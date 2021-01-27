6134 20
Міноборони Туреччини повідомило про затримання 12 підозрюваних у тероризмі, серед них п'ятеро росіян
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
На турецько-сирійському кордоні затримали 12 ймовірних бойовиків "Ісламського держави", в тому числі п'ятьох громадян Росії.
Про це повідомляє міністерство оборони Туреччини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу".
Ще четверо затриманих - громадяни Узбекистану, троє - громадяни Киргизії, сказано в повідомленні турецького військового відомства.
Одного з затриманих розшукує Інтерпол, додали в міністерстві, не уточнивши, про громадянина якої країни йдеться.
Ймовірні бойовики намагалися потрапити до Туреччини з території Сирії, уточнило міністерство. Їх затримали 31 грудня 2020 року, але раніше про це не повідомлялося.
Топ коментарі
+13 саша паламарчук
показати весь коментар27.01.2021 14:48
+5 MyronMaG mm
показати весь коментар27.01.2021 14:50
+5 алексей свиридов 2ed6a76c
показати весь коментар27.01.2021 14:50
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
саша паламарчук
показати весь коментар27.01.2021 14:48 Відповісти Мені подобається 13
Гыг с Вами
показати весь коментар27.01.2021 14:50 Відповісти Мені подобається 1
Roman Podyu 5027fa4e
показати весь коментар27.01.2021 19:24 Відповісти Мені подобається 1
Roman Podyu 5027fa4e
показати весь коментар27.01.2021 19:41 Відповісти Мені подобається 1
Igor Bogolyubov
показати весь коментар27.01.2021 14:51 Відповісти Мені подобається 3
Tat Prut
показати весь коментар27.01.2021 14:52 Відповісти Мені подобається 2
Igr 44
показати весь коментар27.01.2021 14:49 Відповісти Мені подобається 1
MyronMaG mm
показати весь коментар27.01.2021 14:50 Відповісти Мені подобається 5
Tat Prut
показати весь коментар27.01.2021 14:54 Відповісти Мені подобається 0
алексей свиридов 2ed6a76c
показати весь коментар27.01.2021 14:50 Відповісти Мені подобається 5
Костянтин Болтівець
показати весь коментар27.01.2021 15:15 Відповісти Мені подобається 0
алексей свиридов 2ed6a76c
показати весь коментар27.01.2021 15:30 Відповісти Мені подобається 3
Fjall_Raven
показати весь коментар27.01.2021 14:51 Відповісти Мені подобається 1
Костянтин Болтівець
показати весь коментар27.01.2021 15:13 Відповісти Мені подобається 0
Вольный Каменьщик
показати весь коментар27.01.2021 14:55 Відповісти Мені подобається 3
Olexa Pluzh
показати весь коментар27.01.2021 15:00 Відповісти Мені подобається 3
Злий Грицько
показати весь коментар27.01.2021 15:14 Відповісти Мені подобається 1
AbOriginal_UA
показати весь коментар27.01.2021 15:18 Відповісти Мені подобається 3
Анатолий К 65c6a92d
показати весь коментар27.01.2021 15:54 Відповісти Мені подобається 1
Roman Podyu 5027fa4e
показати весь коментар27.01.2021 19:37 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...