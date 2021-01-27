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Із 1 вересня держорганам можуть заборонити вимагати паперові довідки, - Федоров
Новини Цензор.НЕТ Політика України
В Україні вже цієї осені держорганам можуть заборонити вимагати у громадян різного роду паперові довідки.
Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ
"Почали розробку законопроєкту, який має заборонити з 1 вересня 2021-го держорганам в Україні вимагати паперові документи/довідки у громадян, якщо необхідна інформація вже й так є в державних реєстрах", - зазначив він.
Топ коментарі
+4 Привет
показати весь коментар27.01.2021 14:36
+4 Дмитрий Ч
показати весь коментар27.01.2021 14:52
+2 vismavista
показати весь коментар27.01.2021 22:17
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Будь ласка, зачекайте...
например, для подтверждения стажа или что-то в этом роде... многие споткнулись на этих бюрократических справках и не смогли доказать что-то без бумажки...(особенно если предприятие умерло лет 20 назад или обанкротилось...или не платило налоги...)
А инет на него положил...😃
Таня: А как это?
Так и застынет немое выражение лица у нее на всю жизнь.
Либо госорганы перестанут быть гос.