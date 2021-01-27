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Ніхто не буде в школах закривати старші класи, цю тезу просувають проросійські медіа, - "слуга народу" Грищук

Ніхто не буде в школах закривати старші класи, цю тезу просувають проросійські медіа, -

Інформацію про те, що через закон "Про загальну середню освіту" нібито закриють старші класи, просувають проросійські ЗМІ.

Про це сказав у коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ член Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій, нардеп "Слуги народу" Роман Грищук.

"Ніхто не буде закривати старші класи, це проросійські медіа хочуть цю тезу, щоб збити реформу освіти, яка закладалася ще двома парламентами до нас", - сказав Грищук.

"У нас є закон "Про загальну середню освіту", який ухвалювався в першому читанні минулим парламентом і в другому читанні нами. Він передбачає створення старшої школи - тобто 10, 11, 12 класи. Є профільна школа, а є старша школа, і тому буде перепрофілюватися мережа, і з 9 класу дитина має визначитися куди вона йде, і в яку школу. Ніхто не буде закривати школи", - сказав нардеп.

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За його словами, нову мережу мають створити до 2024 року.

"Є норма закону, все це має бути з 2024 року ... Це можливість вибирати собі напрямок та індивідуальну освітню траєкторію, тобто частину предметів. Коли в старшій школі є лише один 11-й або 12-й клас, то цього зробити неможливо. Усе це зроблено для того, щоб людина краще визначилася зі своїм майбутнім", - зазначив Грищук.

Автор: 

школа (2203) Слуга народу (2809) Роман Грищук (8)


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Топ коментарі
+3
Мне одному показалось, что это не объяснение, а муть? В школах уже на ушах все стоят. Идет грызня в педагогических коллективах. Директора проводят "совещания", в том числе и с участием родителей, где просят определиться будет ли в школе старшие классы или ограничиться младшими плюс классами до 9-го включительно. А теперь выходит какой-то шлимазл Грищук и ,мягко говоря, втирает ,что это была "шутка" и ,что уже никто никуда не идет.
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27.01.2021 14:17
+3
Взагалі незрозуміло: діти залишаться в своїй школі або їздитимуть в інші райони, а то й - в інші нп?
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27.01.2021 14:22
+3
Если мы не хотим добавить работы розыскным отделам, дети должны ходить в школы под домом.
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27.01.2021 14:23
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А у нас разве есть не пророссийские СМИ ? Когда будут другие , будем слушать другие.
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27.01.2021 14:16 Відповісти
Есть украинские. "Еспресо", "5", "Прямий".
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27.01.2021 14:29 Відповісти
но они тоже "на полшишечки"
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27.01.2021 14:38 Відповісти
Мне одному показалось, что это не объяснение, а муть? В школах уже на ушах все стоят. Идет грызня в педагогических коллективах. Директора проводят "совещания", в том числе и с участием родителей, где просят определиться будет ли в школе старшие классы или ограничиться младшими плюс классами до 9-го включительно. А теперь выходит какой-то шлимазл Грищук и ,мягко говоря, втирает ,что это была "шутка" и ,что уже никто никуда не идет.
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27.01.2021 14:17 Відповісти
Взагалі незрозуміло: діти залишаться в своїй школі або їздитимуть в інші райони, а то й - в інші нп?
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27.01.2021 14:22 Відповісти
А що тут незрозумілого ? Величезна кількість шкіл в Україні не можуть забезпечити нормальне функціонування так як у класах 1-2 або максимум 5 дітей кошти на утримання закладу виділяються на кількість учнів ; ця сума мізер - вона зарплати учителів не покриває , а комунальні послуги ? Так що зниження ступеню таких шкіл неминуче . Щодо шкіл у великих містах , то вони вже перейшли на спеціалізацію у старших класах і те що незабаром Ваша дитина ходитиме не до школи , а до гімназії чи коледжу ( якщо Вас влаштовуватиме напрямок освіти ) ніяк на Ваші почуття не вплине.
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27.01.2021 20:13 Відповісти
Если мы не хотим добавить работы розыскным отделам, дети должны ходить в школы под домом.
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27.01.2021 14:23 Відповісти
Дети младших классов - безусловно, да. Старшеклассники же сами в состоянии добавить работы правоохранительным органам.
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27.01.2021 16:50 Відповісти
Я лично не хочу, чтобы мой ребенок проводил лучшие годы в общественном транспорте.
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27.01.2021 19:31 Відповісти
То придбайте йому персональне авто або будинок поруч із школою Ви , мабуть , неуважно текст прочитали - суть нової старшої школи у тому , що так званий нині "здобувач знань" ( учень у минулому ) до 10 класу має визначитися із напрямком своє подальшої освіти ( одна і та ж школа не в змозі якісно одночасно готувати "технарів" і "гуманітаріїв" ) при цьому багатьом і 9 класів буде вище стелі ; поясніть мені "нерозуміючому" навіщо тим хто у 9 класі по складах читає іще три роки у школу ходити ; не краще буде іти здобувати профосвіту ? Так що Ваше "не хочу" дійсно є Вашим вибором , як звучить мовою оригіналу : " На нет и суда нет !"
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27.01.2021 20:01 Відповісти
А навіщо тоді взагалі ті старші класи, незрозуміло.
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27.01.2021 20:25 Відповісти
А для того щоб той у кого у голові усі клепки є мав можливість отримати якісну освіту без витрати батьківських грошей на репетиторів ! Пам"ятаєте радянську школу ? Вона , як не дивно , у світі мала рейтинг , якщо пам"ятаєте , то згадайте хоч один приклад репетитора у ті часи ( при цьому той у кого кебета була міг вступити згідно до своїх знань куди душа бажала без ніяких блатів ) , а тепер у класі троє дітей , а "педагог" заявляє що без додаткових занять дитина не освоїть шкільний курс ...... сраною мітлою таких "пєдагогіків " із їхніх "школ"
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27.01.2021 20:39 Відповісти
Зрозуміло. А в новій старшій школі і педагоги будуть нові, чи ті самі "педагоги"?
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27.01.2021 22:16 Відповісти
Було б чудово аби до реформованих шкіл попали вчителі замість "педагогів" , різницю або самі знаєте , або почитайте - слава великому гуглу і вікіпедії
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27.01.2021 23:34 Відповісти
Короче, рабам Ахметова три класса самое то, я поняла. Дальше можете не доказывать, что черное - это белое.
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28.01.2021 20:03 Відповісти
 
 