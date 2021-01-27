"Слугам народу", які не голосували за призначення Вітренка в грудні, не доплатили зарплату в конвертах, - Лерос

Колишній член фракції "Слуга народу", нардеп Гео Лерос каже, що "слугам народу", які в грудні не підтримали призначення Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики, не виплатили частину зарплати в конверті.

Про це він розповів у коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ.

"Депутатів, які не проголосували за призначення Вітренка, їм у минулому місяці не доплатили половину зарплати в конвертах. І це для багатьох стало мотивацією зараз проголосувати. Тому мені буде дуже цікаво подивитися, хто не голосував, і хто зараз проголосує… Для багатьох депутатів це аргумент проголосувати за", - сказав Лерос.

За словами нардепа, в "Слузі народу" є "критична цифра" щодо підтримки кандидатури Вітренка на межі 230-232 народні депутати.

Як повідомлялося раніше, 17 грудня Юрію Вітренку у Верховній Раді не вистачило 40 голосів за призначення першим віцепрем'єром - міністром енергетики України.

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