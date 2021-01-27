Окружний адмінсуд Києва не зобов'язував Міносвіти виправити підручники, а лише повторно дати відповідь на лист Портнова, - Нефьодов

Ексзаступник голови ОП часів Януковича Андрій Портнов виграв суд про те, що МОН недостатньо якісно дав відповідь на його запит відповідно до Закону "Про звернення громадян".

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав ексглава Держмитслужби Максим Нефьодов, передає Цензор.НЕТ.

"Андрій Портнов хвалиться в телеграмчику, що виграв справу в горезвісному ОАСК - "суд зобов'язав Міністерство освіти і науки переглянути дитячі підручники історії 5-11 класів, в яких попередній політичний режим намагався героїзувати і міфологізувати деяких державних злочинців і учасників масових заворушень 2013-2014 рр." Зоя Ярош подивилася текст рішення - ви будете здивовані (насправді, ні), але Портнов пи ... лукавить. Він виграв суд щодо того, що МОН недостатньо якісно дав відповідь на його запит згідно із Законом "Про звернення громадян"", - пояснив Нефьодов.

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"До речі, цього ж дня, коли було ухвалено рішення ОАСК, було ухвалено 5 рішень ЄСПЛ у справах Майдану (Шморгунов та інші проти України, Кадура і Смалій проти України, Луценко та Вербицький проти України, Воронцов та інші проти України та Дубовцев та інші проти України). Справжній суд, а не "вовче правосуддя", встановив, що владні органи за часів Януковича умисно застосовували жорстоке поводження та що держава була відповідальна за вбивство одного із протестувальників. Суд також зауважив, що багато з рішень про тримання під вартою були свавільними. Загалом, ЄСПЛ виявив ознаки того, що встановлені порушення "були частиною певної стратегії владних органів". І це встановлені факти! Коротше кажучи, ОАСК не зобов’язав МОН скасувати нормативні документи чи виправити підручники, а лише повторно дати Портнову відповідь на його лист. Сподіваюсь, МОН напише йому, що Ростов за ним плаче. А в історію він вляпається десь так, як ото на картинці", - резюмував Нефьодов.



