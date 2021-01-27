Акції на підтримку Навального відбудуться 31 січня у понад 50 містах Росії

Прихильники політика Олексія Навального 31 січня мають намір провести мітинги в 53 містах Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza, акції анонсовані в телеграм-каналі "Команда Навального".

У Москві прихильники політика планують зібратися на Луб'янській площі, біля штабквартири ФСБ.

Масові акції на підтримку Навального в десятках регіонів Росії вже проходили 23 січня. У більшості міст вони завершилися жорсткими затриманнями учасників - в цілому по всій країні було затримано понад три з половиною тисячі осіб.

Навальний перебуває в СІЗО "Матроська тиша" - суд затримав його на 30 днів на вимогу ФСВП, яка вважає, що політик порушував правила поведінки умовно засудженого. На 28 січня заплановано розгляд апеляції на рішення про затримання.

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