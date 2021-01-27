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НАБУ (3093) корупція (3732) ДБР (2016)

Ексначальник відділу детективів НАБУ заволодів 30 тис. грн, оформивши липовий листок непрацездатності, - ДБР

Новини Цензор.НЕТ Події

Ексначальник відділу детективів НАБУ заволодів 30 тис. грн, оформивши липовий листок непрацездатності, - ДБР

Держбюро розслідувань повідомило колишньому начальнику відділу детективів Національного антикорупційного бюро України про підозру в заволодінні коштами на суму понад 30 тис. грн.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією ДБР, посадовець підозрюється у шахрайстві, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману (ч. 1 ст. 190 КК України); підбурюванні до складання та видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа (ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України); використанні завідомо неправдивого офіційного документа (ч. 4 ст. 358 КК України).

Слідством встановлено, що працівник НАБУ підбурив лікаря однієї із лікарень до складання та видачі завідомо неправдивого листка непрацездатності. Після чого вказаний документ був використаний для отримання страхових виплат за період тимчасової непрацездатності шляхом ведення в оману керівництва та комісії із соціального страхування Нацбюро.

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Слідчими ДБР встановлено, що посадовець Бюро у період нібито травмування в Полтавській області, де він звернувся до лікарні та згодом продовжив "лікарняний", насправді перебував у місті Києві.

Під час проведення виїмки документів у вказаному закладі охорони здоров’я було отримано інформацію щодо відсутності медичної документації стосовно проходження лікування посадовця, а корінець листка непрацездатності не містить особистого підпису працівника НАБУ.

Таким чином, посадовець шахрайським шляхом заволодів матеріальною допомогою на загальну суму понад 30 000 гривень.

Одночасно, слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру вищезазначеному лікарю у службовому підробленні, тобто складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа (ч. 1 ст. 366 КК України).

Досудове розслідування триває.

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У разі доведення вини підозрюваним загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю.

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Топ коментарі
+9
По сравнению с миллионом, который "законно" украл муж венедиктовой, 30 тыс - сущие копейки.
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27.01.2021 15:10
+3
Тоже верно. Так...несколько походов в ресторан.
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27.01.2021 15:16
+2
Откуда ГБР об этом узнало ? Проверяет все больничные?
Думаю, что просто решили заарканить неудобного НАБушника, склонив врача дать такие показания......
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27.01.2021 15:25
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По сравнению с миллионом, который "законно" украл муж венедиктовой, 30 тыс - сущие копейки.
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27.01.2021 15:10 Відповісти
Тоже верно. Так...несколько походов в ресторан.
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27.01.2021 15:16 Відповісти
Ментальность наша такова.Обмануть -святое дело!
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27.01.2021 15:12 Відповісти
А что хотели от саботажной структуры с огромным финансированием и коррупционером Сытником во главе?!
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27.01.2021 15:15 Відповісти
Откуда ГБР об этом узнало ? Проверяет все больничные?
Думаю, что просто решили заарканить неудобного НАБушника, склонив врача дать такие показания......
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27.01.2021 15:25 Відповісти
100%
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27.01.2021 15:30 Відповісти
Це просте зведення рахунків з НАБУ. А явище з лікарняним рядове. Не має ДБРу чим зайнятися, тепер лікарняні усіх перевіряє. Экс-начальник отдела детективов НАБУ завладел 30 тыс. грн, оформив липовый лист нетрудоспособности, - ГБР - Цензор.НЕТ 9829 Він іще, можливо курив у лікарні. То за куріння іще.
Доречі, що він вкрав? Усі ми платимо податки, щоб потім лікарняний оплатили. Він, з своїх же податків отримав лікарняний.
Он як майже усі судді ОАСК Вовка в одинь день усім складом захворіли, щоб не проходити кваліфікаційний тест, то нормально і ДБР нічого не бачить і не чує
Скільки там іще справ проти Пороха відкрили? За Томос ще є?
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27.01.2021 15:30 Відповісти
Это ни чем . Нашли больничный у бывшего, а где решение суда? Это пиар честности набу за столько лет такой сомнительный факт. По сравнению с 8 заболевшими прокурорами не явившимися на процесс в Харькове.
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27.01.2021 15:40 Відповісти
бывший мусор, а ныне фраер отставной, вольтанул мусарню на тридцать килогрицыков, нафонарил ксиву липовую, с понтом болен смертельно
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27.01.2021 15:41 Відповісти
Нарешті перестали з працівників НАБ робити ікону, а також покривати їхні злочинні та неправомірні дії. Якщо хтось по-справжньому почне розбиратися в роботі окремих псевдо "антикорупціонерів", то побачить, що 1/3 всіх працівників Бюро - це випадкові там особи, яких туди за вуха затягнули Ситник і Углава, за мовчазною згодою Віталіка Шабуніна та деяких інших "антикорупційних" активістів. Сподіваюся, що вже не далеко той час, коли все зміниться і всі побачать, що хто - є - хто.
Голова АБОЗ "АНТИМАФІЯ" Юрій Іванович Ліхненко
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27.01.2021 15:51 Відповісти
Хіба щось новеньке? Це, взагалі не новина. Перевірте кожного з керівників будь-якого державного органа і ви знайдете таких сотні.
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27.01.2021 16:13 Відповісти
это набу такое ж гнилое как и всё остальное
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27.01.2021 16:33 Відповісти
" что чиновник бюро в период якобы травмирования в Полтавской области, где он обратился в больницу и впоследствии продолжил "больничный", на самом деле находился в Киеве"
Минуточку!
Он находился в Киеве в тот день, когда обратился в больницу в Полтавской области, или после этого поехал лечиться в Киев?
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27.01.2021 16:49 Відповісти
Це фігня!
Чоловік Венедиктовой круче зробив
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27.01.2021 18:17 Відповісти
 
 