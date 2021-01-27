Із 1 вересня держорганам можуть заборонити вимагати паперові довідки, - Федоров

В Україні вже цієї осені держорганам можуть заборонити вимагати у громадян різного роду паперові довідки.

Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ

"Почали розробку законопроєкту, який має заборонити з 1 вересня 2021-го держорганам в Україні вимагати паперові документи/довідки у громадян, якщо необхідна інформація вже й так є в державних реєстрах", - зазначив він.

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