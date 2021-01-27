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Новини За кордоном
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затримання (3847) Росія (34496) тероризм (2557) Туреччина (1581)

Міноборони Туреччини повідомило про затримання 12 підозрюваних у тероризмі, серед них п'ятеро росіян

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Міноборони Туреччини повідомило про затримання 12 підозрюваних у тероризмі, серед них п'ятеро росіян

На турецько-сирійському кордоні затримали 12 ймовірних бойовиків "Ісламського держави", в тому числі п'ятьох громадян Росії.

Про це повідомляє міністерство оборони Туреччини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу".

Ще четверо затриманих - громадяни Узбекистану, троє - громадяни Киргизії, сказано в повідомленні турецького військового відомства.

Одного з затриманих розшукує Інтерпол, додали в міністерстві, не уточнивши, про громадянина якої країни йдеться.

Ймовірні бойовики намагалися потрапити до Туреччини з території Сирії, уточнило міністерство. Їх затримали 31 грудня 2020 року, але раніше про це не повідомлялося.

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Топ коментарі
+13
ані заблуділісь. Минобороны Турции сообщило о задержании 12 предполагаемых террористов, включая пятерых россиян - Цензор.НЕТ 8330
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27.01.2021 14:48
+5
Сруская "весна" пробує прорватись до Туреччини.
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27.01.2021 14:50
+5
Без кацапов и террор не террор. Со царских времен цею х.етою занимались, остальные уже от них козлин научились.
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27.01.2021 14:50
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ані заблуділісь. Минобороны Турции сообщило о задержании 12 предполагаемых террористов, включая пятерых россиян - Цензор.НЕТ 8330
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27.01.2021 14:48 Відповісти
та бросила родина,сказала домой добираться самотужки Минобороны Турции сообщило о задержании 12 предполагаемых террористов, включая пятерых россиян - Цензор.НЕТ 5288.они и поперлись через турцию,вместо ирана.
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27.01.2021 14:50 Відповісти
Устроят им турки "сыктым".
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27.01.2021 19:24 Відповісти
"А вова, вова 3.14дує до Ростова" (с)
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27.01.2021 19:41 Відповісти
Россияне шли «отжимать» сирийский завод. Не дошли. https://www.youtube.com/watch?v=hT_NxCMCmtI
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27.01.2021 14:51 Відповісти
Точно, граждане Узбекистана и Киргизстана попросили им солсберийский шпиль показать а где то под Тамбовом они с курса сбились...
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27.01.2021 14:52 Відповісти
чтото мало русни взяли. я думаю вся терровата из коми или чувашии.
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27.01.2021 14:49 Відповісти
Сруская "весна" пробує прорватись до Туреччини.
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27.01.2021 14:50 Відповісти
«Все включено» для них духовнее любой весны будет.
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27.01.2021 14:54 Відповісти
Без кацапов и террор не террор. Со царских времен цею х.етою занимались, остальные уже от них козлин научились.
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27.01.2021 14:50 Відповісти
терорист В.Ульянов мстився за терориста О.Ульянова , і треба визнати , успішно .
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27.01.2021 15:15 Відповісти
у них там и до этих двух симбирских йо.нутых братьев этого дерьма хватало
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27.01.2021 15:30 Відповісти
причём "граждане узбехистана и кирхизии" тоже оказались руцькими ))
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27.01.2021 14:51 Відповісти
не треба перекручувати назви цих країн . Хоча вони й підкацапники .
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27.01.2021 15:13 Відповісти
турки свершили вопиющий акт русофобии Минобороны Турции сообщило о задержании 12 предполагаемых террористов, включая пятерых россиян - Цензор.НЕТ 5092
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27.01.2021 14:55 Відповісти
це після крбх ніщо)))
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27.01.2021 15:00 Відповісти
Ані проста заблуділісь... Компас не той сістєми бил... Минобороны Турции сообщило о задержании 12 предполагаемых террористов, включая пятерых россиян - Цензор.НЕТ 9306
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27.01.2021 15:14 Відповісти
И никакие они не боевики! Это простые туристы - шли посмотреть чудо-дворец в Геленджикуе....
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27.01.2021 15:18 Відповісти
Де терор, смерть, кров - там обов'язково є кацапська морда.
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27.01.2021 15:54 Відповісти
Шавке показали ее МЕСТО! Бункерный, тебя ипут по всем фронтам. Военном, экономическом, политическом. "Дядя вова - прощай!". Нашему *********** это тоже относится. "янелох" - прощай!
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27.01.2021 19:37 Відповісти
 
 