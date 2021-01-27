Голосування за виключення Дубінського із фракції "СН" може відбутися найближчими днями, - Богуцька

Найближчими днями відбудеться голосування за виключення нардепа Олександра Дубінського із фракції "Слуга народу".

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомила нардепка "Слуги народу" Єлизавета Богуцька, інформує Цензор.НЕТ.

"Голосування за його (Дубінського. - Ред.) виключення, сподіваюся, все-таки відбудеться найближчими днями. У понеділок на фракції Президент абсолютно конкретно висловився з приводу перебування депутата Дубінського у фракції. Пам'ятаю, як одного разу Саша сказав, що ми всі пройшли в Раду завдяки Зеленському та маємо повністю підтримувати Президента. Прислухаюся до Дубінського і підтримаю Президента. Проголосую ЗА виключення Олександра Дубінського із фракції", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.

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