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Окружний адмінсуд Києва не зобов'язував Міносвіти виправити підручники, а лише повторно дати відповідь на лист Портнова, - Нефьодов

Окружний адмінсуд Києва не зобов'язував Міносвіти виправити підручники, а лише повторно дати відповідь на лист Портнова, - Нефьодов

Ексзаступник голови ОП часів Януковича Андрій Портнов виграв суд про те, що МОН недостатньо якісно дав відповідь на його запит відповідно до Закону "Про звернення громадян".

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав ексглава Держмитслужби Максим Нефьодов, передає Цензор.НЕТ.

"Андрій Портнов хвалиться в телеграмчику, що виграв справу в горезвісному ОАСК - "суд зобов'язав Міністерство освіти і науки переглянути дитячі підручники історії 5-11 класів, в яких попередній політичний режим намагався героїзувати і міфологізувати деяких державних злочинців і учасників масових заворушень 2013-2014 рр." Зоя Ярош подивилася текст рішення - ви будете здивовані (насправді, ні), але Портнов пи ... лукавить. Він виграв суд щодо того, що МОН недостатньо якісно дав відповідь на його запит згідно із Законом  "Про звернення громадян"", - пояснив Нефьодов.

Також читайте: Окружний адмінсуд Києва за позовом Портнова зобов'язав Міносвіти переглянути підручники з історії щодо подій часів Євромайдану. ДОКУМЕНТ

"До речі, цього ж дня, коли було ухвалено рішення ОАСК, було ухвалено 5 рішень ЄСПЛ у справах Майдану (Шморгунов та інші проти України, Кадура і Смалій проти України, Луценко та Вербицький проти України, Воронцов та інші проти України та Дубовцев та інші проти України). Справжній суд, а не "вовче правосуддя", встановив, що владні органи за часів Януковича умисно застосовували жорстоке поводження та що держава була відповідальна за вбивство одного із протестувальників. Суд також зауважив, що багато з рішень про тримання під вартою були свавільними. Загалом, ЄСПЛ виявив ознаки того, що встановлені порушення "були частиною певної стратегії владних органів". І це встановлені факти! Коротше кажучи, ОАСК не зобов’язав МОН скасувати нормативні документи чи виправити підручники, а лише повторно дати Портнову відповідь на його лист. Сподіваюсь, МОН напише йому, що Ростов за ним плаче. А в історію він вляпається десь так, як ото на картинці", - резюмував Нефьодов.

Окружний адмінсуд Києва не зобовязував Міносвіти виправити підручники, а лише повторно дати відповідь на лист Портнова, - Нефьодов 01
Окружний адмінсуд Києва не зобовязував Міносвіти виправити підручники, а лише повторно дати відповідь на лист Портнова, - Нефьодов 02

Автор: 

історія (1071) Портнов (333) підручники (93) Міносвіти (1409) Євромайдан (957) Нефьодов (383)


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Топ коментарі
+8
Можете в том письме портняшку нах послать. Пусть ещё топает в суд с кучей исков,мразь.
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27.01.2021 14:11
+3
Это какая то новая фишка в журналистике делать новостью то что кто то написал у себя на странице в интернете???? Интересно, перед тем как придумать название статье, автор удосужился проверить насколько написанное соответсвует действительности?
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27.01.2021 14:14
+3
А чмо портянка каким боком к учебникам?
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27.01.2021 14:39
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Можете в том письме портняшку нах послать. Пусть ещё топает в суд с кучей исков,мразь.
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27.01.2021 14:11 Відповісти
хорошо Нефедов сказал...
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27.01.2021 14:13 Відповісти
Это какая то новая фишка в журналистике делать новостью то что кто то написал у себя на странице в интернете???? Интересно, перед тем как придумать название статье, автор удосужился проверить насколько написанное соответсвует действительности?
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27.01.2021 14:14 Відповісти
ааа
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27.01.2021 14:17 Відповісти
СМИ поленились прочитать оригинал, и выдали желаемое за действительное!
Сразу стало видно, кто есть кто.
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27.01.2021 14:18 Відповісти
ЗМІ, касабєня не полінувались. Просто, фраза "переглянути підручники" означає па-твоєму : "пєрєсматрєть учєбнікі", не пєрєдєлать, а пєрєсматрєть. Вкурив , кацапе? Срав, ні?
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27.01.2021 15:54 Відповісти
Вообще-то в решении суда прямо написано ПЕРЕГЛЯНУТИ.
Нефедов несет какую-то херь (как и его Прозорро)
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27.01.2021 14:18 Відповісти
Ви знаєте різницю між "переглянути" та "виправити"?
Чи вам українська дається важко? )))
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30.01.2021 00:51 Відповісти
Ну вот. Стоило Тимошенко поговорить 5 минут с Ермаком и есть результат!
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27.01.2021 14:23 Відповісти
Вы там смотрите,а то ,судя по скринам,вона вот вот с колей катлетой за кафедру в раде завалится...разогналась не на шутку
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27.01.2021 14:27 Відповісти
Коля ей с Ермаком разве-что приборы на столе перед их разговором раскладывать будет.
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27.01.2021 15:04 Відповісти
Шо у рыгалок снова облом?та нехай
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27.01.2021 14:24 Відповісти
Если использовать Фейсбук как источник информации, то мы давно уже впереди планеты всей. И сиськи у всех натуральные.
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27.01.2021 14:31 Відповісти
а это бородатое чмо каким боком к учебникам?
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27.01.2021 14:32 Відповісти
А чмо портянка каким боком к учебникам?
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27.01.2021 14:39 Відповісти
он на зп у суркова
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27.01.2021 14:41 Відповісти
а сурков и прочие запоребриковские чмыри каким боком к украинским учебникам?
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27.01.2021 14:51 Відповісти
і дійсно, яке відношення має рашапоїдна смердюча срань до підручників українських шкіл?
який суд готовий вступити в те лайно? український не вступить, бо так аукнеться що і очі повилазять.
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27.01.2021 15:57 Відповісти
Завдяки тим, хто зробив це РАЗОМ!!!
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27.01.2021 16:39 Відповісти
Пошлите этого поддонка Портнова в жопу к пуйлу!!
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27.01.2021 14:40 Відповісти
Портянка збрехало??? Да не може такого быть...
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27.01.2021 14:47 Відповісти
Сколько времени мы будем терпеть этого ********* ЖИДА????
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27.01.2021 14:51 Відповісти
Я напомню, что именно при зеленом гомодриле портянка вернулась в Украину. При порохе эта мразь сидела заграницей и не рыпалась!
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27.01.2021 14:53 Відповісти
Гнать сраной метлой промосковскую свололочь, не панькаться в судах!
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27.01.2021 14:55 Відповісти
Окружний адмінсуд Києва не зобов'язував Міносвіти виправити підручники, а лише повторно дати відповідь на лист Портнова, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 6630
Правильной верной предначертанной кремлём дорогой идёшь андрюха.
А ежели шо то не так, то паРаша тебя как и меня с любовью приютит!
Легитимный ЗЭК Иуда в бегах !
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27.01.2021 15:36 Відповісти
Він знайшов гриба, який зветься отсосиновик.
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27.01.2021 15:54 Відповісти
Когда уже этого рашистского ****** и открытого гея приподнимут краном на Майдане или все таки придется мариупольского мстителя просить?
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27.01.2021 19:21 Відповісти
Чому заяву цього портянки не провірили ті, хто її розповсюдив???
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27.01.2021 20:34 Відповісти
Бо журнашлюхам важливо якщайшвидше сенсацію забабахати.
Краще потім написати, що Портянку хтось спіймав на брехні - одразу 2 статті буде....
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28.01.2021 00:35 Відповісти
да портянкін, нема на тебе сашка білого
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27.01.2021 21:33 Відповісти
"Пропадает страна !!!! Со стороны полиции произвола !! Вот и все!", "Это капец какой-то ...", "Нормально, как для африканской страны", - комментируют событие украинцы.
напомнив, https://kyiv.znaj.ua/ru/314371-zhiteli-brovariv-rozpovili-pro-viynu-marshrutnikiv-yaku-promorgali-kopi-koshmarili-ciliy-tizhden жители Броваров рассказали о войне маршрутчиков, которую "проморгали" копы - "кошмарили всю неделю".
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30.01.2021 20:58 Відповісти
 
 