прикольно, що дубінеску піде до опзж , ну не в партію ЄС. Ось таких Васько ублюдків ВИ вибрали.
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27.01.2021 14:05
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І що толку то, коли він так і залишиться біла корита у Верховній Раді?
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27.01.2021 13:54 Відповісти
Зрадазрадницька?
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27.01.2021 13:59 Відповісти
Та ні, Сашок, ця схема прекрасно працювала та працює в ВР весь час її існування.
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27.01.2021 14:00 Відповісти
І знаєш, що саме прикольно, що дубінеску піде до опзж , ну не в партію ЄС. Ось таких Васько ублюдків ВИ вибрали.
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27.01.2021 14:05 Відповісти
Тобто те, що при святому Петрі всі бігали з БПП в ОП та в зворотньому напрямку тебе не турбувало?
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27.01.2021 14:06 Відповісти
Портнов?
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27.01.2021 14:07 Відповісти
Ківа?
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27.01.2021 14:56 Відповісти
Поток сознания лизочки-авоськи.
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27.01.2021 13:55 Відповісти
Як дістав цей квартал розбитих фонарів.
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27.01.2021 13:57 Відповісти
эта шлюха должна быть выброшена на помойку
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27.01.2021 13:59 Відповісти
соросятка мартышка возбудилась...плесень.
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27.01.2021 14:00 Відповісти
а за повешение??...Хотя да об єтом даже голосовать ненужно...
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27.01.2021 14:08 Відповісти
исключение Дубинского из фракции "СН".-"Избранного" Коломойским? Да никогда.
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27.01.2021 14:10 Відповісти
Голосование за исключение Дубинского из фракции "СН" может состояться в ближайшие дни, - Богуцкая - Цензор.НЕТ 3259
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27.01.2021 14:13 Відповісти
Пока нет голосов?
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27.01.2021 14:19 Відповісти
Невже отара овець зменшилася?
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27.01.2021 16:07 Відповісти
навіть серед гівна покидьок виглядає виключно як покидьок.
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27.01.2021 16:03 Відповісти
Невже буде "путч"? Треба бігти по пиво.
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27.01.2021 16:05 Відповісти
Не розумію, що за проблема - в Раді повно позафракційних, більшисть якмих голосує за ті закони, за які їм платять. Буде Беня платити Дубінському позафракційному і далі. Чи за пприсутність Дубіни в Слугах голові фракції , чи приЗеденту доплачують? В чому проблема, що так довго слуги торгуються з цього приводу?
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27.01.2021 20:06 Відповісти
 
 