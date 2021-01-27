Акції на підтримку Навального відбудуться 31 січня у понад 50 містах Росії
Прихильники політика Олексія Навального 31 січня мають намір провести мітинги в 53 містах Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza, акції анонсовані в телеграм-каналі "Команда Навального".
У Москві прихильники політика планують зібратися на Луб'янській площі, біля штабквартири ФСБ.
Масові акції на підтримку Навального в десятках регіонів Росії вже проходили 23 січня. У більшості міст вони завершилися жорсткими затриманнями учасників - в цілому по всій країні було затримано понад три з половиною тисячі осіб.
Навальний перебуває в СІЗО "Матроська тиша" - суд затримав його на 30 днів на вимогу ФСВП, яка вважає, що політик порушував правила поведінки умовно засудженого. На 28 січня заплановано розгляд апеляції на рішення про затримання.
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После провальной двухлетней спецоперации ФСБ с VIP - узницей российской тюрьмы панёнкой Надеждой Савченко, под кодовым названием: «Надя - наш Президент!», похоже, что бывший носильщик чемоданов мистера Собчака разыгрывает с «мучеником» Навальным старую кагебистскую комедию: «злой следователь - добрый следователь», «злой президент - добрый президент».
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кто победитель ???догадайтесь сами...,СССР потерял 83 000 танков....братская Германия потеряла 24 000 танков...
А "бутербродные" боты - полезные кремлю недоумки.