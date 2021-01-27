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Новини
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Зеленський увів у дію рішення РНБО про посилення відповідальності за недостовірне декларування та неподання декларації, - ОП

Зеленський увів у дію рішення РНБО про посилення відповідальності за недостовірне декларування та неподання декларації, - ОП

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО "Про проєкт Закону України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Згідно з рішенням, РНБО схвалила цей законопроєкт і рекомендував главі держави подати його на розгляд до Верховної Ради як невідкладний.

Проєкт закону, зокрема, передбачає повернення покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі за недостовірне декларування та неподання декларації.

Так, пропонується внести зміни у статтю 366-2 Кримінального кодексу (декларування недостовірної інформації), передбачивши, що умисне внесення недостовірних відомостей до декларації, які відрізняються від достовірних на суму від 500 до 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, карається штрафом від 3000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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Якщо суб’єкт декларування умисно вніс недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму понад 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, то пропонується встановити покарання у вигляді штрафу від 4000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від 150 до 240 годин, або обмеження волі на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

Також законопроєктом пропонується внести зміни до статті 366-3 Кримінального кодексу (неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування), згідно з якими за умисне неподання декларації передбачається карати штрафом від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

Автор: 

декларація (1412) Зеленський (23653) електронне декларування (1468)


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Топ коментарі
+3
Мало того, что само решение не имеет никаких юридических последствий и силы, так и по содержанию оно тоже ни про что "О проекте Закона Украины ....."
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27.01.2021 14:07
+2
зверь!
так шо там с "лигой смеха" ?...зверь...
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27.01.2021 14:06
+2
зєля-дурко і пустобрьох.
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27.01.2021 14:16
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Наша пісня гарна й нова... 😜
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27.01.2021 14:04 Відповісти
один скасовує відповідальність за злочинне збагачення , інший - відновлює . Шкода втраченого часу і загублених справ за незаконне збагачення .
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27.01.2021 14:10 Відповісти
зверь!
так шо там с "лигой смеха" ?...зверь...
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27.01.2021 14:06 Відповісти
Мало того, что само решение не имеет никаких юридических последствий и силы, так и по содержанию оно тоже ни про что "О проекте Закона Украины ....."
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27.01.2021 14:07 Відповісти
Это считай курорт для акул черного нала
Ржунимагу
а кто будет проверять, снова гнабу чи "оновлена" якась служба з 95-го?
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27.01.2021 14:10 Відповісти
НАЗК
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27.01.2021 14:14 Відповісти
зєля-дурко і пустобрьох.
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27.01.2021 14:16 Відповісти
Смешно. При такой вилке и наших судах самое страшное наказание будет десять суток исправительных работ. Как грозно, как грозно, Владимир Александрович.
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27.01.2021 14:21 Відповісти
Тут тойво.Доки пан редактор переповідав тези Подоляка про те,що Нескоромний в рф(бо там в нього родичі,майно й зв'язки),не володіє українською,та й взагалі-бяка....
Це,здається, цікавіше,ніж збіговиська за свободу Наваляному ?
https://www.pressclub.be/event/press-conference-corruption-in-ukraine-a-former-high-ranking-officer-of-the-security-service-of-ukraine-dmytro-neskromnyi-will-talk-about-the-abuses-of-the-countrys-high-level-officials/

Зеленський увів у дію рішення РНБО про посилення відповідальності за недостовірне декларування та неподання декларації, - ОП - Цензор.НЕТ 3877
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27.01.2021 14:26 Відповісти
Так буває.Коли "джерела з СБУ" Мостової й Бродського кажуть одне,а реальність виявляється іншою
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27.01.2021 14:29 Відповісти
https://zn.ua/macrolevel/khana-bratva.html вей вей Таки трызда Баушке не лоха
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27.01.2021 14:29 Відповісти
крыхитка Зеля такая смешная
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27.01.2021 14:30 Відповісти
а чому на 3 роки всього заборона красти?конфіскація награбованного,потім на зону нах.. років так на 10,а потім поразка в правах пожиттєво і двірником не брати працювати,хай дохнуть гниди...
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04.03.2021 19:03 Відповісти
 
 