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"Слугам народу", які не голосували за призначення Вітренка в грудні, не доплатили зарплату в конвертах, - Лерос

Колишній член фракції "Слуга народу", нардеп Гео Лерос каже, що "слугам народу", які в грудні не підтримали призначення Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики, не виплатили частину зарплати в конверті.

Про це він розповів у коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ.

"Депутатів, які не проголосували за призначення Вітренка, їм у минулому місяці не доплатили половину зарплати в конвертах. І це для багатьох стало мотивацією зараз проголосувати. Тому мені буде дуже цікаво подивитися, хто не голосував, і хто зараз проголосує… Для багатьох депутатів це аргумент проголосувати за", - сказав Лерос.

За словами нардепа, в "Слузі народу" є "критична цифра" щодо підтримки кандидатури Вітренка на межі 230-232 народні депутати.

Як повідомлялося раніше, 17 грудня Юрію Вітренку у Верховній Раді не вистачило 40 голосів за призначення першим віцепрем'єром - міністром енергетики України.

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Автор: 

Вітренко Юрій (632) Слуга народу (2809) зарплата (2236) Лерос Гео (383)


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Топ коментарі
+13
Народ не доплатил слугам народа?....
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27.01.2021 14:17
+13
А "доплаты" в конвертах, это разве не:
КОРРУПЦИЯ?
ВЗЯТКИ?
УКЛОНЕНИЕ от НАЛОГОВ?
И они об этом так открыто говорят.
Это как ЗЕ в карантин без маски в кафе сидит... и такие же последствия.
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27.01.2021 14:26
+12
и ведь никто уже не сомневается в словах Лероса. Даже зебобики. Или, зебобы, еще есть сомнения?
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27.01.2021 14:19
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Народ не доплатил слугам народа?....
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27.01.2021 14:17 Відповісти
Не народ, а урод.
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27.01.2021 14:19 Відповісти
🐏🐑🐐 73%, хуже не будет но и лучше , вам 🤢🤡 подстилка 💩Каломоя не обещала 🎰🎪. 😜
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27.01.2021 14:30 Відповісти
Посадить надо в тюрьму посредника между народом и "слугами".
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27.01.2021 14:19 Відповісти
колю-котлету?)
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27.01.2021 14:31 Відповісти
Там очередь на эту вакансию даже с учетом тюрьмы.
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27.01.2021 14:31 Відповісти
Кто ж его посадит ? Пока живут на свете дураки 73% , обманывать их стало-быть с руки 🤢🤡💩🎪🎰
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27.01.2021 14:32 Відповісти
"Зажав" Вітренко свою премію.
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27.01.2021 16:12 Відповісти
А проголосовали бы, то тоже могли купить престижные Авто, как другие Слуги.
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27.01.2021 16:23 Відповісти
Это жесть ! Так может от голода вымереть "золотой запас" ВР.
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27.01.2021 14:17 Відповісти
и ведь никто уже не сомневается в словах Лероса. Даже зебобики. Или, зебобы, еще есть сомнения?
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27.01.2021 14:19 Відповісти
Не існувало і не існує ніяких "зєбобіків". Вони вигадані десь у нетрях ботоферми Порошенка. Пєцє треба, щоб українці не домовились одні з одними і не посадили на довічне Зєлю і Пєцю разом.
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27.01.2021 15:51 Відповісти
Ты опять за старое... Еще как есть. Даже учитывая факт неидеальности Пороха, других все-равно нет. Ты можешь с пеной у рта доказывать, что другие справятся. Не справятся. Уже убедились, причем в двух вещах: он не справился. А во-вторых, на поверку он оказался зеленым козлищем. Это было очевидно с самого начала. Но хотелось верить в сказку. Вот сказку и получили.
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27.01.2021 16:03 Відповісти
других все-равно нет. Да ты що? Снято ограничение на возраст. И даже Кучма может баллотироваться.
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27.01.2021 16:26 Відповісти
оно нам надо? результаты его правления будем разгребать еще десятилетия.
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27.01.2021 16:29 Відповісти
"Слугам народа", которые не голосовали за назначение Витренко в декабре, не доплатили зарплату в конвертах, - Лерос - Цензор.НЕТ 7539
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27.01.2021 14:20 Відповісти
Дайте номер банковской карточки, кину пару гривен нищете.
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27.01.2021 14:20 Відповісти
Как красиво Беня своих собачек дрессирует!
Навибирали, зебилы?
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27.01.2021 14:21 Відповісти
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27.01.2021 14:21 Відповісти
Так это ж и не секрет то особо. Их ведь не зря в свое время назвали тушками. Кто больше даст тот и хозяин тушки. Закон джунглей.
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27.01.2021 14:21 Відповісти
"Слугам народа", которые не голосовали за назначение Витренко в декабре, не доплатили зарплату в конвертах, - Лерос - Цензор.НЕТ 2389
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27.01.2021 14:25 Відповісти
А "доплаты" в конвертах, это разве не:
КОРРУПЦИЯ?
ВЗЯТКИ?
УКЛОНЕНИЕ от НАЛОГОВ?
И они об этом так открыто говорят.
Это как ЗЕ в карантин без маски в кафе сидит... и такие же последствия.
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27.01.2021 14:26 Відповісти
и это типа не коррупция, и типа сбу никак не может зафиксировать факт взятки
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27.01.2021 14:31 Відповісти
СБУ друг другу кілерів наймають.
Які там питання до депутатів можуть бути . . .
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27.01.2021 14:36 Відповісти
тока шо перекрывали Хрещатик для кортежа бенедиктовой.
Спешила на работу открывать УД за зарплаты в конвертах для "слуг"
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27.01.2021 14:34 Відповісти
Зелохи доплатят и даже с удовольствием.
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27.01.2021 14:35 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26195465.html Все, що ви хотіли знати про закон про референдуми, але боялися запитати
"Слугам народу", які не голосували за призначення Вітренка в грудні, не доплатили зарплату в конвертах, - Лерос - Цензор.НЕТ 2593

"Слугам народу", які не голосували за призначення Вітренка в грудні, не доплатили зарплату в конвертах, - Лерос - Цензор.НЕТ 6481

"Слугам народу", які не голосували за призначення Вітренка в грудні, не доплатили зарплату в конвертах, - Лерос - Цензор.НЕТ 3341

"Слугам народу", які не голосували за призначення Вітренка в грудні, не доплатили зарплату в конвертах, - Лерос - Цензор.НЕТ 5635
показати весь коментар
27.01.2021 14:36 Відповісти
"Слугам народу", які не голосували за призначення Вітренка в грудні, не доплатили зарплату в конвертах, - Лерос - Цензор.НЕТ 5808

"Слугам народу", які не голосували за призначення Вітренка в грудні, не доплатили зарплату в конвертах, - Лерос - Цензор.НЕТ 977

"Слугам народу", які не голосували за призначення Вітренка в грудні, не доплатили зарплату в конвертах, - Лерос - Цензор.НЕТ 7548
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27.01.2021 14:38 Відповісти
"Слугам народу", які не голосували за призначення Вітренка в грудні, не доплатили зарплату в конвертах, - Лерос - Цензор.НЕТ 7838

"Слугам народу", які не голосували за призначення Вітренка в грудні, не доплатили зарплату в конвертах, - Лерос - Цензор.НЕТ 493

"Слугам народу", які не голосували за призначення Вітренка в грудні, не доплатили зарплату в конвертах, - Лерос - Цензор.НЕТ 1495
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27.01.2021 14:39 Відповісти
"Слугам народу", які не голосували за призначення Вітренка в грудні, не доплатили зарплату в конвертах, - Лерос - Цензор.НЕТ 3392
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27.01.2021 14:39 Відповісти
Для многих депутатов это аргумент проголосовать за", - сказал Лерос.
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Нет, это как раз аргумент для Прокуратуры! Чистая коррупция и уклонение от уплаты налогов!
Алло, Венедиктова!
Источник: https://censor.net/ru/n3244371
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27.01.2021 14:41 Відповісти
у нее сейчас анал
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27.01.2021 15:58 Відповісти
Экс-первый зам главы СБУ Дмитрий НЕСКОРОМНЫЙ ОПУБЛИКОВАЛ У СЕБЯ В ТЕЛЕГРАМЕ ССЫЛКУ НА СВОЮ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ (ПРЕСС-РЕЛИЗ)
Трафик настолько стал мощным, что положил сайт на несколько минут.


Пресс-конференция состоится «Press Club Brussels Europe» 2 февраля с 10:00 до 11:30. https://www.pressclub.be/event/press-conference-corruption-in-ukraine-a-former-high-ranking-officer-of-the-security-service-of-ukraine-dmytro-neskromnyi-will-talk-about-the-abuses-of-the-countrys-high-level-officials/?fbclid=IwAR3sTaxhU0uMY7J1AYWt-**************************************
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27.01.2021 14:44 Відповісти
Интересно, а сам Георг Багратович Курехян голосовал за или это он так жалуется что ему в конверте денег не дали? Или может это он так хвастает что ему дали в конверте? ))
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27.01.2021 14:49 Відповісти
тупорылый скот "73%" навыбирал себе слуг. Просто обхохочешся от интеллектуального уровня зе-избирателей
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27.01.2021 15:04 Відповісти
Пєця! Тільки за цей пост твого платного троля тобі світить строк! Ти, пройдисвіт, примушуєш своїх дебілів з ботоферми 73% українців обзивати "тупорилим скотом"???
__________________
Пєцю і Зєлю на нари. Негайно. Ці два пройдисвіта свідомо провокують суспільне протистояння.
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27.01.2021 15:58 Відповісти
Все идумаю. Ти чи так дурний,чи хворий. А можливо обоє.
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27.01.2021 16:29 Відповісти
Вообще-то Петр Алексеевич, если бы не был конченным жлобом, ради страны мог бы уже давно перекупить два-три десятка слуг и покончить с этим монябольшинством раз и навсегда!
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27.01.2021 15:08 Відповісти
А что он ещё вам должен? Может вам ещё киллера для Медведчука с Портновым нанять?
По бесзпределу, это не к нему а к "новым лицам".
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27.01.2021 15:27 Відповісти
Зробили це разом!
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27.01.2021 15:23 Відповісти
Зєля зовсім береги поплутав. Зєля хоч усвідомлює, що його злочин тягне на довічне з конфіскацією? Тільки за ці конверти? Це найнебезпечніша форма політичної корупції, яка дорівнюється до зради по 111-й! І свідкв по програмі захисту буде більше, ніж достатньо!
Капець.
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27.01.2021 15:43 Відповісти
Яка жорстокість!
Чи треба садити всіх депутатів за ухилення від податків?
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27.01.2021 15:50 Відповісти
Цікаво, а хто виплачує продажним нардепам цю зарплау в конвертах? Коломойський, Ахметов,Деркач із спецрахунків ФСБ?
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27.01.2021 18:30 Відповісти
Если это правда то это просто ПОЗОР!
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27.01.2021 22:30 Відповісти
 
 