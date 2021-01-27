Міноборони Туреччини повідомило про затримання 12 підозрюваних у тероризмі, серед них п'ятеро росіян

На турецько-сирійському кордоні затримали 12 ймовірних бойовиків "Ісламського держави", в тому числі п'ятьох громадян Росії.

Про це повідомляє міністерство оборони Туреччини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу".

Ще четверо затриманих - громадяни Узбекистану, троє - громадяни Киргизії, сказано в повідомленні турецького військового відомства.

Одного з затриманих розшукує Інтерпол, додали в міністерстві, не уточнивши, про громадянина якої країни йдеться.

Ймовірні бойовики намагалися потрапити до Туреччини з території Сирії, уточнило міністерство. Їх затримали 31 грудня 2020 року, але раніше про це не повідомлялося.

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