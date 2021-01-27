"Слугам народу", які не голосували за призначення Вітренка в грудні, не доплатили зарплату в конвертах, - Лерос
Колишній член фракції "Слуга народу", нардеп Гео Лерос каже, що "слугам народу", які в грудні не підтримали призначення Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики, не виплатили частину зарплати в конверті.
Про це він розповів у коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ.
"Депутатів, які не проголосували за призначення Вітренка, їм у минулому місяці не доплатили половину зарплати в конвертах. І це для багатьох стало мотивацією зараз проголосувати. Тому мені буде дуже цікаво подивитися, хто не голосував, і хто зараз проголосує… Для багатьох депутатів це аргумент проголосувати за", - сказав Лерос.
За словами нардепа, в "Слузі народу" є "критична цифра" щодо підтримки кандидатури Вітренка на межі 230-232 народні депутати.
Як повідомлялося раніше, 17 грудня Юрію Вітренку у Верховній Раді не вистачило 40 голосів за призначення першим віцепрем'єром - міністром енергетики України.
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Навибирали, зебилы?
КОРРУПЦИЯ?
ВЗЯТКИ?
УКЛОНЕНИЕ от НАЛОГОВ?
И они об этом так открыто говорят.
Это как ЗЕ в карантин без маски в кафе сидит... и такие же последствия.
Які там питання до депутатів можуть бути . . .
Спешила на работу открывать УД за зарплаты в конвертах для "слуг"
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Нет, это как раз аргумент для Прокуратуры! Чистая коррупция и уклонение от уплаты налогов!
Алло, Венедиктова!
Источник: https://censor.net/ru/n3244371
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Пресс-конференция состоится «Press Club Brussels Europe» 2 февраля с 10:00 до 11:30. https://www.pressclub.be/event/press-conference-corruption-in-ukraine-a-former-high-ranking-officer-of-the-security-service-of-ukraine-dmytro-neskromnyi-will-talk-about-the-abuses-of-the-countrys-high-level-officials/?fbclid=IwAR3sTaxhU0uMY7J1AYWt-**************************************
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Пєцю і Зєлю на нари. Негайно. Ці два пройдисвіта свідомо провокують суспільне протистояння.
По бесзпределу, это не к нему а к "новым лицам".
Капець.
Чи треба садити всіх депутатів за ухилення від податків?