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Новини За кордоном
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Угорщина (769) діти (2966) військовослужбовці (3364) реабілітація (256) Сійярто (141)

Угорщина продовжить реабілітацію українських воїнів і прийматиме дітей зі Сходу України на відпочинок, - Сійярто

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Угорщина продовжить реабілітацію українських воїнів і прийматиме дітей зі Сходу України на відпочинок, - Сійярто

Угорщина і надалі прийматиме українських воїнів і дітей зі Сходу України на відпочинок і лікування.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто.

"Щоб іще раз відзначити наші добрі наміри, я хочу сказати, що ми продовжуватимемо надавати гуманітарну підтримку Україні. До цього часу 2 300 українських дітей зі східних територій України відпочивали в Угорщині. Якщо ситуація з епідемією нам дасть змогу, то цього літа ми продовжуватимемо цю програму", - наголосив міністр Сійярто.

Також глава МЗС Угорщини зазначив, що його країна надала лікування 42 військовим, які постраждали внаслідок війни на Сході України.

"І, звісно, ми готові продовжувати цю програму. Ми сподіваємося, що наші медичні можливості (але це залежить від ситуації з епідемією) будуть такими, що ми зможемо продовжувати і цю програму", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сійярто пояснив, чому Угорщина купує російську вакцину проти COVID-19: Потрібно прищепити якнайбільше людей

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Топ коментарі
+5
Діти Донбасу і оздоровлення мають в Угорщині та інших країнах, і пільги, і безкоштовне навчання в закладах вищої освіти, і вступ до університетів без ЗНО бо вони діти російських найманців... А діти простих патріотів з іншої частини України мають дулю без маку. Де справедливість?
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27.01.2021 14:38
+3
В путинской комнате для грязи штабелями лежат Хусейн, Каддафи, Янукович, Лукашенко...Для орбана и земана тоже есть место.
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27.01.2021 14:30
+3
а в замен потребуют мадярские школы- и петь их гимн на заседаниях советов разного уровня-
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27.01.2021 14:37
 
 