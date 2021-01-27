Ніхто не буде в школах закривати старші класи, цю тезу просувають проросійські медіа, - "слуга народу" Грищук

Інформацію про те, що через закон "Про загальну середню освіту" нібито закриють старші класи, просувають проросійські ЗМІ.

Про це сказав у коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ член Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій, нардеп "Слуги народу" Роман Грищук.

"Ніхто не буде закривати старші класи, це проросійські медіа хочуть цю тезу, щоб збити реформу освіти, яка закладалася ще двома парламентами до нас", - сказав Грищук.

"У нас є закон "Про загальну середню освіту", який ухвалювався в першому читанні минулим парламентом і в другому читанні нами. Він передбачає створення старшої школи - тобто 10, 11, 12 класи. Є профільна школа, а є старша школа, і тому буде перепрофілюватися мережа, і з 9 класу дитина має визначитися куди вона йде, і в яку школу. Ніхто не буде закривати школи", - сказав нардеп.

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За його словами, нову мережу мають створити до 2024 року.

"Є норма закону, все це має бути з 2024 року ... Це можливість вибирати собі напрямок та індивідуальну освітню траєкторію, тобто частину предметів. Коли в старшій школі є лише один 11-й або 12-й клас, то цього зробити неможливо. Усе це зроблено для того, щоб людина краще визначилася зі своїм майбутнім", - зазначив Грищук.