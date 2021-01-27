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Кабмін звільнив главу агентства з управління Зоною відчуження Калашника і призначив т.в.о. Пляцка

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін звільнив главу агентства з управління Зоною відчуження Калашника і призначив т.в.о. Пляцка

Кабінет Міністрів на сьогоднішньому засіданні звільнив Сергія Калашника з посади голови Державного агентства України з управління зоною відчуження.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив представник Кабміну в Раді Василь Мокан, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогоднішньому засіданні Кабмін ухвалив низку кадрових рішень. ... Звільнення Калашника Сергія Васильовича з посади голови Державного агентства України з управління зоною відчуження", - йдеться в повідомленні.

Тимчасове виконання обов'язків голови Державного агентства України з управління зоною відчуження поклали на Пляцка Андрія Валерійовича (перший заступник голови Держагентства).

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не освоил бюджет 2020 в правильном направлении?)
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27.01.2021 14:28 Відповісти
ВРИО, это шестерка
с одной стороны полностью подконтрольная премьеру,
а с другой стороны ни за что по закону не отвечающая.
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27.01.2021 14:33 Відповісти
Управление Зоной отчуждения заключается в разруливании денежных потоков. Чем там ещё кабмину управлять?
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27.01.2021 14:38 Відповісти
Ну фамільйо каже саме за себе. Пляшка це те що виходить з корови і бьется о землю😂😂😂
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27.01.2021 14:55 Відповісти
Пляцка
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27.01.2021 14:56 Відповісти
 
 