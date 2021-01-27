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Акції на підтримку Навального відбудуться 31 січня у понад 50 містах Росії

Акції на підтримку Навального відбудуться 31 січня у понад 50 містах Росії

Прихильники політика Олексія Навального 31 січня мають намір провести мітинги в 53 містах Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza, акції анонсовані в телеграм-каналі "Команда Навального".

У Москві прихильники політика планують зібратися на Луб'янській площі, біля штабквартири ФСБ.

Масові акції на підтримку Навального в десятках регіонів Росії вже проходили 23 січня. У більшості міст вони завершилися жорсткими затриманнями учасників - в цілому по всій країні було затримано понад три з половиною тисячі осіб.

Навальний перебуває в СІЗО "Матроська тиша" - суд затримав його на 30 днів на вимогу ФСВП, яка вважає, що політик порушував правила поведінки умовно засудженого. На 28 січня заплановано розгляд апеляції на рішення про затримання.

Також читайте: ЄС дочекається рішення суду щодо Навального, а потім визначатиметься з введенням санкцій проти РФ, - глава МЗС Німеччини Маас

Автор: 

акція (1451) протест (2394) росія (64871) Навальний (612)


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Топ коментарі
+12
Не забудьте наколенники взять на акцию!
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27.01.2021 14:02
+6
и цветы для мусоров!!!)
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27.01.2021 14:06
+3
Насральный...ты поп Гапон 1905 года...
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27.01.2021 14:03
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Не забудьте наколенники взять на акцию!
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27.01.2021 14:02 Відповісти
Опередил)))
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27.01.2021 14:05 Відповісти
и цветы для мусоров!!!)
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27.01.2021 14:06 Відповісти
Пан Рома Маэстро! «мусора не люди», - сказал министр внутренних дел Украины пан Арсен Аваков.
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27.01.2021 14:11 Відповісти
и чеченца, что-бы махаться было кому
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27.01.2021 14:11 Відповісти
Руские свнособаки опять будут зерячить руских свиноскотов. По больше покалеченых, а лучше дохлых кацапсин. Как это мило, мммм😄😁
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27.01.2021 14:10 Відповісти
За 20 лет царствования мстительного вепса «обнулёныша», ROKKOKU (в переводе с японского Московия - «ДУРАЦКАЯ СТРАНА») превратилась в многомиллионное стадо «крымнашистов», которое быстро разбегается при виде «пастухов» старика Кабаева в кевларовых бронешлемах на голове и с «ПР» в руках. Когда четверо раскормленных «амбалов» из «Беркута» Януковича, волокут в «автозак» за руки и за ноги двенадцатилетнего мальчика, зеваки из снежной Нигерии не вмешиваются в конфликт и только фотографируют на видеотелефоны эту «процедуру». На красной площади полно брусчатки. Игрой в снежки с ментами и криками «ПОЗОР» ничего не добьёшся.
P.S. «ПР» - полицейская дубинка, которая используется копами страны ОХУ-ын (в переводе с монгольского - «РФ») для локального массажа рёбер грудной клетки граждан, недовольных режимом пахана «Кооператива озеро».
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27.01.2021 14:10 Відповісти
брусчатку не трогать! нам с нее еще свинарники строить!
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27.01.2021 14:15 Відповісти
Акції на підтримку Навального відбудуться 31 січня у понад 50 містах Росії - Цензор.НЕТ 5075
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27.01.2021 14:25 Відповісти
и бутьілки с узким горльішком иметь с собой.
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27.01.2021 14:45 Відповісти
хоть 500 кацов явятся??
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27.01.2021 14:03 Відповісти
Насральный...ты поп Гапон 1905 года...
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27.01.2021 14:03 Відповісти
якщо стількі же кацапів постріляють як в 1905 теж непогано
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27.01.2021 14:06 Відповісти
Пан Сенатор! Згоден з Вашой думкой! Респект!
После провальной двухлетней спецоперации ФСБ с VIP - узницей российской тюрьмы панёнкой Надеждой Савченко, под кодовым названием: «Надя - наш Президент!», похоже, что бывший носильщик чемоданов мистера Собчака разыгрывает с «мучеником» Навальным старую кагебистскую комедию: «злой следователь - добрый следователь», «злой президент - добрый президент».
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6CSaohU6Qh0%26fbclid%3DIwAR2xQvIgr9TUMIsgwP1pK9EgXFIxVj1nVQD62JlybhIUci-fMKwJeNPcDKc&h=AT1j1RnP9ya-AnxV_-kG4GgYxI_588k_GFjCrT_Sm7ApP008oEHaXuVJfy7RxHkk6JrUswQmRQaZ1lLluzUeTsGMPIrf0ztCDXJ7wQtVG-4NhazjkLeVhyHeRyTw28EApUg&__tn__=R%5d-R&c%5b0%5d=AT2XSai5yAOPXopoHyQZCU09zirLH5TvRyikj3CF1cFnEYON_xtQBWHVqRUP38J3wIoTQ9caJI0HZj4vty-fVXS2ZuaOpLmAX_7jguMViDIjnJ0bXpL1fWmUBJHnai9Ad-og93mzdKXTTgFI9Q https://www.youtube.com/watch?v=6CSaohU6Qh0
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27.01.2021 14:13 Відповісти
леха оральный бутерброд испытывает анальные мучения?
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27.01.2021 14:29 Відповісти
Любят русские люди бунтовать...
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27.01.2021 14:06 Відповісти
портки ширинкой назад, и на колени
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27.01.2021 14:21 Відповісти
А чё? В прошлый раз (23.01) мне даже понравилось. Злые кацапы стали. Даже снежками и пластиковыми стаканчиками осмелились кидаться. Запасаемся попкорном.
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27.01.2021 14:07 Відповісти
их за неделю обработали пропагандой, ничего уже не будет
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27.01.2021 15:15 Відповісти
Будет. Пропаганда какая-то слабенькая получилась. Не убедительная. Да и у Бутерброда есть ещё видосики "про запас". Его команда об этом говорила.
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27.01.2021 15:45 Відповісти
какие видосики? Даже если Пуйла снимут, как он убивает и ест младенцев, и Пуйло лично подтвердит подлинность видео, русня погудит возмущенно и затихнет.
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27.01.2021 18:06 Відповісти
Степан Разин,Эмельян Пугачев,Афанасий Никитин,Петр Болотников и прочая рюсскае быдло нападали на Путлера задолго до того,когда появилось на Свет это КГБшное быдло...
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27.01.2021 14:07 Відповісти
Мусоров закидают снежками до смерти
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27.01.2021 14:13 Відповісти
Более чем уверен что с каждой неделей народу будет все меньше, бесполезность таких хождений по выходным четко доказала Белорусь.
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27.01.2021 14:15 Відповісти
Займутся тем, чем и наши протестующие. Лепкой снеговиков и других поделок из макарон и картона.
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27.01.2021 14:20 Відповісти
Вбийте *****, а потім і навального. Один йух.
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27.01.2021 14:16 Відповісти
Леху Насрального хотят сделать Гитлером РАБссии
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27.01.2021 14:16 Відповісти
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27.01.2021 14:22 Відповісти
Шош ты фуфел под ногами лазишь?Чмо тобюосранное
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27.01.2021 14:25 Відповісти
Шлямбур, тебе бы ума побольше и всё было бы совсем неплохо. А так.....тормоз ты и балбес.
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27.01.2021 14:27 Відповісти
Фуфел Мавзолейный,тебне крысоиду ума не надо..тю рюсская ПАДАЛЬ...вали..нх..Чмо сандальное
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27.01.2021 14:30 Відповісти
Тебе чего, поплавок обосраный стрекозами? Красной краски подать, задницу покрасить хочешь?
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27.01.2021 14:34 Відповісти
сколька там той нароисии? вот вяликая мордовская удмуртия это гигант.
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27.01.2021 14:30 Відповісти
Лапти это надо было делать до обнуление бункерного,недопуск какой никакой опозиции пролонгация на годы вперед пыни,но митингов вообще не было против обнуления,какой смысл,допустим )(уйло выпускпет Лёшу,а дальше что вам легче что Навальный языком на свободе критиковать но править будет пуйло?перевыборы? Так выборы уже были сам ботоксный не уйдёт,нет у бунтующих даже требований,только выпускай,и путин-вор,и что из этого?нет лозунга в отставку бессрочная а не только по воскресеньям забастовка и не тысячи доллжны выйти а сотни тысяч
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27.01.2021 14:18 Відповісти
Марк Солонин о войне братьев Молотова и Риббентропа...1941-45 гг..
кто победитель ???догадайтесь сами...,СССР потерял 83 000 танков....братская Германия потеряла 24 000 танков...
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27.01.2021 14:22 Відповісти
Шатают опг бункерного дедушку младые имперцы , как бы хуже соседям не стало после того как его скинут .
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27.01.2021 14:24 Відповісти
..пох
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27.01.2021 14:25 Відповісти
руснявые холопы пойдут сами в нквд - вчк сдаваться.
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27.01.2021 14:27 Відповісти
щас комментаторы-екцперты начнут расказывать какие мы украинцы свободолюбивые по сравнению с рабами русскими и что мы если что сразу выходим на майдан и сметаем любую власть ) Но уже второй год подряд зебил нагнул раком всю страну и играет своими причандалами по головах у людей а те сидят и еще хлопают в ладошы,все всех устраивает,Украина опустилась официально на самое последнее место в Европе по благосостоянию и признана самой нищей,и что то никто у нас никуда не выходит,всем все нравится )
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27.01.2021 14:28 Відповісти
Чуваки,ПОТОЦКИЙ это падаль Мавзолейная
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27.01.2021 14:32 Відповісти
31 го ще сніжки можна буде зліпити...
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27.01.2021 14:57 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26197690.html Верните им ГУЛАГ

Акції на підтримку Навального відбудуться 31 січня у понад 50 містах Росії - Цензор.НЕТ 105
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27.01.2021 14:58 Відповісти
Молодцы, что выходят. А Навальный - отважный мужик.
А "бутербродные" боты - полезные кремлю недоумки.
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27.01.2021 20:23 Відповісти
 
 