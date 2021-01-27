Угорщина продовжить реабілітацію українських воїнів і прийматиме дітей зі Сходу України на відпочинок, - Сійярто

Угорщина і надалі прийматиме українських воїнів і дітей зі Сходу України на відпочинок і лікування.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто.

"Щоб іще раз відзначити наші добрі наміри, я хочу сказати, що ми продовжуватимемо надавати гуманітарну підтримку Україні. До цього часу 2 300 українських дітей зі східних територій України відпочивали в Угорщині. Якщо ситуація з епідемією нам дасть змогу, то цього літа ми продовжуватимемо цю програму", - наголосив міністр Сійярто.

Також глава МЗС Угорщини зазначив, що його країна надала лікування 42 військовим, які постраждали внаслідок війни на Сході України.

"І, звісно, ми готові продовжувати цю програму. Ми сподіваємося, що наші медичні можливості (але це залежить від ситуації з епідемією) будуть такими, що ми зможемо продовжувати і цю програму", - додав він.

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