Кабмін звільнив главу агентства з управління Зоною відчуження Калашника і призначив т.в.о. Пляцка

Кабінет Міністрів на сьогоднішньому засіданні звільнив Сергія Калашника з посади голови Державного агентства України з управління зоною відчуження.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив представник Кабміну в Раді Василь Мокан, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогоднішньому засіданні Кабмін ухвалив низку кадрових рішень. ... Звільнення Калашника Сергія Васильовича з посади голови Державного агентства України з управління зоною відчуження", - йдеться в повідомленні.

Тимчасове виконання обов'язків голови Державного агентства України з управління зоною відчуження поклали на Пляцка Андрія Валерійовича (перший заступник голови Держагентства).

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