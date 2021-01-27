Путін на форумі в Давосі: Торгові бар'єри і санкції збільшують ризики застосування військової сили

Запровадження санкцій збільшує ризики одностороннього застосування військової сили. А світові гравці в переломні моменти мають "об'єднувати зусилля на доленосних напрямках".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це на форумі в Давосі, який відбувається в онлайн-режимі, заявив президент Росії Володимир Путін.

Під час виступу Путін розкритикував використання торгових бар'єрів, санкцій та інших обмежень у "спробах звинуватити у внутрішніх проблемах інші країни".

"Подібна гра без правил критично підвищує ризики одностороннього застосування військової сили. Ось у чому небезпека", - заявив він.

Він також уточнив, що має на увазі застосування сили під надуманим приводом. На його думку, це збільшує ймовірність появи нових гарячих точок.

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Нагадаємо, сьогодні Кабінет Міністрів України погодив нові санкції проти російських авіакомпаній за польоти до окупованого Криму. Під санкції потрапить, в тому числі, лоукостер "Побєда". Очікується, що після рішення РНБО українська сторона звернеться до міжнародних партнерів з пропозицією заборонити польоти цих авіакомпаній.