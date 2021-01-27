Путін на форумі в Давосі: Торгові бар'єри і санкції збільшують ризики застосування військової сили
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Запровадження санкцій збільшує ризики одностороннього застосування військової сили. А світові гравці в переломні моменти мають "об'єднувати зусилля на доленосних напрямках".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це на форумі в Давосі, який відбувається в онлайн-режимі, заявив президент Росії Володимир Путін.
Під час виступу Путін розкритикував використання торгових бар'єрів, санкцій та інших обмежень у "спробах звинуватити у внутрішніх проблемах інші країни".
"Подібна гра без правил критично підвищує ризики одностороннього застосування військової сили. Ось у чому небезпека", - заявив він.
Він також уточнив, що має на увазі застосування сили під надуманим приводом. На його думку, це збільшує ймовірність появи нових гарячих точок.
Нагадаємо, сьогодні Кабінет Міністрів України погодив нові санкції проти російських авіакомпаній за польоти до окупованого Криму. Під санкції потрапить, в тому числі, лоукостер "Побєда". Очікується, що після рішення РНБО українська сторона звернеться до міжнародних партнерів з пропозицією заборонити польоти цих авіакомпаній.
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куйло відкрив якійсь новий закон продажу - примус до покупки ))))
и против кого же пуйло решило военную силу применить - санкциями его обложил в основном еврослюз и шататы
- Давос, Давос! На проводе бункер.....
зубы есть у этого дохлика
В Архангельской области задержали женщину, поставившую у дома снеговиков с надписями «Мир хижинам, войну дворцам»
Значит все работает как надо
Вернее, уменьшается с одряхлением Козляндии.
Схоже...
А готовым нужно быть к всему давно уже.. , тем более с таким неадекватным соседом как Рашка.
Да и плутоний российский уже давно (ещё при Ельцине) вывезен в США.
А старьё ржавеет и несёт опасность самим московитам.