В Україні нині проживають 38 млн осіб: через кілька десятиліть залишиться 25-30 млн, - директорка Інституту демографії Лібанова

В Україні нині проживає приблизно 38 мільйонів осіб. При цьому через кілька десятиліть населення скоротиться до 25-30 млн осіб.

Про це в інтерв'ю LIGA.net заявила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАНУ Елла Лібанова, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, до 2014 року експерти оцінювали, що на 2050 рік населення України буде 36 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кожен другий українець перебуває за межею бідності, багато хто втратив доходи через карантин, - директорка Інституту демографії Лібанова

"Якщо оперувати поняттям постійного населення, тобто враховувати людей, які менше року поспіль перебувають за кордоном, то 38 млн - без частини Донбасу і Криму. Є оцінки, що через кілька десятиліть залишиться 25-30 млн українців", - заявила Лібанова.