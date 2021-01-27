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Путін на форумі в Давосі: Торгові бар'єри і санкції збільшують ризики застосування військової сили

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Путін на форумі в Давосі: Торгові бар'єри і санкції збільшують ризики застосування військової сили

Запровадження санкцій збільшує ризики одностороннього застосування військової сили. А світові гравці в переломні моменти мають "об'єднувати зусилля на доленосних напрямках".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це на форумі в Давосі, який відбувається в онлайн-режимі, заявив президент Росії Володимир Путін.

Під час виступу Путін розкритикував використання торгових бар'єрів, санкцій та інших обмежень у "спробах звинуватити у внутрішніх проблемах інші країни".

"Подібна гра без правил критично підвищує ризики одностороннього застосування військової сили. Ось у чому небезпека", - заявив він.

Він також уточнив, що має на увазі застосування сили під надуманим приводом. На його думку, це збільшує ймовірність появи нових гарячих точок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін і Байден мають серйозні розбіжності в питанні України, - Пєсков

Нагадаємо, сьогодні Кабінет Міністрів України погодив нові санкції проти російських авіакомпаній за польоти до окупованого Криму. Під санкції потрапить, в тому числі, лоукостер "Побєда". Очікується, що після рішення РНБО українська сторона звернеться до міжнародних партнерів з пропозицією заборонити польоти цих авіакомпаній.

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Путин на форуме в Давосе: Торговые барьеры и санкции увеличивают риски применения военной силы - Цензор.НЕТ 8177
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27.01.2021 15:11 Відповісти
тіки в кацапів таке можливо: "ми приїдо до вас на танках і примусимо купити нашу бояру" ))))
куйло відкрив якійсь новий закон продажу - примус до покупки ))))
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27.01.2021 16:55 Відповісти
Гэбэшный шантаж "крутого" из подворотни
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27.01.2021 17:02 Відповісти
Крыса плешивая начинает угрожать. Мировое сообщество жует сопли дальше.
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27.01.2021 15:11 Відповісти
Кабаихе пусть своей угрожает, падаль бункерная
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27.01.2021 15:13 Відповісти
Путин на форуме в Давосе: Торговые барьеры и санкции увеличивают риски применения военной силы - Цензор.НЕТ 1605
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27.01.2021 15:12 Відповісти
какие заслуги у их предков? Орки всегда только убивли и грабили.
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27.01.2021 15:35 Відповісти
Против быдла срочно надо вводить санкции по самые гланды, а потом пусть угрожают сколько влезет. ******* чуток торопится.
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27.01.2021 15:12 Відповісти
Угрожает, гопничек...
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27.01.2021 15:13 Відповісти
никак грозиться сучий потрох Путин на форуме в Давосе: Торговые барьеры и санкции увеличивают риски применения военной силы - Цензор.НЕТ 415 Воронеж? или ОМОН погонит кацапов метелить?
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27.01.2021 15:21 Відповісти
шамана Сашка знову закрили...
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27.01.2021 15:40 Відповісти
А лаптя кремлівське ***** знімало, по трибуні ним стукало? Без цього нізачьот! Путин на форуме в Давосе: Торговые барьеры и санкции увеличивают риски применения военной силы - Цензор.НЕТ 2711
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27.01.2021 15:15 Відповісти
Да одних санкций явно мало , необходимо полная изоляция и эмбарго на все ресурсы !
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27.01.2021 15:15 Відповісти
Вот как заговорил! Видно припекают санкции уже не на шутку! Снимите или будем воевать. Вот такой поворот.
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27.01.2021 15:16 Відповісти
Кто остановит гопника? Век не забудем!Будет украинский праздник!.День Победы!
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27.01.2021 15:16 Відповісти
Лякає, сволота така.
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27.01.2021 15:17 Відповісти
Не - угрожает, паскуда.
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27.01.2021 15:30 Відповісти
шмарклю, как обычно, не пригласили серьезные дяди на разговор)
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27.01.2021 15:17 Відповісти
читайте українські ватники шо ваш кумір зригує
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27.01.2021 15:18 Відповісти
А як же те що санкції на користь ? Путин на форуме в Давосе: Торговые барьеры и санкции увеличивают риски применения военной силы - Цензор.НЕТ 1772
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27.01.2021 15:19 Відповісти
Виходить шо ******** враг росіі! Він виступає проти таких корисних санкцій!!
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27.01.2021 15:25 Відповісти
Хто пустив на форум терориста!?
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27.01.2021 15:19 Відповісти
***** полудурка Ына копипастит. Тот тоже любит бряцать своим ржавым металлоломом когда заканчивается еда...
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27.01.2021 15:20 Відповісти
надеюсь, когда вся эта недоимперия рухнет в очередной раз, Штаты в этот раз не будут их подкармливать, спасая от голода. пусть повыздохнет большая часть.
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27.01.2021 15:21 Відповісти
Они не могут так поступить, слишком много ядерных зарядов, бросить это все на самотек ,будет хуже всем !
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27.01.2021 15:31 Відповісти
ядерные заряды жрать не просят. когда кацапня дойдет до нужной кондиции, тогда и выменять все на жратву, но не раньше.
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27.01.2021 15:34 Відповісти
шо ты ху...ло лысое несешь? Ты выпустил войска еще до того, как были наложены даже эти не очень значимые санкции. До того, не после. И не мечтай использовать военную силу в одностороннем порядке. Спроси у вагнеровцев, когда присоединишься к ним. Они тебе расскажут.
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27.01.2021 15:22 Відповісти
Обнаружена ольгинская псина - загоните её в будку!
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27.01.2021 15:31 Відповісти
Сралин поднял на хоругви подонков Александра Невского,Ивана Грозного,Петра 1 ,а этот подонок добавил Николая Кровавого и манкирует не хуже Гитлера.
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27.01.2021 15:22 Відповісти
Собрались те кто запустил на планету этот вирус.Однажды в таком же состава их будут судить.
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27.01.2021 15:24 Відповісти
Угрожает, ****?
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27.01.2021 15:24 Відповісти
С террористами нельзя расслабляться, либеральричать, они считают это слабостью и трусостью, кремлевского мясниаа надо давить, как комуно-фашиста, беспощадно.
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27.01.2021 15:25 Відповісти
приступ психа перед посещением манипуляционной....
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27.01.2021 15:26 Відповісти
а говорил, что санкции не действуют
и против кого же пуйло решило военную силу применить - санкциями его обложил в основном еврослюз и шататы
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27.01.2021 15:26 Відповісти
Этого плешивого ботоксного п!дара еще и в Давос приглашают, пусть даже и в онлайн режиме ?! Его еще кто-то и слушает в Давосе Путин на форуме в Давосе: Торговые барьеры и санкции увеличивают риски применения военной силы - Цензор.НЕТ 1144
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27.01.2021 15:26 Відповісти
Воронеж напрягся Путин на форуме в Давосе: Торговые барьеры и санкции увеличивают риски применения военной силы - Цензор.НЕТ 9518
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27.01.2021 15:27 Відповісти
Представляю этот форум с участием РФ...
- Давос, Давос! На проводе бункер..... Путин на форуме в Давосе: Торговые барьеры и санкции увеличивают риски применения военной силы - Цензор.НЕТ 4039
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27.01.2021 15:27 Відповісти
Нє, а де устрашаючий мультік?! А картінки? Забули з палацу привезти, всьо там в кінозалі?Думав горлом взять.. Скучно.
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27.01.2021 15:27 Відповісти
Путін на форумі в Давосі: Торгові бар'єри і санкції збільшують ризики застосування військової сили - Цензор.НЕТ 5921 Путін на форумі в Давосі: Торгові бар'єри і санкції збільшують ризики застосування військової сили - Цензор.НЕТ 5921 Путін на форумі в Давосі: Торгові бар'єри і санкції збільшують ризики застосування військової сили - Цензор.НЕТ 5921
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27.01.2021 15:46 Відповісти
Крысюк, загнанный в угол, начинает показывать зубы уже открыто.
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27.01.2021 15:28 Відповісти
а у

зубы есть у этого дохлика
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27.01.2021 15:48 Відповісти
Введение санкций увеличивает риски одностороннего применения военной силы.- оккупация Грузии, украинского Крыма,части Донбасса ,Преднистровье , указывает на то , что он лживое ,подлое ,алчное всемирное трепло
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27.01.2021 15:28 Відповісти
Байден только готовит санкции, а ботоксное чмо уже истерит.
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27.01.2021 15:29 Відповісти
Путин на форуме в Давосе: Торговые барьеры и санкции увеличивают риски применения военной силы - Цензор.НЕТ 2296
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27.01.2021 15:30 Відповісти
***** есть *****.
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27.01.2021 15:30 Відповісти
скулит, походу накрылся северный поток 2
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27.01.2021 15:31 Відповісти
Та,скоріш за все.Цей дибілоїдних монголоїд погрожує розбомбити українську газову трубу,якщо йому заборонять добудувати СП2.
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27.01.2021 15:37 Відповісти
Скулеж заблаговременный по поводу грядущих санкций , жалкое чмо
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27.01.2021 15:31 Відповісти
Путин на форуме в Давосе: Торговые барьеры и санкции увеличивают риски применения военной силы - Цензор.НЕТ 8315
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27.01.2021 15:33 Відповісти
А кое кто видит мир в глазах этого чудовища.
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27.01.2021 15:34 Відповісти
Зеля
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27.01.2021 15:39 Відповісти
то був не той глаз..
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27.01.2021 15:59 Відповісти
Это он психанул после разговора с Байденом? Это не трампушка-болонка. Трампофилы тут доказывали слюной брызгая, как трамп щимил рашку. То-то пуйло заметно "воспрял духом" при Байдене.🙂
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27.01.2021 15:36 Відповісти
В гопнических угрозах путлера нет ничего нового. Поражает реакция "мировых лидеров" ... Никакой. Ну и как это должен воспринимать гопник? "Прокатило! Можно дальше продолжать в том же духе".
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27.01.2021 15:37 Відповісти
Ну пусть применит силу к США,грязный ублюдок. Обосрётся в своем бункере. Или хочет на Украине отыграться? Подавится. Только и может шамкать своим ботоксным ртом угрозы,мразь.
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27.01.2021 15:38 Відповісти
"-Ты кому грозил, подлец, кому, я спрашиваю?"(с)
Путин на форуме в Давосе: Торговые барьеры и санкции увеличивают риски применения военной силы - Цензор.НЕТ 2404
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27.01.2021 15:39 Відповісти
***** пытается трясти своим дряблым вяличием, которые уже давно стоит на полшестого...
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27.01.2021 15:41 Відповісти
Ніхто тебе старий ботокс не боїться. Все, що ти змогло, то вже зробило. Полізиш далі - получиш в рило. Бійся сам і думай, як задобрити китайців, що вже сьогодні не пішли на свої землі, які ви падли, окупували.
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27.01.2021 15:53 Відповісти
Путінська Росія веде себе, як "дріб"язковий паскудник: "Ребята! Мы все в одной комнате... Насру - нюхать все будете!...".
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27.01.2021 15:55 Відповісти
Торговые барьеры и санкции "ставят раком" кацапов(мокселей).
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27.01.2021 15:57 Відповісти
********* треба ізолювати як країну, що загрожує цивілізації
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27.01.2021 16:00 Відповісти
Путін на форумі в Давосі: Торгові бар'єри і санкції збільшують ризики застосування військової сили - Цензор.НЕТ 1499 то в ***** істерика. 11 років воно на той Давос плювало.. зараз видно припекло -
В Архангельской области задержали женщину, поставившую у дома снеговиков с надписями «Мир хижинам, войну дворцам»

Путін на форумі в Давосі: Торгові бар'єри і санкції збільшують ризики застосування військової сили - Цензор.НЕТ 2820
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27.01.2021 16:05 Відповісти
Значить гроші закінчуються у вована )))
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27.01.2021 16:09 Відповісти
Це він про те що, якщо не знімуть санкції то, він на когось нападе. Тож, чистомо у кого що є.
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27.01.2021 16:10 Відповісти
Угрозы признак безсилия, подтвердит любой психолог
Значит все работает как надо
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27.01.2021 16:10 Відповісти
РФ Путина есть страна террорист и спонсор терроризма во всем мире. А как избежать санкций и эмбарго и вернуться к нормальным взаимоотношениям в мире.. Очень просто, не вмешиваться в дела других государств, вернуть оккупированные земли Украине ( Крым, Севастополь, ОРДЛО), убраться из базы Севастополя, Грузии ( Абхазию и Юж. Осетию), Молдове ( Приднестровье), Азербайджану ( Карабах по сути оккупирован) с компенсацией понесенных потерь. Установить в РФ демократическое управление, заменив по сути полицейское авторитарное реакционное, мракобесное государство. Вернуть аннексированные территории в 1939 году у Латвии, Эстонии, Финляндии и вернуть Японии незаконно отторгнутые Курильские острова ( все). Калининградская область - демилитаризованная зона. Вывести войска из других бывших республик СССР - Беларусь, Армения,Среднеазиатские республики.
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27.01.2021 16:11 Відповісти
Та ну его на хў.
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27.01.2021 16:13 Відповісти
Когда эти бздунявые "представители НАТО" увидят,что Россию можно и уже давно ПОРА бить? Уже украинские добровольцы,турецкие военные и даже подразделения США показали,что Путин просто аферист и напускает страха только на бздунов.Турки сбили российский истребитель всего за 17 секеундное нарушение границы,украинские добровольцы остановили российские спецназы и танки,азербайджанские военные разбили российских военных вдребезги,американские военные легко и безнаказанно разбили российские военные колонны и базы после предупреждений и путин во всех этих "ответках" прятался по бункерам по паре-тройке недель...
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27.01.2021 16:18 Відповісти
СТАРЫЙ МАРАЗМАТИК ))) ПРИКОНЧИТЕ ЕГО КТО НИБУДЬ ПОЖАЛУЙСТА !!!
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27.01.2021 16:20 Відповісти
Странная увязка. Как могут торговые барьеры и санкции ( которые как известно принесли только" радость" и импортозамещение в РФерию) привести к ОДНОСТОРОННЕМУ ПРИМЕНЕНИЮ ВООРУЖЕННОЙ СИЛЫ.. Странно... Угрожает с-ка плешивая. А сам и его режим перекачивают деньги на запад , скупая недвижимость и активы "патриоты скрепоностные" етить колотить. Пора уж определиться, как говорится "или крестик сними или трусы надень".
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27.01.2021 16:36 Відповісти
У ***** дела совсем туго пошли , раз перешел на открытые угрозы.
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27.01.2021 16:36 Відповісти
а, вот это шантаж. шантаж цивилизации голодными эрэфийцами без ершиков
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27.01.2021 16:38 Відповісти
лол, признался в собственных преступлениях
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27.01.2021 16:48 Відповісти
Нема чим расіян годувати - піду воювати.
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27.01.2021 17:01 Відповісти
Бла-бла-бла - угроза применения военной силы всегда одинакова.
Вернее, уменьшается с одряхлением Козляндии.
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27.01.2021 17:05 Відповісти
***** подменяет причину следствием. После его агрессии против Украины были введены санкции, а не наоборот. Не было б агрессии, не было б санкций. Свалила б Россия с Крыма и Донбасса тогда б и санкций не было
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27.01.2021 17:38 Відповісти
Применение военной силы увеличивает риски торговых барьеров и санкций
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27.01.2021 17:41 Відповісти
Это как-то не особо успокаивает......
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27.01.2021 18:44 Відповісти
Хмм... Я, собственно, и не ставил такой цели. Боюсь, что у меня вообще нет средств, чтобы кого-то в этом вопросе успокоить.
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28.01.2021 20:57 Відповісти
Що очікувати нового загострення на фронті?
Схоже...
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27.01.2021 18:10 Відповісти
Я не понял, а кто это в одностороннем порядке дал слово зеленому кремлевскому ублюдку??? .... И почему на форуме не присутствует шаман Габышев?...Вот в чем опасность!
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27.01.2021 18:15 Відповісти
Ху..ло лякає війною, хоч сам одною ногою вже в могилі...
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27.01.2021 18:22 Відповісти
Недобитая крыса угрожает. Засранец!
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27.01.2021 18:49 Відповісти
Если Украина , и власть за 7 прошедших лет ни черта не усвоила урок и армия Украины кардинально не изменилась в лучшую сторону, ну тогда-да, бойтесь агрессора РФ и ***** путина! Нужно не бояться, а враг должен бояться.

А готовым нужно быть к всему давно уже.. , тем более с таким неадекватным соседом как Рашка. Путін на форумі в Давосі: Торгові бар'єри і санкції збільшують ризики застосування військової сили - Цензор.НЕТ 6491
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27.01.2021 18:51 Відповісти
опять угрожает всему миру загнанная крыса
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27.01.2021 18:55 Відповісти
Я буду делать все что мне вздумается, а вы бойтесь моей ядреной бомбы и сидите тихо. Тогда мировой войны может и не будет. Ну и логика у бункерной крысы. Додавливать нужно урода.
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27.01.2021 19:11 Відповісти
Ху-ло дебільний мудак.
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27.01.2021 19:14 Відповісти
Пуйло хуже гопника!! Уже двадцать лет всех пугает, своими жравыми вёдрами -кораблями и лодками, допотопными самолётами, танками глохнущими на красной площади и надутыми резиновыми макетами пусковых ракетных установок, по всей россии и многим другим металлоломом!!!! А американцы взяли и показали русским, кузькину мать, в пустыне СИРИИ,отправив за пару часов 500 россиян на тот свет!!.Вам мало??!! Америкосы Могут добавить ещё!!
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27.01.2021 19:41 Відповісти
Звучит как угроза неядерным государствам.
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27.01.2021 21:32 Відповісти
Путин доппи здится до того. что у России потребуют избавиться от ядерного оружия.
Да и плутоний российский уже давно (ещё при Ельцине) вывезен в США.
А старьё ржавеет и несёт опасность самим московитам.
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27.01.2021 22:31 Відповісти
 
 