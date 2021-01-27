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В Україні нині проживають 38 млн осіб: через кілька десятиліть залишиться 25-30 млн, - директорка Інституту демографії Лібанова
Новини Цензор.НЕТ Політика України
В Україні нині проживає приблизно 38 мільйонів осіб. При цьому через кілька десятиліть населення скоротиться до 25-30 млн осіб.
Про це в інтерв'ю LIGA.net заявила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАНУ Елла Лібанова, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, до 2014 року експерти оцінювали, що на 2050 рік населення України буде 36 млн осіб.
"Якщо оперувати поняттям постійного населення, тобто враховувати людей, які менше року поспіль перебувають за кордоном, то 38 млн - без частини Донбасу і Криму. Є оцінки, що через кілька десятиліть залишиться 25-30 млн українців", - заявила Лібанова.
Топ коментарі
+17 Михаил Грушевский
показати весь коментар27.01.2021 14:25
+12 Гоша Фантомас b9eb6379
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+11 Valery Greff
показати весь коментар27.01.2021 14:21
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Будь ласка, зачекайте...
Украина - цеж Эуропа....
все о нариде думает
"
министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что планирует провести электронную перепись населения, который позволит сэкономить 2-3 млрд грн. "
35-38 мiльйонiв це зовсiм непогано, головне, щоб це не були переважно лише придуркуватi овочi-ЗеБiли та немiчнi пенсiонери.
покращиться добробут, почнуть народжувати бiльше, а народжувати, коли не можеш прогодувати, вивчити та виховати, можуть лише папуаси та цигани...
а ще головнiше - не просрати чудову українську землю, щоб вона не була зосереджена в руках декiлькох зовсiм не українцiв...200 гектарiв в однi руки, не бiльше!
решту тiльки в оренду.
Эта Либанова неисправимая оптимистка. По состоянию на 1991 год было около 52 млн. человек. Через тридцать лет осталось 38 млн. человек. Итого минус 14млн. Если динамика сокращения численности населения не уменьшится (в чем я лично сильно сомневаюсь - она с каждым годом только растет и покуда не видно причин к тому чтобы она замедлилась), то через тридцать лет в Украине останется не более 24 млн. человек. Лично я думаю, что еще меньше. Дай Бог, чтобы хотя бы 20 осталось.
Друге місце за чисельністю посідали росіяни. Їх кількість порівняно з переписом 1989 року зменшилася на 26,6 % і нараховувала на дату перепису 8334,1 тис. осіб. Питома вага росіян у загальній чисельності населення зменшилась на 4,8 відсоткового пункту і становила 17,3 %.
- Ура! Козлёнку! Ура-а-а! - закричали тут все ....
Пессимисты хреновы.
Ще рік тому, звертаючись за допомогою до Ілона Маска, інша видатна укрсучдіячка називала цифру 37 мільйонів (та 3400 апарів ШВЛ). А славна ЦВК і досі з гідністю друкує виборчі бюлетені на 43 мільйони населення - і нічьо...
До самого краю.
кто виноват ?
зато количество чурок увеличивается , и им дают гражданство , кто виноват ?
скоро от нашей страны ниче не останется
Нехай в країні проживає і 10млн, це ніяка не біда. Головне щоб ці 10 млн були розумними, відповідальними, чесними громадянами своєї країни.
Бо в що з того що в Нігерії живе під 200 млн, якщо більша половина з цих млн. підтирається лопухами і живе в багні.